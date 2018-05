Huawei MateBook X Pro -arvostelu

Huawei on tehnyt täysosuman uudella MateBook X Prollaan. Kone on sekä käytännöllinen, että tyylikäs ja siitä on suorastaan hankala löytää mitään negatiivista sanottavaa. Kannettava sopii erinomaisesti sekä kuluttajille että yrityskäyttäjille ja myös sen hinta on saatu pidettyä houkuttelevalla tasolla.

Huawei MateBook X Pro iski kuin salama kirkkaalta taivaalta ja kiilasi suoraan parhaat kannettavat -listamme ykköseksi. Emme olisi uskoneet näkevämme Huaweilta tämän tason kannettavaa, mutta uutuus onnistui vakuuttamaan meidät käytännössä kaikilla osa-alueilla.

Valmistaja on onnistunut luomaan kaikkein tyylikkäimmän, suorituskykyisimmän ja parhaalla akunkestolla varustetun kannettavan sitten Dell XPS 13:ta. On sanomattakin selvää, että Huawei on saavuttanut tämän osittain kopioimalla kilpailijoidensa parhaita puolia: nimen ja muotoilun yhdennäköisyys MacBook Pron kanssa on tuskin pelkkää sattumaa. Mikään sen kilpailijoista ei ole kuitenkaan onnistunut yhdistämään käytännöllisyyttä ja muotoilua yhtä hyvin kuin Huawei.

Joudut toki maksamaan reippaasti näin tasokkaasta kannettavasta, mutta sen hinta on silti varsin kohtuullinen ominaisuuksiin nähden ja huomattavasti pääkilpailijoitaan edullisempi.

Tekniset tiedot Tässä ovat TechRadarille lähetetyn Huawei MateBook X Pron tekniset tiedot: Suoritin: 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (neliytiminen, 8 Mt cache, jopa 4,0 GHz)

Näytönohjain: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 graphics (2 Gt GDDR5)

RAM-muisti: 16 Gt LPDDR3 (2 133 MHz)

Näyttö: 13,9-tuumainen 3K (3 000 x 2 000) LED -kosketusnäyttö (3:2-kuvataajuus; 450 nittiä; 1 500:1-kontrastisuhde; 100 % sRGB)

Tallennustila: 512 Gt SSD (NVMe PCIe)

Liitännät: 1 x Thunderbolt 3 USB-C, 1 x USB-C 3.1, 1 x USB 3.0, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Yhteydet: 802.11ac (2 x 2 MIMO) Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: 720p webkamera far field -mikrofonitekniikalla

Paino: 1,33 kg

Koko: 304 x 217 x 14,6 mm (L x K x S)

Hinta ja saatavuus

Kuukausien viivästyksen jälkeen Huawei ilmoitti vihdoin uusien kannettaviensa hinnat Yhdysvalloissa.

Edullisin 8. sukupolven Intel Core i5 -prosessorilla, 8 Gt RAM-muistilla, 256 Gt:n SSD-levyllä ja Intelin UHD Graphics 620 -näytönohjaimella varustettu malli maksaa 1 199 dollaria.

Tehokkaammassa mallissa on kaksi kertaa enemmän RAM-muistia ja tuplasti suurempi kovalevy (16 Gt RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa), sekä tasokkaampi MX150-näytönohjain. Hinta kohoaa samalla maltillisesti 1499 dollariin.

Emme tiedä vielä kannettavan hintoja euroissa, mutta esimerkiksi vastaavilla komponenteilla varustettu 13-tuumainen MacBook Pro maksaa 2 299 dollaria, joten siihen nähden MateBook X Pro on suorastaan edullinen. Se peittoaa hinta-laatusuhteellaan myös 1 999 dollaria maksavan XPS 13:ta, sillä siinä on halvemmasta hinnastaan huolimatta esimerkiksi kaksi kertaa enemmän muistia kuin Dellissä. Kumpikaan kilpailijoista ei myöskään tarjoa yhtä hyvää näytönohjainta kuin Huawei.

