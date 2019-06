LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8) review

Er bestaat geen twijfel dat LG's miljardengok van vorig jaar op spectaculaire wijze zijn vruchten heeft afgeworpen, aangezien hun OLED-tv's het topsegment van de markt domineerden. Een combinatie van prestaties, functies en een vrij agressieve prijsstelling leidde ertoe dat LG de QLED van Samsung versloeg op het vlak van high-end modellen.

Dus, wat is LG's volgende stap? Simpel, maak de beste tv gewoon nog beter.

De nieuwe C8 is niet enorm verschillend van zijn voorganger uit 2017 - de LG OLED C7 - wat wil zeggen dat je nog steeds een uitgebreide set van functies krijgt, inclusief een hoog dynamisch bereik en Dolby Atmos geluid.

Nieuw voor dit jaar is het ontwerp van de TV zelf, om nog maar te zwijgen over de interne componenten, waaronder de nieuwe Alpha 9-processor van LG en enkele beeldfuncties die het bedrijf heeft toegevoegd om een TV kunnen te leveren die de OLED-lat heel hoog legt.

Het is het vermelden waard dat de C8 verkrijgbaar is in drie formaten: een 55-inch (OLED55C8), 65-inch (OLED65C8) en 77-inch (OLED77C8).

Ontwerp

De C8 is de zoveelste winnaar van het LG-ontwerpteam, met een elegante eenvoud die de ultradunne aard van het OLED-paneel effectief benadrukt. Er is geen bezel, alleen een zwarte metalen rand rond de buitenste schermrand.

De TV is slechts enkele millimeters dik aan de bovenkant, maar verbreedt zich aan de onderkant, waar de elektronica, luidsprekers en aansluitingen zijn ondergebracht. De achterkant is een tweekleurige aangelegenheid, met geborsteld aluminium aan de bovenkant en donkergrijs plastic beneden. De algemene bouwkwaliteit is zeer goed.

De TV staat op een brede, schuine standaard die niet alleen een aantrekkelijke esthetische kwaliteit heeft, maar ook een praktisch doel dient, want het geluid van de naar beneden gerichte luidsprekers wordt zo naar de kijker geleid. Het gestroomlijnde minimalisme van de C8 zorgt gewoonweg voor een prachtig uitziende TV.

LG laat het minimalisme achterwege voor een meer uitgebreide toevoeging van aansluitingen, inclusief vier HDMI-poorten: drie aan de zijkant en één aan de achterkant.

Er zijn ook drie USB-poorten, waarvan één aan de zijkant en twee aan de achterkant, een LAN-poort, een CI-sleuf, een optische digitale uitgang, een line out en een hoofdtelefoonaansluiting. Aan de draadloze kant is er ingebouwde WiFi, WiDi en Bluetooth-ondersteuning.

De bediening van de C8 blijft een plezier dankzij de Magic-afstandsbediening, een ongelooflijk nauwkeurige bewegingscontroller. Deze handset maakt gebruik van een combinatie van een aanwijzer op het scherm en een scrollwiel, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot menu's, gemakkelijk kunt navigeren door het smartplatform en de TV kunt bedienen. Je zal snel de Magic-afstandsbediening beginnen waarderen, waardoor andere TV-controllers in vergelijking verouderd zullen lijken.

TL;DR: De C8 is prachtig ontworpen, een combinatie van stijl en minimalisme, dat perfect wordt aangevuld met indrukwekkende beeldkwaliteit.

Smart TV (webOS met ThinQ AI)

LG C8 OLED Specs Schermgrootte: 55-, 65-, 77-inches | 4K: Ja | HDR: Ja | Paneeltechnologie: OLED | Smart TV: Ja, WebOS en ThinQ AI | Curved: Nee | Dimensies: 1449(b) x 831(h) x 47(d)mm | 3D: Nee | Inputs: 4xHDMI, 3xUSB, 2xRF, optisch, analoog, hoofdtelefoons, CI-slot

LG's WebOS blijft grotendeels onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren - als het niet kapot is, waarom zou je het dan repareren? Dat gezegd zijnde, kan je hetzelfde intuïtieve en zeer responsieve smartplatform verwachten dat deze keer nog steeds gebruik maakt van een launch bar aan de onderkant.

Hier kan je ook kiezen uit verschillende streamingdiensten en aangesloten apparaten, maar ook uit andere functies zoals de Gallery (die dit jaar is uitgebreid), Content Store en Web Browser.

Er is ook een zeer nuttige sectie Aanbevelingen die toegankelijk is door de Magic remote cursor naar de rechterkant van het scherm te verplaatsen. De functie houdt je kijkgedrag in de gaten en doet aanbevelingen op basis van een voorspellend algoritme.

