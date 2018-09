Test: Asus Chromebook Flip

Asus Chromebook Flip C302 gjør seg fortjent til luksusstempelet, med en nydelig skjerm, følsomt tastatur og et klassisk design som er like komfortabelt å bruke som både nettbrett og bærbar PC.

Ideen om at en premium Chromebook har livets rett har blitt kastet frem og tilbake i årevis, omtrent like lenge som Chromebook har vært en greie. Men før vi endelig fikk hendene på Asus Chromebook Flip så har vi aldri sett denne utopien realisert.

Nå kunne vi skrevet i uendeligheten om hva som var galt med alle de andre Chromebookene, men det er unødvendig. Kort fortalt er Asus Chromebook Flip svaret på alle dine behov og drømmer for en Chromebook .

Men selv om den ikke når samme ytelsesnivå som for eksempel Google Pixelbook, så trenger den heller ikke det. Den koster halvparten så mye, og tilbyr sammenlignbare spesifikasjoner.

Og det er nettopp fokuset på valuta for pengene og på ytelse som gjør at Asus Chromeboook Flip er vel verdt å legge merke til.

Og det som gjør maskinen enda mer imponerende er at Asus Chromebook Flip har et 360-graders hengsel som lar deg "vrenge" maskinen, derav navnet "Flip". Skjermen er 12,5 tommer og maskinen veier 1,18 kg.

Faktisk så er Asus Chromebook Flip ikke bare "bra til å være en Chromebook" – det er kanskje en av de beste laptopene du kan kjøpe i 2018, avhengig av hva du vil bruke den til selvsagt.

Spesifikasjoner CPU: 0,99 Ghz Intel Core m3-6Y30 (to kjerner, 4MB cache, opptil 2,2 GHz)

Grafikk: Intel HD Graphics 515

RAM: 4 GB LPDDR3

Skjerm: 12,5" FHD (1,920 x 1,080) LED bakgrunnsbelyst med anti-glare

Lagring: 64 GB eMMC + TPM

Porter: 2 x USB 3.1 Type-C (Gen 1), microSD-kortleser, hodetelefonutgang

Nettverk: Intel 2x2 802.11ac; Bluetooth 4.2

Kamera: 720p Webkamera

Vekt: 1,18 kg

Mål: 33 x 23,1 x 2,29 cm; B x D x H)

Priser og tilgjengelighet

Prisen på denne modellen kan gjøre at man må sjekke prislappen både en og to ganger. I Norge starter den på ca. 5 400 kroner, og da får du den rimeligste varianten med svakere CPU og mindre RAM. Du kan også gå helt opp til rundt 8000 for den dyreste utgaven. Det gjør at Asus Chromebook Flip er dyr til å være en Chromebook, sammenlignet med en del av lavpris alternativene der ute. For 5000 kroner får du tross alt en relativt grei Windows-laptop nå til dags.

HP Chromebook 13 koster 6899 kr og kommer med halvparten så mye lagring, men er utstyrt med en klarere QHD-skjerm. Acer Chromebook 14 for Work koster rundt 3861 kr, og kommer med en Intel Core i5, 8 GB RAM og 32 GB lagring.

Samsung Chromebook Plus er kanskje den største rivalen til Asus Chromebook Flip. Utsalgsprisen på denne er 500 USD, ca 4.150 kr. Den kommer med en ARM CPU, en skarpere 2400 x 1600 oppløsning og en innebygget pekepenn. Om denne kommer for offisielt salg i Norge er fortsatt usikkert.

Det er også billigere alternativer der ute, som Acer Chromebook R13. Den kommer også i samme konvertible formfaktor med en Full-HD-skjerm og en 2,1 GHz firekjerners prosessor fra MediaTek. Prisen på denne ligger på rundt 4489 kr.

Design og utforming

Som forgjengeren, Asus Chromebook C100 , så har C302 et helstøpt chassis i aluminium, men i motsetning til C100 så har denne modellen fått en såkalt eloksert behandling. Eloksering er en elektrokjemisk behandling av aluminium i oksiderende bad, som gir økt motstand mot blant annet mekanisk slitasje.

Modellen har en ren og stilfull fremtoning, og kan brettes sammen til et nesten helt symmetrisk stykke metall.

