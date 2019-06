Wanneer je de GoPro Hero 7 Black gebruikt, wordt het je al gauw duidelijk waarom dit bedrijf de markt domineert. Alhoewel hij vrij duur is en een aantal gebreken vertoont, is het goed om te zien dat GoPro aandacht heeft besteed aan een belangrijk aspect als videostabilisatie. Kortom, geweldige video's, mooie foto's en niet te vergeten: een hoop lol.

GoPro heeft het de laatste tijd niet makkelijk gehad, maar inmiddels heeft het bedrijf zich weer hersteld en ziet het er naar uit dat het de goede richting op gaat.

Doordat GoPro drie verschillende actiecamera's in de aanbieding heeft, is er voor iedereen een Hero. Of je nu op zoek bent naar een relatief simpele- of geavanceerde camera, of iets daartussenin. GoPro's laatste topmodel, de Hero 7 Black, geeft de video-stabilisatietechniek van de camera een flinke boost. Wat ongetwijfeld een van zijn belangrijkste functies is.

GoPro Hero 7 Black review: functies

4K-video tot 60 frames per seconde

HyperSmooth stabilisatie

Live-streaming

Sommige mensen zullen teleurgesteld zijn dat veel van de belangrijkste functies regelrecht gekopieerd zijn van de Hero6 Black. GoPro richt zich met dit nieuwe model echter meer op het verbeteren van de gebruikservaring, dan op het toevoegen van meer pixels en hogere framerates.

Dit houdt in dat de Hero 7 Black nog steeds dezelfde 12MP-sensor en groothoeklens heeft en dat de videospecificaties ongewijzigd blijven. Voor 4K-video is dit 60 fps, en bij 8x vertraagd Full HD-beeldmateriaal bedraagt het maximaal aantal fps 240. De talloze bijkomende extra's zorgen er echter voor dat deze camera nog krachtiger is dan voorheen.

Hypersmooth

Een van de belangrijkste functies is HyperSmooth, een vorm van videostabilisatie die volgens GoPro te vergelijken is met het gebruik een gimbal. Het systeem werd ontwikkeld als reactie op feedback van GoPro-gebruikers. Het bestaat uit een combinatie van hard-en software, in plaats van een geüpgraded optisch stabilisatiesysteem. Hier was blijkbaar de grootste vraag naar. HyperSmooth leent zich goed voor situaties waarin het gebruik van een gimbal onhandig is.

GoPro neemt niet bepaald een blad voor de mond wat betreft de mogelijkheden, het bedrijf beweert zelfs dat de Hero 7 Black het beste in-camera videostabilisatiesysteem heeft. Volgens hen is dit niet alleen het beste systeem dat gebruikt wordt in actiecamera's, het zou het beste stabilisatiesysteem in welke camera dan ook zijn. Bovendien wordt beweerd dat het bedieningsmechanisme geen extra impact heeft op de levensduur van de batterij.

HyperSmooth kan zelfs worden gebruikt tijdens het schieten van 60fps materiaal op volledige resolutie

In tegenstelling tot de Hero6 Black, die alleen normale stabilisatie biedt bij 30 fps tijdens het opnemen in 4K, kan HyperSmooth op de Hero 7 Black zelfs worden gebruikt tijdens het schieten van 60 fps materiaal op volledige resolutie (behalve bij de beeldverhouding 4:3). Het enige moment dat je geen beroep kunt doen op HyperSmooth, is wanneer je Full HD-opnamen maakt op respectievelijk 240 fps en 120 fps, bij de laatstgenoemde is standaard standaardstabilisatie mogelijk.

TimeWarp is een nieuwe functie op de Hero 7 Black, het is een modus die regelmatige frame-voor-frame time-lapse-opnames (die je nog steeds apart kunt opnemen) combineert met HyperSmooth. Het resultaat hiervan is een gestabiliseerde 'hyperlapse'. Je kunt in feite dus time-lapse-opnames maken terwijl je de vrijheid behoudt om de Hero 7 Black iedere gewenste kant op te bewegen. Je leest het goed: je kunt in iedere gewenste camerabeweging en zonder statief time-lapse-opnames maken.

De geluidsprestaties van de Hero 7 Black zijn ook sterk verbeterd

Stembediening is weer beschikbaar, de GoPro herkent 12 afzonderlijke opdrachten, zoals "GoPro neem een foto" en "GoPro start video-opname". In feite dus stemcommando's die de hoofdtaken uitvoeren.

De geluidsprestaties van de Hero 7 Black zijn ook sterk verbeterd. GoPro heeft zijn dynamic range uitgebreid, biedt natuurlijkere bastonen en heldere middentonen. Ook is het microfoonmembraan opnieuw ontworpen, om zo trillingen die worden opgepikt te elimineren, daarnaast zorgt het membraan ervoor dat geluiden subtieler zijn dan ooit tevoren.

Gemakkelijker foto's maken

Een andere nieuwe optie op de Hero 7 Black is SuperPhoto, wat vergelijkbaar is met de automatische scèneherkenningsoptie van een wat conventionelere camera. SuperPhoto activeert een aantal nuttige functies waar je normaal gesproken niet aan denkt tijdens het maken van foto's.

Dus, in plaats van een beroep te doen op HDR tijdens het opnemen van scènes met een groot dynamisch bereik, kan SuperPhoto dat zelf doen. Een ander voorbeeld is dat de Hero 7 Black multi-frame ruisonderdrukking kan activeren voor scènes met weinig licht.