WebOS is ongelooflijk eenvoudig te gebruiken en door zijn inherente eenvoud vind je makkelijk apps zoals NU TV, Netflix, Amazon Prime Video en YouTube. De laatste drie omvatten ondersteuning voor 4K, HDR en in het geval van Netflix, zowel Dolby Vision als Dolby Atmos.

Als u op zoek bent naar andere manieren om de C8 te bedienen in plaats van met de Magic afstandsbediening, dan kan je kiezen voor LG's afstandsbediening-app.

Er is ook spraakbesturing, die gebruik maakt van een microfoon die in de Magic afstandsbediening is ingebouwd en dit jaar is geüpgraded met natuurlijke taalverwerking, waardoor de interactie meer 'conversationeel' wordt.

Deze functie is eigenlijk heel effectief en kan zeer nuttig zijn, vooral bij het zoeken naar content. Er zijn er ook eenvoudige richtlijnen ingebouwd die toegankelijk zijn via de juiste knop op de afstandsbediening.

De verbeterde spraakbesturing is onderdeel van ThinQ AI, een eigen kunstmatige intelligentietechnologie die LG dit jaar aan WebOS heeft toegevoegd. Het is gebaseerd op het internet der dingen (IoT) en maakt gebruik van ThinQ open-standaard besturingsprotocollen om tv's in staat te stellen te communiceren met andere apparaten die ThinQ ondersteunen.

Over communicatie met andere apparaten gesproken, ThinQ werkt ook met Google Home en Amazon Echo AI-luidsprekers.

TL;DR: WebOS was een game changer toen het voor het eerst werd uitgebracht en het blijft nog steeds het beste smartplatform, met een uitgebreide verzameling van streamingdiensten en eenvoudige bediening via de afstandsbediening, app of met je stem.

HD/SDR Prestaties

De C8 levert een aantal van de beste HD/SDR-beelden die we ooit hebben gezien, met diepzwarte tinten en prachtige verzadigde kleuren die je gewoonlijk associeert met een OLED tv. LG heeft grote vooruitgang geboekt bij het elimineren van problemen die de OLED-schermen in het verleden hebben beïnvloed, detailverlies in zwarte scenes. De C8 heeft geen van deze problemen en produceert gewoon een mooi beeld dat vrij is van verbrijzeling, verkleuring en ongelijkheden.

Er zijn een aantal beeldmodi om uit te kiezen, maar Technicolor en ISF leveren de meest nauwkeurige beelden met natuurlijke kleuren, accuraat wit en alle onnodige verwerking uitgeschakeld. Voor zij die de voorkeur geven aan tv-beelden met wat meer punch, zal de standaardmodus heldere, levendige en gedetailleerde beelden produceren dankzij een uitstekende verwerking.

De nieuwe Alpha 9-processor is zeer effectief: hij neemt HD-beelden op en vergroot deze naar de native 4K-resolutie van het paneel. De resultaten waren vooral indrukwekkend met HD-bronnen van goede kwaliteit, waarbij de verwerking alle fijne details kon behouden en ongewenste artefacten konden worden vermeden. De processor was echter ook in staat om HD-beelden van mindere kwaliteit te nemen en deze tot op een zeker niveau te verbeteren, waardoor ongewenste ruis werd verwijderd, dat terwijl het beeld er toch natuurlijk uitziet.

LG heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de Alpha 9-processor die wordt geactiveerd door de laagste instelling in de MPEG-ruisonderdrukkingsregeling te selecteren. Dit is ontworpen om contouren (banding) in het bronmateriaal te verwijderen en we hebben ontdekt dat het zeer effectief werkt bij video waar dit een probleem is, zoals de lucht in The Martian of de openingscene van In the Heart of the Sea.

De C8 kan vlotter omgaan met beweging dan vorig jaar en voetbal in het bijzonder ziet er veel beter uit, want de bal en spelers worden met meer precisie gevolgd. We raden aan om TruMotion uit te schakelen voor films en tv-series, tenzij je het gevreesde 'soap-opera-effect' (SOE) wilt ondergaan.

Dit jaar heeft LG ook Motion Pro toegevoegd, een 'black frame insertion' (BFI) functie die, zoals de naam al aangeeft, letterlijk een zwart frame tussen elk ander frame toevoegt. Dit resulteert in betere bewegingen zonder dat dit resulteert in SOE, maar het resultaat is wel dat het beeld donkerder wordt en sommige mensen zullen een flikkering zien die wordt veroorzaakt door de zwarte frames, dus het is niet voor iedereen.

