Samsung Gear Fit 2 Pro -arvostelu

Puettavien älylaitteiden markkinoiden nykytilanteesta kertoo paljon se, että Samsungin Fit 2 Pro -aktiivisuusrannekkeen suurin uhkaaja on sen edeltäjä. Kun Fit 2:n hinta on pienempi ja ominaisuudet yhtä kattavia, on vaikea suositella uuden version hankkimista.

Miten seurata Samsung Gear Fit 2:ta, joka oli yksi parhaista puettavista älylaitteista liikuntaharjoitusten seuraamiseen? Samsungin kohdalla se tarkoittaa Samsung Gear Fit 2 Pron julkaisemista ja hyvin pieniä edistysaskelia.

Mitä uutta hyvää Samsungin tuorein aktiivisuusranneke tuo? Ei paljoakaan. Akku on samankokoinen. Prosessori, näytön koko ja yleinen muotoilu eivät ole muuttuneet, ja sisäänrakennettu GPS auttaa edelleen tarkkailemaan juoksua ja kävelyä.

Mikä sitten on muuttunut? Gear Fit 2 Pro sisältää valmiiksi asennettuja kuntoiluun liittyviä sovelluksia, kuten MapMyRun, Speedo Go, UA Record ja Endomondo. Niiden tuoma tärkein etu on, että liikkumaan voi lähteä hieman nopeammin.

Samsung on panostanut entistä enemmän lisäämällä alkuperäisen IP68-luokituksen päälle vielä MIL-STD-810G -sertifikaatin. Se tarkoittaa, että laite on aiempaa kestävämpi. Laite sopii paremmin myös uimiseen. Siitä kertoo sen vesitiiviysluokitus (5 ATM).

Suurimmalle osalle tärkein piirre tässä laitteessa on, että Spotifyn haluttu offline-tila toimii siinä. Laite pystyy siis toimimaan itsenäisenä musiikkisoittimena. Kyseessä on todellakin mahtava lisäetu.

Ikävä kyllä kaikki muutokset eivät ole parempaan suuntaan. Itse asiassa monet pienet muutokset tuovat vain esiin pitkäkestoiset ongelmat. Esimerkiksi valmiiksi asennetut sovellukset vaikuttavat melkoiselta pelastukselta, koska Samsung Galaxyn sovelluskaupassa navigoiminen on niin painajaismaista.

Kaksi juttua on kuitenkin huomioitava: Spotify, joka on kiistatta paras ominaisuus, ei ole valmiiksi annettu. Toiseksi, useimmat näistä sovelluksista pitää ladata puhelimeen ennen kuin pääsee alkuun. Ne, jotka toivoivat laitteen olevan käyttövalmis suoraan paketista, huomaavat muutoksen merkityksettömäksi.

Testattuani Gear Fit 2 Prota en ole varma siitä, että muutokset tekevät tästä laitteesta parhaan ensikertalaiselle. Itse asiassa sen lisäksi, että on vaikeaa suositella alkuperäisen Gear Fit 2:n päivittämistä tähän laitteeseen, on melko helppo suositella viimevuotista aktiivisuusranneketta sen alemman hinnan vuoksi.

Totaalinen remontti ei ole aina tarpeellinen. Nyt käy kuitenkin ilmi, että hieman isommat muutokset olisivat auttaneet tekemään Gear Fit 2 Prosta kannattavamman hankinnan.

Samsung Gear Fit 2 Pro hinta ja saatavuus

Hinta noin 180 euroa

Samsungin uusin aktiivisuusranneke on saatavilla Suomessa noin 170 eurolla (tilanne lokakuussa 2018). Edellisen mallin voi löytää kansainvälisistä verkkokaupoista selvästi halvemmalla, mutta Suomessa sen hinta on pysytellyt uuden version tasolla.

Muotoilu

Perinteiseen solkilukkoon siirtyminen on hyvä uudistus

Mikään ei ole muuttunut, mutta se on hyvä juttu

Samsung Gear Fit 2 oli – ja on edelleen – yksi parhaimman näköisistä aktiivisuusrannekkeista, ja tämän vuoden malli onnistuu samassa.

Edessä on kaareva Super AMOLED -näyttö, joka loistaa kirkkaampana ja yksityiskohtaisempana kuin keskimääräinen puettava älylaite. Käyttöliittymä on suunnattu pystysuoraan, mikä tarkoittaa, että kaikkia tietoja voi lukea helposti päätään kallelleen liikuttamatta, toisin kuin muuten fantastisessa Microsoft Band 2:ssa.

Kontrollien osalta näytössä on kosketustoiminnot, mutta kaksi sivupainiketta ovat Gear Fit 2 Prossa pääroolissa käyttöliittymän kannalta. Ensimmäisellä herätetään laite käyttöön ja hypätään päävalikkoon, ja toista käytetään takaisin-painikkeena. Laitteen saa nukkumaan laittamalla käden sen näytön päälle.

Suurin fyysinen ero on siinä, että Samsung on tuonut normaalin solkilukon takaisin rannekkeeseen. Muutos on pieni, mutta iso perinteistä pitäville. Onneksi tämä hihna sopii myös alkuperäisen mallin kanssa, vaikka sitä ei saa ostettua erikseen.

Toisella puolella laitteisto on sama kuin aiemmin, mukana ovat sykemittari ja pinnit, joiden kautta laitteen voi ladata lepotilassa mukana tulevalla USB-laturilla.

Laturi toimii helposti Gear Fit 2 Prossa, koska sen magneettinen latausmekanismi toimii niin moitteettomasti. Laite alkaa latautua vaivatta riippumatta siitä, miten se on asetettu. Näin saadaan laitteiden omat laturit toimimaan käyttäjäystävällisesti.