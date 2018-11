Test: Argon DAB2batt

Argon DAB2Batt er en ukomplisert DAB-radio med mulighet for batteridrift, og lyden er relativt god tatt i betraktning at du kun får mono. Den mangler finesser som Bluetooth, men den er utstyrt med alarm og linjeutgang for tilkobling til et større anlegg.

Argon DAB2batt spesifikasjoner: Frekvensrespons: ikke oppgitt Batteritid: ca. 12 timer Bluetooth: nei Hodetelefonutgang: ja Linjeutgang: ja Linjeinngang: ja Andre funksjoner: 12 lagrede stasjoner (6 DAB, 6 FM), alarm x2 Fjernkontroll: nei Mål: 20,5 x 13,2 x 11,3 cm Vekt: 1,8 kg

Argon er HiFi-klubbens eget lydmerke, og DAB2Batt inngår i en serie av DAB-radioer som inkluderer alt fra små og enkle nattbordsradioer til store stereomodeller med WiFi og Spotify Connect innebygget.

DAB2Batt er imidlertid den eneste av modellene med innebygget batteri, og det gjør at den fungerer like godt på kjøkkenbenken, på nattbordet og på terrassen. Det er for så vidt også full mulig å ta den med ut på tur, men det skal sies at den kanskje blir i største laget når du har begrenset med plass.

Ser best ut i tre

Argon DAB2Batt selges i sort, hvitt, og to ulike varianter av trefinér, og mens vår testmodell i sort ser grei nok ut, så må vi nok trekke frem valnøttvarianten som vår favoritt. Den har et retroaktig preg som gjør seg godt, mens flere av de andre variantene ser litt billige ut.

Image 1 of 3 Argon DAB2Batt i valnøtt. (Image: © HiFi-klubben) Image 2 of 3 Argon DAB2Batt i hvit. (Image: © HiFi-klubben) Image 3 of 3 Argon DAB2Batt i kirsebær. (Image: © HiFi-klubben)

Det hjelper heller ikke at plastknappene på fronten sitter litt skjevt, og har en litt billig følelse når man trykker på dem.

Utformingen er ellers helt OK, og formfaktoren og den beskjedne størrelsen gjør at den passer like godt på kjøkkenbenken som på nattbordet. Den ser også ut til å ha en grei byggekvalitet, og den burde tåle å være med ut på tur hvis du skulle ønske det.

Enkel i bruk

Når det kommer til funksjoner er DAB2Batt fokusert på å være en DAB-radio, og ikke så mye annet. Den har riktig nok FM også, og du får i tillegg en aux-inngang til avspilling fra andre enheter, men du får ikke Bluetooth eller andre trådløse tilkoblingsmuligheter slik man kanskje kunne forvente at den slik enhet skal ha.

Betjeningen er enkel, men knappene kunne hatt bedre kvalitetsfølelse. Vi synes også at teksten under hver knapp kunne vært litt større og tydeligere. (Image: © Truls Steinung)

Du får heller ikke en EQ eller andre lydinnstillinger, men du får to separate alarminnstillinger. Da kommer også godt med at den er utstyrt med en snooze-knapp på toppen, og det er litt fiffig at den samme knappen også fungerer som mute-knapp når du bare lytter til radio.

Det er også verdt å nevne at den ved siden av en hodetelefonutgang også har en linjeutgang på baksiden. Dermed er det mulig å bruke den som en DAB-mottaker for et større og kraftigere anlegg.

Lyd

Argon DAB 2Batt er en portabel radio som kun gir deg monolyd, men dét tatt i betraktning så er faktisk lydopplevelsen den gir deg ganske god. Det skader selvfølgelig ikke at den er utstyrt med en bassrefleksport på baksiden, og den bidrar til å produsere et ganske komplett lydbilde.

På baksiden finner du hodetelefonutgang, linjeutgang og aux-inngang, i tillegg til en USB-kontakt som ikke har noen oppgitt funksjon. (Image: © Truls Steinung)

Den største svakheten ligger kanskje i den litt mangelfulle diskanten, som får helheten til å bli litt mer ullen enn vi kunne ønske oss. Det er heller ikke så mye detaljrikdom å skryte av i mellomtonen, men den låter i det minste relativt rent og ryddig. Helheten er altså helt grei, og mer enn god nok til radioprating og lett musikklytting mens du gjør andre ting.

Når det kommer til volum er det ikke noe å savne her, og den håndterer å spille høyt uten å at det går utover lydkvaliteten. Ikke forvent at Argon DAB2Batt skal fylle en hel stue med lyd, men på kjøkkenet eller på nattbordet vil den gjøre seg veldig godt.

Konklusjon

DAB2Batt burde passe godt inn på et hvilket som helst kjøkken. (Image: © Truls Steinung)

Argon DAB2Batt er en ukomplisert DAB-radio, som gjør akkurat det du forventer at den skal gjøre. Den kan vekke deg med din favorittradiokanal hver morgen, gi underholdning til morgenkaffen og være med ut på terrassen på varme sommerdager (eller kjølige høstdager).

Du får ikke finesser som Bluetooth eller andre trådløse tilkoblingsmuligheter, men det den har til gjengjeld aux-inngang og linjeutgang som lar deg sende DAB-lyden til et større og kraftigere anlegg.

Byggekvaliteten er også helt OK, og selv om designet ikke er spesielt spennende så er det i hvert fall ganske diskret.

DAB2Batt passer for alle som vil ha en ukomplisert DAB-radio som fungerer som forventet, og som er enkel å bruke.