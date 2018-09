Test: Dell XPS 15 (2018)

På tross av nok en dårlig plassering av webkameraet har Dell XPS 15 klart å vippe det meste av konkurrenter av pinnen når det gjelder hva man får for pengene, særlig når det gjelder mediearbeid i 4K. Dette gjør at maskinen får en Mest for pengene-utmerkelse av TechRadar.

Den nye 2018-varianten av Dell XPS 15 er her, og ærendet er å forsvare «prosumer»-laptop-tronen fra potensielle tronranere. Den er kraftigere enn noensinne, og kan overraskende nok vare enda litt lenger på én opplading.

Likevel er det ellers veldig lite – om noe som helst – som har forandret seg med maskinen siden sist gang. Ja, dette betyr at webkameraet er plassert på samme irriterende sted, og at lydytelsen fortsatt er like dårlig som før.

Til tross for de tilbakevendende problemene har Dell klart å vippe det meste av konkurrenter av pinnen når det gjelder hva man får for pengene. Særlig når det gjelder mediearbeid i 4K, hvilket gir maskinen en "Great Value"-utmerkelse i tillegg til en høyere skår. I det følgende skal vi se på hvordan XPS 15, på tross av nok en bommert med webkameraet, klarer å heve seg over de andre rivalene på 15 tommer.

Spec Sheet Dette er Dell XPS 15-konfigurasjonen som ble sendt til TechRadars testbenk: CPU: 2,2 GHz Intel Core i7-8750H (sekskjerne, 9 MB cache, Turbo Boost opptil 4,1 GHz)

GPU: Intel UHD Graphics 630; Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5)

RAM: 16 GB DDR4 (2666 MHz)

Skjerm: 15,6-tommer 4K UHD (3840 x 2160) InfinityEdge-skjerm (antirefleks, IPS, 100% sRGB, 400 nits)

Lagring: 512 GB SSD (M.2 2280 PCIe)

Porter: 2 x USB 3.1, 1 x USB-C (Thunderbolt 3) w/ PowerShare, 1 x HDMI 1.4, SD card reader, headset jack

Tilkoplinger: Killer 1535 802.11ac Wi-Fi (2x2 MIMO); Bluetooth 4.2

Kamera: 0,9 MP (720p) webkamera

Vekt: 4 pounds (1,8 kg)

Størrelse: 357 x 235 x 11–17mm; B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Slik som vår maskin var konfigurert (boks til høyre), så må man per i dag ut med 22 694 kroner (akkurat nå er disse maskinene på tilbud fra Dell). Man kan oppgradere til enda bedre innmat, Intel Core i9-prosessor, 32 GB RAM og 2 TB SSD, men da må man ut med den nette sum av 35 694 kroner (også dette tilbudspris).

Dell XPS 15 har dog en startpris som er langt mer overkommelig, men likevel ikke av den aller laveste sorten. 15 794 kroner er minstepris per nå, hvilket gir en en Intel Core i5-prosessor med integrert grafikkort, 8 GB RAM og 256 GB med plass på en SSD. Skjermen det hele vises på i denne prisklassen er i Full HD (1920 x 1080).

Om man skal sammenligne med 15-tommersversjonen av MacBook Pro, så kan man si at man får en Apple-maskin med omtrentlig samme innmat som vår testmaskin for 26 990 kroner. Da snakker vi samme prosessor, AMD Radeon Pro 555X-grafikkort med 4 GB videominne, 16 GB litt tregere RAM, halvparten så mye SSD-lagringsplass og en skjerm som, på tross av at den er av den såkalte Retina-typen, ikke er like skarp som XPS 15 sin 4K-variant. Om man skal matche Dell på lagringsplass (512 GB), må man ut med 29 190 kroner.

Asus ZenBook Pro 15 tar sikte på å kapre samme brukere som begge de to ovennevnte bærbare PC-ene, og gjør det med en langt rimeligere startpris på 16 990 (om man ser bort fra Dells nåværende tilbud). For denne prisen får man en berøringsskjerm i 4K-oppløsning, i tillegg til en berøringsskjerm i selve styreflaten, 512 GB SSD-lagring og 16 GB RAM – sammen med samme grafikkort og prosessor som i Dell-maskinen.

Alt i alt er 2018-varianten av XPS 15 en mellomting mellom luksusen i MacBook Pro, og brukbarheten og prisbalansen Windows-maskiner er kjent for. Eksempelvis har XPS 15 en fingeravtrykkleser i av/på-knappen, slik at man kan bruke biometrisk pålogging via Windows Hello.

Design

Årene går, men ikke mye har skjedd med XPS 15-designet. Innmaten er fortsatt pakket inn i et helstøpt aluminiumsskall med et tastaturdekke laget av karbonfiber og ett enkelt, kraftig bygget, hengsel.

Dell skiller seg ut med sitt flaggskip-laptopdesign blant annet ved at dimensjonene tillater større porter, der andre fortsetter å bevege seg mot et fullstendig USB-C-dominert terreng. XPS 15 har for eksempel en SD-kortleser i fullstørrelse, HDMI og USB 3.1, der MacBook Pro holder seg til fire Thunderbolt 3-porter.

Når det er sagt, designet er ikke romslig nok til at det er plass til numeriske taster på tastaturet, men det er heller ikke tilfellet for konkurrentene til XPS 15. Ellers så er tastaturet som forventet, passe stivt og med bra layout – slik som vi så hos den prisvinnende Dell XPS 13. Likevel er avstanden fra man trykker på en tast til den bunner ut, en del kortere enn det vi forventer av en 15-tommersmodell.

Styreflaten føles helt grei og har en utførelse i matt glass, og klikkelyden som lages ved et trykk er tilfredsstillende. Det å navigere i Windows 10-brukergrensesnittet er ingen sak ved hjelp av den nøyaktige styreflaten og den responsive berøringsskjermen.

Skjerm og høyttalere

Og hvilken berøringsskjerm! Vår testenhet kom med en valgfri UHD-skjerm (med andre ord med en 4K-oppløsning på 3840 x 2160), hvilket gjorde farger og teksturer i filmer og fotoer virkelig livlige. Samtidig betyr dette at XPS 15 er mer enn klar til å fungere som klippe-suite for 4K-innhold.

Selv om MacBook Pro og Asus-bærbare helt klart kan gjøre samme type arbeid (og er like gode til underholdning) om man kopler til en ekstern 4K-skjerm, så kan XPS 15 takle slikt hvor som helst og når som helst — uten ekstern skjerm. Og enda mer imponerende: skjermen kan vise 100 % av Adobe RGB-fargerommet.

Dessverre returnerer «kjakekameraet» med Dell XPS 15. Webkameraet er plassert under skjermen, slik at man får «plass til» ekstremt tynne kanter på høyre og venstre side samt på toppen. Oppløsningen på kameraet er helt greit, men plasseringen er ikke bra, og kan ende opp med å være et problem stort nok til at et potensielt kjøp er uaktuelt for enkelte.

Høyttalerne er plassert omtrent like dårlig, særlig når man tar med i beregningen at dette er en relativt stor maskin. Lyden får man fra basen av maskinen, helt ytterst mot brukeren, men nedovervendt. De er også veldig små i forhold til størrelsen på maskinen, men likevel overraskende kraftige til størrelsen å være. Sluttresultatet er lyd som mangler dybde sammenlignet med TV-en eller hodetelefonene, men det låter ikke så verst høyt.