MateBook X Prota ei vielä toistaiseksi myydä Suomessa, mutta aiempi malli: MateBook X on myynnissä useilla jälleenmyyjällä. Jo MateBook X:t maksavat Suomessa enemmän kuin Pro-malli Yhdysvalloissa, joten edullisempikin MateBook X Pro saattaa kivuta 1 500 euron paikkeille. Päivitämme artikkelia, kun saamme vihiä Suomen hintatasosta.

Muotoilu

MateBook X Prossa on MateBook X:n tavoin alumiininen unibody-runko, jonka pinta on viimeistelty hiekkapuhalluksella. Kannettava näyttää ja tuntuu laadukkaalta.

Suljettuna MateBook X Pro on ohuimmasta kohdastaan ainoastaan 4,9 mm:n paksuinen ja paksuimmastakin osastaan vain 14,6 mm. Se on myös mukavan kevyt, sillä kannettava painaa vaivaiset 1,33 kg. Huawei painottaakin, että se on kevyempi kuin 1,35 kg painava MacBook Air.

Kompaktien ulkomittojensa ja kevyen painonsa ansiosta kannettava kulkee helposti mukana. MateBook X Pro:n voi valita kahdella värityksellä: Space Grey (tummanharmaa) tai Mystic Silver (hopeanharmaa). Molemmat väreistä näyttävät tyylikkäiltä, mutta hopeisen värin saa valittua ainakin Yhdysvalloissa ainoastaan kalliimpaan malliin.

Arkikäytössä MateBook X Pro on niin kevyt, että sen nappaa helposti kainaloonsa työpöydältä samalla, kun kiiruhtaa kokoukseen. Se mahtuu käytännössä mihin tahansa reppuun tai tietokonesalkkuun – osassa jopa tablettitaskuun. Tehoistaan huolimatta kone on siis erittäin kompakti.

Huawei on kiinnittänyt huomiota myös pieniin yksityiskohtiin. Esimerkiksi sen kannen saa avattua yhdellä kädellä ilman, että pitää samalla kiinni koneen pohjasta. Myös tämä ominaisuus on tullut tutuksi erityisesti Applen kannettavista.

Koneessa on täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö, joka on suojattu kosteudelta. Toivoisimme, että näppäimistön taustavalaistuksessa olisi enemmän säätövaraa, mutta itse näppäimet painuvat riittävän syvälle – etenkin koneen ohueen runkoon nähden. Näppäimistö myös palauttaa mukavan napakasti, joten sen käyttäminen ei vaadi samanlaista totuttelua kuin joidenkin muiden kannettavien kohdalla.

Hyvän näppäimistön alapuolelle on sijoitettu suurikokoinen kosketuslevy, joka on valmistajan itsensä mukaan suurin 14-tuumaiseen kannettavaan asennettu kosketuslevy. Hetken käytön jälkeen voimme todeta, että tavallista suurempi koko parantaa käyttökokemusta. Kosketuslevy käyttää Microsoftin Precision Touchpad -teknologiaa tunnistamaan milloin peukalosi on tarkoitus oikeasti painaa hiirtä, joten vältyt vahinkoklikkauksilta samalla, kun kirjoitat näppäimistöllä.

Näppäimistön molemmilta puolelta löytyy kaksi ylöspäin suunnattua kaiutinta (siis yhteensä neljä kaiutinta), jotka tukevat Dolby Atmos -tekniikkaa. Tämän todella huomaa kuunnellessa, sillä äänenvoimakkuus on kova jo 80 % asetuksella. Myös äänenlaatu on yllättävän hyvä kannettavaksi tietokoneeksi. Äänen kuulee neljästä eri lähteestä, joten elokuviin saa hieman syvyyden tuntua jo MateBook X Pron omilla kaiuttimilla.

