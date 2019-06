De Galaxy S10 Plus is Samsungs nieuwe alleskunner voor 2019, die de eentonigheid van de laatste generaties doorbreekt. Het 6,4-inch scherm is zo groot dat het de frontcamera verplaatst, terwijl de driedubbele camera aan de achterzijde ultra-grootoekfoto's kan maken. Verborgen voordelen zoals een vingerafdruksensor op het scherm en Wireless PowerShare bieden veel handige functies - weet alleen dat Samsung wederom heel wat geld vraagt.

Review in twee minuten

De Samsung Galaxy S10 Plus is de Samsung-smartphone die bijna alles heeft en die je echt wil hebben, tenminste als je hem kunt betalen en kan omgaan met de enorme display.

We werden onmiddellijk aangetrokken tot de smartphone als de grotere en betere versie van de Galaxy S10 en de goedkopere Galaxy S10e. Hij herdefinieert wat een 'phablet' is in 2019, met een 6,4-inch randloos scherm dat zo groot is dat de camera aan de voorkant wordt verplaatst naar een gat in de bovenste hoek. Het is een iets beter antwoord van Samsung dan de notch in de iPhone XS.

De pixels strekken zich nu uit van de kleine bovenste luidspreker tot de dunne onderkant, en gaan verder over de gebogen linker en rechter randen voor een screen-to-bodyratio van 93,1%. Dit is het beste scherm in een smartphone. Verborgen onder het glas zit een ultrasone vingerafdrukscanner aan de voorkant en de nieuwe Wireless PowerShare-functie aan de achterkant, zodat je andere apparaten kunt Qi-laden.

De achterkant heeft een driedubbele camera die normale, telefoto en ultrabrede foto's maakt. Je kunt meer vastleggen van wat er voor je ligt. Dit is niet de beste camerasmartphone naast de Pixel 3, maar Samsung biedt een leuke, veelzijdige camera.

We hebben een aantal van deze ideeën eerder gezien bij Huawei en LG. Maar de S10 Plus is een mix van kenmerkende functies in rivaliserende smartphones met een dosis van first-to-launch functies zoals snellere Wi-Fi 6 en een HDR10+ scherm. Het is het beste totaalpakket onder de grote, dure smartphones.

Prijs en specificaties

Gelanceerd op 8 maart

128GB versie: €999

€999 512GB versie: €1.199

€1.199 1TB/12GB RAM editie: €1.249

Galaxy S10 Plus specs Gewicht: 175g

Afmetingen: 157,6 x 74,1 x 7,8mm

Besturingssysteem: Android 9

Schermformaat: 6,4 inch

Resolutie: QHD+

CPU: Octa-core chipset

RAM: 8GB/12GB

Opslag: 128/512GB/1TB

Batterij: 4.100mAh

Camera's achteraan: 16MP + 12MP + 12MP

Frontcamera: 10MP + 8MP

Waterbestendigheid: IP68

Hoofdtelefoonaansluiting: Ja

De releasedatum van de S10 Plus was 8 maart, en hij kost meer dan zijn voorganger, de S9 Plus.

Het model met 128GB opslag en 8GB RAM kost €999, wat overeenkomt met de Note 9 bij de lancering, iets hoger is dan de S9 Plus. De 512GB versie met een keramische achterkant kost op zijn beurt €1.199.

Samsungs 'Ultimate Performance Edition' heeft een monstelrijke 12GB aan RAM en 1TB aan opslagruimte met een even hoog prijskaartje van €1.249.

Hij is duur, maar toch blijft de S10 Plus met 128GB goedkoper dan zijn naaste concurrent, de iPhone XS Max. Apple rekent €1.159 voor 64GB opslagruimte en geen microSD-kaartslot. Zijn kleinere 5,8-inch iPhone XS, ook met de helft van de opslagruimte en geen microSD-slot, zit op dezelfde prijs als deze 128GB 6,4-inch Samsung-smartphone.

