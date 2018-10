Her er vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 er litt større, litt mer fargerik og litt sprekere enn alle tidligere Note-telefoner, men den er samtidig også mye dyrere.

Dette er den største Android-telefonen som vil fange oppmerksomheten din i 2018, med en voksen 6,4 tommer stor AMOLED-skjerm, et enormt 4000 mAh batteri som bør holde minst en dag, opptil 512 GB lagring og 8 GB RAM. Kombinert med et 512 GB minnekort (som Samsung gjerne selger deg), står du igjen med det som i praksis er den første telefonen med 1 TB lagring i hendene.

Den gode nyheten er at Note 9, tross den større skjermen, ikke føles større enn fjorårets Note 8, og den har også plukket opp mange av nyvinningene til Galaxy S9 og S9+. Kameraet er forbedret med en 12 MP-sensor og dobbel lukker, og det kan gjøre opptak i supersakte film. AR Emoji er også tilbake med mer detaljerte justeringsmuligheter, men våre foreløpige tester viser at avatarene fortsatt ikke likner oss i det hele tatt.

Helt nytt i Note 9 er automatisk forbedring av ulike typer motiv og automatisk oppdaging av feil i bilder. (Samsung har for vane å rulle ut slike funksjoner til eldre modeller i etterkant). S Pen er nå utstyrt med Bluetooth og kan utløse snarveier, og i motsetning til Bixby-knappen kan du velge snarveier selv. Har du lyst til å posere for et bilde på 10 meters avstand? Nye S Pen tar seg av både det og mye mer.

I motsetning til hva som er tilfelle for telefonen, så føles dessverre prisen mye større enn før. Grunnmodellen med 128 GB lagring og 6 GB RAM ligger nemlig på iPhone X-nivå når det kommer til pris. Ifølge Samsung er Note 9 ment for seriøse brukere, og den fysiske størrelsen, lagringsplassen, batterikapasiteten og prisen vitner om det. Selskapet ser for seg den typiske Note 9-eieren som en person som bruker mye tid på telefonen, og vil ha det beste av det beste. De kjøper også den beste TV-en, det beste lydanlegget osv.

Vi skal teste Note 9 videre, men vi mistenker allerede nå at den kan komme til å skyve Galaxy S9+ ned fra tronen som får fremste smarttelefon-anbefaling – forutsatt at du vil ha en enorm og funksjonsrik telefon med pekepenn, og hater å spare penger. De reduserte prisene på Galaxy Note 8 er den største trusselen mot denne oppgraderte telefonen akkurat nå.

Lanseringsdato og pris

Slippes 24. august til priser på iPhone X-nivå

9 990 kr for 128 GB/6 GB, 12 490 kr for 256 GB/8 GB

Samsung Galaxy Note 9 slippes 24. august, og det er tidligere enn noen hadde forventet for et år siden. Note 8 kom ut i september i fjor, og teorien er at Samsung ønsker å komme den forventede lanseringen av iPhone 11 og 9 i forkjøpet. Den er forventet å komme i september.

Prisen på Note 9 er på nivå med iPhone X, og vi hadde håpet at den skulle bli lavere. I Norge koster varianten med 128 GB lagring og 6 GB RAM 9 990 kr, mens du må ut med 12 490 kr for 512 GB lagring og 8 GB RAM. Den rimeligste modellen dobler altså lagringsplassen sammenlignet med iPhone X til tilnærmet samme pris.

Velger du å forhåndsbestille Galaxy Note 9, gir også Samsung deg 2000 ekstra i innbyttepris for din gamle Note- eller S-telefon, og 1000 kroner ekstra for en rekke telefoner fra andre merker. Innbytteprogrammet kan du lese mer om her.

Det er også kjent at fargevalgene som slippes i USA er Ocean Blue med en gul S Pen, og Lavender Purple med en lilla pen, mens vi i Norge vil få førstnevnte i tillegg til en modell som kalles Midnight Black. Det er mulig den lilla varianten vil dukke opp på et senere tidspunkt, men det vet vi ingenting om ennå. For øvrig finnes det også en bronsjefarget utgave som skal selges i noen territorier.

