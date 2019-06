Sony PS4 (Slim)

Een uitstekende all-round console met een fantastische catalogus van AAA-games, de afgeslankte PS4 is in bijna alle opzichten beter dan het originele model - op één opvallende uitzondering na.

Sony's PlayStation 4-console is afgeslankt tot de PS4 Slim, maar hoewel hij een designupgrade heeft ondergaan, is het nog steeds een fantastische console - en dat zeggen we met de premiummogelijkheden van de 4K PS4 Pro en de naderende lancering van de PS5 in het achterhoofd.

De PS4 Slim is niet alleen kleiner geworden, maar ook goedkoper dan de oorspronkelijke PS4. Dat betekent dat je voor minder geld een beter uitziende console krijgt. Natuurlijk zijn er compromissen te maken - zo is er geen 4K-resolutie en geen optische audio-output - maar als je binnen die beperkingen kunt werken, biedt de PlayStation 4 Slim een heleboel waarde voor je geld.

Door zijn compacte formaat past de PS4 Slim beter in de meeste kamers. Bovendien is de PS4 Slim stiller en gebruikt hij minder stroom dan de originele PlayStation 4. En als je nog een andere reden nodig hebt om hem te kopen? Dan zal je blij zijn om te horen dat hij in Europa en Azië in de kleur Glacier White beschikbaar is.

Moeten eigenaren van de originele PS4 een upgrade overwegen met al deze positieve en slechts enkele negatieve punten in het achterhoofd? Of moeten PlayStation 4-nieuwelingen dit model kiezen over de PS4 Pro? We proberen hieronder deze vragen te beantwoorden.

Laten we trouwens ook Microsoft niet vergeten: de Xbox One S verhoogt namelijk de inzet door een 4K Blu-ray speler, 4K upscaling en HDR toe te voegen aan de Xbox One. Aan de premium kant van de markt is er ook nog de Xbox One X én er is een nieuwe Xbox op komst.

Voor prijsvergelijkingsdoeleinden is het belangrijk om weten dat je de PS4 Slim al hebt vanaf €349 in de 1TB-variant (de 500GB-editie is hier en daar ook nog te verkrijgen, voor zo'n €50 minder). Houd er trouwens ook rekening mee dat er steeds bundels worden aangeboden met games of een extra controller voor bijna dezelfde prijs. Ongetwijfeld het overwegen waard.

Hoewel de PS4 Slim de budgetoptie is die naaste de PS4 Pro wordt aangeboden, wordt er niet kort door de bocht gegaan met de specificaties en je zal snel genoeg merken dat deze console even krachtig is als de originele PS4 én het op sommige vlakken zelfs beter doet.

Zoals we al schreven, is het een console die veel kleiner is dan zijn voorganger, tot een derde zelfs. Hij weegt ook 16% minder en het energieverbruik en geproduceerde lawaai zijn eveneens lager geworden.

Het is ook de moeite waard om rekening te houden met de zeer sterke line-up van games die de PS4 momenteel geniet, met exclusieve toptitels zoals God of War en Spider-Man, die PC- en Xbox One-eigenaren groen doen zien van jaloezie.

Alle huidige PS4-games werken op de PS4 Slim, en dat geldt ook voor elke PS4-game die in de toekomst wordt uitgebracht - Sony heeft expliciet duidelijk gemaakt dat er geen PS4 Pro-exclusiviteit zal zijn (enkel verschillen in framerates).

Verder is er PS Plus, dat nog steeds enorm aantrekkelijk is omdat het je toegang geeft tot competitieve of coöperatieve online multiplayer en daarbovenop maandelijks een selectie van drie games gratis aanbiedt.

Maar, laten we het opnieuw hebben over de concurrentie, want de PS4 Slim heeft twee grote rivalen: de Nintendo Switch en de Xbox One S. Nintendo heeft met de Nintendo Switch iets heel unieks gecreëerd en de PS4 krijgt het dan ook het hardst te verduren wanneer hij tegenover de Xbox One S komt te staan.

De Xbox One S is namelijk slechts een fractie duurder, biedt een fraai uiterlijk, een degelijke eigen gameselectie én een geweldige 4K Blu-ray speler, wat betekent dat het een sterkere mediaspeler is dan de PS4 Slim, ondanks de miljoenen verkochte exemplaren van deze laatste.

Als dat nog niet genoeg is, heeft Microsoft zonet ook de Xbox One S All-Digital aangekondigd, een goedkopere, schijfloze versie van de Xbox One S.

Nog steeds niet overtuigd of de PlayStation 4 Slim de console voor jou is? Lees dan verder voor meer gedetailleerde inzichten.

Sony PS4 (Slim): korte vragen beantwoord

Wat is het verschil tussen de PS4 Slim en de PS4 Pro? De PS4 Slim is in wezen een slankere, goedkopere en mooiere versie van de originele PS4. Daartegenover staat de PS4 Pro, een nieuwer, premium model dat games kan spelen in 4K-resolutie.

Is de PS4 Slim beter dan de PS4 Pro? Als het gaat om specificaties, nee. De PS4 Pro is de superieure console. Hij biedt je namelijk 4K-gaming, wat moeilijk op andere apparaten te krijgen is zonder compromissen te sluiten. Langs buiten is hij wat steviger en aan de binnenkant is de GPU veel sneller, en hoewel de CPU vergelijkbaar is met die van de PS4 Slim, werkt hij aan een hogere kloksnelheid.

Maar dat betekent niet noodzakelijk dat je absoluut een PS4 Pro moet kopen. De PS4 Pro is beter voor diegenen die een premium game-ervaring willen en een 4K TV in huis hebben. Als je geen 4K TV hebt en geen geld teveel, is de PS4 Slim waarschijnlijk de betere optie.