Display

6.4-inch QHD+ scherm met een indrukwekkend 93,1% screen-to-bodyratio

Infinity-O display met dubbele punch-hole frontcamera rechtsboven

Eerste smartphone met HDR10+, maar let op valse aanrakingen door afgeronde randen

Het 6,4-inch Super AMOLED display op de Samsung Galaxy S10 Plus maakt dit het grootste S-telefoonscherm tot nu toe - groter dan de 5,8-inch Galaxy S9 Plus en overeenkomstig met het formaat van het Note 9-scherm. Het is ook een stuk beter.

De belangrijkste aantrekkingsfactor voor ons is het 93,1% screen-to-bodyratio dat meer pixels in een strakkere behuizing duwt. De nieuwe Infinity-O display van Samsung voorkomt het gebruik van een notch door te kiezen voor een lasergesneden gat in de rechterbovenhoek voor de frontcamera's.

Het gat in dit 'punch-hole' display is extra groot, omdat Samsung twee frontcamera's heeft geplaatst om betere portretfoto's te maken dan de Galaxy S10 en S10e met een enkele frontcamera. Het goede nieuws is dat we dit niet heel storend vonden.

De standaardresolutie is Full HD+, maar je kunt hem naar QHD+ opkrikken. Het beeld is scherp en ondersteunt HDR10+ voor superieur contrast en geweldige kleuren. Dat is een belangrijk pluspunt als je vaak films en series kijkt op je smartphone, een idee dat niet eens zo gek is met zo'n groot scherm.

Een nadeel van Samsungs afgeronde randen: we merkten vaak valse aanrakingen op op het gevoelige scherm (vooral bij het typen). Ons on-screen toetsenbord vaak willekeurige letters en tekens liet verschijnen.

Het Infinity-O display is de nieuwe look van Samsung voor 2019, en die verandering is zeker voldoende als je nood had aan iets nieuws. Het ziet er fantastisch uit, met heldere, kleurrijke reproductie die zorgt voor de beste beelden, pictogrammen, apps, games en video's.

Design

High-end 512GB/1TB versie heeft een premium keramische achterkant

Voordelen: omgekeerd draadloos laden (nieuw) en hoofdtelefoonaansluiting

De smartphone is redelijk glad, dus je koopt er best een hoesje bij

Het ontwerp van de S10 Plus zit vol verrassingen, nieuw en oud. Het aluminium frame is dunner dan dat van de S9 Plus en nog steeds ingeklemd tussen het gladde Gorilla Glass 6. De kleuren zijn 'Prism' wit, zwart en groen, terwijl de 512GB en 1TB versies een witte of zwarte keramische achterkant hebben.

De achterkant van de Galaxy S10 Plus is bijna vlak, met een driedubbele camera met een zeer subtiele bobbel die het geheel subtiel omlijnt, en je zult niet in staat zijn om de draadloze oplaadmodule te zien zitten onder deze rand.

Het zijn grofweg de afmetingen van de S9 Plus en hij voelt beter in de hand dan de fysiek grotere Note 9, die een screen-to-bodyratio van 83,4% heeft. Hij is verrassend gemakkelijk om in de hand te houden voor een 'Plus'-formaat smartphone, hoewel mensen met kleinere handpalmen zullen merken dat de afwerkingen met glas en metaal weinig grip biedt. We gebruikten hem zelf bijna altijd met twee handen, vooral om te typen, en raden je ook aan om een hoesje te kopen.

Aan de linkerkant zitten de volumeknop en daaronder de Bixby-knop. Druk hierop, en je lanceert de assistent, waardoor je snel toegang hebt tot de spraakopdrachten en het Bixby Today scherm. Helaas is het iets te gemakkelijk om deze AI-toets te verwarren met de volumeknop. Goed nieuws, Samsung laat gebruikers deze keer de ongewenste Bixby-knop opnieuw toewijzen zodat je er een andere app mee kan opstarten.

Samsung blijft een van de weinige smartphonefabrikanten die de 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting behoudt. Dit is vooral indrukwekkend omdat het ook probeert om de draadloze Galaxy Buds te verkopen zonder de 3,5mm-aansluiting weg te halen. Het is een vertoning van kracht dat het bedrijf koos voor consumentvriendelijk design.