De magiske triksene til nye S Pen

Bluetooth-pekepenn med snarveiknapp

Fungerer på opptil 10 meters avstand

Lader når den ligger i telefonen

Nye S Pen er den store gimmicken til Note 9, og den kan utføre trylletriks fra 10 meters avstand. Heldigvis er det også en gimmick vi liker. Samsung har klart å presse et bittelite batteri og en liten Bluetooth-antenne inn i pekepennen sin, og det gjør at den kan utføre ulike funksjoner på avstand.

Hva kan du egentlig gjøre? Du kan for eksempel starte kamera-appen ved å holde inne knappen i enden av S Pen, bytte til selfie-modus med et kort trykk, og ta et gruppebilde med et dobbeltklikk. Det er mye enklere enn å aktivere selvutløseren som Samsung har skjult i kamerainnstillingene, og mindre knotete enn å vifte med hånden foran kameraet så du aktiverer den gest-styrte kamerautløseren.

Samsung lar deg også tilpasse snarveiene som du vil, og her er noen av forslagene som er nevnt:

Kamera: start kameraet / ta et bilde

Kamera: start kameraet / start videoopptak

Musikkspiller: start og stopp avspilling / bytt til neste spor

Fotogalleri: hopp til neste bilde / hopp til forrige bilde

Samsung skal gjøre en SDK tilgjengelig, slik at også tredjepartsapper skal kunne styres på denne måten. Det blir altså mulig å tilpasse snarveier som du vil så lenge apputviklere støtter funksjonen. S Pen må lades, men Samsung oppgir at 40 sekunder med lading skal gi 30 minutter med standby-tid.

Vi kommer tilbake til hvor lenge en fullading varer i den ferdige testen vår, men vi merker allerede nå at det blir mye lettere å holde S Pen fulladet enn å lade Apple Pencil som hører til iPad Pro. Den lades nemlig ganske enkelt ved å sette den i sporet sitt i telefonen, og det er jo der du stort sett har den når du ikke bruker den uansett. Apple Pencil har på sin side ingen steder å hjemme seg, og det er heller ikke så lurt å gå rundt mens du har den plugget i lightning-porten. Her er det opplagt at Samsung har erfaring med pekepenner fra før.

Med Blue Ocean-varianten av Note 9 får du en mer dynamisk gul S Pen, og det gir en fin kontrast. Den skriver også med gult digitalt blekk, mens Lilac Purple-varianten har en lilla pen med lilla digitalt blekk. Alle variantene støtter den samme Air Command-funksjonaliteten, og du kan tegne, skrive ned notater, notere på skjermbilder, oversette fremmede språk og sende live-meldinger (som var fjorårets S Pen-gimmick).

Samsung sier at Bluetooth er et nytt stort steg frem for S Pen, men vi kan ikke unngå å legge merke til en viss motsetning. Samsung mener at snarveier som for eksempel lar deg ta selfies «låser opp et helt nytt nivå av fotografering» og det kan jo gi deg noen dramatiske selfies, men proffbrukerne som Note-serien tradisjonelt har vært rettet mot er kanskje ikke like interessert i sånt.

Din første telefon med mulighet for 1 TB lagring

512 GB lagring og 8 GB RAM

128 GB lagring og 6 GB RAM

Et 512 GB microSD-kort kan gi deg 1 TB lagring totalt

Det er ikke så overraskende at Samsung er den første produsenten som legger til rette for 1 TB lagring i en telefon, altså like mye eller mer enn mange bærbare PC-er på markedet i dag. Samsung lager tross alt både den interne 512 GB flash-lagringen og et stort utvalg minnekort med 512 GB kapasitet som de gjerne selger deg.

Note 9 markedsføres som telefonen som aldri vil gå tom for lagringsplass, og du trenger ikke tenke på å avinstallere apper eller slette filmer. Du kan også ta så mange høyoppløste bilder og opptak i 4K du bare vil. Med 8 GB RAM har du også mer enn nok å ta av til Samsungs Dex-skrivebord, arbeid på en sekundær skjerm og virtualiseringsprogramvare.

Selvfølgelig er det også den store lagringsplassen og RAM-mengden som presser prisen på Note 9 i været, og varianten med 128 GB lagring og 6 GB RAM vil heldigvis koste hele 2500 kroner mindre. Med en slik pris på toppmodellen må du derfor stille deg spørsmålet om du egentlig trenger 1 TB i telefonen din? Skal du eventuelt bruke penger på et 512 GB minnekort? Og vil skylagring gjøre all lagringsplassen irrelevant uansett?

