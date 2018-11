Test: Apple Mac mini

Nye Apple Mac mini (2018) holder det Apple lovte: De har ikke glemt den lille Mac-en. På tross av at den har vært en stor suksess har ikke Mac mini fått en skikkelig oppgradering på fire år, men nå, med nye Mac minis inntog, forandrer alt seg.

På papiret ser det ut som om den lange ventetiden var verdt det. Apple hevder at Mac mini (2018) er fem ganger raskere enn den forrige Mac mini-maskinen. Dette ytelseshoppet kan spores tilbake til en del imponerende oppgraderinger i komponentene, inkludert en RAM-grense på 64 GB og en prosessor med opptil seks kjerner.

Mac mini blir nå også markedsført som et verktøy for innholdsprodusenter. Apple mener for eksempel at den nye maskinen er 30 ganger raskere på å enkode HEVC-video. Den har også haugevis av porter på baksiden, og selv om det kun finnes én HDMI-utgang har nye Mac mini til gjengjeld fire Thunderbolt 3 USB-C-porter.

Er det slik at det har vært verdt ventetiden? Vi tester Mac mini og undersøker påstanden!

Spesifikasjoner Dette er Apple Mac mini-maskinen som ble sendt til TechRadar for testing:



CPU: 3,6 GHz Intel Core i3-8100 (4 kjerner, 4 tråder, 6 MB cache)

Grafikk: Intel UHD Graphics 630

RAM: 8 GB (2666 MHz DDR4)

Lagring: 128 GB PCIe SSD

Porter: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hodetelefonutgang, 2x USB 3, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet

Trådløse tilkoplinger: 802.11ac Wi-F, Bluetooth 5.0

Vekt: 1,3 kg

Størrelse: 19,7 cm x 19,7 cm x 3,6 cm; B x D x H)

Pris og tilgjengelighet

Årets Apple Mac mini har en startpris på 8990 kroner, mens den dyreste basismodellen går for 12 290. Begynner man å forandre på komponenter vil også prisen forandre seg, hvilket gir en en viss fleksibilitet i hvordan man skal balansere ytelse mot pris.

Er man ute etter en Mac man kan bruke til kreative virker, så er dette helt klart en rimeligere maskin enn for eksempel iMac Pro, som man på det aller minste må ut med 55 990 kroner for, og som også er rettet mot kreative yrker.

Er man mer interessert i Mac mini som en PC i miniatyr er nok nærmeste konkurrent Intel Hades Canyon NUC, som er en kraftig men avgrenset mini-PC som kan kjøre enten Windows eller Linux, og som koster rett i underkant av 10 000 kroner.

Denne sammenligningen gjør at Apple Mac mini-maskinen virker relativt generøs med innmaten, all den tid NUC-maskinen må ha både lagring, minne og et OS før den kan tas i bruk, og dermed blir en del dyrere (selv om man selvsagt ikke trenger å betale om man har lyst til å kjøre Linux).

Design

De som likte det kompakte og stilrene designet hos de forrige Mac mini-maskinene kommer nok til å bli fornøyde med at den nye versjonen beholder mye av det som gjorde forgjengeren så bra. Maskinen består av samme lille metall-design med målene 19,7 cm x 19,7 cm x 3,6 cm og veier bare litt mer enn forrige Mac mini med sine 1,3 kg mot forgjengerens 1,19 kg.

Apple har dog gjort noen småting med designet. Nå får man maskinen i stellargrå, slik at den skal matche iMac Pro (per nå er dette det eneste fargevalget man har). Apple skryter også av at Mac mini nå inneholder 60 % resirkulert plast i enkelte deler av maskinen (basen, for eksempel), mens selve kabinettet skal være laget av 100 % resirkulert aluminium.

Apple har også, imponerende nok, klart å klemme enda bedre ytende maskinvare inn i det samme kompakte kabinettet, dette takket være en ny kjøleløsning som inkluderer en større vifte, større luftehull og en strømforsyning som har fått en overhaling.

Det at man har gått for en PCIe SSD-disk når det gjelder lagring gjør ikke bare at nye Mac mini er raskere, det betyr også at den er kaldere og lager mindre lyd – hvilket er essensielt for en PC med liten formfaktor.

Når det gjelder porter har Apple Mac mini (2018) fire Thunderbolt 3 USB-C-porter, én HDMI 2.0-utgang, to USB-A-porter, én minijack-utgang og én RJ45-port med Gigabit Ethernet (med mulighet for 10 Gb Ethernet). På baksiden er det også en av/på-knapp, og som allerede nevnt den stadig mer sjeldne (i alle fall på Apples produkter) hodetelefonutgangen.

Alle disse portene holdes på baksiden av Mac mini, slik at ting ser pent og pyntelig ut fra fremsiden.