Als je van gamen houdt, is de C8 zeker aantrekkelijk met inputvertraging van slechts 21ms die laag genoeg zou moeten zijn voor zelfs de meest veeleisende gamers. Om zo'n lage inputlag te krijgen moet je de dan wel spelmodus selecteren, maar de resultaten zijn even indrukwekkend als responsief en we hebben echt genoten van het gamen op de C8.

Een woord van voorzichtigheid: OLED is een 'self-emissive' technologie, wat betekend dat scherm in het ergste geval kan inbranden, dus houd dat in gedachten als je urenlang speelt.

TL;DR: Een combinatie van diepe zwarte tinten, levendige kleuren, superieure verwerkingkracht en verbeterde motion handling resulteert in een indrukwekkende prestatie op het vlak van HD/SDR content.

4K/HDR Prestaties

De C8 ondersteunt vrijwel elke versie van het huidige HDR, inclusief HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) en Dolby Vision. De enige versie die het niet ondersteunt is HDR10+, een open source alternatief voor Dolby Vision dat ook gebruik maakt van dynamische metadata. Op dit moment maakt echter alleen Amazon gebruik van HDR10+, terwijl Dolby Vision zwaar wordt ondersteund op Netflix, iTunes en Ultra HD Blu-ray.

Alle factoren die het HD/SDR beeld van de C8 zo goed maken, zijn net zo belangrijk voor de productie van 4K/HDR. HDR draait om dynamisch bereik, het verschil tussen zwart-wit en die diepzwarte beelden die een solide basis leveren voor beelden van hoog contrast. De sterrenhemel aan het begin van Passengers is een goed voorbeeld van die diepe zwarte tinten, met daarin kleine stukjes helderheid.

Ook de mate van detail is vaak verbluffend, en bij het bekijken van native 4K-producties zoals Passengers, The Revenant of Planet Earth II van de BBC, maakt de C8 optimaal gebruik van het Ultra HD-paneel om elke pixel perfect af te leveren. De kleuren zijn net zo indrukwekkend en knallen van het scherm en zorgen voor verbluffende beelden.

De C8 is helder voor een OLED, maar hij is lang niet zo helder als de beste LCD-tv's. De C8 heeft een lichtsterkte van ongeveer 820 nits. De helderste punten in een HDR-beeld worden echter met veel meer precisie geleverd, want een OLED heeft nu eenmaal 8 miljoen pixels om mee te spelen.

Waar de C8 het iets moeilijker heeft, is met enorm heldere omgevingen, zoals de sneeuwvelden in The Revenant. Een OLED kan in dergelijke omstandigheden niet boven de 150nits uitstijgen, vooral als het gaat om het nauwkeurig in kaart brengen van het originele beeld. Het probleem wordt nog verergerd door de inhoud die wordt die wordt samengesteld op 4.000 of zelfs 10.000nits, wat resulteert in beelden die soms te donker lijken.

Om dit probleem te beperken, heeft LG Dynamic Tone Mapping toegevoegd die elke frame analyseert en de helderheid overeenkomstig aanpast. Het is in wezen een nepversie van de dynamische metadata die Dolby Vision en HDR10+ gebruiken, maar het werkt echt. HDR-afbeeldingen zijn over het algemeen veel helderder en het effect wordt bereikt zonder detail te verliezen in de helderste delen van het beeld. Deze functie was beschikbaar in 2017, maar dit jaar heeft LG het een speciale bediening in het menu gegeven.

De C8 is dus in staat om een enorm plezierige game-ervaring te leveren, met HDR-games zoals Horizon Zero Dawn die er soms bijna fotorealistisch uitzien tot gevolg. De inputvertraging is nog steeds 21ms en de kleuren en motion handling blijven net zo indrukwekkend als bij HD/SDR-games.

Het probleem van de scherminbranding is ook nog steeds van toepassing, zij het meer dan ooit tevoren omdat je het paneel harder laat werken. Het zou geen probleem mogen zijn, maar houdt het gewoon in je achterhoofd als je voor langere tijd aan het gamen bent.

TL;DR: Hoewel beperkt op het vlak van piekhelderheid, zorgen de diepe zwarte tinten, precieze highlights en prachtige kleuren voor een indrukwekkende HDR-ervaring.

Geluid

LG heeft 2.2-kanalen en 40W aan versterking in het slanke frame van de C8 verpakt, en als je bedenkt hoe dun deze TV is, is het geluid opmerkelijk goed.

