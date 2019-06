iPhone XS review

Ja, de iPhone XS is de beste smartphone die Apple ooit heeft gemaakt, maar dat is niet echt verrassend - het is de nieuwste. De grotere vraag is: wat is er eigenlijk veranderd, gezien het ontwerp van de smartphone erg lijkt op die van vorig jaar? Nou, de luidsprekers zijn krachtiger en 'breder' in geluid, de camera is verbeterd met Smart HDR, het batterijbeheer is beter en de chipset is veel krachtiger van binnen. Dit zijn echter allemaal aanpassingen, en het is slim van Apple om de iPhone X uit de verkoop te halen, want dat zou dit jaar een veel aantrekkelijkere optie zijn.

Update: als je van je iPhone XS houdt, of overweegt er een te kopen, hij staat op het punt om veel verleidelijker te worden nu iOS 13 om de hoek komt kijken.

Het nieuwste besturingssysteem van Apple, dat beschikbaar zal zijn voor de iPhone XS, bevat veel nieuwe functies, zoals de Dark Mode en een reeks van app snelheidstoenames, zodat je het meeste uit je iPhone ervaring kunt halen.

Bekijk nu onze iOS 13-dekking voor alle inside informatie over iOS 13, inclusief alle functies en wanneer deze beschikbaar is.

Dit is de iPhone XS - ofwel de '10-S', niet te veel gezegd zou je denken. Hij is identiek aan de iPhone X van vorig jaar, en je zou kunnen denken dat er niet veel veranderd is - maar het is intern waar de verschillen in zitten.

Dit is een vreemde situatie voor een recensie; meestal vragen we ons bij het bekijken van een 'S'-variant van een iPhone af of het beter is dan het nu goedkopere model van het jaar daarvoor.

In 2018 heeft Apple er echter voor gekozen om de productie van de iPhone X te staken, dus we kunnen wel vergelijkingen maken, ze zullen je niet helpen om een weloverwogen keuze te maken (tenzij je er nog steeds een kunt halen, zolang de voorraad strekt).

Als je de beste iPhone wil hebben die Apple heeft gemaakt, dan is dat zeker de iPhone XS - maar rechtvaardigen de aanpassingen echt de prijs, en zijn ze genoeg om de steeds betere wordende concurrentie af te schudden?

Er is ook de iPhone XR - een meer betaalbare handset dan de iPhone XS, maar beschikt over veel van dezelfde functies, wat het in veel opzichten een stuk indrukwekkender maakt.

iPhone XS prijs en lanceringsdatum

Begint bij 888 euro / $999

Top model kost 1199 euro / $1,349

Wat betreft de prijs, is het (beetje) goede nieuws dat het niet over de ongelooflijk dure iPhone X van vorig jaar is gegaan, met de 64GB iPhone XS prijs die op $999 omgerekend 888 euro, neerkomt.

De iPhone XS met 256GB kost $1149, omgerekend 1020 euro, en de iPhone XS met 512GB komt op $1349, (1198 euro).

Dat gezegd hebbende, terwijl de kosten van concurrerende smartphones zijn gestegen, is de iPhone XS nog steeds een van de duurste smartphones die u kunt kopen (met uitzondering van de iPhone XS Max, die een buitengewoon prijskaartje heeft van $1.099 oftewel 976 euro heeft, en dan hebben we het over de goedkoopste optie.

Wellicht kun je de smartphones wat goedkoper vinden in andere winkels. In Nederland helpt onze handleiding je bij het vinden van de beste iPhone XS aanbiedingen op contract.

Belangrijkste eigenschappen

Goud als nieuwe kleur

Zelfde ontwerp en vergelijkbare eigenschappen als de laaste generatie.

Normaal gesproken hebben we het in deze sectie over alle nieuwe functies die de smartphone biedt - maar in dit geval zijn het er echt niet veel, met Apple die resoluut vasthoudt aan de strategie om een 'S'-smartphone te lanceren, met weinig andere veranderingen dan snelheidsverbeteringen en een paar andere prestatieproblemen.

Dat wil niet zeggen dat het niet indrukwekkend en nuttig is om nieuwe hardware in de iPhone XS te gebruiken, maar de meeste voordelen zullen niet meteen merkbaar zijn voor de gemiddelde gebruiker.

