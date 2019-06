Review: iPhone XR

Van de drie iPhones die in 2018 werden gelanceerd, is de iPhone XR de meest indrukwekkendste van de partij. Niet vanwege de kracht of de lijst met specificaties - de iPhone XS is op veel fronten beter - maar wat je 'bespaart' door voor dit model te gaan, is veel groter dan wat je verliest. Een veelheid aan kleuren, een zeer goede levensduur van de batterij en een lagere prijs? Als je een nieuwe iPhone wilt, kijk dan eerst naar de iPhone Xr.

Apple heeft een geweldige marketingstunt gemaakt met de iPhone XR: niet alleen is de introductie van het laatste model van het trio vertraagd, waardoor er een soort mysterieuze vibe rond hing, maar het is ook gelukt om hem te positioneren als de 'goedkope' iPhone van 2018.

Ja, hij is inderdaad goedkoper dan de onlangs gelanceerde iPhone XS en iPhone XS Max, maar we praten over € 859 in vergelijking met € 1159, wat toch een flink verschil is. Voor de gemiddelde prijsbewuste consument is dat toch nog een flink stuk verwijderd van een ‘goedkope iPhone.

Voor de Apple fan die merktrouw wil blijven, kan voor een aanzienlijk lager bedrag toch een update maken naar het model van 2018 zonder de torenhoge prijs te betalen voor de XS, zonder al te veel functies te moeten opofferen – en met wat meer vermogen dan je zou verwachten.

iPhone XR kleuren - welke past bij jou?

Hoewel het onmogelijk is om in te schatten wat Apple probeert te bereiken met de lancering van de iPhone XR, is en blijft het een feit dat hij heeft geprofiteerd van de buzz rondom de nieuwe iPhone XS lancering, en kreeg vervolgens een tweede hap van de uhm... appel doordat er een hype ontstond rondom deze ‘mysterieuze’ smartphone.

Hoe het ook zij - ofwel Apple heeft een geweldige marketingstunt uitgevoerd of het heeft zichzelf een fiks aantal verkopen door de neus geboord... de XR is een van de beste iPhones die we hebben getest.

iPhone XR prijs en lanceringsdatum

De prijs van de iPhone XR is iets waar kopers blij mee zullen zijn. Met zijn adviesprijs van 859 euro voor het 64GB model (€ 919 voor 128GB en € 1029 voor 256GB) is hij een stuk betaalbaarder dan de iPhone XS.

De smartphone is sinds de releasedatum van 26 oktober 2018 overal verkrijgbaar, in de Apple Stores en lokale mobiele aanbieders.

De prijs is nog niet veel gezakt, aangezien de smartphone pas een dik half jaar verkrijgbaar is. Sommige contracten zijn wat scherper dan andere, maar wil je de laagste prijzen, dan moet je eens kijken naar onze beste iPhone XR deals.

Wat is er nieuw?

Vergeleken met de iPhone XS, zien we dat de iPhone XR op een paar punten minder krachtig is om zo de lagere prijs te kunnen verantwoorden.

Desondanks zijn er genoeg gemeenschappelijke factoren tussen de twee: ze draaien beiden op iOS 12 en ze werken op de ontzettend krachtige A12 Bionic chipset.

De camera's en sensoren zijn identiek tussen de twee modellen, en ook de speakers wijzen dezelfde kant op tijdens het afspelen van muziek.

iPhone XR specificaties Gewicht: 194g

Afmetingen: 150,9 x 75,7 x 8,3mm

OS: iOS 12

Schermformaat: 6,1-inch

Resolutie: 1792 x 828

CPU: A12 Bionic

Opslag: 64/128/256

Camera vooraan: 12MP

Frontcamera: 7MP

Kleuren: Blue, White, Black, Yellow, Coral, Red

Bescherming: IP67

Voor het ongeoefende oog of voor iemand die de twee smartphones niet naast elkaar houdt, kan het zelfs lastig zijn om de twee uit elkaar te houden. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de twee modellen die we moeten uitdiepen.

Slechts één camera

Een van de meest indrukwekkende aspecten van de iPhone XS is diens camera, aangezien dat het enige onderdeel is dat echt een upgrade heeft gehad na de iPhone X. Hoewel de iPhone XR dezelfde ‘standaard’ lens heeft als de XS, ontbreekt de tweede telefoto sensor, waardoor de smartphone een aantal eigenschappen moet imiteren via softwarematige trucjes.

Dat houdt in dat je niet zo ver kunt inzoomen met de XR, aangezien de telelens bijna zonder kwaliteitsverlies een optische 2x zoomcapaciteit biedt. Ook de portretmodus, waarbij de achtergrond vervaagd wordt, is minder effectief.

