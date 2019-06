Samsung Q90 QLED TV

De Samsung Q90 is gemakkelijk de meest indrukwekkende QLED die we tot nu toe hebben getest, met uitgebreide functies en geavanceerde beeldinnovaties. Deze tv kan prestaties leveren die in staat zijn om te concurreren met de beste OLED-schermen.

Samsung's pogingen om te innoveren en LCD-technologie te ontwikkelen zijn verrassend succesvol geweest. Terwijl hun grote Koreaanse concurrent LG miljarden heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van OLED, heeft Samsung ingezet op LCD en MicroLED om ultra-heldere HDR-content te leveren.

De uitrol van MicroLED bij het grote publiek zal nog even duren, maar Samsung heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt als het gaat om LCD, een technologie die tientallen jaren oud is. Het bedrijf heeft stapsgewijs bepaalde beperkingen in LCD-panelen aangepakt en heeft dankzij deze innovaties een superieur product gecreëerd.

Ze zijn bijvoorbeeld VA-panelen beginnen gebruiken, directe LED-achtergrondverlichting en hebben local dimming ontworpen voor betere zwartwaarden, extra heldere highlights en een superieur contrast. Meer recentelijk heeft Samsung de quantum dot technologie omarmd, wat heeft geresulteerd in meer kleuren en voor de Q in QLED heeft gezorgd.

Nu Samsung de optimale kijkhoek van LCD-schermen heeft verbeterd, heeft het bedrijf het gevoel het de laatste grote beperking van het LCD-scherm heeft overwonnen. Het zijn deze innovaties die het vlaggenschip van 2019 hebben voortgebracht: de Samsung Q90R.

Kan een QLED-tv een OLED-tv verslaan? Wij onderzochten het nieuwe vlaggenschip en kijken of Samsung zijn doel kan bereiken en de beste QLED tot nu toe kan afleveren.

Samsung Q90 prijs en lanceringsdatum

In de Benelux is de Q90 verkrijgbaar in vier schermformaten: 55-inch (QE55Q90R), 65-inch (QE65Q90R), 75-inch (QE75Q90R) en 82-inch (QE82Q90R).

De 65-inch versie die wij getest hebben heeft een prijskaartje van 3699 euro.

Bron: Future Publishing

Ontwerp

De Samsung Q90 zet de 360-graden designethos van het bedrijf voort met een minimalistische uitstraling die er goed uitziet vanuit alle hoeken. Er is een eenvoudige elegantie aan het randloze scherm en de aantrekkelijke geborstelde metalen afwerking aan de buitenste rand. Het achterpaneel heeft textuurgroeven die niet alleen het achteraanzicht mooier maken, maar ook helpen bij het verbergen van kabels.

De Q90 heeft een tamelijk traditionele standaard die een solide ondersteuning biedt en een aanvulling vormt op de algehele stijl van het toestel. Het kleinere formaat is ook een plezier voor iedereen die deze TV op een bestaande standaard wil plaatsen. Als u de voorkeur geeft aan wandmontage is er een afneembaar paneel aan de achterzijde, waarachter zich bevestigingen bevinden voor de optionele 'No-Gap' beugel. Vergeet echter niet dat deze TV vrij zwaar is.

Er zit letterlijk maar één aansluiting op de achterkant van de Q90, al het andere zit in de One Connect box. Hier vind je vier HDMI 2.0b ingangen, drie USB-poorten (twee 2.0 en één 3.0), een CI-slot, een externe link voor automatische kalibratie, een optische digitale ingang en een LAN-poort voor bekabelde verbindingen (hoewel er ook ingebouwde wifi en Apple AirPlay beschikbaar is).

Interessant is dat de Q90 geen HDMI 2.1 ondersteunt, maar nog steeds alles kan doen wat je nodig hebt. Zo is er in 4K aan maximaal 120Hz, HDR10+, variabele verversingsfrequentie (VRR), en een automatische lage latency mode (ALLM). De Q90 ondersteunt momenteel geen enhanced audio return channel (eARC), maar dat is op dit moment niet nodig en kan later worden toegevoegd.

De meegeleverde afstandsbediening gebruikt dezelfde aantrekkelijke metalen constructie en hetzelfde ergonomisch ontwerp als vorig jaar, waardoor deze comfortabel vast houden en gemakkelijk te gebruiken is met één hand. Er is een microfoon voor spraakbesturing, en Samsung heeft aan de onderkant ook knoppen toegevoegd voor Netflix, Amazon en Rakuten.

