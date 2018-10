Test: Canon EOS R

Canon EOS R er et veldig godt kamera, som skulle tilfredsstille mange eiere av et EOS speilreflekskamera og som er ute etter et solid, speilfritt alternativ. Hvis vi ikke var bundet opp til et system, ville det likevel være vanskelig å foretrekke EOS R fremfor konkurrentene, særlig når man tar med minsteprisen i sammenligningen med konkurrenter som den glimrende Sony Alpha A7 III. Ting kan meget vel endre seg med den neste modellen, når Canon har fått muligheten til å luke ut noen svakheter.

EOS R er Canons første speilfrie kamera i fullformat, og er designet for å friste deg bort fra kameraer som Nikons nye Z6 og Sonys fantastiske Alpha A7 III.

Selv om Canon allerede har dyppet tærne i speilfritt vann med den lite omfattende serien av APS-C-sensorbaserte EOS M-kameraer, med blant andre EOS M6 og EOS M5, er EOS R debutmodellen i en ny rekke av speilfrie kameraer i fullformat. Disse bygges også rundt et nytt objektivfeste som skal bli kjent som RF-festet.

Mange Canon-brukere har ventet lenge på EOS R, så spørsmålet er om det står til forventningene og forsvarer prislappen, i møtet med temmelig tøffe konkurrenter.

Funksjoner

303 MP (effektiv) fullstørrelsesensor

Nytt RF-objektivfeste

4K videoopptak

EOS benytter en 30,3 MP fullstørrelsesensor uten optisk lavpassfilter. Om dette lyder kjent, er det fordi Canons EOS 5D Mark IV også har dette pikselantallet, selv om Canon understreker at sensoren ikke er den samme. Vi mistenker likevel at den er nært beslektet med brikken brukt i EOS 5D Mark IV, og det er slett ikke verst, ettersom det er en av sensorene fra Canon med best ytelse.

CANON EOS R SPESIFIKASJONER Sensor: 30,3 MP CMOS fullstørrelsesensor Opjektivfeste: Canon RF-feste Skjerm: 3,15-vendbar berøringsskjerm, 2,100,000 punkter Seriefotografi: 8 fps Autofokus: 5655-punkts AF Video: 4K Oppkobling: Bluetooth og Wi-Fi Batterivarighet: 350/370 bilder (EVF/LCD) Vekt: 660 gram med batteri og minnekort

Her er det også en ny DIGIC 8 prosesseringsmotor og et solid, systemtilhørende ISO-spenn på 100-40 000, som kan ekspanderes til innstillinger tilsvarende ISO50 og 102 400 – noe som på en prikk tilsvarer EOS 5D Mark IV.

Som Nikon, med deres nye Z-serie av speilfrie fullformatkameraer, har Canon gått for et nytt objektvifeste til sin R-serie (vi antar at det vil komme flere) av speilfrie kameraer. Det nye RF-festet deler diameter, 54 mm, med Canons EF-feste, men har en vesentlig kortere brennvidde (avstanden fra bakerst i objektivet til sensoren). Denne er senket fra 44mm til 20mm, men den er noe lengre enn det tilsvarende hos Nikon, på 16mm.

Det lanseres fire nye RF-objektiver sammen med EOS R: RF 24-105 mm f/4L IS USM, RF 28-70 mm f/2L USM, RF 50 mm f/1.2L USM og RF 35 mm f/1.8 IS STM Macro.

Som du kan forvente, vil du kunne bruke Canon EF-objektivene dine på EOS R via et adapter, men heller enn å komme med bare én variant, kommer Canon med hele fire ulike adaptere. Man har den enkle (og rimeligste) EF-EOS R-adapteren, EF-EOS R-adapter med kontrollring (mer om dette litt senere), EF-EOS R-adapter med et innebygd, rundt polariseringsfilter og EF-EOS R-adapter med innebygd variabelt nøytral tetthetsfilter.

Noe som er interessant er at Canon har valgt å utelate innebygd bildestabilisering, noe konkurrentene Sony og Nikon tilbyr i sine speilfrie fullformatkameraer. Canons argument for dette er at det er bedre å tilpasse bildestabiliseringen i stedet for å skape en en-for-alle-variant. Når det er sagt, kommer to av de nye RS-objektivene fullstendig uten bildestabilisering.

Overraskende nok er EOS R bare det tredje kameraet med 4K etter EOS 5D Mark IV og EOS M50 . Men der konkurrentene tilbyr full videoinnspilling over hele sensoren, forringes EOS R litt her med en beskjæringsfaktor på 1,7x, noe som kan gjøre vidvinkelperspektiv vanskelig. Man kan imidlertid velge 30p eller 24p, og dessuten gjøre videoopptak i full HD opptil 60p.

Canon har valgt å holde seg til SD-kort på EOS R, med ett enkelt UHS-II-kompatibelt kortspor.

Den elektroniske motivsøkeren (EVF) hos EOS R har en imponerende oppløsning på 3,69 millioner punkter og en forstørrelse på 0,76x, så selv om den matcher EVF hos Nikons Z7 og Z6 når det gjelder oppløsningen, er den ikke riktig på samme nivå som 0,80x-forstørrelsen på Nikon-modellene.

EOS Rs EVF komplementeres av en stor, vendbar berøringsskjerm på 3,15 tommer på baksiden av kameraet, med en grei oppløsning på 2,1 millioner punkter.

Mens Nikon har skapt litt kontrovers ved implementeringen av ett enkelt XQD-kort i Z7 og Z6, har Canon valgt å holde seg til SD-kortene på EOS R, der du finner ett UHS-II-kompatibelt kortspor.

Hvis du er Canon-bruker fra før, og planlegger å bruke EOS R sammen med utstyret du allerede har, vil det glede deg å få vite at EOS R er kompatibel med Canons LP-E6-batteri, som brukes sammen med mange utgaver av EOS-kameraene. Når det gjelder EOS R, leveres den med et LP-E6N-batteri, som du kan lade opp via USB.