Bijna drie jaar na de lancering is de PS4 Pro nog steeds een voor de hand liggende aankoop voor nieuwkomers in de PlayStation-wereld, early adaptors van PlayStation VR en elke eigenaar van een 4K HDR-tv. Voor alle anderen is de kans echter groot dat de voordelen van de Pro de extra kosten niet waard zijn.

Het is bijna drie jaar geleden dat de PlayStation 4 Pro voor het eerst werd gelanceerd en we beschouwen hem nog steeds als een van de beste consoles die je kunt kopen - vooral als je graag betaalt voor 4K-capaciteit en algemene topkwaliteit.

De vraag is natuurlijk of het de beste console op de markt is? Dat is moeilijk te zeggen. Microsoft's Xbox One X zorgt voor serieuze concurrentie op dat vlak, want de console heeft gevoelig meer vermogen onder de motorkap zitten.

Onze review van de PlayStation 4 Pro hieronder geeft je toegang tot alle mogelijk informatie over de krachtige console. We hebben de specificaties, de mogelijkheden en een aantal van de beschikbare games op een rijtje gezet. Er zijn ook enkele belangrijke extra's waarover we het hebben, zoals de nieuwe PSVR-headset.

Met andere woorden, als je wil weten hoe de PS4 Pro het doet als hij tegenover de Xbox One X komt te staan, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

PlayStation-fans weten waarschijnlijk wel dat voordat de PS4 Pro verscheen, alle nieuwe gameconsoles van Sony volledig anders waren dan hun voorgangers. Deze strategie veranderde echter met de lancering van de PS4 Pro en PS4 Slim. Het zijn immers nieuwe consoles, maar ze zetten veel kleinere stappen vooruit dan de originele PlayStation 4.

Hetzelfde wordt ook duidelijk als we de games bekijken: de PS4 Pro heeft dezelfde indrukwekkende catalogus als de bestaande PS4 en alle titels die voor de PS4 Pro worden uitgebracht zullen steeds werken op de originele console (en de PS4 Slim).

We hebben het hier helaas niet over een PlayStation 5, maar er zijn enkele belangrijke upgrades ten opzichte van de vorige PS4 die de moeite waard zijn: de grootste is de ondersteuning voor nieuwe technologieën, zoals 4K en HDR, waardoor je de nieuwste tv's ten volste kan gebruiken.

Is de Pro-upgrade echter de moeite waard, als we dat allemaal in het achterhoofd houden? Het hangt er eigenlijk van af wat voor tv je bezit, en wat voor console je op dit moment hebt.

Het is misschien het gemakkelijkst om de PS4 Pro te vergelijken met een nieuwe iPhone. De dagen zijn voorbij dat een nieuw model ons echt omver kon blazen. In plaats daarvan, zijn de smartphones van Apple simpelweg sneller en mooier dan vorige versies en zijn ze geen helemaal geen nieuw apparaat.

Hoewel er geen twijfel bestaat dat de PS4 Pro de beste game-machine is die Sony ooit heeft samengesteld, met 4K HDR-mogelijkheden en hogere framerates, is hij niet noodzakelijk de upgrade waard als je thuis een oudere PlayStation 4 hebt.

Heb je een 4K-tv, of koop je er binnenkort een? Of heb je interesse in een PlayStation VR-headset? Hoe belangrijk vindt u hogere framerates en 500 GB extra opslagruimte? De antwoorden die je op deze vragen geeft zullen je helpen om te beslissen of je wil upgraden.

Als je nog geen PS4-console hebt, dan biedt de PS4 Pro je 4K-mogelijkheden (bij sommige titels) en een beetje meer kracht dan de PS4 Slim, in ruil voor een beetje meer geld. Zoals we al zeiden, werken alle games op beide consoles.

Houd er ook rekening mee dat het systeem van Sony een tekortkoming heeft op het gebied van home entertainment: met name het ontbreken van een Ultra HD Blu-ray speler. Als dat belangrijk voor je is, moet je misschien elders zoeken.

De gamebibliotheek op de PS4 is natuurlijk zeer solide, met PlayStation Vue, PlayStation VR en PlayStation Now die sinds de lancering van de PS4 zijn verschenen. We zullen het er later over hebben hoe deze systemen het platform vorm blijven geven en helpen om van de PlayStation 4 een fantastische keuze voor gamers te maken.

PS4 Pro FAQ: korte vragen beantwoord

Wat is het verschil tussen de PS4 en de PS4 Pro? Aan de ene kant is er niet veel verschil tussen beide consoles. Op beide systemen kun je dezelfde games spelen, dezelfde randapparatuur gebruiken en toegang krijgen tot dezelfde PlayStation Store, maar als het gaat om het uiterlijk en gevoel van de games die je speelt, krijg je een compleet andere ervaring.

De PS4 Pro is Sony's nieuwere premium console. Hij speelt games in een hogere resolutie (4K) en vaak in High Dynamic Range (HDR). Hij is iets duurder dan de gewone PS4, maar dat komt omdat er iets andere hardware gebruikt wordt om betere resultaten te krijgen op het gebied van prestaties.

Levert PS4 Pro echt 4K? Ja, maar games zullen een PS4 Pro-patch moeten ontvangen om deze meer gedetailleerde resoluties mogelijk te maken. Dat is belangrijk om weten omdat het aan de game-ontwikkelaars zelf is om die patches uit te geven en de krachtigere hardware te gaan gebruiken. Geen PS4 Pro-modus, geen PS4 Pro prestaties.