TL;DR: Het ontwerp blijft aantrekkelijk, de standaard is praktischer en de afstandsbediening heeft een paar extra knoppen. De One Connect box is nog steeds een geweldig idee en ondanks het ontbreken van HDMI 2.1, ondersteunt hij alles wat je nodig hebt.

Bron: Samsung

Smart TV

De Samsung Q90 maakt gebruik van de nieuwste iteratie van het smart platform van het bedrijf, en dat is op het vlak van lay-outgrotendeels hetzelfde gebleven als vorig jaar. Er is een launch bar te vinden aan de onderkant en een tweede laag geeft snel toegang tot de verschillende videostreamingdiensten.

Aangezien het hoofddoel van een TV natuurlijk content bekijken is, is het belangrijk dat een smart platform zoveel mogelijk videostreamingdiensten ondersteunt. En in dat opzicht heeft Samsung echt wel wat te bieden, met apps voor onder andere Netflix, Amazon, Now TV, Rakuten en YouTube. Als dat nog niet genoeg is, dan is het goed om te weten dat het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met Apple om later dit jaar exclusief hun diensten toe te voegen.

Met al deze content bestaat natuurlijk het gevaar van een overdaad aan informatie, dus Samsung heeft wijselijk een Universal Guide of universele gids toegevoegd. Deze nieuwe functie is ontworpen om al uw favoriete games, films, sport en streamingdiensten te verzamelen in een gebruiksvriendelijke interface.

Alle content die toegankelijk is via het slimme systeem is opgenomen in de universele gids, en hij maakt gebruik van machine learning om uw kijkpatronen te analyseren en een 'For You'-pagina te creëren met gepersonaliseerde inhoud. Deze functie werkt erg goed en hoe meer tijd het spendeert aan het analyseren van je gedrag, hoe beter de aanbevelingen worden.

Er zijn tal van manieren om de Q90 te bedienen, waaronder de meegeleverde afstandsbediening en de SmartThings app. Deze laatste kan ook worden gebruikt voor het instellen van uw tv en is beschikbaar voor zowel iOS als Android. De SmartThings-app stelt u ook in staat om je tv als hub te gebruiken, zodat je media kan bedienen, synchroniseren, delen en verbinding kan maken met andere slimme apparaten in je huis.

Als dat nog niet genoeg is, kan je je tv ook bedienen met de ingebouwde Bixby smart assistant. U kunt toegang krijgen tot deze functie door op de microfoonknop op de afstandsbediening te drukken of door simpelweg "Hi Bixby" te zeggen. We vonden het gebruik van de microfoon op de afstandsbediening het beste werken, omdat je zo elke vorm van verwarring vermijdt die veroorzaakt wordt door omgevingsgeluiden, maar beide gaven ons de mogelijkheid om de TV te bedienen en Bixby vragen te stellen.

Als je Bixby niet wilt gebruiken is de Q90 ook compatibel met Amazon Alexa, Google Assistant en, dankzij de toevoeging van AirPlay, zelfs Apple's Siri, wat betekent dat de tv met alle grote slimme assistenten kan worden bestuurd.

Tot slot bevat de Q90 de nieuwste versie van Samsung's Ambient mode. Deze functie stelt uw TV in staat om zich onopvallend te maken in zijn omgeving. Dat doet hij door het tonen van beelden en informatie wanneer u de tv niet actief gebruikt. Deze lifestyle-functie heeft ondertussen tientallen verschillende ontwerpen en beelden, en je kan zelfs gebruik maken van familiefoto's als je dat wil.

TL;DR: Het slimme systeem van Samsung is een geavanceerd en uitgebreid platform dat nu ook AirPlay, een universele gids en de Bixby digitale assistent bevat.

HD/SDR prestaties

Samsung Q90 Specificaties Schermgrootte: 55-, 65-, 75-, en 82-inch | 4K: Ja | HDR: Ja | Paneeltechnologie: QLED | Smart TV: Ja| Curved: Nee| Dimensies: 1450 x 922 x 284mm (BxHxD) | Gewicht: 35kg | 3D: Nee| Inputs: 4xHDMI, 3xUSB, 2xRF, optisch, Ethernet, CI slot

De Samsung Q90 levert een fantastisch niveau van beeldkwaliteit direct uit de doos. De combinatie van een directe LED-achtergrondverlichting, zeer effectieve local dimming en de nieuwe Ultra Black Elite-filter resulteert in beelden met een uitzonderlijk contrast. Het prachtige dynamische bereik wordt geleverd zonder dat de schaduwdetails verloren gaan en dankzij de opmerkelijke eigenschappen van de filter, kan het deze contrastprestaties leveren ongeacht de verlichting de kamer.

