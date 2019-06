Samsungs HW-MS650 soundbar was één van de beste soundbars uit 2017. Het is een fantastisch apparaat, dat niet alleen een imposant volume levert, maar een geluidskwaliteit die je niet zou moeten horen van een audioapparaat dat slechts uit één deel bestaat.

Samsung is mogelijk de koning van de tv's op dit moment, en de Samsung HW-MS650 soundbar maakt onderdeel uit van het leger van Samsung dat de strijd aangaat om de absolute nummer één te worden als het aankomt op home entertainment.

Door een aantal van de grootste talenten uit de wereld van hi-fi bij elkaar te zetten in een groots en imposant audiolab in Californië en een goede werkrelatie op te bouwen met belangrijke spelers als Dolby, is het gelukt om topproducten te leveren in verschillende klassementen, zoals de HW-K850 en HW-K950 Dolby Atmos soundbars .

Zoals we al eerder zeiden, merken we in de Samsung HW-MS650 soundbar een opsomming van al deze inspanningen. Het is één van de beste soundbars die Samsung tot nu toe heeft geproduceerd - en dat wil wat zeggen, aangezien hij er niet jonger op wordt.

Hoewel de nieuwere modellen van Samsungs soundbarreeks, zoals de Samsung HW-N650 en de Samsung HW-N400 , goed in elkaar zitten met een mooi en prettig geluid, halen ze het allebei niet ten opzichte van de MS650 .

Als je meer wil weten over onze toplijst met beste soundbars die ooit gemaakt zijn, lees dan vooral verder.

Samsung HW-MS650 Soundbar: ontwerp

De HW-MS650 is een aantrekkelijke soundbar, met een no-nonsense, serieuze rechthoekige uitstraling, Voeg dat toe aan een geborstelde afwerking op de bovenkant en het industriële rooster aan de voorkant van de speakers, en je hebt een mooi en harmonieus geheel.

Het kleine schuine randje aan de bovenkant van het rooster van de speaker geeft het totaalplaatje een mooie, uniforme uitstraling, waarbij het ons opviel dat de geborstelde bovenkant geen hinderlijke reflecties opleverde in het beeldscherm.

Let wel dat de hoogte van de soundbar best hoog is: 7,8cm is best een forse hoogte om voor je televisie te leggen. Als je hem bijvoorbeeld voor Samsungs eigen Q9F QLED TVs zou leggen, zou de onderste rand van het beeldscherm afgedekt worden. Hij is ook hoog genoeg om voor de infraroodsensor te komen bij televisies van andere merken.

Als je de soundbar op hetzelfde oppervlak legt als waar je televisie op staat, is het absoluut raadzaam om te meten hoe hoog je televisie komt en waar de infraroodontvanger precies zit, voor je naar de winkel rent om de MS650 in huis te halen.

Daarentegen heeft de MS650 wel de mogelijkheid om hem aan een VESA-beugel te hangen, zelfs gekoppeld aan je televisie. Bovendien kun je de stroom doorlussen van de soundbar naar je televisie van Samsung, zodat je maar één stopcontact hoeft te gebruiken (en er maar één kabel naar beneden loopt).

Samsung HW-MS650 Soundbar review

De andere verbindingen op de MS650 bestaan uit een 4K-compatible HDMI doorlussysteem, optische en analoge audio-poorten en een uitvoer om een additionele subwoofer aan te sluiten. Bovendien is de soundbar geschikt voor het streamen van muziek via zowel bluetooth als wifi. Een tweede HDMI was misschien prettig geweest in een perfecte wereld, maar je kunt nog altijd meerdere audiobronnen via je soundbar laten lopen als dat gewenst is.

Afmetingen: 1060 x 78 x 130mm (W x H x D) | Speakerconfiguratie: 3.0 | Geluidsuitvoer: 9 x 20W | Verbindingen: Enkele 4K/HDR HDMI lus, een optische audio input, 3,5mm audiopoort, 2-way Bluetooth, wifi

Samsung HW-MS650 Soundbar review

Samsung HW-MS650 Soundbar: Eigenschappen

We gaan ervan uit dat je de soundbar meestal bedraad zult gebruiken, maar kijken natuurlijk ook naar de draadloze verbindingsopties van de HW-MS650: je kunt zowel vanaf bluetooth streamen en via Samsungs multi-room app (die samenwerkt met een aantal diensten, zoals Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, TuneIn en Pandora).

Als je zou willen, kun je de Samsung HW-MS650 Soundbar ook koppelen met een bluetooth-koptelefoon of andere draadloze speakers van Samsung als onderdeel van een kabelvrije home network audio oplossing. Voor echt surround geluid kun je het beste de Samsung SWA-9000S speakers in huis halen.