Batteri på 4000 mAh

Mye større batteri på 4000 mAh

Galaxy S9 hadde 3000 mAh and S9+ hadde 3500 mAh

Hurtiglading og trådløs lading er støttet

Batterikapasiteten til Note 9 er økt kraftig til hele 4000 mAh, og det kan tyde på at Samsung endelig føler seg trygge nok til å satse på et stort batteri etter Note 7-tilbakekallingen. De har også lovet at en åtte punkters sikkerhetssjekk skal hindre at brannene vi så eksempler på for to år siden skal kunne igjen.

Batteritiden blir omtalt som «fulldags» og er ment å holde for tunge brukere, og det burde bety at den skal holde til godt inn i dag nummer to med moderat bruk. Selv om du får to ulike valg når det kommer til lagring og RAM, er heldigvis batteristørrelsen den samme uansett. I tillegg får du også støtte for hurtiglading og trådløs lading.

Design, skjerm og andre spesifikasjoner

Stor 6,4-tommer skjerm and mindre justeringer av dimensjonene

Inkluderer fingeravtrykksensor, MicroSD-kortleser og hodetelefonutgang

Samsungs Super AMOLED-skjerm trenger ingen oppdateringer for å se bra ut. Hvert år er det den beste smarttelefonskjermen på markedet helt til Samsung slipper det neste telefonvidunderet sitt.

Den 6,4 tommer store skjermen har vokst en tidels tomme siden Note 8, men det er få som vil merke forskjellen uten å finne frem tommestokken (noe vi selvfølgelig gjorde). Den nesten kantløse Infinity Display-skjermen er også lyssterk og slående, og selv om de fleste 2018-flaggskipene har skjermer med minst 18:9-format er Samsungs kurvede kanter likevel helt enestående.

Størrelsen til Note 9 er også forandret, men kanskje ikke på den måten du tror. Den er smalere og høyere enn Note 8, og dimensjonene er på 161,9 x 76,4 x 8,8 mm mot sistnevntes 162,5 x 74,8 x 8,6 mm. Den veier også litt mer med 201 mot 195 g. Dette er definitivt ikke en liten og lett telefon, men den er god å holde – faktisk bedre enn S9+ som har et mer kantete og boks-aktig design.

Ellers er Note 9 vanntett med IP68-sertifisering, og det gjelder uansett om S Pen er på plass eller ikke. Nytt fra Note 8 er også stereohøyttalere, akkurat som i S9 og S9+.

Note 9 har flere funksjoner som du ikke får med den nærmeste priskonkurrenten iPhone X: en hodetelefonutgang og minnekortleser som kan utvide lagringsplassen.

Én ting er i hvert fall forbedret fra i fjor.

I tillegg får du i motsetning til med iPhone X, en fingeravtrykksensor som fungerer som et alternativ til iris-skanning og ansiktsopplåsing. Denne gangen er den heldigvis plassert på midten bak. Note 8 hadde også en fingeravtrykkleser, men den var plassert på siden og gjorde at vi tok feil av den og kameraet altfor ofte. Ikke greit.

Kamera og batteritid

Arver dobbeltlukker-kameraet til S9+

Dobbelt kamera med vidvinkel og telefoto på baksiden

AI-drevne bildeforbedringer virker lovende

Samsung viderebringer den gode kamerateknologien sin til Note 9, med god lysfølsomhet og telefotozooming fra de to linsene på baksiden. S9+ gir nok et inntrykk av hva vi kan forvente, men Samsung lover enda høyere kvalitet fra Note 9.

Det doble 12 MP kameraet på baksiden bruke dobbellukker for å bytte mellom f/1.5 ved svake lysforhold og f/2,4 til normalt lys. Denne teknologien ga oss gode bilder fra S9+ selv ved svært svake lysforhold, og det gjorde den telefonen til en av de beste kameramobilene på markedet.

Det andre objektivet gir deg 2x zoom, og du kan dermed ta skarpe telefotobilder selv på avstand. Dette objektivet har alltid en blender på f/2,4, og den har optisk bildestabilisering som veier opp for skjelvende hender.