De kleuren zijn natuurlijk en de door AI verbeterde beeldverwerking verhoogt het de kwaliteit van de lagere resolutie met opmerkelijke precisie. De uniformiteit van het scherm is ook uitstekend, zonder de banding of vertroebeling die vaak voorkomt bij lcd-tv's. De helderheid van het scherm is ook uitstekend. De Ultra Wide Viewing Angle-technologie is gewoon een openbaring, want je krijgt niet te maken met de achteruitgang van het contrast of de kleur wanneer je voor een schuine kijkhoek kiest, iets dat bij LCD-schermen vaak voorkomt.

Kortom, de Q90 produceert de beste beelden die we al op een QLED TV hebben gezien, beelden die zo goed zijn dat ze zich kunnen meten met die van een OLED. Als je naar scènes uit Gravity kijkt, zorgt het lokale dimmen van de Q90 ervoor dat zowel het zwart van de ruimte als het wit van de EVA-pakken perfect worden weergegeven. De sterren zijn perfect gedefinieerd en de plotselinge veranderingen in contrast worden vlotjes afgehandeld.

Dezelfde uitstekende prestaties zijn terug te vinden tijdens het kijken van de Blu-ray van Samsara, waarbij verbluffende beelden barstensvol felle kleuren en uitzonderlijke details zijn waar te nemen. De beeldverwerking is state-of-the-art, vooral als de invoer even kwalitatief is, maar er zijn ook enkele handige functies die zorgen voor ruisonderdrukking bij bronnen van mindere kwaliteit.

De manier waarop de Q90 omgaat met beweging is goed voor een lcd-tv en er zijn tal van nuttige bewegingsinstellingen die kunnen helpen om de zaken soepeler te laten verlopen. Dit is vooral handig bij snelle sporten, terwijl het zogenaamde black frame insertion effectief is bij het verbeteren van de beweging in films. Als u een gamer bent, betekent de 14ms inputvertraging dat de enige beperkende factor uw eigen reacties zullen zijn.

TL;DR: De SDR-prestaties zijn geweldig, dankzij de natuurlijke kleuren, diepzwarte tinten, veel schaduwdetails, heldere lichtbundels, brede kijkhoeken en een 14 ms inputvertraging.

Bron: Samsung

4K/HDR Prestaties

De Samsung Q90 is nog indrukwekkender als het gaat om content met een hoog dynamisch bereik (HDR) en levert een aantal van de beste beelden die we ooit gezien hebben. Alle elementen die de SDR-prestaties zo goed maken, zijn hier net zo goed van toepassing - de zwarte tinten blijven inktachtig en de schaduwen gedetailleerd dankzij local dimming, dat effectief kan concurreren met het zelfemitterende karakter van een OLED-scherm.

In tegenstelling tot een OLED, kan de Q90 echter veel helderder worden. We hebben een maximale helderheid gemeten van 1.600 nits, wat twee keer zoveel is als de beste OLED's. De kleurruimte is bijna 100% van het DCI-P3-doel, terwijl de nauwkeurigheid en de toonkartering werkelijk indrukwekkend zijn. Het resultaat is een HDR-beeld dat de bedoelingen van de maker perfect reproduceert met diepe zwarte tinten, heldere highlights en accuraat verzadigde kleuren.

Een film zoals Planet Earth II is een plezier van kleur en detail. De Q90 is in staat om de dagscènes met veel nauwkeurigheid en met de juiste verblindende highlights te leveren. Een moeilijke scène, zoals de hyena's die 's nachts rondlopen is net zo indrukwekkend, met diepe zwarte tinten en rijke schaduwen. De verhoogde resolutie van de Ultra HD Blu-ray geeft Samsung ook een kans om ten volle gebruik te maken van het 4K paneel.

De Q90 ondersteunt HDR10+, een open-source versie van HDR die gebruik maakt van dynamische metadata op een scène tot scène basis. Deze aanpak zorgt ervoor dat, ongeacht de mogelijkheden van het scherm, HDR-beelden altijd de bedoelingen van de makers weerspiegelen. Het kijken naar recente HDR10+ releases zoals Bohemian Rhapsody en Bad Times at the El Royale toonden ons de volledige mogelijkheden van het formaat. De beelden zijn ongelooflijk dankzij de dynamische metadata, die voor subtiele verbeteringen in kleur en contrast zorgt.

