OnePlus 6 -ensiarvio

OnePlus 6 on kasvanut teinistä aikuiseksi ja löytänyt oman paikkansa kivikovien kilpailijoidensa: Applen, Samsungin ja Sonyn rinnalla. Laitteen suorituskyky on kiitettävä, näyttö on kirkas ja toistaa värit tarkasti, sen muotoilu vetää silmäpareja puoleensa ja myös kamera on linjassa kilpailijoiden kanssa.

OnePlus 6 on hiotuin ja laadukkaimmalta tuntuva puhelin yrityksen lyhyen elinkaaren aikana.

Puhelimessa on kokonaan lasinen ulkokuori Samsung Galaxy S9:n ja iPhone X:n tapaan ja suuri 6,28-tuumainen näyttö, jonka yläreunasta löytyy nykypuhelimista tuttu notch. OnePlus 6:ssa on odotetusti myös kaksoiskamera, sormenjälkitunnistin ja kasvojentunnistus. Puhelimen muistia ei saa laajennettua microSD-kortilla, mutta sisäistä muistia voi valita aina 256 gigatavuun asti.

Uutuudessa nähdään muutamia selkeitä parannuksia OnePlus 5T:hen verrattuna. Kuutonen ei suoranaisesti tuo mitään mullistavaa kilpailijoihinsa nähden, mutta se on kokonaisuutena houkutteleva pakkaus kohtuuhintaista älypuhelinta etsivälle.

OnePlus 6:n julkaisupäivä ja saatavuus

Julkaisupäivä: julkaistaan Suomessa 22.5.

Saatavilla ensimmäisenä pop-up-kaupoista

OnePlus 6:n virallinen julkaisupäivä on 22.5., jolloin se julkaistaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Intiassa. Suomi kuuluu luonnollisesti niihin maihin, joissa puhelin julkaistaan ensimmäisenä.

Jos olet kuitenkin malttamaton odottamaan niin pitkään, voit osallistua OnePlussan järjestämiin pop-up-tapahtumiin. Valmistaja aikoo nimittäin perustaa Suomeen jopa neljä pop-up-kauppaa (Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun), joista rajattu määrä kuluttajia pystyy ostamaan uutuuspuhelimen jo 21.5.

OnePlus 6:n hinta

Kolme mallivaihtoehtoa, joiden hinnat vaihtelevat 519 eurosta 619 euroon

RAM-muistia 6 tai 8 Gt, tallennustilaa 64, 128 tai 256 Gt

OnePlus 6 on odotetetusti hieman OnePlus 5T:tä kalliimpi, sillä edullisin 6 Gt:n RAM-muistilla ja 64 Gt:n tallennustilalla varustettu malli maksaa 519 euroa.

Keskimmäisessä vaihtoehdossa on 8 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa ja sen hinta on 569 euroa.

Parhaimmassa mallissa on 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa ja sen 619 euron hintalappu tekee siitä samalla kalleimman OnePlussan koskaan.

Täytyy muistaa, että OnePlus 6:n hinta on siitä huolimatta aivan eri tasolla Galaxy S9:n, iPhone 8:n ja X:n sekä Sony XZ2:n kanssa. Jos kyseinen hinta tuntuu silti turhan korkealta, suosittelemme tutustumaan uuteen Honor 10:een, joka irtoaa alle 500 eurolla.

Muotoilu

Laadukkaan tuntuinen lasinen ulkokuori

Alert slider on vaihtanut puolta

Parempi vedenkestävyys ja kuulokeliitäntä

Uuden OnePlus 6:n erottaa välittömästi edeltäjistään, sillä se tuntuu laadukkaammalta kuin valmistajan aiemmat puhelimet. OnePlus 3:sta asti säilytetty metallinen ulkokuori on vaihdettu viimein lasiseen.

Sekä etu- että takapuolelta löytyy nyt vahva Gorilla Glass 5 -lasi. Lasin pitäisi olla erityisen kestävää, joten toivomme, ettei se rikkoudu helposti käytössä. Metallinen ulkokuori tulee kuitenkin aina olemaan kestävämpi kuin lasinen, joten uudella muotoilulla on myös kääntöpuolensa. Onneksi OnePlus tarjoaa pakkauksen mukana ilmaisen silikonisen suojakuoren, jotta puhelin ei pääsisi lipsahtamaan vahingossa käsistäsi.

OnePlussalta ollaan itse asiassa nähty lasinen ulkokuori jo aikaisemminkin OnePlus X:n myötä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö soveltaa muotoilua lippulaivaansa.

OnePlus kertoo parantaneensa puhelimen vedenkestävyyttä, mutta OnePlus 6:n IP-luokitus ei takaa sitä, että puhelin kestäisi täydellisen upottamisen veteen.