Je kunt echter nog steeds een portret schieten met een mooi vervaagde achtergrond, zodat de aandacht op het onderwerp blijft, maar in tegenstelling tot de iPhone XS, zal het je niet lukken om op eenzelfde manier foto's te maken van voorwerpen en dieren.

Dat komt simpelweg omdat de software deze onderwerpen niet zo makkelijk kan ontdekken voor de enkele sensor, terwijl de dubbele camera op de duurdere XS wel in staat is die informatie te leveren aan de camerasoftware.

Het Liquid Retina scherm

Apple is nooit te bescheiden geweest om wat indrukwekkende marketingtermen te introduceren. De iPhone XR wordt dan ook geleverd met een ‘nieuw’ type LCD, een scherm dat is ontworpen om het afgeronde, ‘all-screen’ scherm te realiseren.

Het effect is nagenoeg gelijk aan de LCD schermen die Apple voorheen gebruikten. Hij is net zo kleurrijk en scherp, maar dankzij het nieuwe ‘Liquid Retina’ beeldscherm zouden de ervaringen dichter bij de high-end OLED schermen moeten komen.

We komen later terug op de beeldkwaliteit van het scherm in deze review, maar het is één van de grotere verschillen tussen de nieuwe modellen en kan een bepalende factor zijn of je gaat voor deze goedkopere optie.

Geen 3D Touch

Er is een manier om te weten of je een bepaalde functie gebruikt op je iPhone, en dat is door hem weg te halen en te zien of je hem dan mist. Iedereen met een recente iPhone had toegang tot de 3D Touch functie, waarbij je menu's opent en andere functies activeert door harder te drukken op je scherm.

Deze functie is weggehaald in de iPhone XR, waarschijnlijk om geld te besparen – dus in plaats daarvan moet je 'lang drukken' om hetzelfde effect te bereiken. Als je ooit snelfuncties gebruikte door harder te drukken op je iPhone X, de zaklamp activeerde door hard te drukken op het vergrendelingsscherm... dat kan nu niet meer.

We realiseerden ons niet hoe vaak we die optie gebruikten - en het is irritant om niet meer het gevoel te hebben van een echte knop om de camera te openen. Toch duurt het niet lang om weer te wennen aan het alternatief… het voelt alleen iets minder luxe.

Grover ontwerp

De iPhone XR heeft ook een dikker ontwerp, met bredere randen rond de zijkant van de telefoon - houd hem naast een iPhone XS en je zult voelen dat het duidelijk het goedkopere model is, die dikker aanvoelt in de hand.

Als je er echter naar kijkt en niet vergelijkt met de XS, voel je gewoon dat het een glad, afgerond ontwerp is dat lijkt op de populaire vorm van de iPhone 7 of iPhone 8 - in feite is de iPhone XR de full-screen versie van die handsets, waarbij je het scherm van de iPhone 7 Plus of 8 Plus krijgt in een behuizing die meer lijkt op de kleinere modellen.

Meerdere kleuren

Image 1 of 6 Image 2 of 6 Image 3 of 6 Image 4 of 6 Image 5 of 6 Image 6 of 6

Je zou heel makkelijk kunnen denken dat dit de nieuwe iPhone 5C is, aangezien dit de eerste iPhone is die in lange tijd in zoveel kleuren verkrijgbaar is: (product) RED, dat is het exemplaar dat wij hebben, blauw, wit, geel, koraal en zwart.

Het is een mooie kleurenrange, hoewel het ook leuk zou zijn om wat meer kleur op de voorkant van de smartphone te hebben.

Als je erover denkt een iPhone te kopen als fashion statement, kan dit een manier zijn om dit te doen, met de kleuren die indruk maakten toen we ze allemaal bij elkaar zagen tijdens de productlancering.

Verbeterde accu

Apple gelooft dat je een 90 minuten langere levensduur uit de batterij van de iPhone XR kunt krijgen dan de 8 Plus, wat in technische termen een grote sprong is.

Nou - we willen de verrassing niet langer voor ons houden - we zouden zeggen dat het nog beter is: de iPhone XR bereikt eindelijk de heilige graal, van de hele dag batterijduur op een iPhone.

Misschien geeft dat Apple een beetje teveel lof - er zijn immers heel veel Android-smartphones die het iPhone-bereik volledig voorbijrennen als het gaat om een lange batterijduur, waardoor je veel langer tussen oplaadbeurten door kunt.

Apple heeft jarenlang een vreselijke batterijduur aangeboden, waardoor het stapsgewijs verbetert om 'gewoon goed genoeg' te zijn, en de iPhone XR is de eerste iPhone waar we ons van dag tot dag geen zorgen over hebben gemaakt - en dat alleen al zou de XR tot de hoogten kunnen verheffen van de grootste iPhone ooit gemaakt te zijn.