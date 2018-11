Hands on: Vores første indtryk af den nye iPad Pro 12.9 (2018)

Den største af de nye iPads imponerer mest, når man står med den i hånden, men når man kigger nærmere på specifikationerne og sammenligner priserne, vil du måske have lidt svært ved at vælge. Der er masser af power her og mange gode ting, selv om de iboende grænser for multitasking kan gøre den vanskelig at sælge i konkurrence med en decideret notebook. Men for kreative brugere har iPad Pro en masse valgmuligheder og fleksibilitet at byde på.

iPad Pro 11 er den tablet, de fleste går efter, men hvis du gerne vil have den allerbedste, Apple kan lave, så vil det uden tvivl være denne her

Den store 12.9 tommers skærm vil give dig maksimal plads til at tappe, swipe og scrolle rundt på sammenlignet med mere handy modeller, og hvis du har købt iPad Pro-modellen fra 2015, så vil du have meget lyst til at tjekke den her ud.

Med den smallere kant, som giver mindre tyngde, får man meget mere skærm, som også nemmere glider ned i en taske

Bortset fra den større skærm og batteriet er specifikationerne på den nye iPad Pro 12.9 stort set identiske med dem, der er på den nye iPad Pro 11, så hvis du gerne vil vide mere om, hvad der er på færde i det nye sortiment, forslår vi, at du tager et kig på vores hands-on New iPad Pro 11 review .

Her vil vi dog også hurtigt løbe igennem hovedpunkterne og desuden give dig et opsummering af, hvordan den store føles at bruge.

Design

Det første, du bemærker, når du tager den nye iPad Pro 12.9 op i hænderne, er, at den er STOR. Og vi mener kæmpemæssig - vel at mærke hvis du ikke har brugt en af de andre 12.9 tommers modeller før.

Grunden til, at vi tilføjer denne advarsel, er, at - set med vore øjne - er en af de mest imponerende ting ved denne ekstremt store tablet, at den faktisk ikke føles så stor.

Når man forud for det har brugt de tidligere iPad Pro modeller, føles den her som deres futuristiske fætter, befriet for disses kraftige kanter.

Kanten rundt om den er nu meget slankere og renere end før, og man kan lige ane sensorerne, der gennem sig på venstre side, blinkende, mens de forsøger at indfange dit ansigt.

Sammenlignet med iPad Pro 12.9 of 2015 føles det, som om man holder på noget, der i sandhed hører den næste generation til.

Blandt alle Apple-produkter, der har opgivet Home-knappen, føles tabet som det mindste på denne tablet. Det er alligevel umuligt at sætte sin tommelfinger på den del af rammen uden at være nervøs for at komme til at tabe sin dyre iPad Pro.

Nye bevægelser

iOS 12 har taget den bevægelsesbaserede brugerflade fra iPhone med på iPad'en, og vi synes, det virker langt mere intuitivt på et større apparat.

Størrelsen betyder også, at tabet af stikket til hovedtelefoner er et mindre problem, end man kunne forvente - jo, selvfølgelig er det irriterende at skulle have et par Bluetooth hovedtelefoner, eller en adaptor for at bruge nogle, der ikke er trådløse, men når tabletten gøres tyndere, er tabet af jack-stikket uundgåeligt.

Gaming er flot på denne større tablet



Skærmkvaliteten på den nye iPad Pro 12.9 er virkelig noget af det, der sælger denne tablet; den er bare så imponerende for noget, der er mere bærbart, end man forestiller sig. Kombiner det med den power, den nye A12X Bionic chip indeni leverer, og der er meget lidt, denne tablet ikke kan klare.

Apple har på det seneste gjort et stort nummer ud af dets apparaters AR-kvaliteter og fortæller alle, der gider at lytte, at AR (augmented reality) bliver noget stort i fremtiden.

Den meget store iPad Pro 12.9 skærm er på den ene side lige, hvad man har brug for til at udforske rumvæsner, der skjuler sig i ens dagligstue, men den er på den anden side også lidt for stor at holde på, når man farer rundt efter dem.

Den nye Apple Pencil komplementerer den nye iPad Pro 12.9 ganske fint, og det er meget bedre nu, hvor den kan fæstnes magnetisk ovenpå, mens den oplader. Den gamle antenne var en stor fejl, føltes det som.

Men den nye USB-C forbindelse betyder imidlertid, at man ikke kan bruge en gammel Pencil - disse Pencils skulle sluttes til opladningsstikket for at blive parret med iPad'en - hvilket sikker vil irritere dem, der opgraderer fra den iPad Pro 12.9, som kom på markedet i 2015.

Men det var en stærkt oplevelse at bruge Apple Pencil på den nye iPad Pro, med en reaktionstid på "touch to brush" som den hidtil bedste på en iPad, og vi føler i højere grad end med de foregående, at det er noget, vi gerne vil bruge regelmæssigt. Det føles virkelig, som om den kunne erstatte en tegneblok, og på den større skærm er det meget lettere at se, hvad det er, man skitserer.

Batteri og kamera

Den nye store iPad Pro skulle kunne holde en helt dag på en enkelt opladning, hvis man blot bruger tabletten til almindelige opgaver og ikke gør alt, hvad man kan, for at køre batteriet i bund. Men på det punkt var Apple lidt undvigende i præsentationen, så noget siger os, at batteriet ikke kommer til at stå i første række i markedsføringen.

Det har også det samme 12MP kamera, som vi så på iPad Pro 11, så hvis du skal bruge kameraet til dit arbejde, eller i forbindelse med undervisning, tror vi, det er et godt værktøj at have.

Men undlad for guds skyld at bruge iPad pro 12.9 som dit primære kamera, da du på grund af dens kæmpe størrelse vil stå i vejen for alle andre, der gerne vil se det, som du prøver at fotografere.

Lydkvaliteten på højtalerne er bedre end nogensinde før - og da vi allerede var imponeret af iPad Pro's styrke som multimedie apparat, samt at den er så meget tyndere end tidligere modeller, er det dobbelt imponerende.

Ved lanceringen i demo-områdets højlydte auditorium var det næsten umuligt at høre folk snakke, men "Ready Player One" var dog stadig hørbar gennem larmen, og vibrationerne fra højtalerne føltes helt bestemt kraftfuldt i hånden.

En tidlig konklusion

Hvis vi stod over for at skulle købe en ny iPad Pro, ville det helt sikkert blive den her. Den ekstra pris er betragtelig ikke mindst i betragtning af, at man ikke får meget mere løft i specifikationer end skærmen, men den er bare så skøn af holde i hænderne.

Dette er tabletten for fotografen, der gerne vil tjekke sine billeder på farten, eller for alle andre, som har brug for fremragende billedkvalitet i en særdeles bærbar form.

Der er stadig iboende grænser for iOS 12, som vil forhindre mange storforbrugere i at være i stand til at anvende iPad Pro som deres primære værktøj - for eksempel kan det ikke multi-taske på en større skærm - og det er møg irriterende, at man bliver nødt til at købe keyboard og Pencil for sig.

Men til hverdagsbrug, når det handler om et værktøj, som giver dig mulighed for løbende at interagere med kreative projekter undervejs, er der ikke meget, der kan måle sig med denne tablet.