Het is ook het vermelden waard dat als je wil zien hoe games er in 4K HDR uitzien, je een 4K HDR-tv nodig hebt - je oude 1080p-scherm zal waarschijnlijk geen verbetering weergeven buiten een paar extra frames.

Is het de moeite waard om een PS4 Pro te kopen zonder een 4K TV? Dat hangt ervan af. Zonder een 4K-tv kun je niet profiteren van de superieure weergave van de PS4 Pro. Maar de Pro biedt wel nog tal van andere voordelen voor mensen met 1080p-schermen. Veel van de games met Pro-patches hebben bijvoorbeeld een scherper beeld, terwijl veel van de games met Pro-patches ook hogere beeldsnelheden leveren dan de standaard PS4.

Welke games zijn native 4K op PS4 Pro? Er zijn er veel, waaronder Red Dead Redemption 2, Marvel's Spider-Man en No Man's Sky.

PS4 Pro: Ontwerp

Lichtjes groter dan de standaard PS4

Een extra USB 3.1-poort achteraan

Verbeterde wifi en Bluetooth

We kunnen niet zeggen dat het ontwerp van de PS4 Pro een volledige kopie is van de originele PS4, maar er zijn veel overeenkomsten - de eerste is de beslissing die Sony gemaakt heeft om van het systeem een parallellogram te maken.

Toen Sony voor het eerst de PS4 Pro onthulde, circuleerden er grappen online dat het systeem aanvoelde als twee op elkaar gestapelde PS4's, maar op het moment dat je het systeem uit de doos haalt wordt dat eigenlijk minder een grap en eerder een eerlijke observatie.

Vergeleken met de originele afmetingen van de PS4 (27,5 x 30 x 5,3 cm), neemt de PS4 Pro neemt een beetje meer ruimte in beslag met zijn 29,5 x 32,7 x 5,5 cm. Hij is met andere woorden net iets breder en iets hoger dan de originele PS4 en ook wat zwaarder (hoewel dat er natuurlijk niet toe doet, tenzij je je console veel met je meeneemt, wat onwaarschijnlijk is).

Het systeem is gehuld in een matte zwarte behuizing, vergelijkbaar met die van de PS4 Slim die in september 2016 werd uitgebracht. Dit keer vind je echter geen afgeronde hoeken langs de randen - de PlayStation 4 Pro is in alle opzichten scherp.

Een ander ontwerpverschil is het zilveren PlayStation-logo dat in het midden van de bovenkant is aangebracht en een mooi vleugje elegantie toevoegt. De PS4 Pro maakt ook gebruik van een omvangrijkere vrouwelijke connector voor de voedingskabel, omdat hij net iets meer stroom nodig heeft dan de kabel die Sony traditioneel bij elke PS4 heeft geleverd.

Op de voorzijde van de console zal het je misschien opvallen dat er geen touch-knoppen aanwezig zijn: Sony heeft besloten om de ongevalsgevoelige knoppen weg te laten en te kiezen voor meer traditionele plastic knoppen die evengoed werken.

Laten we het vervolgens hebben over de in- en uitgangen. Je hebt twee Superspeed USB 3.1-poorten aan de voorkant van de PS4 Pro en een aan de achterkant, die worden gebruikt voor het synchroniseren en opladen van controllers en het aansluiten van je gloednieuwe PlayStation VR, mocht je er een kopen. HDMI 2.0a, ethernet, optische audio en PlayStation-camerapoorten bevinden zich achteraan naast de voedingsaansluiting.

Je zult hier geen HDMI-ingangspoort vinden zoals op de Xbox One, maar Sony's oplossing voor het kabelconflict, PlayStation Vue, is zeer effectieve.

Nog een laatste punt: hoewel de buitenkant mooi is, heeft Sony meer tijd besteed aan de binnenkant van de console. Binnenin zit een grotere 1TB harde schijf, die 500GB groter is dan op de originele PS4 of het basismodel van de PS4 Slim. Er is ook een verbeterde wifi-antenne die gebruik maakt van dual-band 802.11ac draadloos en Bluetooth 4.0 in plaats van 802.11 b/g/n en Bluetooth 2.1. De antenne is ook verbeterd.

Hoewel het verwisselen van een wifi-antenne misschien niet zo impactvol lijkt, helpt het de PS4 Pro om games sneller te downloaden: een game van 160 MB (Pac-Man 256) konden we downloaden in minder dan een minuut op een 15Mbps-verbinding, iets wat altijd al het geval had moeten zijn, maar dat was niet op de oorspronkelijke PS4.

PS4 Pro: controller

Kleine aanpassingen

Werkt met draad of zonder

Light bar toegevoegd aan de voorkant

Een nieuw systeem heeft een nieuwe PS4-controller nodig, dacht Sony. De controller die wordt geleverd met de nieuwe PS4 Pro is trouwens dezelfde die zal meegeleverd worden met alle PlayStation 4 Slim-systemen.

Het is in wezen een zeer kleine aanpassing van de DualShock 4 die je waarschijnlijk al jaren gebruikt. Er is nu een lichtbalk ingebouwd in het touchpad - een leuke functie als je de controller niet in je hand wil draaien om te weten te komen welke speler je bent - maar nog belangrijker is dat de triggers zijn aangepast en het geheel wat lichter in de hand voelt.

Bovendien kan de controller, zoals we in de PlayStation 4 Slim-review hebben aangegeven, naadloos schakelen tussen Bluetooth en de bedrade modus als hij via een USB-kabel op het systeem is aangesloten. Dat klinkt misschien niet als een enorme toevoeging, maar voor een pro-gamer kan dat het verschil betekenen tussen winst (en een hoop e-sports-prijzengeld) of verlies.