Det lange stavformede hengslet som vi så i Chromebook C100 har blitt byttet ut til fordel for den mer elegante løsningen vi finner i ZenBook Flip UX360 . Den smalere designen med den to-delte mekanismen gjør at maskinen ikke føles som et leketøy, samtidig som den fremstår mer som en vanlig bærbar maskin.

Alt i alt så ser og føles Asus Chromebook C302 som en hvilken som helst annen unibody bærbar inspirert av MacBook Pro , som vi har sett de siste ti årene. Men; de avrundede hjørnene, rette linjene og tykkelsen på 2,29 cm gir en premium-følelse, som går rett i strupen på de beste modellene fra Google og HP til en lavere pris.

Vekten er på 1,18 kilo og det gjør C302 til en av de lettere Chromebook-maskinene der ute, og den slår blant annet HP Chromebook som veier 1,3 kg.

Vekten gjør at det også sannsynligvis er en av de første 2-1 Chrome OS-maskinene du faktisk kommer til å bruke også som et nettbrett. I motsetning til for eksempel 1,5 kg tunge Acer Chromebook R13.

Rent bortsett fra at den er lett, så virker det som C302 er blitt designet spesielt for å brukes i nettbrett-modus. Asus har i denne modellen designet en smart magnetisk lukkemekanisme som sørger for at skjermen lukkes tett inntil undersiden av maskinen.

Det er en genial løsning som gjør at denne 2-i-1-Chromebooken føles som "hel ved", heller enn et stykke elektronikk du også kan brette på midten. Faktisk så er vi overrasket over at denne løsningen ikke har kommet tidligere.

Når du ikke bruker C302 som et nettbrett, så har du et solid tastatur som gir en opplevelse på høyde med tradisjonelle bærbare. Tastene gir en tilfredsstillende 1,4 mm vandring, som vi har savnet i en verden av stadig slankere bærbare datamaskiner.

Når det kommer til styreflaten så kan vi vel egentlig bare si at den eksisterer. Den sporer bevegelsene nøyaktig, men er helt uten multitouch-funksjonalitet bortsett fra to-finger-rulling.

Et lite hinder på veien

Nettbrett-modus blir mer og mer vanlig på Chrome OS-maskiner, og Google har jobbet med å integrere Chrome OS og Android en stund nå. Uheldigvis så kommer ikke C302 med tilgang til Play Store rett ut av boksen. For å få tilgang til å laste ned apper derfra, måtte vi endre over til Chrome OS beta-oppdateringer.

Men bortsett fra dette lille hinderet på veien så er denne hybriden helt klar til å ta full nytte av Android-økosystemet. Vi sveipet og trykket oss inn og ut av våre favorittapplikasjoner, akkurat som vi er vant til på andre Android nettbrett. Til vår store overraskelse er også C302 utstyrt med et gyroskop som lot oss spille spill som Asphalt 8 med bevegelseskontroller aktivert.

Uheldigvis er det ikke alle apper som fungerer slik vi er vant til. Slack og flere andre viktige applikasjoner vi vanligvis bruker skalerer ikke skikkelig på Chromebooks, og gjør teksten liten og vanskelig å lese. Ett eksempel er Kindle, som ikke vises i fullskjerm når enheten holdes i portrett.

En annen utfordring er at appene i stor grad er designet for berøringsskjermer, og brukeropplevelsen er ikke så god sammen med et oppsett med styreflate og tastatur. Men, det er veldig enkelt å bytte tilbake til nettbrettmodus når nødvendig.

I oppsummering så er vi tilbøyelige til å skylde disse problemene på at vi kjører en beta-versjon av Chrome OS, som løste noen problemer og tilførte noen nye i løpet av vår test.

Og til tross for disse problemene, vil vi aldri gå tilbake til gamledager med å bla gjennom Chrome Web Store overfylt av dårlige versjoner av original-apper og spill. For selv om funksjonen fortsatt bare er i beta, gir tilgang til Play-butikken oss tilgang til så mange flere nyttige programmer.

Vi elsker å bruke Android-apper i nettbrettmodus og samtidig kunne sette oss ned med C302 som en tradisjonell Chromebook for lengre sesjoner med surfing og skriving. Sammensmeltingen av Googles to plattformer gir oss endelig mulighet til å bruke mobilapper sammen med grunnelementene i Chrome OS.