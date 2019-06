Samsung Galaxy Watch review

De Galaxy Watch is Samsungs meest verfijnde smartwatch vanwege de nuttige fitness tracking en de vierdaagse levensduur van de batterij - als je tenminste kiest voor het grotere 46mm formaat, dat we prettig vonden en aanbevelen. Dit alles is verpakt in een verfijnd uitziende ronde zilver-en-zwarte smartwatch die een draaiende ring voor moeiteloze menunavigatie heeft. Wees gewaarschuwd, apps van derden ontbreken en de iOS-ondersteuning is beperkt als je een iPhone gebruikt. Dit is het beste voor Samsung-fans.

De Samsung Galaxy Watch is een van de meest verfijnde smartwatches die je vandaag de dag kunt kopen dankzij het esthetisch aantrekkelijke ontwerp, de coherente gebruikersinterface en, belangrijker nog, de vierdaagse levensduur van de batterij.

Hij is alles wat de Apple Watch 4 niet is met alle voor- en nadelen van dien. Laten we beginnen met wat beter is. De Galaxy Watch ziet eruit en voelt aan als een high-end polshorloge, met een ronde roestvrijstalen behuizing en decoratieve ring. Het is zowel stijlvol als functioneel, omdat de ring, net als bij de vorige Gear S3, draait om door de verschillende menu's op het scherm te bladeren.

Dit is volgens ons de beste manier om te navigeren op een slimme manier. Je vingers zullen het kleine touchscreen (een probleem met een smartwatch) van het horloge niet bedekken, en de roterende ring is een idee dat exclusief is voor Samsung-smartwatches.

De nieuwere Samsung Galaxy Watch Active is goedkoper dan de Galaxy Watch, maar is niet voorzien van die roterende ring. Je zult ook geen roterende randen vinden die worden ondersteund door Google's Wear OS, terwijl Apple's watchOS een minder intuïtief draaiende digitale kroonknop aan de zijkant gebruikt. Dit is een van de twee redenen waarom de Galaxy Watch de Tizen-software van Samsung gebruikt, niet Wear OS.

Om de Samsung Galaxy Watch in actie te zien, bekijk hieronder onze hands-on video:

De andere reden voor het Tizen-besturingssysteem is de levensduur van de batterij. We vonden dat de grotere 46mm Galaxy Watch bij normaal gebruik vier dagen lang goed standhield tijdens onze twee maanden testen. We controleerden berichten, haalden constante meldingen op, volgden trainingen, speelden Spotify en spraken met Bixby, Samsungs vreselijke AI. Samsung zegt dat de kleinere 42mm Galaxy Watch het drie dagen volhoudt.

Het grote verschil tussen de Galaxy Watch en de Gear S3, naast een extra dag batterij, is dat hij meer gericht is op fitness, dankzij extra sensoren en een vernieuwde Samsung Health app. Het detecteert automatisch 6 van (een uitgebreide) 39 oefeningen, laat je nog steeds weten wanneer je te lang neerzit en heeft een vrij nauwkeurige slaaptracker. Hij is nu ook waterdicht tot 50 meter, dit komt overeen met de Gear S3 Sport 5ATM rating in een meer volwassen ontwerp.

De Galaxy Watch erft echter wel problemen van eerdere Gear-horloges - en het ergste is dat de meeste problemen bij de software zitten. De kernapps van Samsung zijn weliswaar verfijnd, maar de Galaxy Apps store mist essentiële apps van derden, met name Google Maps, Facebook Messenger en WhatsApp. De Bixby voice assistant is er, maar is niet beter dan S Voice en Samsung Pay maakt geen gebruik van Magnetic Secure Transmission (MST) ondanks het feit dat de Gear S3 dat wel deed.

De Samsung Galaxy Watch is zeer zeker de Samsung Gear S4 die nooit heeft mogen zijn. Het is een iteratieve update, eentje die fitness-software, nieuwe sensoren en extra waterdichtheid toevoegt aan alles wat we vorig jaar in de Gear Sport leuk vonden.

Samsung Galaxy Watch lanceringsdatum en prijs

Verkrijgbaar in België en Nederland

42mm Rose Gold of Midnight Black watch kost 309 euro

46mm Silver watch kost 329 euro

LTE versie bestaat, maar niet in de Benelux

De Galaxy Watch werd gelanceerd in de VS op 24 augustus 2018, dezelfde dag dat de Galaxy Note 9 uitkwam. In de Benelux ligt de smartwatch sinds 7 september in de winkelrekken.