In-screen vingerafdrukscanner

In-screen vingerafdrukscanner is een nieuwigheid en werkt grotendeels

De ultrasonische sensor vereist meer druk dan een optische, maar werkt beter

Nog steeds nog zo snel en accuraat als een traditionele vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is een andere functie die een onzichtbare truc uitvoert door een 3D-scan van je vingerafdruk te maken. Hij is nauwkeuriger dan optische vingerafdrukscanners van de Huawei Mate 20 en OnePlus 6T. Het nadeel is een lagere snelheid en het feit dat er meer druk nodig is.

In het begin hebben we enkele fouten ervaren door een verkeerde plaatsing en zonder fysieke rand om onze vinger te begeleiden, verwachten we niet dat we de fouten volledig kunnen elimineren. Na verloop van tijd zijn we van een slaagpercentage van 80% voor de eerste herkenning naar een slaagpercentage van 95% gegaan. Dit kwam deels door een update en deels omdat we moesten wennen aan de plaats van onzichtbare sensor.

Deze problemen kunnen worden beperkt als je ervoor kiest om ook de gezichtsherkenning in te stellen, die ons sneller kan herkennen dan de vingerafdrukscanner - het enige probleem hier is dat je naar de S10 Plus moet kijken om hem te ontgrendelen en dat deze optie minder veilig is.

De drie camera's op de achterkant van de Galaxy S10 Plus. Bron afbeelding: TechRadar

Camera

Driedubbele camera voor normale foto's, telefoto' en ultrabrede foto's.

12.3MP neemt uitstekende foto's die in de buurt van de Pixel 3 komen

Ultra-groothoek is een leuke toevoeging, hoewel hij niet altijd scherp is

Nieuwe "Live Focus" portretfilters zijn een leuke toevoeging

The Samsung S10 Plus heeft, net zoals de gewone S10, een robuuste driedubbele camera met een gewone lens van 12MP, een lens met optische zoom van 12MP en een nieuwe ultra-groothoeklens van 16MP.

12,3MP hoofdcamera

Samsungs lens met dubbel diafragma stelde ons in staat om levendig ogende foto's en zelfs vrij goede foto's bij weinig licht te maken. De kwaliteit is niet altijd consistent (advies: neem veel van dezelfde foto's), en het mist zoiets als de Google Pixel 3's speciale Night Vision modus met extra lange belichting.

Hij behoort tot de beste cameratelefoons voor 2019 omdat hij foto's maakt met heldere, krachtige kleuren. IPhone-foto's zien er nogal gedempt uit in vergelijking met de S10 Plus. Naast de Pixel 3 zijn de mogelijkheden bij weinig licht echter goed, maar niet de beste. In het bijzonder heeft hij de neiging om 's nachts beelden te ontdoen van ruis, waardoor de huid van mensen bijna gladgestreken wordt in een poging om de korreligheid bij weinig licht weg te halen.

16MP ultra-groothoekcamera

De ultragroothoekcamera van Samsung doet iets wat Google niet kan: foto's maken met een beeldhoek van 123 graden. Hij is geweldig om meer in het frame te krijgen.

Als je poseert voor hoge gebouwen en iconische standbeelden, dan zal de fotograaf zich niet onnodig moeten verplaatsen om een prachtplaatje te schieten.

Let wel: de groothoek heeft wel degelijk een fisheye-effect en vervormt mensen/voorwerpen aan de randen van de foto's, waardoor ze er uitgerekt uitzien ten opzichte van zaken in het midden. Deze lens is verbluffend voor enorme landschapsfoto's en groepsfoto's waarbij mensen strak in het midden van het frame samen staan om de krommingen aan de zijkant te vermijden.

Live Focus portretfoto's

Live Focus is leuker met de Galaxy S10 Plus, waarbij de portretmodus van Samsung nu een paar verschillende opties biedt. Er is nog steeds de standaard achtergrondvervaging - de hoeveelheid daarvan kan gemakkelijk worden aangepast met een slider op het scherm - maar er zijn nu drie andere opties.