Frontkameraet har på sin side en sensor på 8 MP og det er også utstyrt med autofokus, noe som er nytt for Note-serien. Samsung fyller også kamera-appen sin med en endeløs rekke av ulike moduser. Blant annet finner du AR-klistremerker, bredt gruppefoto og supersakte film med 960 fps og 720p. Den er blant de mest robuste kamera-appene på markedet, men samtidig enkel å bruke.

Samsung har demonstrert hvordan kameraet kan gjenkjenne motiver og forbedre bilder. Det justerer blant annet hvitbalanse og farger for 20 ulike motiver fra solnedganger og mat, til fugler, tekst og mye mer. Selv sammenlignet med den seks måneder gamle S9+, leverer Note 9 mye større detaljrikdom i et makrobilde av en blomst.

Image 1 of 2 Image 2 of 2

Det er meningen at kameraet skal forstå hva det ser på, og den teknologien brukes også til å unngå feil som blunking, uskarphet, fingermerker på linsen og baklys. Noen ganger dreier det seg om å velge ut det beste bildet automatisk, mens du andre ganger kan få et varsel opp på skjermen som sier at du små tørke av kameraet.

Vi kommer til å teste kameraet grundig før vi publiserer vår ferdige test av Note 9, men vi kan i hvert fall konkludere med at vi ikke ser spor etter HDR-videoopptak i denne telefonen. Det er nok noe som må vente til Galaxy S10.

Android, grensesnitt og apper

Android Oreo, ikke Android Pie

Fortnite eksklusivt i en veldig kort periode

Bixby AI og AR Emoji er på plass

Samsung går glipp av muligheten til å få på plass Android Pie fra start, og Note 9 kommer dermed med Oreo forhåndsinstallert. Det vil du imidlertid merke lite til, siden Samsung uansett gjør sine egne tilpasninger av systemet.

I motsetning til før, så er det også en bra ting. Samsung-programvaren er finpusset i 2018, og den gir deg hjelpsom veiledning til hvordan du skal navigere deg rundt. Samsung gjør en mye bedre jobb nå enn de gjorde med TouchWiz for noen år tilbake, og de som snakker negativt om Samsungs programvare i dag kan ikke har prøvd en Samsung-telefon på mange år.

Samsung-telefoner (Galaxy S7 og oppover) vil være de første til å få tilgang til «Fortnite» gjennom Samsungs Game Center-app. Det er snakk om en 6 dagers eksklusivitetsavtale (som starter når Note 9 slippes), og den er selvfølgelig ment å friste folk til å kjøpe Samsung-telefoner. Spillet blir heller ikke tilgjengelig i Google Play-butikken, så alle som ikke har Samsung-telefoner må laste inn spillet manuelt. Utover det får Galaxy Note 9 og Tab S4 et eksklusivt «Fortnite»-skin.

Note 9 er også utstyrt med Samsung Pay, men dette er en tjeneste som ikke er tilgjengelig i Norge ennå og dermed ikke spesielt relevant for oss her hjemme. Den er imidlertid lansert i Sverige, så det er jo lov å håpe at løsningen kommer hit snart også.

Bixby AI Assistant er på plass i Note 9, men den ble ikke nevnt under Samsungs presentasjon og vi fikk heller ikke mulighet til å teste den i løpet av vår tid med telefonen. Vi måtte også spørre direkte for å få vite mer om forbedringene av AR Emoji, så det er tydelig at dette ikke er et fokus for Samsung denne gangen.

Vår tidlige dom

Note 9 byr på mye som er lett å like, og en pris som er veldig lett å mislike. S Pen har nye fjernstyrte triks, den maksimale lagringsplassen er uslåelig og batteritiden og det AI-forsterkede kameraet er begge lovende. Batteriet og kameraet krever for øvrig mer testing før vi kan si noe endelig.

Problemet er bare at du må betale en formue for denne samlingen av små oppgraderinger, på et tidspunkt der Note 8 fortsatt er en svært god telefon til en redusert pris. Da Samsung fortalte oss at den ideelle kjøperen av Note 9 er en som også eier det beste lydanlegget, den beste TV-en osv., tror vi kanskje de glemte å nevne det beste flyet, den beste yachten og den beste sportsbilen. Det var iPhone X som drev prisene opp til dette nivået i utgangspunktet, og vi klagde da også. Samsung gir deg i det minste en større telefon for pengene.