De enkele behuizing van de MS650 levert een 3.0-kanaals (links, rechts, midden) configuratie via een indrukwekkende combinatie van zes woofers en drie tweeters, ieder aangedreven door hun eigen individuele 20W-versterkers. De tweeters zijn van hetzelfde kaliber als de tweeters die gebruikt zijn in de K950 Atmos soundbar om ervoor te zorgen dat de 'sweet spot' van het geluid zo breed mogelijk is - en iedereen in de kamer optimaal van het geluid kan genieten.

Samsung HW-MS650 Soundbar review

Dankzij de innovatieve distortion-cancelling-technologie van de HW-MS650 soundbar wordt het apparaat pas echt heel interessant, bovendien helpt deze techniek om basniveaus te bereiken die veel dieper zijn dan bij een standaard luidsprekerontwerp. Samsungs specsheet suggereert dat de MS650 frequenties van slechts 40Hz kan halen - maar tijdens onze tests is hij zelfs nog dieper gegaan dan dat.

De Samsung HW-MS650 wordt standaard geleverd met een Dolby Digital 5.1-decoder aan boord, waarbij meerkanaals-signalen netjes vertaald worden naar de 3.0-luidsprekerconfiguratie, tenzij je een externe subwoofer en draadloze surround luidsprekers van Samsung toevoegt.

Net als bij de lancering van de K950- en K850-soundbars vormde de MS650 bij zijn lancering DTS meerkanaals-mixen om naar stereo en pas later werd het signaal bewerkt om een virtueel middenluidsprekerkanaal te creëren dat paste bij zijn 3.0-luidsprekeropstelling. Een betere meerkanaals DTS-decodering werd later toegevoegd via een firmware-update.

We willen ook de vele audiobestandsindelingen noemen die de Samsung HW-MS650 Soundbar kan verwerken: AAC, MP3, FLAC, WAV, OGG en ALAC staan allemaal op de lijst.

Samsung HW-MS650 Soundbar: prestaties

Zodra je de MS650 aanzet, wordt het duidelijk dat al dat gepraat over niet-lineaire besturing en technologie voor het onderdrukken van vervorming veel meer is dan alleen maar een marketinghype. Sterker nog, de MS650 is de beste all-round single-body soundbar die we tot nu toe hebben gehoord - ja, hij klonk echt zo goed.

We begonnen rustig, met het afspelen van films. Het geluidsniveau en de omvang dat de HW-MS650 Soundbar levert met een krachtige filmsoundtrack is uitstekend voor een drie-kanaalssysteem - vooral als je de Surround-modus selecteert, die de hoogte en breedte van het geluidsbeeld uitbreidt naar een fantastische 'geluidsmuur'- en dat alles zonder de spraak weg te drukken of speciale effecten op te lichten. Ook de zware basmomenten klinken overweldigend.

De schaal van het geluid van de MS650 wordt aanzienlijk versterkt door een basuitbreiding die zo indrukwekkend is dat het moeilijk te geloven is dat die afkomstig is uit één lange, smalle geluidskast: wat voor tovenarij is dit, Samsung?

Hij werkt perfect, zelfs als de spreker op een tafel staat (in plaats van aan een muur te hangen) en, nog opmerkelijker, deze bas overstemt nooit de rest van het geluid, en laat je ook geen leegte ervaren tussen de middentonen en lage frequenties.

Samsung HW-MS650 Soundbar review

Hoewel de Samsung HW-MS650 met zijn 3.0-kanaalsluidsprekersysteem niet in staat is om een echte surround sound te leveren, kun je nog altijd extra surroundspeakers toevoegen aan de MS650 als je ooit besluit dat je dat toch wil. Een ander groot voordeel aan deze soundbar is de manier waarop het geluid de ruimte in wordt geslingerd. Omdat het geluid naar boven wordt geprojecteerd, lijkt het alsof de stemmen 'vastgeplakt' zitten aan het beeld, alsof de stemmen uit het televisiescherm komen in plaats van uit een soundbar die eronder ligt.

Soundbars die uitblinken in films doen het vaak een stuk minder goed bij muziek, maar de MS650 is hier de uitzondering op de regel.

Om te beginnen is de timing uitstekend, hij levert een veel breder dynamisch bereik dan je normaliter te horen krijgt bij een soundbar. Zijn soepele en rijke bas laat ook hier goed van zich horen, waardoor de muziek een fijne diepte krijgt zonder dat het opgedrongen, wollig of bombastisch klinkt.

De MS650 slaagt er zelfs in om niet alleen de volle basdiepte van Lorde's Royals te laten horen, maar ook een zeker gevoel van zwelling en uitbreiding van die baslijn te produceren (als je het nummer kent, weet je waar we het over hebben).

Luisteren naar muziek maakt je ook bewust van het feit hoe makkelijk het geluid zich verspreidt vanuit de speaker. Er is geen sprake van ingeslikte tonen of een modderig geluid. Hierdoor kan de muziek een grote kamer zonder problemen vullen op een redelijk standaard volume, zodat je in de muziek kunt verdwijnen zonder dat je de soundbar op een volume moet zetten waarbij het geluid niet meer comfortabel is om te horen.