Näppäimistön yläpuolella on virtapainike, josta löytyy MateBook X:n tavoin sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin Windows Hellolle. Idea on toimiva, sillä voit kirjautua kannettavalle nopeasti yhdellä painalluksella. Huawein mukaan koneen käynnistäminen kestää vain 7,8 sekuntia ja herättäminen ainoastaan 6,6 sekuntia. Luvut näyttivät pitävän paikkansa omien testiemme perusteella.

Nopeus on paljolti sormenjälkitunnistimen ansiota, koska se on yhdistetty suoraan prosessoriin, eikä Windows 10:een. Siitä huolimatta se toimii luonnollisesti Windows Hellon kanssa. Juuri tämänkaltaiset pienet seikat erottavat MateBook X Pron kilpailijoistaan.

Näyttö

13,9-tuumainen IPS-näyttö on vaikuttavan ohut ja myös sitä ympäröivät reunat ovat vain 4,4 mm:n paksuiset. Tämän ansiosta kannettavan leveys pysyy alle 12 tuuman. Huawei väittää, että MateBook X Pro on maailman ensimmäinen FullView-kannettava, koska sen näyttö kattaa 91 % yläosan pinta-alasta.

Alkuperäisessä MateBookissa vastaava lukema oli 84 %, joten Huawei on todella ottanut valtavan harppauksen reunojen kutistamisessa. Olemme innoissamme huomatessamme, että puhelimista alkanut trendi mahdollisimman reunattomista näytöistä näyttää laajentuvan myös kannettaviin tietokoneisiin. MateBook X Pro kerääkin ihailevia katseita puoleensa.

Reunat ovat itse asiassa niin kapeat, että Huawei joutui kehittämään varsin erikoisen ratkaisun MateBook X Pron webkameralle: se on piilotettu näppäimistön ylärivillä sijaitsevan kamerapainikkeen alle. Kun näppäintä painaa, se nousee ylös ja tuo esiin 720p-webkameran.

Sen kuvakulma korostaa kaksoisleukoja yhtä paljon kuin Dell XPS 13, mutta kilpailijastaan poiketen sen kuvakulmaa ei pysty säätämään laisinkaan.

Siitä huolimatta teknologia on hyvä kaikille, jotka pelkäävät yksityisyydensä puolesta. Kamera on esillä vain käytettäessä, joten voit olla varma, ettei mikään ulkopuolinen taho pysty salakuvata sinua. Ratkaisu saattaa jakaa mielipiteitä, mutta mielestämme se on järkevämpi kuin muissa ohutreunaisissa ultrabookeissa. Muussa tapauksessa Huawei olisi nimittäin joutunut tekemään näyttöönsä paksumman yläreunan.

Näytöstä puheenollen: MateBook X Prossa on nyt tarkasti reagoiva kosketusnäyttö, joka on päällystetty vahvalla Gorilla Glass -lasilla. Siinä on suuri 3K-resoluutio (3 000 x 2 000), jonka ansiosta näytön pikselitiheys on 260 pikseliä tuumaa kohden. Näyttö on siis miellyttävän terävä.

Kannettavien yleisin kuvasuhde on 16:9, mutta Huawei on päätynyt käyttämään 3:2-kuvasuhdetta, joten se saattaa tuntua neliömäisemmältä kuin osa sen kilpailijoista. Työkäytössä kuvasuhde on monen mielestä parempi, koska näytöllä on enemmän pystysuuntaista tilaa esimerkiksi excel-taulukoille. Erikoisemman kuvasuhteen heikkous on elokuvien katseleminen, sillä näyttöön ilmestyy paksummat mustat palkit kuin 16:9-kuvasuhteella.

Riippumatta siitä, mihin kannettavaa käytät, sen näyttö on erittäin terävä ja eloisa. Sen 450 nitin kirkkaus riittää selviämään kirkkaista olosuhteista jo 50 % asetuksella ja 1 500:1-kontrastisuhde tuottaa erittäin syviä mustan sävyjä.