Het is eigenlijk goedkoper dan de Gear S3 bij de lancering, als je kiest voor het kleinere formaat. Het begint bij 309 euro voor de 42mm versie, en 329 euro voor de grotere 46mm versie, die wij aanbevelen. Toen hij voor het eerst uitkwam kostte de Gear S3 339 euro, en was hij er slechts in één maat.

Maten en ontwerp

Ziet eruit als een echt polshorloge in vergelijking met de Apple Watch.

Grotere 46mm ziet er goed uit op onze middelgrote polsen.

Het cirkelvormige scherm en de roterende rand maken het stijlvol, functioneel en duurzaam

Het scherm heeft een halve seconde nodig om de tijd en statistieken te refreshen wanneer je het inschakelt

de Galaxy Watch is verkrijgbaar in twee maten: de grotere 46mm maat in een tweekleurig zilver-en-zwart kleurenschema, en de kleinere 42mm maat in Midnight Black of Rose Gold. We hebben beide maten geprobeerd en raden de 46mm versie aan voor de grotere batterij en het grotere touchscreen - het ziet er prima uit op middelgrote polsen als je het niet erg vindt om een iets groter horloge te hebben.

Special for you: Samsung Galaxy Watch 46mm sizing pic.twitter.com/KCxncXUPAqAugust 22, 2018

Het is meer een fashion statement dan de ingetogen Apple Watch - zelfs met de meer schermgerichte Apple Watch 4. Samsungs horloge is groot, rond, en bedoeld om eruit te zien als een polshorloge. We kregen complimenten over het ontwerp bij het dragen van het horloge, het verraste veel mensen dat dit een smartwatch was zeker ten opzichte van alle mensen die een Apple Watch droegen. Het valt op.

Het is meer een fashion statement dan de Apple Watch.

Er is minder variatie als het gaat om de kleuren van de kasten en de meegeleverde bandjes. Het zilver-en-zwarte 46mm horloge heeft drie 22mm-bandjes: Onyx Black, Deep Ocean Blue en Basalt Grey. Het kleinere zwarte of roségouden 42mm horloge heeft meer 20mm-bandjes: Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Pink Beige, Cloud Grey, en Natural Brown. Samsung verkoopt extra bandjes, en elke verwisselbare 22mm of 20mm past, mocht je je stijl per dag willen veranderen.

Alle drie de maten: 46mm Silver (links), 42mm Rose Gold (midden) and 42mm Midnight Black (rechts)

Het 1,3-inch Super AMOLED scherm (1,2-inch op de 42mm Watch) is helder en kleurrijk, zoals we verwachten van de spectaculaire displaytechnologie van Samsung. Het is gemakkelijk om alles te zien tijdens het hardlopen, dankzij de adaptieve helderheidsinstellingen. En het slimme gebruik van zwarttinten, vooral op de achtergrond, verbrandt minder pixels op de 320 x 320 resolutie. Het enige nadeel is dat het scherm traag is bij het updaten wanneer het wordt aangezet - de tijd en stappen tonen oude cijfers voor een halve seconde. Het is alsof je het horloge letterlijk wakker maakt van een dutje en het duurt even voordat het weer actief is.

De sierlijke en functionele draaibare rand heeft een derde kenmerk: het maakt de Samsung Galaxy Watch duurzaam. Neem het van ons aan - we hebben het glazen schermpje van de Apple Watch meer dan eens gebroken. Er is hier bescherming voor het scherm, met enorm hoge duurzaamheid en Corning Gorilla Glass DX + die voorkomt dat het scherm krassen oploopt, volgens Samsung.

Twee fysieke knoppen sieren de Galaxy Watch, en terwijl ze aan de rechterkant zijn geplaatst, heeft Samsung wijselijk van de gebruikelijke centrale locatie afgehaald, dat betekent dat ze niet gevoelig zijn voor toevallige indrukken tegen je gebogen hand zoals op andere smartwatches. Dit is een goed ontworpen horloge - in ieder geval voor overdag.

Je wilt dit horloge ook 's nachts dragen vanwege zijn nuttige slaaptracking, maar wees gewaarschuwd: het is groot en omslachtig om de hele nacht aan je pols vast te zitten. De 46mm-versie is een altijd aanwezige 63g, en het kan aanvoelen als een steen aan je pols. Dit is het enige scenario waar je beter af bent met de lichtere 42mm-variant van 49g.