Spin en Zoom bieden verschillende wazige effecten voor een meer kunstzinnige opname, maar het is de laatste optie, Color Point, die onze voorkeur krijgt. Dit houdt je onderwerp op de voorgrond in kleur, terwijl je de achtergrond in zwart-wit verandert.

Dit werkt zeer goed en de resultaten zijn verbluffend - en je kunt deze optie ook selecteren wanneer je de camera's aan de voorzijde gebruikt, voor het markeren van zelfportretten waarmee jijzelf in kleur kunt in het oog springt terwijl de achtergrond in zwart-wit wordt.

10MP en 8MP frontcamera's

De camera's aan de voorkant zijn 10MP en 8MP, waarbij de laatste gebruikt wordt om de diepte te vergroten. Dit zorgt voor betere Live Focus portretfoto's, en hij is exclusief voor de S10.

Beelden van de camera's aan de voorzijde zien er altijd goed behalve bij weinig licht, wanneer alles er "zacht" gaat uitzien terwijl de software probeert om de ruis weg te werken, hoewel dit natuurlijk een probleem is dat niet beperkt is tot Samsung-smartphones.

Heb je echt een dual-selfiecamera nodig? Nee. Het verschil tussen de selfiekwaliteit bij de S10 en S10 Plus is minimaal. Het is de minst overtuigende upgrade, en de mogelijkheid om dichter en breder ingezoomde foto's te nemen is niet exclusief aan de S10 Plus.

Camera-app

De camera-app van Samsung bevat alle denkbare functies, maar is toch makkelijk in gebruik door extra tekst te laten zien in vergelijking met de naakte camera-app van Google. We houden van terugkerende functies, zoals de mogelijkheid om snel te schakelen tussen de hoofd- en frontcamera's door te vegen op het scherm. Een selfie nemen met een gebaar is ook eenvoudig: je opent je hand en vormt dan een vuist, waarna een timer wordt gestart.

Nieuw zijn de 10 extra categorieën van de Scene Optimizer, waarmee de AI het verschil kan zien tussen bijvoorbeeld een kat en een hond om de beeldinstellingen te verfijnen. Hij was slim genoeg om het hoofdonderwerp te herkennen in een drukke scène, en de dingen een beetje op te fleuren als dat nodig was.

Shot Suggestions geeft tips voor het herstellen van foto's met behulp van de neural processing unit (NPU) van de smartphone. We vonden de real-time tips voor het nivelleren van foto's en het inlijsten van onderwerpen nuttig, met een rasterlijnen op het scherm om groepsfoto's goed te centreren. Zeker, de suggesties zijn soms verre van juist, maar over het algemeen is het een nuttige aanvulling op de UI van de camera.

Videokwaliteit

Video ziet een gezonde hoeveelheid upgrades in 2019. De S10 Plus biedt nieuwe digitale beeldstabilisatie op de achterste camera en, voor het eerst, HDR10+ opname.

Samsungs nieuwe stabilisatietechnologie is ontworpen om je Ultra HD-video's er zo glad te laten uitzien als beelden van een actiecamera. Hij mag dan wel niet dezelfde duurzaamheid hebben als de GoPro Hero7 Black, maar is wel een geduchte concurrent qua beeldstabilisatie. De S10 Plus komt dicht in de buurt van een ervaring met een gimbal, hoewel de kleine DJI Osmo Pocket onze favoriet blijft voor enorm vloeiende video-opname.

HDR10+ video-opname is een grote upgrade, omdat Samsungs eerdere smartphones geen HDR-video-opname ondersteunden. Met HDR10+ ingeschakeld, waren we van oordeel dat scènes niet overbelicht werden, maar die bestanden konden weliswaar niet langer in het HEVC-formaat opgeslagen worden, wat kleinere bestandsgroottes produceert. HDR10+ is voorzien van een 'Labs' label, dus het lijkt te gaan om software die onder constructie is.