Een verandering die gemakkelijk te herkennen is, is de nieuwe kleur: de gouden variant is eigenlijk meer mokka met een vleugje koper; een andere optie naast de Space Gray en de zilveren opties.

We kunnen alleen maar bedenken dat dit mogelijk was, omdat het onderstel van de iPhone XS zo veel lijkt op dat van de iPhone X. Dus het was niet duur of tijdrovend, om het proces aan te passen om het in een nieuwe tint uit te brengen.

A12 Bionic chipset

De iPhone XS en XS Max gebruiken allebei dezelfde processor.

Erg krachtig

Neurale motor brengt geheel verbeteringen aan

Met name krachtigere AR-mogelijkheden

Apple is trots op zijn nieuwe chipset, en terecht: het is een van de krachtigste chipsets op een smartphone, die is gemaakt met behulp van een 7 nm-proces.

Misschien dat de meeste mensen dit niet zo interessant vinden, maar wat dus betekent is dat er meer transistors op deze hexa-kern CPU kunnen worden gegooid, die twee 'vermogenskernen' en nog eens vier andere heeft die geoptimaliseerd zijn voor efficiëntie.

Maar zelfs de langzamere kernen zijn nog steeds krachtiger dan die van de iPhone 6, een toestel dat slechts vier jaar oud is en dat laat zien hoe snel de smartphone-technologie zich ontwikkelt op het gebied van vermogen en efficiëntie.

Je kunt je afvragen of zoveel kracht echt nodig is - en zeker, als je alleen maar op het web surft en berichten verstuurt, is dat een totale verspilling.

Maar als je de wereld van de augmented reality wilt verkennen, dan zijn deze extra transistors beschikbaar om je te helpen.

Er zit ook een nieuwe 'Neural Engine' in de mix, waardoor je smartphone intelligenter kan worden en leren terwijl u hem gebruikt.

Het voegt een 'slimme laag' toe aan de procedure, zodat de handset dingen op het scherm kan herkennen, of dat nu het toevoegen van een Animoji aan je hoofd is in realtime tijdens een FaceTime-gesprek, of het uitwerken van kwaliteitsverbetering van een foto terwijl je hem maakt.

Het is moeilijk om het voordeel van deze verbeterde chipset echt te kwantificeren, behalve door middel van getallen. De iPhone XS door laten lopen in het Geekbench CPU-testproces heeft aangetoond dat het de krachtigste smartphone is die we ooit hebben gebruikt: een score van 11.481 is meer dan 1.000 hoger dan de iPhone X van vorig jaar, en beter dan welke smartphone dan ook die we ooit hebben getest.

Die snelheidsverbetering merk je meteen, want de iPhone XS is een van de meest krachtige handsets die we ooit hebben gebruikt.

Het is lastig te zeggen hoeveel dit te maken heeft met de hardware en de verbeterde iOS 12-software, maar hoe dan ook, het werkt allemaal supersnel.

De A12-chipset is ook een stap vooruit in de grafische prestaties - gaming komt steeds dichter in de buurt van afbeeldingen op console-niveau, en we hadden de kans om ook een paar AR-titels te bekijken.

Dat gezegd hebbende, zijn we nog steeds niet volledig overtuigd van de voordelen van AR-spellen - het leid wel wat af, maar bij veel titels ontbreekt nog steeds het totaalplaatje wat je bij de typische iPhone-games wel vindt, zoals Elder Scrolls: Blades, waarin ongelooflijke gamevaardigheden gemixt worden met effecten van hoog niveau.

We speelden bijvoorbeeld ElemenTao, en niet alleen misten we een tutorial, maar het was ook een beetje onhandig spelen op een bureau. Dat is niet echt de fout van het spel, maar het komt niet vaak voor dat je beschikt over een grote tafel waarop we titels kunnen spelen, solo of met vrienden.

Er komt vast wel een moment wanneer het cool is, maar dat zal net zo zeldzaam zijn als dat je besluit om 's avonds een bordspelletje te spelen - dus het hangt er maar net van af of je dat leuk vindt.