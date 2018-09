Macbook Pro med Touch Bar (13-tum, mitten av 2018) – recension

Låt oss börja med att slå fast att om du inte gillade den nya designen som gjorde debut 2016 och som bland annat innebär att Thunderbolt 3 är det enda sättet att koppla in tillbehör, då är årets modeller knappast något för dig. Men om du kan klara dig med dessa begränsningar och föredrar MacOS framför Windows handlar det om en solid uppgradering, om än inte så värst upphetsande.

Av de fyra nya uppgraderingarna är det de två 13-tumsmodellerna med Touch Bar som har förändrats mest. Om du vill ha en större bärbar dator kan du kolla in vår recension av 15-tumsmodellen av Macbook Pro 2018.

Spec Sheet Här är konfigurationen för 13-tumsmodellen av Macbook Pro som skickades till TechRadar: Processor: 2,7GHz Intel Core i7-8559U (4 kärnor, 8 trådar, 8MB cache, Turbo Boost upp till 4,5GHz)

Grafikkort: Intel Iris Plus 655

RAM: 16 GB (2,133MHz LPDDR3)

Skärm: 13,3-tum, 2560 x 1600 Retina-skärm (led-bakbelyst skärm, IPS, 500 nits ljusstyrka, stort färgomfång av typen P3)

Lagring: 2 TB SSD

Portar: 4x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5mm hörlurskontakt

Anslutningar: 802.11ac wifi, Bluetooth 5.0

Kamera: FaceTime HD med 720p

Vikt: 1,37 kilo

Storlek: 30,41 x 21,24 x 1,49cm; B x D x H

Pris och tillgänglighet

Som vi ser det bör du inte satsa på de allra billigaste modellerna av Macbook Pro, de använder sig nämligen fortfarande av sjunde generationens Intel Core-processorer. Så då börjar priserna på 20 995 kronor, vilket ger dig 256 gigabyte lagringsutrymme. Vill du ha 512 gigabyte får du lägga till 2 500 kronor på prislappen.

Förutom uppgraderingarna av processorn och grafikprocessorn, som vi återkommer till lite senare i den här artikeln, bör nämnas en liten men välkommen förändring vad gäller portarna. I föregående modeller har två av de fyra Thunderbolt-portarna en begränsad överföringshastighet, men så är inte längre fallet.

Så om du använder ett externt grafikkort (eGPU) behöver du inte längre tänka på var du ska koppla in det, detta till skillnad från 2016 och 2017 års modeller av Macbook Pro.

Design

På utsidan ser årets 13-tumsmodell av Macbook Pro likadan ut som förra årets modell, till och med storleken och vikten är identiska. Upplösningen på retina-skärmen är också oförändrad jämfört med föregångaren, med andra ord handlar det om 13,3 tum med 2560x1600 pixlar. Det finns bärbara datorer med högre upplösning än så, men det breda färgdjupet gör Apples skärm till ett attraktivt val för bland annat fotografering och design.

Det finns en nyhet när det gäller skärmen, nämligen stöd för True Tone. Denna teknik har tidigare endast funnits tillgänglig för iPhone X och iPad Pro, men finns alltså nu även för Macbook Pro.

Medan Night Shift gör bildskärmens färger varmare när det har blivit mörkt fungerar True Tone under hela dagen. I stället för att använda sig av en bestämd inställning vid en viss tidpunkt används en sensor som läser av den omgivande belysningen och justerar färgerna på skärmen automatiskt. På så sätt ska skärmens ljus vara så behaglig som möjligt för dina ögon.

För att aktivera True Tone beger du dig till Systeminställningar och klickar på Bildskärmar. Kortkommandot är att trycka samtidigt på alternativ-tangenten och tangenten för ljusstyrka, men vi hade gärna sett att det räckt med att trycka på en tangent för att slå på eller av funktionen.

Med över ett års erfarenhet av True Tone från iPad Pro och iPhone X kan vi konstatera att funktionen är väldigt användbar. Så fort vi slår av den medan vi jobbar med bilder eller liknande vill vi aktivera den på nytt så fort som möjligt.

Hur stor nytta du har av True Tone beror troligen på vad du arbetar med, jobbar du med fotografier väljer du säkert att slå av funktionen. Är du student eller författare är det däremot betydligt större sannolikhet att du uppskattar dess närvaro i 13-tumsmodellen av Macbook Pro.

Om du hade hoppats på ett helt nytt tangentbord kommer du att bli besviken, tangentbord med kort slaglängd är nämligen fortfarande i ropet när det gäller Apples bärbara datorer. Trots ett par år med denna uppsättning har vi fortfarande inte vant oss fullt ut, särskilt när vi använder piltangenterna där höger och vänster är dubbelt så stora som uppåt och nedåt.

Apples marknadsföring nämner bara en fördel med det nya tangentbordet, nämligen att det är tystare än det gamla. Enligt iFixit finns det en hinna av silikon mellan tangenten och fjärilsmekanismen därunder, något som faktiskt gör att det låter mindre när man skriver snabbt. Vare sig det gäller ett långt dokument eller ett kort mejl är det betydligt mindre distraherande, framför allt för de som sitter i närheten.

En närmare titt på silikonhinnan avslöjar dessutom att det ger ett bättre skydd mot smuts, något som tros vara en bidragande orsak till problemen med den här sortens tangentbord och som tvingat Apple att dra i gång ett utbytesprogram. Det bör emellertid påpekas att Apple inte sagt något officiellt om att tredje generationens fjärilstangentbord är mer hållbara än tidigare. Om så är fallet eller ej återstår alltså att se.