Batterij

Batterij die meer dan een dag meegaat bij Full HD-resolutie

De batterij van 4.100 mAh is de grootste tot nu toe in een Galaxy S-smartphone

Snelladen is trager dan de concurrentie, maar sneller dan Apple

De batterij van de Samsung Galaxy S10 Plus bereikt een nieuw hoogtepunt voor de S-serie met een capaciteit van 4.100mAh. Vorig jaar was de S9 Plus bovengemiddeld voor Android flagships, met een batterijcapacitiet van 3.500mAh, maar de S10 Plus presteerde nog beter.

Samsung beweert nog steeds "de hele dag batterijduur of een beetje meer" aan te bieden, misschien vanwege het grotere scherm hier, of misschien gewoon om het veilig te spelen. Bij matig gebruik - een paar uur Spotify streamen, een gezonde hoeveelheid berichten en sociale media, een uurtje of twee Netflix en een beetje gaming - vonden we het gemakkelijk om de nacht te eindigen met een indrukwekkende 10% tot 30% batterij over.

Begin met het inschakelen van een aantal van de extra functies op de Galaxy S10 Plus en de batterij zal natuurlijk rake klappen krijgen. Denk bijvoorbeel aan het always-on display en het veranderen van de resolutie van Full HD+ naar QHD+.

De Galaxy S10 Plus wordt geleverd met een groot aantal energiebesparende modi met de meest agressieve - maximale energiebesparing - vergrendeling van de interface naar slechts een paar belangrijke apps (van uw keuze), zodat u nog steeds uren van uw laatste paar procent kunt genieten.

Wireless PowerShare

'Wireless Power Share' maakt van de smartphone een draadloze Qi-oplader

Het opladen gaat niet snel, maar kan wel handig zijn

Je vrienden zijn er waarschijnlijn meer fan van dan jijzelf

De nieuwe Wireless PowerShare-functie van Samsung maakt van de achterkant van de S10 Plus een grote Qi-oplaadmat, wat geweldig is als je je genereus voelt als een vriend bijna geen batterij meer heeft en jij een deel van je flinke 4.100mAh-batterij kan missen.

Het werkte vlekkeloos tijdens onze tests, waardoor we de Galaxy Buds konden opladen door de oplaadcase onderaan op de smartphone te plaatsen.

Samsung heeft ook hier geen vriendjespolitiek getoond: elke Qi-oplaadbare smartphone werkte in onze tests, inclusief de iPhone XS Max. We hebben deze functie meer gebruikt dan we dachten tijdens onze tijd op MWC 2019 - en we werden erg populair.

Omgekeerd draadloze opladen is te vinden in de Huawei Mate 20 Pro, maar Samsung maakt het veel gemakkelijker om toegang te krijgen tot Wireless PowerShare via het snelle instellingenmenu, terwijl Huawei de functie begraaft in een doolhof van submenu's.

Interface

Samsungs One UI interface maakt het makkelijk om aan de menu's te kunnen

Bixby AI is redelijk irritant, vooral door de Bixby-knop

We zouden graag Mac/pc-apps van Samsung zien voor meer continuïteit

One UI is Android 9 Pie met eigen twist van Samsung, waardoor het gemakkelijk is om door de menu's te navigeren door de opties op de onderste helft van het scherm - waar je aan kan met je duim. Het is goed ontworpen, dus weg zijn de dagen van Samsungs overvolle TouchWiz UI; One UI is lichter, maar nog steeds duidelijk anders dan Android.

De interface is netjes, maar heeft nog steeds een dubbele of zelfs drievoudige dosis van dezelfde vooraf geïnstalleerde apps van Samsung, Google en Microsoft. En Samsungs zal ons niet overtuigen met Samsung Notes als het geen desktop editie heeft. Vergeleken met Apple mist het robuuste continuïteitssoftware om het schakelen tussen apparaten eenvoudiger te maken.

We zouden graag zien dat Samsung in 2019 een update naar Android Q krijgt in plaats van dat het een jaar duurt om dit te doen. Onze petitie om de Bixby-toets toe te kunnen wijzen aan andere apps werd in ieder geval gehoord. De AI-snelkoppeling kan nu worden geprogrammeerd om een andere app te starten, of om Bixby quick commands uit te voeren (in principe een manier om snel instellingen zoals wifi, Bluetooth, scherm, helderheid, enz. te configureren).

