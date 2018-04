Test: Dell XPS 13

Opplyst. Styrket. Raffinert. Hvis vi var tvunget til å bruke kun tre ord for å beskrive 2018-utgaven av Dell XPS (særlig med Alpine White-fargevalget), ville valget falt på disse. På papiret er dette en type bærbar man ikke forventer at skal gjøre mye ut av seg. Med firekjerners prosessor, tre USB-C-porter og tilogmed en microSD-kortleser forventer man ikke noe småtteri, men den er faktisk ganske så lett. Bare 1,21 kilogram. Med andre ord er det ikke slik at den bare veier mindre enn Apples MacBook Pro, den er kraftigere og billigere.

Samtidig har den et slående utseende som er langt mer moderne. Tar man for seg de nyeste toppmodellene innen smarttelefoner ser man kjapt at kantløse skjermer er i vinden — det har Dell fått med seg. Inneværende versjon av InfinityEdge-skjermen, hvilket Dell XPS 13 bruker, har knapt noen kant overhodet, man glemmer at den er der — det er simpelthen futuristisk. Klarer man å se bort i fra den noe rare kameraplasseringen er det liten tvil om at dette er en av de aller beste bærbare maskinene man får kjøpt per i dag, og vi er ikke alene om å mene dette.

Alt i alt er vi enormt imponerte over nye XPS 13, delvis takket være det nye fargevalget, hvilket er helt strålende. Vi er faktisk såpass imponert over designvalgene Dell har tatt at den nok en gang har fått vår utmerkelse: Best i klassen for bærbare. Når det er sagt, hvis du har lyst til å oppleve herligheten, den mest omfattende oppgraderingen av XPS 13 på årevis, må man grave relativt dypt i lommeboken — dypere enn før.

Spec Sheet Her er konfigurasjonen på maskinen som ble sendt til TechRadar for testing: CPU: 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (firekjerners, 8 MB cache, opp til 4,0 GHz)

GPU: Intel UHD Graphics 620

RAM: 16 GB DDR3 (2133 MHz)

Skjerm: 13,3-tommer, Ultra HD (3840 x 2160) UltraSharp InfinityEdge touchskjerm

Lagring: 1 TB PCIe SSD

Porter: 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), 1 x USB-C 3.1, microSD-kortleser, hodetelefonutgang

Tilkoplingsmuligheter: Killer 1435 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: Widescreen HD (720p) webkamera med 4 mikrofoner

Vekt: 1,21 kilogram

Størrelse: 30,2 x 19,9 x 0,78-1,16cm; B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Den er litt dyrere enn forrige versjoner, men Dell XPS 13 forsvarer prisen med langt bedre ytelse og design.

Takk og pris har denne gangen selv den billigste utgaven firekjerners prosessor, en 1,6 GHz (opp til 3,4 GHz ved bruk av Turbo Boost) Intel Core i5-8250U. Denne utgaven koster 13 289 kroner, men du får også en skjerm med en oppløsning på 1920 * 1080, samt 4 GB RAM og en 128 GB stor SSD.

I likhet med de fleste andre bærbare til salgs i dag kan man også konfigurere XPS 13 med toppmodell-innmat. Inneholdende alt man trenger til ens daglige gjøremål. Trenger man raskere prosessor har man modeller med 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (4 GHz med Turbo Boost) å velge mellom.

Totalprisen på Dell XPS 13-maskinen vi testet er 18444 kroner (konvertert direkte fra dollar, denne konfigurasjonen er ikke tilgjengelig i Norge i skrivende stund), hvilket er en relativt stiv pris for den jevne bruker. Riktignok får man med en UHD-skjerm, 1 TB lagringsplass og 16 GB RAM. Vi likte skjermen i vår bruk av den, uten at vi sammenlignet den direkte med andre skjermen, men det er ikke alle som deler vår erfaring. Enkelte mener at 1920 * 1080-skjermen til grunnmodellen er bedre, med mer nøyaktige farger og bedre kontrast.

Et annet problem er at «rosegull med alpine-white interiør»-versjonen er dyrere enn modellene med standard fargevalg. 500 kroner legges til uansett.

Uansett hvordan man konfigurerer Dell XPS 13 får man med tre USB-C-porter (to med Thunderbolt 3-støtte), en microSD-kortleser og en 3.5 mm minijack-utgang.