Siden maskinen kun har én HDMI-port, så er man nødt til enten å oppgradere til skjermer som støtter Thunderbolt 3, eller pent finne seg i å kjøpe adaptere, om det er slik at man er avhengig av flere enn én skjerm. Med tanke på at Mac mini er laget for kreative personer er det for mange et must med flere skjermer. For mange vil dette bety ekstra utgifter.

De gode nyhetene er at med Thunderbolt 3 så vil det være mulig å bruke to 4K (UHD)-skjermer samtidig, og fortsatt ha to porter til overs – for eksempel om man skal bruke én port til ekstern grafikkortløsning, noe Apple Mac mini (2018) støtter. Som vanlig er ikke tastatur eller mus inkludert, men noe man må kjøpe ved siden av.

Som er sedvane med Apple-produkter er det ikke enkelt å oppgradere denne maskinen, til forskjell fra nærliggende konkurrenter som Intel NUC eller Zotac ZBox. Dette betyr at når Mac mini begynner å dra på årene er det ikke slik at man med enkelthet kan sprette den opp og begynne å legge til nye og kraftigere komponenter – rent bortsett fra minnet.

Kommer man fra PC-verdenen, der oppgradering er en essensiell del av hverdagen, vil dette være frustrerende; men er man vant med Apples måte å gjøre ting på vil ikke dette komme bardus på.

Apple har i tillegg gjort noen grep for å forhindre enkle oppgraderinger gjort av brukerne. For det første finnes det et drøss oppgraderingsvalg i det man kjøper Apple Mac mini (2018), slik at man på et særs bedagelig vis kan gjøre alle oppgraderinger man vil på forhånd, og dermed vil få akkurat den maskinen som passer til de mest nærliggende bruksområder.

Det er også verdt å nevne at takket være de helt nye komponentene Apple tilbyr i mini, så vil man forhåpentligvis ikke trenge å oppgradere helt med det første. Ser man på mengden tid det har gått mellom utgavene nå til dags er nok dette like greit.

Rundt regnet er vi godt fornøyde med at Apple har behold størrelsen til Mac mini, mens innmaten har blitt forbedret, og at portene har formert seg. Likevel bør folk som har sitt virke i det kreative tenke seg om, takket være den enslige HDMI-porten på baksiden, og mangelen på DisplayPort (og DVI, for den saks skyld).

Stellargrå-fargen tar seg godt ut, på samme måte som den gjør på andre Apple-produkter, og det at kabinettet er laget av 100 % resirkulert aluminium er en velkommen forandring – Mac mini føles robust og bestandig.

Benchmarks Slik fortonte det seg når vi kjørte Apple Mac mini (2018) gjennom vår rekke med ytelsestester:



Cinebench CPU: 587 points;

Grafikk: 40.75 fps

Geekbench 4 enkeltkjerne: 4,733;

Multikjerne: 14,447

Ytelse

Mac mini bruker prosessorer ment for stasjonære – Intel Core med fire eller seks kjerner, av åttende generasjon – så vi hadde en del forhåpninger til ytelsen. Ifølge Apple skal den lille firkantede boksen klare å levere fem ganger ytelsen til forgjengeren.

Siden Apple Mac mini er myntet på kreative yrker, som normalt sett vil innebære bruk av intensiv programvare og redigering av store filer, er det slik at Apple Mac mini (2018) i større grad enn foregående versjoner trenger å holde følge.

Det at man har valgt Intel Core av åttende generasjon med fire eller seks kjerner, Turbo Boost-hastigheter opp til 4,6 GHz og støtte for opptil 64 GB RAM (kjørende 2666 MHz) (hvilket er fire ganger så mye minne som Mac mini fra 2014 hadde plass til) kommer definitivt til å gjøre at Mac mini føles rask nok til de fleste oppgaver. Mengden RAM vil også komme godt med om man skal gjøre flere ting samtidig.

Mac mini (2018) har også Apples T2-sikkerhetsbrikke, som blant annet inneholder en SSD-kontroller som har datakryptering i sanntid slik at man får «industri-ledende sikkerhet». T2-brikken gjør også HEVC-enkoding opptil 30 ganger raskere, hvilket kommer godt med om man for eksempel er filmklipper og driver mye med hurtig eksport av H.265-materiale.

Det eneste området der Apple Mac mini ikke imponerer er grafikkløsningen – Intel UHD 630, integrert i CPU-en. Vi skulle gjerne ha sett at Apple gav oss en separat løsning. Alle som har lyst til å bruke Apple Mac mini til oppgaver som krever grafiske muskler, som eksempelvis filmklipping og 3D-modellering vil nok bli noe skuffet over det integrerte skjermkortet.

Likevel er det slik at om man har lyst til å få bedre grafisk ytelse, så er innkjøp av en eGPU alltid et alternativ.

Vi har sett fleksibiliteten i Mac mini (2018) ved å ta i bruk en Black Magic eGPU. Redigering av 4K-videofiler i RAW, samt bruk av effekter i sanntid i Final Cut gikk imponerende raskt og smertefritt til at det ble utført på en såpass spe maskin. Det er klart at det eksterne grafikkortet gjorde mange av de tyngste løftene, men eksperimentet var en god indikasjon på hvordan nye Mac mini kan brukes i kreative virker.