Samsung heeft een nieuwe functie toegevoegd om makkelijk te identificeren wanneer de TV HDR10+ inhoud toont. Dit werkt met content zoals The Grand Tour op Amazon Video (dat er trouwens ook nog eens fantastisch uitziet) maar werkt nog niet bij het weergeven van HDR10+ content van een 4K-schijfje. De enige echte kritiek die je kunt uiten op de Q90, is dat Dolby Vision (een eigen versie van HDR die ook gebruik maakt van dynamische metadata) niet wordt ondersteund, wat een nadeel is ten opzichte van sommige concurrenten.

TL;DR: De Q90 bouwt voort op de uitstekende SDR prestaties en maakt gebruik van helderdere highlights en een wijd kleurengamma om een van de beste HDR-ervaringen tot nu toe te leveren.

Geluid

De Q90 maakt gebruik van een directe LED-achtergrondverlichting, wat betekent dat hij dikker is dan de meeste ultradunne TV's van vandaag. Een nuttig neveneffect van deze extra diepte is dat Samsung vier luidsprekers, twee subwoofers en 60W aan versterking in het paneel kan persen. Het resultaat is dat de Q90 een uitstekende audioprestatie levert met een goede stereoscheiding, goed gedefinieerde midden- en hogere frequenties, duidelijke dialoog en een diepere bass.

Dit jaar heeft Samsung ook wat machine learning toegevoegd aan het geluid van de tv, met de Intelligent Sound-modus die het geluid aanpast aan de omgeving en de inhoud. Dit geeft het geluid van de tv meer breedte en diepte, en optimaliseert de luidsprekeruitgang om een ervaring te leveren die beter is gedefinieerd en meer meeslepend is.

Zodra u Intelligent Sound inschakelt, komt de audio tot leven en wanneer u naar een voetbalwedstrijd kijkt, blijft het commentaar duidelijk, maar is het publiek veel opvallender aanwezig. Bij een film wordt de muziek en effecten duidelijk gedefinieerd, terwijl de dialoog gericht blijft op het scherm. Als je een game speelt, plaatst Intelligent Sound geluidseffecten met precisie in de voorkant van de kamer.

In tegenstelling tot veel andere TV's op de markt ondersteunt de Q90 geen Dolby Atmos, wat een nadeel kan zijn. Om eerlijk te zijn, er is maar zoveel dat een TV met stereoluidsprekers kan doen, maar wat belangrijk is, is dat de Q90 Dolby Atmos vanuit ingebouwde apps zoals Netflix Dolby Atmos naar ondersteunende soundbars kan sturen via het HDMI audio return channel.

TL;DR: De geluidskwaliteit is echt goed voor een moderne TV, en de toevoeging van AI-verwerking resulteert in audio die zich automatisch aanpast aan de inhoud en de ruimte.

Het verdict

Vorig jaar won de Samsung Q9FN veel lof voor zijn functies en beeldkwaliteit. Hij was echter niet perfect en er waren legitieme klachten over kijkhoeken en een te agressief local dimming-systeem, dat details onterecht deed verdwijnen.

Samsung heeft deze kritiek duidelijk ter harte genomen voor de Q90. Het nieuwe model heeft een superieure kijkhoek die zich staande houdt ten opzichte van OLED-tv's en local dimming levert diepe zwartwaarden op zonder dat het schaduweffect verloren gaat. De nieuwe Ultra Black Elite-filter is dan ook niets minder dan een openbaring en geeft omgevingslicht weer op een manier die je doet wankelen.

Voeg daar nog de uitstekende beeldverwerking met AI-algoritmen aan toe en je hebt de beste QLED TV die Samsung tot nu toe heeft geproduceerd.

Hoe vergelijkt hij met een OLED?

De Q90 is in staat om beelden te leveren die direct kunnen concurreren met een OLED, hij toont natuurlijke kleuren, heldere highlights, diepe zwarte tinten en goed gedefinieerde schaduwen. Hij kan ook elke OLED overtreffen als het gaat om HDR, met adembenemende beelden die rijk zijn aan detail en dynamisch bereik tot gevolg.

Onze enige echte kritiek is dat de Q90, in tegenstelling tot sommige concurrenten, Dolby Vision niet ondersteunt. Maar verder heeft Samsung met de Q90 een absoluut stellaire TV afgeleverd die QLED naar een hoger niveau tilt.