Kan je Fortnite spelen op de PS4 Slim? Ja, dat kan. Fortnite is gratis en beschikbaar voor de meeste grote consoles en mobiele apparaten.

Is de PS4 Slim 4K? Nee, dat is hij niet. Met de PS4 Slim krijg je geen 4K. Als je geïnteresseerd bent in 4K-gaming, dan moet je je richten op de PS4 Pro.

PS4 Slim: design

Denk even terug aan het moment waarop de oorspronkelijke PlayStation 4 voor het eerst werd onthuld. Je herinnert je misschien nog wel dat de onconventionele vorm van de console nogal wat aandacht trok.

De afgeslankte PS4, die in 2016 debuteerde, behield min of meer de visuele kernidentiteit van de eerste PlayStation 4, maar maakte het parallellogram uiterlijk nog compacter, waardoor de randen gladder werden.

De eerste PlayStation 4 had afmetingen van 27,5 x 30 x 5,3 cm, terwijl de nieuwste PS4 Slim dat terugbrengt tot 26,5 x 26,5 x 26,5 x 3,8 cm, ongeveer een derde kleiner. Het totale gewicht is bijgevolg ook lager.

Bron: TechRadar

De eerste PS4 was een mix van glanzende en matte kunststoffen, maar de PS4 Slim breidt de matzwarte afwerking uit over de hele console. De gekleurde lichtbalk - die de slaap-, waak- en uitschakelstatus toont - werd ingeruild voor kleine verlichte stippen boven de aan/uit-knop (die best wel moeilijker te zien zijn, dus wees voorzichtig voordat je de stekker uit het stopcontact haalt).

Net als voorheen is de disk drive vooraan te vinden, boven de kleine aan/uit- en uitwerpknoppen. Recentere herzieningen van de PS4 hadden ook fysieke knoppen op de console, maar de launch edition PS4 gaf in plaats daarvan de voorkeur aan touch-sensitive controls.

Vooraan de PlayStation 4 Slim zitten twee USB-poorten, net zoals dat bij eerdere PS4-modellen het geval was, maar ze staan nu veel verder uit elkaar en kabels zijn dus iets makkelijker om aan te sluiten.

Bron: TechRadar

De PS4 Slim is beschikbaar in combinatie met 500GB en 1TB opslag, hoewel de eerste versie veel zeldzamer is. Als je kiest voor de kleinere van de twee, dan kom je hoogstwaarschijnlijk tot de conclusie dat je harde schijf verrassend snel vol raakt, aangezien de console afhankelijk is van verplichte spelinstallaties. Gelukkig is het vrij eenvoudig om de interne harde schijf te upgraden of games te installeren op een externe harde schijf.

Aan de achterkant vind je een aansluitpoort voor een stroomkabel (er is geen externe voeding nodig), een HDMI-poort, de uitbreidingspoort van de PlayStation Camera (essentieel voor de PlayStation VR) en een Ethernet-netwerkaansluiting.

Het enige grote slachtoffer van het afgeslankte ontwerp is de Optical Out-poort aan de achterzijde die in dit model verdwenen is. HDMI zal waarschijnlijk wel voldoen aan de audiobehoeften van veel, maar de Optical Out-poort zal worden gemist door zij die oudere home cinema's of bepaalde gamingheadsets proberen aansluiten.

Bron: TechRadar

De PS4 Slim heeft veel mooie designaccenten rond de behuizing. Zo zijn de iconische Square-, Triangle-, Circle- en Cross-symbolen van het PlayStation-merk in de zijkant van de console gestempeld (waarbij Circle als aansluitpunt dient voor wie de console rechtop wil zetten met behulp van een aparte stand). Dezelfde symbolen zijn ook aanwezig aan de onderkant en dienen als voetjes om de machine van de grond te tillen voor een betere luchtstroom.

Alles bij elkaar genomen is het ontwerp de naam "Slim" dus duidelijk waard.

PS4 Slim: setup

Het instellen van de PlayStation 4 Slim is heel eenvoudig, vooral als je komt van de originele PS4 (of zelfs een PS3), want je kan gewoon dezelfde kabels gebruiken en je hoeft dus niet achter je tv te gaan rommelen.

Sluit gewoon de meegeleverde HDMI- en stroomkabels aan en verbind met het internet om de verschillende patches en updates van de console te downloaden.

Als alternatief kan je wifi of ethernet helemaal overslaan en gewoon een game beginnen spelen, want, in tegenstelling tot de Xbox One, kan je naar het startscherm gaan zonder eerst verbinding te maken en patches te downloaden.

Als je eenmaal verbinding hebt gemaakt met het internet, moet je de PS4 eerst laten updaten voordat je aankopen kan doen in de webwinkel of online kunt spelen.

PS4 Slim: media

Sinds de allereerste PlayStation, hebben Sony's thuisconsoles de toon gezet wanneer het gaat om het afspelen van media. De PS One was een geweldige cd-speler, de PS2 was de eerste dvd-speler van veel gamers en de PS3 introduceerde een Blu-ray-speler en USB-weergave.

De PS4 introduceerde geen nieuw formaat, maar ging verder met de functionaliteit van de PS3 en voegde daar een breed scala van streamingdiensten aan toe, zowel op het vlak van video als muziek, en al die functionaliteit is overgedragen naar de PS4 Slim.

Wat de PS4 Slim echter niet doet, is een antwoord bieden op de 4K Blu-ray speler van de Xbox One S. In plaats daarvan houdt hij vast aan de standaard full HD Blu-ray speler van de originele PS4. Het is nog steeds een sterke mediaspeler, maar iedereen die zijn 4K TV wil voorstellen in combinatie met de PS4 Slim, is er aan voor de moeite (en dat is ook bij de PS4 Pro het geval).