Apple viste oss også et interessant oppsett der en enkelt Mac mini (2018) var koplet via en svitsj til et lite nettverk av Mac mini-maskiner (fem stykker, stablet oppå hverandre). Ved å velge 10 Gb Ethernet-port når man kjøper den (man kan velge mellom 10 Gb og 1 Gb) kan man utnytte denne til det fulle ved å avlaste intensive oppgaver (rending av video for eksempel) fra hovedmaskinen til en dataklynge via nettverket. Prosessen er imponerende enkel i Final Cut. Det er snakk om å åpne opp en meny og velge de tilkoplede Mac mini-maskinene.

Etter at de andre maskinene ble valgt som ekstern regnehjelp ble oppgavene utført av disse, mens hovedmaskinen kunne brukes uten at man merket noen form for innvirkning på ytelsen. Det mest imponerende med seansen var at de fem Mac mini-maskinene som utførte alt arbeidet knapt laget en lyd, selv når de jobbet med relativt intensive oppgaver. Hvis man har vært i en situasjon der man har brukt mange PC-er samtidig, og har opplevd kakofonien av et tjuetalls vifter jobbende unisont, så vil dette være en velkommen løsning.

Selvsagt vil det ikke være mange situasjoner hvor dette ender opp som en reell løsning, men det er en god demonstrasjon på hvor allsidig den nye Mac mini-maskinen er.

I daglig bruk ble vi oppriktig imponert av nye Mac mini. Den føltes rask og responsiv når vi kjørte macOS 10.14 Mojave. Applikasjoner åpnet og lukket seg umiddelbart, og mer krevende operasjoner, som video-enkoding, ble utført raskt, smertefritt og uten at maskinen laget lyd.

Det vi virkelig liker med denne nye Mac mini-maskinen er at Apple har laget en kraftig og allsidig mini-PC som er kompakt nok til at man med enkelhet kan bære den med seg, og at man uten problemer kan hjemme den for eksempel bak en skjerm.

I våre ytelsestester er det ikke slik at Mac mini klarer å tukte de aller gjeveste Apple-produktene myntet på profesjonell bruk, som for eksempel MacBook Pro eller iMac Pro. Den klarer seg likevel overraskende bra, særlig i multikjerne-testen, takket være firekjernersprosessoren fra Intel. Hvis man går for Mac mini-konfigurasjonen med seks kjerner kan man naturlig nok forvente enda bedre resultater.

Det er også verdt å huske på at Mac mini koster en hel del mindre enn de to ovennevnte maskinene, selv når man tar med i regnskapet at man (antageligvis) må kjøpe skjerm, mus og tastatur til Mac mini.

Sammenlignet med forrige generasjoner er det ren overkjøring: Årets Mac mini knuser de foregående versjonene når det gjelder ytelse. Hvis en er glad i en Mac mini man allerede har, og har ventet på en oppgradering, så kommer man garantert til å bli begeistret for nye Mac mini.

Konklusjon

Mange av oss har i årevis håpet på at Apple skulle lansere en oppdatert versjon av den populære minimaskinen, så når selskapet fra Cupertino endelig annonserte nye Mac mini tidligere i år var vi selvsagt oppildnet på vegne av Apple. Det er i den sammenheng verdt å nevne at dette ikke er en kjapp innkassering av disse følelsene, ikke en oppdatering for å holde de mer innbitte Mac mini-tilhengerne sultne.

Det vi fikk var en fullstendig overhalet Mac mini som på en del områder gjør mer ut av seg enn det vi hadde håpet på. Dette er en fullbyrdet liten maskin som er tettpakket med en hel rekke fjonge moderne egenskaper og komponenter, og som har en ytelse som setter mange andre PC-er med begrenset formfaktor i skammekroken.



Apple har tatt innover seg at landskapet har forandret seg siden forrige Mac mini ble lansert. På den tiden var Mac mini myntet på vanlige brukere, og laget som et lokkemiddel for å få folk over fra Windows.

Nå som bærbare maskiner har blitt mer populære, og den minste MacBook-maskinen fungerer som det ovennevnte lokkemiddelet, har Apple rettet Mac mini mer mot kreative og profesjonelle kunder.

Det kan høres ut som en rar idé, men vet du hva? Det fungerer. Dette er en briljant liten maskin som står støtt for seg selv, men satt sammen med en eGPU (eller noen flere Mac mini-maskiner), og man har plutselig en kraftig doning som kan takle det aller meste. Det at den er skalerbar på denne måten, samtidig som den kan brukes med en separat skjerm og annet tilleggsutstyr, gjør at den er særs fleksibel.

Den er også priset på konkurransedyktig vis sammenlignet med andre datamaskiner med liten formfaktor og lignende ytelse. Vi har ventet lenge på en oppdatert Mac mini, men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.