Vidare lär det fortfarande råda delade meningar om nyttan med Touch Bar. Även om det är möjligt att använda remsan för att visa funktionstangenter eller tangenter för media, volym och ljusstyrka, så är det alldeles för enkelt att oavsiktligt råka aktivera de virtuella tangenterna. Det krävs bara en lätt beröring för att utlösa en funktion av misstag, till exempel att starta Siri så fort man försöker radera ett tecken.

Nyttan med Touch Bar beror också på om just dina favoritprogram har lagt till stöd för funktionen eller ej. Använder du till exempel Apples ordbehandlingsprogram Pages är det enkelt att ändra utseendet på markerad text utan att lyfta händerna från tangentbordet, så i det här fallet finns det en hel del tid att spara in.

En annan funktion som sparar tid är möjligheten att använda Touch ID i stället för att skriva in sitt lösenord titt som tätt. Allra smidigast går det om du har parkopplat datorn med Apple Watch, då är du inloggad så fort du öppnat locket på datorn. Det är lite synd att Apple inte lagt till stöd för ansiktsigenkänning via Face ID, men det skulle kräva en rejäl uppgradering av den inbyggda webbkameran på 720p.

Under ytan ligger en ARM-baserad hjälpprocessor vid namn T2 bakom både Touch Bar och Secure Boot, vill du veta mer om den sistnämnda tekniken kan du ta en titt på Apples webbplats.

Medan det finns uppenbara förbättringar som kan göras med Touch Bar i framtiden, är styrplattan i stort sett perfekt som den är. Apple har ju trots allt varit ledande på den här fronten i mer än ett årtionde.

Man kan argumentera fram och tillbaka om för- och nackdelar med pekskärmar, men den rejäla styrplattan med multitouch som sitter framför tangentbordet på Macbook Pro är ett fullgott alternativ. Den är både praktisk och hjälper dig att bli mer produktiv, åtminstone om du väljer att lära dig några smarta gester.

Vi kan till och med bortse från Force Touch, en funktion som är lika underutnyttjad som 3D Touch för iPhone. Låt vara att det kan vara användbart för att förhandsgranska filer och mappar eller slå upp ord i ordlistan, om du nu kommer ihåg att funktionen ens existerar.

Uppgraderade komponenter

En vanlig kritik mot Macbook Pro från professionella användare har varit att det inte går att använda mer än 16 gigabyte arbetsminne. De nya 15-tumsmodellerna har minnen av typen lpddr4, vilket gör att det äntligen går att använda dubbla mängden.

Tyvärr sitter det minnen av typen lpddr3 i 13-tumsmodellerna, så här finns gränsen på maximalt 16 gigabyte fortfarande kvar. Som standard används 8 gigabyte och med tanke på att det är väldigt svårt att byta ut minnet på egen hand kan det vara klokt att maximera mängden redan vid beställning. Då tillkommer en kostnad på 2 200 kronor.

Jämfört med ett exemplar av Surface Book med liknande specifikationer vad gäller processor, minne och ssd är Macbook Pro ungefär 5 000 kronor dyrare. Å andra sidan har Apples dator dubbla mängden eDRAM (128 megabyte), en något bättre grafikprocessor (Iris Plus 655 i stället för Iris Plus 640) och fyra ultrasnabba och anpassningsbara Thunderbolt 3-portar.

Har du en mängd äldre usb-tillbehör kan det kännas snålt att Apple inte skickar med någon adapter i lådan. Köper du en ny Iphone får du ju med en adapter för hörlurar med den klassiska 3,5-millimeterskontakten, något som gör att man kan fortsätta att använda sina gamla favorithörlurar om man vill.

Det är i och för sig enkelt att föra över filer till andra Apple-enheter via Airdrop eller internet, men emellanåt är ett gammalt hederligt usb-minne att föredra.

En av de främsta anledningarna till det höga priset för Macbook Pro är valet att satsa på en supersnabb lagringsenhet som baseras på NVMe-tekniken. Oavsett om du läser eller skriver data ligger hastigheten på över 3 gigabyte per sekund.

Vårt testexemplar har en ssd-enhet på hela 2 terabyte, vilket är den den maximala kapaciteten för 13-tumsmodellen av Macbook Pro. Jämfört med standard-lagringen på 256 gigabyte får du punga ut med 17 500 kronor extra för den enheten. Nöjer du dig med 1 terabyte blir det 7 500 kronor extra.

I vårt test uppmätte vi en maximal läshastighet på 3,1 gigabyte per sekund, vilket är hyfsat nära Apples påstående om ”uppemot 3,2 gigabyte per sekund”. När det gällde skrivhastigheten kom vi faktiskt upp i 3,2 gigabyte per sekund som bäst. I genomsnitt låg emellertid hastigheterna på 2 289,5 megabyte per sekund, respektive 2 217,3 megabyte per sekund.

Om du inte är säker på att du behöver den här sortens prestanda, så behöver du det antagligen inte. Det är dock en klar fördel för professionella fotografer eller filmare som har behov av att flytta filer på hundratals gigabyte fram och tillbaka på så kort tid som möjligt. Då har man inte tid att vänta på långsamma lagringsenheter.

Det finns också en annan fördel med Apples val av lagringsenheter som sällan nämns. När du behöver starta om din Mac eller byta användare går det riktigt fort att öppna alla dina appar och fönster på nytt jämfört med en lagringsenhet som använder sig av den gamla sata-kontakten.