OnePlus 6:n kuvagalleria

OnePlus kertoo sen sijaan, että se on keskittynyt suojaamaan puhelimen arkielämän riskeiltä, kuten sadekuurolta tai puhelimen putoamiselta kylpyammeeseen. Puhelin kannattaa siis ottaa pois taskusta ennen kuin lähdet kahlaamaan rantaveteen.

Puhelin on mitoiltaan (155,7 x 75,4 x 7,75 mm) lähellä 5T:tä. Se on aavistuksen paksumpi ja leveämpi, mutta hieman matalampi kuin edeltäjänsä. Samankaltaiset ulkomitat ovat vaikuttava saavutus, sillä näytön koko on kasvanut lähes 0,3 tuumalla.

OnePlus 6 (177 g) on myös hieman painavampi kuin edeltäjänsä (163 g). Kun puhelimia pitää kädessä samaan aikaan, huomaa niissä pienen painoeron. Se ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi käyttökokemukseen.

Yhdistetty virta- ja lukituspainike on puhelimen oikealla sivulla ja sen yläpuolelle on sijoitettu OnePlussan suosittu alert slider, jonka avulla puhelimen saa nopeasti äänettömälle tai värinälle.

Säädöt ovat sijainneet aikaisemmin puhelimen vasemmalle puolelle, mutta moni käyttäjä oli kertonut, että niitä on hankalaa käyttää kotelomaisten suojakuorten kanssa. OnePlus päättikin vaihtaa painikkeet oikealle puolelle ja SIM-kelkan vasemmalle puolelle.

Puhelimeen saa nyt kaksi nanoSIM-korttia ja molemmat SIM-paikat tukevat 4G-yhteyttä. OnePlus 6 sopii siis mainiosti kaikille, jotka matkustavat paljon kahden eri maan välillä tai haluavat käyttää puhelintaan sekä työ- että yksityiskäyttöön.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu tuttuun tapaan puhelimen takapuolelle suoraan kaksoiskameran alapuolelle. Itse lukija on hieman pienempi kuin aikaisemmin ja se on nyt ovaalinmuotoinen. Valmistajan mukaan muutokseen on useita eri syitä, mutta erikoisin niistä oli se, että heidän mielestään kaksoiskameran ja ympyränmuotoisen sormenjälkitunnistimen yhdistelmä näytti liikaa huutomerkiltä.

OnePlussan sormenjälkitunnistin kykenee edelleenkin avaamaan lukituksen 0,2 sekunnissa, mutta käyttäjät voivat halutessaan valita myös kasvojentunnistuksen. Lyhyen testijaksomme aikana kasvojentunnistus toimi ripeästi, mutta ei silti kyennyt vastaamaan sormenjälkitunnistimen nopeuteen.

Valmistaja tarjoaa vaihtoehtoja myös musiikin kuunteluun, sillä se on päättänyt säilyttää edelleenkin 3,5 mm:n kuulokeliitännän. Langallisia kuulokkeita käyttävät eivät tarvitse siis kömpelöitä adaptereja.

Puhelimesta ei tosin viitsi kuunnella musiikkia ilman kuulokkeita, sillä siinä on ainoastaan yksi alaspäin sijoitettu kaiutin. Se on sääli, sillä kaiutin peittyy helposti kämmenen alle pelatessa tai katsellessa videoita vaakatasossa. Olisimme toivoneet näkevämme stereokaiuttimet, sillä ne löytyvät käytännössä kaikista tärkeimmistä lippulaivamalleista.

OnePlus 6 poikkeaa aiemmista julkistuksista siinä, että puhelimesta löytyy kolme eri värivaihtoehtoa. Valmistaja on yleensä julkaissut vain yhden värin ja lisännyt uusia vaihtoehtoja vasta myöhemmässä vaiheessa. Värivaihtoehdot riippuvat tällä kertaa siitä, minkä kolmesta muistivaihtoehdosta valitset.

OnePlus 6:een saattaa toki saapua vielä lisääkin värejä, mutta toistaiseksi puhelimesta on kaksi päävärivaihtoehtoa: Mirror Black (kiiltävä musta) ja Midnight Black (mattamusta). Pian julkaisun jälkeen myyntiin tulee myös rajoitettu erä valkoisella Silk White -viimeistelyllä.

Meidän kokeilemassamme malissa on Mirror Black -väritys, jonka pinta on kiiltävä ja heijastava – sekä erittäin altis sormenjäljille. Lähtötason mallista (6 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa) on saatavilla ainoastaan kyseinen värivaihtoehto.

Midnight Black -värityksessä on mattainen pinta kiitos lasin alle sijoitetun pinnoitteen, jonka asentaminen vaati tuhansien pienten reikien tekemistä lasiseen takakuoreen. Kalleimman mallin (8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa) saa pelkästään mattamustan värisenä.