Samsung HW-MS650 Soundbar review

Wij vonden de detaillering op de Samsung HW-MS650 Soundbar ook sterk. We konden subtiele harmonieën, ademhaling en andere kleine audio-elementen waarnemen tijdens hoogwaardige opnames die alleen de beste muziekspelers goed genoeg kunnen afspelen.

De balans van het geluid lijkt bijna tot in de perfectie uitgevoerd, zonder dat een deel van de muziek - zang, bas, drums, strijkers, synths - te veel uit de toon vallen.

Ten slotte waren we aangenaam verrast door hoe aanpasbaar de muzikale kwaliteiten van de MS650 zijn, aangezien vrijwel elk muzikaal genre dat we speelden met dezelfde volharding en precisie werd afgespeeld.

Dat wil niet zeggen dat de MS650 perfect is. High-end hifi-fans kunnen van mening zijn dat de weergave van zeer delicate tracks zoals Nick Cave's Distant Sky een tikje te agressief is, terwijl de focus van de soundbar op het creëren van een geluidsmuur ook betekent dat de stereoweergave een beetje smal is voor het luisteren van muziek. .

Maar hoe geweldig de basprestaties van de MS650 ook zijn voor een enkele soundbar, het is onvermijdelijk dat een paar high-end soundbar / subwoofer-combinaties beter presteren.

We zijn echter van mening dat hoewel er misschien een of twee duurdere soundbars zijn die muziek een beetje delicater leveren, en dat er een soundbar-met-subwoofer-combinatie is die nog meer bas kan leveren, komt het erop neer dat er geen enkele is die net zo briljant klinkt bij zowel films als liedjes als de Samsung HW-MS650 Soundbar.

Samsung HW-MS650 Soundbar: prijs-kwaliteit

De prijs van €349 is niet bijzonder hoog voor een soundbar en maakt het daarmee een heel aantrekkelijke prijs voor een speaker met deze kwaliteit, geluidsflexibiliteit en de innovatieve technieken die gebruikt worden om dit alles te leveren. Als je kijkt naar de concurrentie is het een heel scherp aanbod.

Als je wat meer details wil horen in de geluidsmuur van je soundbar, heb je voor €300 meer de Samsung K850 in huis, die wat extra power levert voor in je huiskamer. De K850 wordt geleverd met een externe subwoofer. Daar moet je wel rekening mee houden, aangezien je die subwoofer ergens moet plaatsen.

Als je minder wil uitgeven en muziek belangrijker vind dan het geluid van films, kun je ook kijken naar de Q Acoustics M4 . Hoewel muziek op dit apparaat prima klinkt, is hij een stuk beperkter als het aankomt op de geluidskwaliteit bij het afspelen van films dan de MS650.

Onze pluspunten

Samsung heeft veel regels herschreven met de introductie van de HW-MS650 Soundbar. Geen enkele one-body soundbar heeft zoveel ruwe power gecombineerd met zoveel helderheid, schaal en (vooral) bas, of blinkt zo consistent uit in het afspelen van zowel films als muziek. Het is het soort prestaties dat alleen echte audio-innovatie kan bieden, en met dat in gedachten is deze soundbar het prijskaartje van €350 zeker waard.

De MS650 produceert ongekende hoeveelheden bas voor een soundbar met één body en laat een enorm, maar samenhangend geluid horen. Dit maakt het een geweldige speaker voor films - maar terwijl de meeste soundbars alleen uitblinken met films of muziek, is de MS650 bijna even briljant met beide typen audio-ervaring. De soundbar ziet er ook goed uit en biedt ook best veel aansluitmogelijkheden.

Onze minpunten

Hi-Fi fans zouden meer stereo geluid willen horen. Bij het afspelen van rustige, minimalistische muziek mocht de soundbar wat subtieler te werk gaan. Het hoge ontwerp van de MS650 kan voor problemen zorgen bij televisies die laag op de standaard staan. Verder zijn er geen minpunten die we kunnen benoemen.

Eindoordeel

Samsungs duidelijke "geld is geen probleem" actie heeft ertoe geleid dat ze zichzelf zonder twijfel mogen profileren als een serieus audiomerk dat kwaliteit kan leveren. Net als het K950 Dolby Atmos systeem een nieuwe norm neerzette voor een soundbar met surround speakers en een subwoofer, zet de HW-MS650 Soundbar van 350 euro de nieuwe standaard voor de one-body soundbar markt. De basprestaties zijn ongeëvenaard, het volume van het geluid is opmerkelijk en de mogelijkheid om zowel muziek als films op een indrukwekkende manier af te kunnen spelen is verbazingwekkend.