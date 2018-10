New Nintendo 3DS - recension

Uppdatering: Dåliga nyheter för alla som tyckte om New Nintendo 3DS, då Nintendo har bestämt sig för att sluta med försäljningen av deras senaste tillskott i 3DS-familjen. Du kan dock fortfarande köpa New Nintendo 3DS XL som har en lite större skärm eller den något billigare New 2DS XL, som båda fortfarande finns tillgängliga och presterar bra. Om du skulle vara intresserad, kan du fortfarande läsa vår ursprungliga recension av konsolen från 2014 nedan.

Nintendo presterar utmärkt när det kommer till det mesta, men namn har aldrig riktigt varit deras starkaste sida. Efter det virriga namnet Wii U och sedan det nästan ännu mer förvirrande 2DS, har de nu bestämt sig för att döpa sin senaste 3DS till New Nintendo 3DS.

För att skapa ännu mer förvirring finns det dessutom två olika modeller, nämligen en vanlig New 3DS och en New 3DS XL. Du kanske undrar vad skillnaden är? New 3DS levereras med utbytbara frontplattor, medan New 3DS XL har en större skärm.

Det finns dock inte särskilt många skillnader mellan dessa enheter och deras tidigare versioner. Detta är inte något större problem för alla spelälskare och Nintendofans, men kan innebära ett desto större problem för alla föräldrar som tänkt köpa en födelsedagspresent till sina barn, tja... Du förstår problemet.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Som namnet föreslår, bjuder verkligen New 3DS på massa nytt. Du kanske inte lägger märke till alla förändringar från första början, då många av dem finns på insidan, men den bärbara enheten har fått ett antal suveräna förbättringar. Från tillägget av den andra spaken vid knapparna på höger sida till kraftfullare specifikationer på insidan och utbytbara frontplattor - det finns gott om värdefulla små förbättringar som gör detta till en bra uppgradering.

Design

Vi har aldrig upplevt några problem med designen på 3DS och det verkar som att Nintendo tycker lika. Designen på den hopfällbara enheten känns väldigt bekant, även om den har blivit en storlek större för att rymma den något större skärmen.

Som en extra bonus har Nintendo nu bestämt sig för att även erbjuda möjligheten att byta ut frontplattorna på den mindre modellen. Nintendo skickade med en ganska iögonfallande frontplatta med Luigi som motiv till oss för att prova, men det kommer att finnas ett stort utbud att välja mellan (Japan har till exempel redan fått 40 olika frontplattor), om du skulle vilja anpassa din enhet och göra den lite mer personlig. Varför detta inte erbjuds på XL-modellen är dock ett mysterium för oss, men vi antar att det har något att göra med marknadsundersökningar.

Själva systemet finns också i ett antal olika stilar och färger. De klassiska kombinationerna av rött och svart samt blått och svart finns tillgängliga, men Nintendo har dessutom lagt till versioner i färgerna limegrön, rosa samt versioner med Pokémon- och galaxteman.

Du kommer att mötas av en välbekant syn när du öppnar upp enheten. Som en trevlig liten detalj, matchar knapparna numera färgerna som används på SNES-kontrollern. Den största skillnaden (och något vi väntat länge på) är dock tillägget av en andra spak.

Låt dig inte luras av den lilla grå knappen som är placerad på enhetens högersida. Detta är faktiskt en fullt fungerande spak som kan flyttas omkring i 360 grader. Den kan kännas lite stel till en början, men är faktiskt överraskande känslig. Den fungerade utmärkt för att kontrollera spelets kamera, när vi provade att spela Majora's Mask på enheten. Detta är mycket tack vare dess smarta placering, som gör det enkelt att växla mellan knapparna och spaken.

Utöver den nya spaken, har det dessutom lagts till ett par axelknappar, något som gör att det väldigt kritiserade Circle Pad Pro-tillbehöret inte längre behövs. Tack och lov säger vi, för det var verkligen hemskt. De nya ZL- och ZR-knapparna är placerade sida vid sida med de gamla axelknapparna, något som gör att Nintendos bärbara enhet äntligen känns komplett.

Det är inte allt: Den trådlösa knappen är nu borta, start- och selectknapparna är båda placerade under de vanliga knapparna, volymknapparna är placerade högst upp vid skärmens vänstersida och strömknappen har bytt plats till enhetens undersida. Den sistnämnda förändringen är förmodligen vårt enda klagomål med den nya estetiken, då den gör det en smula besvärligare att slå av och på konsolen än vad det borde vara.

Du kommer dock att bli tvungen att plocka bort enhetens frontplatta för fler anledningar än att bara ändra dess design, då både enhetens batteri och mikroSD är placerade under den. Faktumet att du behöver en skruvmejsel för att byta ett SD-kort år 2015 är enligt oss ett designfel, speciellt med tanke på hur snabbt korten fylls upp.

Det är dock inte det märkligaste beslutet Nintendo har tagit för New 3DS. Det underligaste beslutet måste ändå vara att företaget bestämt sig för att inte skicka med en laddare tillsammans med konsolen. Vi gissar att företaget antar att de flesta köpare av den nya enheten är sådana som uppgraderar från en äldre 3DS, men alla andra då?

Nu för tiden förväntas det nästan att alla prylar och enheter som inte använder sig av AA-batterier erbjuds tillsammans med någon typ av laddare i förpackningen. Vi gissar att detta är något som kommer att göra många fler besvikna, än vad Nintendo kanske har räknat med.