Een luidspreker werkt door lucht te bewegen; hoe groter de driver, hoe meer lucht hij kan bewegen en hoe beter hij klinkt. Als je alleen kleine luidsprekers in een tv-chassis kan plaatsen, dan zal je moeite hebben om een fatsoenlijk niveau geluidskwaliteit af te leveren. Zoals Mr. Scott in Star Trek graag zegt: je kan de wetten van de fysica niet veranderen.

Maar je kunt de fysica natuurlijk wel helpen, en de gestroomlijnde Alpine-stand, zoals LG hem noemt, is een geweldige manier om de audio van de tv naar de kijker te sturen. Hij slaagt er ook in om een breder en uitgebreider geluid vlak voor de tv te creëren en presteert daarin beter dan de meeste andere TV's met dezelfde slanke afmetingen: Er is een solide middensegment op het vlak van gelulid en ook het topsegment klinkt goed, maar de bass is begrijpelijkerwijs beperkt.

Het zal nooit zo goed klinken als een losstaande soundbar, maar het is zeker een verbetering, en het feit dat de Alpine stand er ook nog eens mooi uitziet is een extra bonus.

LG is een van de weinige TV-fabrikanten die Dolby Atmos ondersteuning in zijn high-end modellen heeft opgenomen, en dit zorgt voor een aantal psycho-akoestische trucjes om een meer meeslepende soundstage te creëren. Dat werkt wel tot op zekere niveau, maar uiteindelijk komen we terug bij de wetten van de fysica, en de effectiviteit van de productie wordt beperkt door de maximale mogelijkheden van de ingebouwde luidsprekers in de C8. Als je een optimaal geluid wil dat bij die mooie beelden past, moet je wel investeren in een soundbar.

TL;DR: De Alpine-stand ziet er niet alleen mooi uit, hij helpt ook om het geluid van deze ultradunne TV te verbeteren. Het omzeilen van de wetten van de natuurkunde lukt echter niet.

Andere panelen om te overwegen…

Als je op zoek bent naar een OLED-tv, dan komt de grootste concurrentie van de C8 ironisch genoeg van de LG-modellen van vorig jaar, met de uitstekende B7 OLED en C7 OLED's, die op dit moment allebei sterk afgeprijsd zijn. In termen van OLED-TV's uit 2018, is er het aanstaande B8 OLED die goedkoper is, maar gebruikmaakt van de Alpha 7 processor, en dus een aantal van de nieuwe beeldfuncties mist.

Als alternatief kan je ook kijken naar de Sony AF8 (Sony A8F OLED in de VS), hoewel het Android-smartplatform niet ideaal is en de implementatie van Dolby Vision een puinhoop is geweest. Daarnaast is er de Philips 9002, maar die maakt ook gebruik van Android en ondersteunt Dolby Vision niet. De Panasonic FZ802 ondersteunt Dolby Vision ook niet, maar aan de andere kant gebruikt hij geen Android en heeft wel ondersteuning voor HDR10+.

Een andere optie voor is de Philips 802 OLED. Kopers zouden de visuele voordelen moeten afwegen tegen de kleine irritaties, zoals slechts twee full-spec UHD HDMI-ingangen en het gebrek aan Dolby Vision. Het Philips Hue-compatibel Ambilight en de belofte van een vroege upgrade naar het nieuwe Android Oreo TV OS, zorgen echter wel voor wat evenwicht.

Ten slotte, als je zin hebt in een LCD-paneel, dan is er de uitstekende Samsung Q9FN QLED-tv die gebruik maakt van directe LED-achtergrondverlichting om bijna-OLED zwart en een enorme piekhelderheid te leveren, waardoor hij ideaal is voor HDR. Omdat ook dit paneel een lage inputvertraging van 21ms heeft én geen last van scherminbranding, is het ook een goede keuze voor gamers.

Verdict

LG's C8 bouwt voort op het succes van de modellen van vorig jaar, wat resulteert in een tv die verbazingwekkende HD/SDR-beelden levert en even indrukwekkende 4K/HDR-beelden kan leveren. Hij is niet zo helder als een LCD-tv, maar de diepzwarte tinten maken een enorm verschil voor het dynamische bereik van het beeld. Hij is ook in staat om prachtige, levendige kleuren te produceren, om nog maar te zwijgen van het verbazingwekkende niveau van detail dat je krijgt bij het kijken van native 4K content.

Het WebOS smart platform blijft het best beschikbare platform en het aanbod van streaming diensten is ongeëvenaard. Als je eenmaal het prachtige ontwerp en de uitgebreide collectie functies hebt toegevoegd, heb je een van de meest complete tv's die we ooit hebben beoordeeld.