Keskimmäiseen 8 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettuun malliin saa sen sijaan kumman tahansa mustista viimeistelyistä tai kolmannen värivaihtoehdon, Silk Whiten. Valkoinen pinta on toteutettu puuterimaisella helmipinnoitteella, joka on asennettu Gorilla Glass 5 -takalasin alle. Sen pinta tuntuu ja näyttää keraamiselta.

Näyttö

OnePlussan suurin näyttö: 6,28 tuumaa

Full HD, Full Optic AMOLED -näyttö 19:9-kuvasuhteella

Näyttö kattaa 84 % puhelimen etuosan pinta-alasta kiitos pienen notchin

Yksi OnePlus 6:n näyttävimmistä uudistuksista on sen aiempaa suurempi näyttö. Se on itse asiassa suurin näyttö, jonka valmistaja on koskaan asentanut puhelimeensa. 6,28-tuumainen Full Optic AMOLED -näyttö on lähes 0,3 tuumaa suurempi kuin OnePlus 5T:n 6,01 tuuman näyttö.

Myös kiinalaisvalmistaja siirtyy leveiden kuvasuhteiden kerhoon tuomalla puhelimeen 19:9-kuvasuhteen. Pystyasennossa käytettynä näytöllä on enemmän tilaa esimerkiksi viestien selaamiseen ja vaakatasossa se taas sopii entistä paremmin elokuvien laajoihin kuvasuhteisiin.

Näyttö on aiempaa suurempi, mutta sen resoluutio on vieläkin "pelkästään" Full HD. Resoluutio on tarkalleen ottaen 2280 x 1080, joten sen pikselimäärä tuumaa kohden on edelleenkin OnePlussan aiemmista lippulaivoista tuttu 402.

Lähes kaikissa lippulaivamalleissa on nykyään vähintään QHD-tasoinen näyttö, joten alempi resoluutio on ollut yksi OnePlussan päätöksistä, joilla puhelimen hinta on saatu pidettyä kilpailijoitaan alemmalla tasolla.

Puhelimen ylä- ja alareunat ovat kutistuneet erittäin pieniksi, joten näyttö kattaa nyt peräti 84 % OnePlus 6:n etuosasta. Näyttöpinta-alaa on siis enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näytön yläreunan halkaisee monesta uutuusmallista tuttu lovi, notch (jolle ei suosiosta huolimatta vieläkään löydy kunnollista suomenkielistä sanaa).

Notch on pienempi kuin vaikkapa iPhone X:ssä, mutta suurempi kuin Essential Phonessa. Sen koko muistuttaakin pitkälti Huawei P20:tä.

OnePlussan mukaan notchia ei lisätty vain sen takia, että "kaikilla muillakin on se". Yrityksen tiedottaja kertoi TechRadarille, että "[OnePlus] arvostaa valloillaan olevaa trendiä näytön reunojen pienentämiseksi ja näytön pinta-alan kasvattamiseksi". "Mietimme pitkään ja hartaasti [tuommeko puhelimeen notchin]".

"Haluamme tuoda puhelimiimme aina sen hetken parhaat teknologiat ja meidän täytyy uskoa teknologioihin erityisen paljon, koska valmistamme ainoastaan yhtä laitetta kerrallaan".

"[Notch] on tämän hetken paras ratkaisu [näyttöpinta-alan kasvattamiseen]. Kyse ei ole viime kädessä notchista, vaan näytöstä".

Oli mielipiteesi notchista sitten mikä tahansa, sillä on oma tehtävänsä OnePlus 6:ssa. Pieneen tilaan on nimittäin mahdutettu etukamera, kaiutin puheluita varten, LED-huomiovalo ja ympäristön kirkkauden tunnistava sensori.

Jos koko ajatus notchista tuntuu käyttäjästä vastenmieliseltä, sen saa "piilotettua" helposti täyttämällä sen viereiset alueet mustalla, jolloin yläreunaan tulee yhtenäinen musta palkki. Emme päässeet kuitenkaan vielä kokeilemaan kyseistä toimintoa, sillä se saapuu puhelimeen vasta julkaisun nähtävässä ohjelmistopäivityksessä.

OnePlus 6:ssa on aiemman mallin tavoin tehdasasennettu panssarilasi, joka on mukava lisä suojelemaan uutta kallisarvoista puhelintasi. Se tosin kerää helposti sormenjälkiä ja pölyä.

Näytön suojan saa tietysti myös otettua pois, jos se pilaa mielestäsi liikaa puhelimen tyylikästä ulkonäköä. Altistat kuitenkin samalla puhelimen luonnollisesti mahdollisille naarmuille ja kulumille, joten suosittelemme harkitsemaan kahdesti ennen sen poistamista.