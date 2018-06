Test: GIMP

GIMP er mye mer enn et bilderedigeringsprogram, det gir deg det meste av det du finner i Photoshop, helt gratis.

GIMP (GNU Image Manipulation Program) er et fantastisk alternativ til Adobe Photoshop, og du får et enormt antall funksjoner av profesjonell kvalitet som lar deg både finjustere bilder og skape kunst fra bunnen av .

GIMP Last ned herfra: GIMP Utvikler: The GIMP Project Operativsystem: Windows, Mac, Linux Versjon: 2.8

Du kan jobbe med lag, justerbare børster, filtre og automatiske bildeforbedringsverktøy, og programmet har støtte for et enormt utvalg av plugins (der noen følger med, mens andre kan lastes ned separat).

Et aktivt utviklingsmiljø gjør at programmet er i stadig utvikling, og feil blir rettet raskt. Summen av alt dette er et fantastisk bilderedigeringsprogram som er bedre enn mange kommersielle alternativer.

Brukeropplevelsen

Selv om GIMP er gratis, betyr ikke det at det har noen mangel på funksjoner. Du får et imponerende utvalg av verktøy for montasje, retusjering, beskjæring, støyreduksjon, fargejustering og mye mer. Avanserte brukere kan også ha nytte av lagmasker, bezier-kurver, filtre og til og med animasjonsverktøy.

Du kan justere grensesnittet ned til minste detalj, og GIMP-utviklerne har laget et enormt utvalg av gratis plugins. Du finner også et stort utvalg veiledninger i programmet, og det er massevis av brukere som er villig til å hjelpe deg hvis du blir sittende fast.

Vi skal ikke grave dypere i funksjonene i denne omgang og oppfordrer deg heller til å laste ned GIMP selv, så du kan finne ut hvorfor programmet er et så populært alternativ til Photoshop.

Image 1 of 3 GIMP inneholder et enormt antall filtre, og du kan laste ned flere som plugins. Image 2 of 3 Hvert av verktøyene kan tilpasses, og du kan lage dine egne profiler. Image 3 of 3 GIMP lar deg gjøre avanserte redigeringer med lag og masker, og lag kan organiseres i grupper.

Den nyeste versjonen av GIMP bringer med seg en ny enkeltvindumodus som kan aktiveres i Windows-menyen. Du kan også samle flere lag i en gruppe, slik at du får bedre oversikt. Børstedynamikkmotoren er også kraftig forbedret. Du finner alle detaljene om de seneste oppdateringene her.