Opmerking: de Bixby-knop herkent enkele en dubbele toetsaanslagen, en een van deze twee moet altijd Bixby starten. Dat zijn de regels voor het opnieuw toewijzen. Een dubbelklik start in ons geval meteen Pokémon Go op.

Hou je helemaal niet van Bixby? De S10 Plus activeert de betere Google Assistant als je lang op de homeknop drukt.

Performance

Een van de snelste Androids die we tot nu toe getest hebben

Snelheid komt in de buurt van de iPhone XS

Eerste met ondersteuning voor Wi-Fi 6

De Samsung Galaxy S10 Plus is krachtig genoeg om te concurreren met de beste gaming smartphones van vandaag de dag, wat betekent dat hij topklasse specificaties binnenin heeft.

De octacore chip (Samsung Exynos 9820) is gekoppeld aan 8GB RAM (12GB in de Ultimate Performance Edition) om veel kracht te bieden. Met een Geekbench multi-score van 10.385 hoort hij bij de snelste Android-smartphones van het moment.

Samsung komt zeer dicht bij de iPhone XS-score van 11.481 - regelrechte snelheid is al lang een voordeel dat Apple heeft gehouden ten opzichte van zijn belangrijkste rivaal. De opslag geeft de S10 Plus een nog betere prijs-kwaliteit, het instapmodel heeft een gezonde 128GB, waarvan ongeveer 110GB daadwerkelijk beschikbaar is. Als dat niet genoeg ruimte is, is er een microSD-slot dat kaarten tot 1TB ondersteunt, of de varianten met 512GB en 1TB interne opslagcapaciteit, maar die hebben natuurlijk een meerprijs.

Dit is de eerste smartphone met de volgende generatie Wi-Fi 6, waarmee je naadloos kunt overschakelen tussen wifirouters en die vier keer sneller is dan de 802.11ax-standaard. De snelheid zou een boost van 20% moeten geven ten opzichte van de S9, hoewel je een nieuwe router nodig hebt om deze functie te kunnen gebruiken.

Voor wie is hij?

Entertainmentzoekers

Het grote 6,4-inch scherm is het beste ter wereld dankzij het screen-to-bodyratio van 93,1 en de krachtige kleuren. En er is een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting. Wie houdt daar nu niet van?

Selfiemeesters

Hoewel we de hoofdcamera's van de Google Pixel 3 beter vinden, zien de selfies van de S10 Plus er geweldig uit, behalve bij weinig licht. De Color Point modus maakt hem nog leuker om te gebruiken.

Intensieve, veeleisende gebruikers

De batterij is veel beter in de S10 Plus dan in eerdere Samsung-smartphones. De 'all-day battery life' speelt het op veilig: de smartphone kan tot anderhalve dag meegaan en andere Qi-compatibele apparaten opladen via Wireless Power Share.

Voor wie is hij niet?

Mensen met een budget

De prijs is een bittere pil voor jou en je portemonnee om door te slikken. Ja, hij is goedkoper en heeft een betere prijs-kwaliteit dan de iPhone XS Max, maar kost net zo veel als een Note 9. Er zijn smartphones met een betere prijs-kwaliteitverhouding als je niet het allerbeste nodig hebt.

Als je je smartphone wel eens laat vallen

Dit is een grote en gladde smartphone, gemaakt van glas. Je koopt dus best een hoesje als je toestellen wel eens laat vallen, en investeren in extra garantie is ook geen slecht idee. Hij is prijzig om te vervangen.

Als je echt de beste camerasmartphone wil

Deze camera is geweldig, maar niet de beste. Die kroon behoort tot de Pixel 3. Google's telefoon is niet zo stijlvol of beladen met functies, dus Samsung is een betere algemene keuze, maar weet dat er een betere mik-en-klikvervanging bestaat.

Niet overtuigd van de Samsung Galaxy S10 Plus? Kijk dan even naar onze vergelijkende diavoorstelling hierover met andere opties.