Voor diegenen die een creatieve ingreep willen plegen, is er ProTune. Hiermee kun je naar hartelust belichtingscorrecties doorvoeren en de witbalans, ISO-bereik, scherptediepte enzovoort aanpassen. Je kunt naast JPEG's op de Hero 7 Black ook foto's in RAW-formaat vastleggen en burst-opnames maken met een snelheid van maximaal 30 fps, waarbij je de camera kunt vertellen binnen welk tijdbestek je aan aantal foto's wilt maken.

De GoPro Hero7 Black is ook het eerste Hero-model dat kan worden geïntegreerd met live-streams. Dit werkt vooralsnog alleen met Facebook, maar zal binnenkort ook met YouTube en andere diensten werken.

GoPro Hero 7 Black review: ontwerp en bediening

Ontwerp vergelijkbaar met de HERO6

Waterbestendig tot 10m/33ft diepte

Verbeterde interface met staande oriëntatie

De GoPro Hero7 Black heeft een robuuste en grotendeels rubberen behuizing die vergelijkbaar is met die van de Hero6 Black, met als verschil dat de zijkanten van het apparaat in plaats van geribbeld, nu net zo soepel zijn als de voorkant. Dat houdt ook in dat de eerdere tweekleurige look nu is verdwenen. Maar je zult de GoPro waarschijnlijk in een of ander omhulsel gebruiken, in het dagelijks gebruik zal het dus weinig verschil maken.

De Hero 7 Black voelt kwalitatief even solide aan als de Hero6 Black. De twee luikjes naar de batterij / kaart en USB / HDMI-compartimenten, zijn soms wat lastig te openen, maar dit ontwerp is noodzakelijk om waterdichtheid te garanderen. Zonder behuizing kan de camera (net als voorheen) veilig 10 meter onder water gebruikt worden. Met de optionele Super Suit kun je nog dieper gaan.

Een klein, plastic bevestigingsframe dat rondom de GoPro Hero7 Black past, wordt standaard meegeleverd. Ook kan dit frame op een kleefstandaard worden gemonteerd om zo de camera op zijn plaats te houden, maar het kan ook worden gebruikt op vele andere bevestigingspunten voor bijvoorbeeld helmen, sturen en meer. Nieuwe gebruikers van de Hero 7 Black zullen waarschijnlijk voorzichtig zijn en het bevestigen van de camera als gefriemel ervaren, omdat alles noodzakelijk strak vast zit, zodat alles op zijn plaats blijft wanneer je het onder de verwachte omstandigheden gebruikt. Je raakt er echter al snel gewend aan hoe ruw je ermee om moet gaan.

Wanneer je de Hero7 Black aanzet, zie je meteen wat GoPro heeft veranderd. De gebruikersinterface is vernieuwd, waarbij belangrijke informatie, zoals de huidige beeldsnelheid en resolutie, in een kleinere ruimte wordt weergegeven. Er zijn groene pictogrammen om de levensduur van de batterij en de resterende kaartruimte aan te geven. Hierdoor is het, in vergelijking met de vorige witte iconen, makkelijker om deze informatie te bekijken tijdens het opnemen van heldere onderwerpen.

De Hero 7 Black voelt ook meer aan als een smartphone, door middel van eenvoudige directionele swipes krijg je direct toegang tot de verschillende modi, vastgelegde beelden / afbeeldingen en meer. Je kunt nog steeds wisselen tussen opnamemodi door op de knop Modus aan de zijkant te drukken, maar je kunt hetzelfde doen door te swipen.

De gebruikersinterface van de Hero 7 Black past zich nu ook aan de staande oriëntatie aan, wanneer je de camera zo hebt geplaatst. Hierdoor is deze gemakkelijker te bedienen. Je kunt dit uitschakelen wanneer je dit hinderlijk vindt, maar de modus is niet zo gevoelig dat de gemiddelde gebruiker hier last van zal ondervinden.

De interface past zich aan wanneer je de camera kantelt

Het touchscreen op de Hero 7 Black heeft dezelfde afmeting (2-inch) als voorheen, en is over het algemeen responsief, toch reageert het niet altijd op aanraking. Op zo'n klein scherm kan het vervelend zijn om een paar keer op dezelfde plek te moeten duwen om iets voor elkaar te krijgen.

Spraakopdrachten zijn grotendeels onveranderd gebleven, alhoewel je nu 'GoPro Capture' kunt zeggen om de camera te laten beginnen met opnemen of een foto te laten maken, afhankelijk van de modus waarin hij zich bevindt. Hij reageert zelfs wanneer je 'That was sick' zegt door een 'Hi-light' te maken, maar, wanneer je geen tiener bent, kun je gewoon GoPro Hi-light zeggen om dezelfde actie uit te voeren. Of door 'oh shit' te zeggen.

De Hero 7 Black reageert over het algemeen goed op een reeks spraakopdrachten, hoewel je je waarschijnlijk kunt voorstellen dat het niet helemaal 100% betrouwbaar is. Soms moeten de commando's een paar keer worden herhaald. Het zou ook fijn zijn wanneer je je eigen commando's aan de Hero 7 Black zou kunnen toevoegen. Dit is een gebied waar we ruimte zien voor groei, afgezien van het feit dat de belangrijkste functies al zijn toegevoegd.