Hvis man er av den prisinteresserte typen vet man at den eneste andre bærbare toppmodellen som kan matche nye XPS 13 på pris er Google Pixelbook. Den nyeste utgaven av MacBook Pro og 13,5-tommersversjonen av Surface Book 2 er begge dyrere og har lignende eller dårligere innmat.

Design

Årets utgave av XPS 13 er den første som i vesentlig grad har forandret på XPS-utseendet siden maskinen klatret til topps på listene våre. Den er for eksempel en hel del lettere og tynnere enn 2017-modellen som kom på markedet bare for noen måneder siden.

Dell har slanket XPS 13-skallet med 30 prosent, og er nå kun 7,8 millimeter på det tynneste. Den er også hakket lettere, kun 1,21 kilogram.

Den største og mest fremtredende forandringen i XPS 13-designet er nesten nødt til å være «rosegull med alpine white-interiør»-fargevalget.

Selv om nær sagt alle produsenter tilbyr rosegull-fargevalg nå om dagen, har Dell klinket til med helt nye byggmaterialer og farge på tastaturet og «innsiden» av maskinen.

Dell virker å være ekstra stolte over materialet i festeflaten til tastaturet, hvilket er krystallisert silika, med en hvitfarge som bokstavelig talt er vevd inn i flaten (som om det skulle ha vært stoff), i ni komposittlag.

Dette er den første gangen vevd glassfiber har, vel, blitt vevd inn i en bærbar. I tillegg har overflaten på selve innsiden av maskinen et lag titanoksid, noe som gjør at man får et perlemorlignende skinn fra overflaten, samt langt mindre sannsynlighet for flekker.

Derfor er det ekstra synd at man ikke kan si det samme om plasten rundt kanten på skjermen. På bare de få ukene vi har hatt maskinen til rådighet har vi opplevd at denne kanten, laget av litt mykere plast, har grånet i forhold til plasten rundt kanten på basen.

Årets XPS 13 er maskinen som representerer vendepunktet når det gjelder det som tradisjonelt har vært det største ankepunktet mot XPS-maskinene: webkameraplasseringen. Samtidig er den nye IR-linsen knall til kjapp innlogging, om man bruker for eksempel Windows Hello, det biometriske sikkerhetssystemet som lar en logge seg inn ved hjelp av webkameraet. Det røde blinkende lyset når man bruker IR er dog en smule intenst.

Når det er sagt, webkameraet, som tar opp i 720p, produserer skarpe bilder, omtrent på høyde med de i nyeste MacBook Pro, men det takler ikke 60 bilder i sekundet, som Pixelbook sitt kamera. Surface Book 2 slår dog hele hurven med sitt 1080p-kamera.

I tilknytning til webkameraet får man fire mikrofoner, plassert inne i kanten på basen, slik at lyden med enkelhet plukkes om man skulle bruke videochat, eller skrike til Cortana fra andre siden av rommet. Disse mikrofonene tar opp klarere lyd under videochat enn en hel del konkurrenter.

Likevel slår de ikke løsninger som Google Home og Amazon Echo. De klarer fint å høre «Hey, Cortana»-kommandoer om man står et par meter unna, og foran maskinen. Skulle laptopen være feilvendt under skrikingen kan man dog måtte gå nærmere, siden mikrofonene fungerer bedre med rettvendt maskin.

Skjerm

En annen forbedring i årets design er skjermen. Du får den nå i 3840 x 2160-oppløsning, under en glossy IGZO-touchskjerm. Langt skarpere bilde enn de ovennevnte konkurrenter.

Touchskjermen har et 0,65% antireflekslag som tar sikte på å motvirke refleks-problemene alle touchskjermer har.

Det later ikke til at Dell har gjort noen forandringer på systemet som justerer lysstyrken automatisk, men det er såpass bra at vi nevner det likevel. Selv om man setter innstillingene på 10% lysstyrke klarer vi helt fint å lese og skrive på denne maskinen.

Med en kontrastrate på 1500:1, og en 100% dekning av sRGB-fargerommet ser svart ut som det blir produsert av at baklyset blir slått fullstendig av, og om man ser på videoer eller bilder formelig hopper fargene ut av skjermen. Touchfunksjonaliteten er også kjapp og responsiv.

Først testet i januar 2018.

Gabe Carey har også bidratt i arbeidet med denne teksten.