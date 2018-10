Førsteinntrykk: MacBook Air (2018)

Med MacBook Air 2018 har Apple gjenskapt sin rimeligste laptop, med moderne maskinvare og design. Maskinen har en slankere og lettere profil, og er utstyrt med en 13,3-tommers Retina-skjerm med en oppløsning som bringer den på linje med Apples mer kostbare MacBook-maskiner. Den er ikke like billig som tidligere, men den ligger an til å gi mye Retina MacBook for pengene.

MacBook Air er tilbake, og den er klar for 2018 med et langt slankere design, Retina-skjerm med høyere oppløsning, fingeravtrykkslås, og bedre ytelse enn den MacBook Air du kjente og var glad i for nesten et tiår siden.

Dette ser ut til å bli Apples beste MacBook på begynnernivået, ettersom den er billigere enn en 12-tommers MacBook, og er utstyrt med en større skjerm på 13,3 tommer. Den har 17 prosent mindre volum enn den forrige MacBook Air-utgaven, og den veier bare 1,25 kg.

Den har arvet en del egenskaper fra dagens tyngre MacBook Pro 2018: USB-C (Thunderbolt 3)-innganger og Touch ID. Den viderefører rekken med individuelle funksjonstaster øverst, og den har ingen Touch Bar. Men Apple har tilføyet en fingeravtrykksleser innfelt i tastaturet langs samme tasterad.

Du må venne deg til USB-C-innganger hvis du oppgraderer til MacBook Air 2018. Den gode nyheten er at det er to av dem. Det er også den dårlige nyheten. For selv om vi ikke forventet de fire USB-C-inngangene man finner på MacBook Pro, ville vi ha foretrukket å ha en port på hver side av MacBook Air. Vi opplever at det oppsettet gjør det lettere å lade maskinen under ulike omstendigheter.

Pris og tilgjengelighet

OK, den er ikke så billig som du kanskje håpet, men MacBook Air 2018 er likevel den rimeligste laptopen fra Apple, med priser fra kr. 13.490 i Norge. Da får du en ny Retina-skjerm og en 8. generasjon Intel Core i5-prosessor, 8 GB RAM og 128 GB med intern SSD-lagringsplass. Prisen stiger naturligvis om du vil oppgradere saker som minne og lagringsplass, der du kan komme opp til 16 GB og 1,5 TB.

For enkelte er prisen kjempegod om man sammenligner med den dyrere 12-tommers MacBook og med MacBook Pro. For enkelte kostnadsorienterte studenter kan prisen fortone seg som et solid sprang i gal retning.

Den nye MacBook Air 2018 leveres til de første kundene neste uke, den 7. november, og den kan forhåndsbestilles allerede i dag.

Til sammenligning har Dell XPS 13 lagt seg i omtrent samme prisklasse i Norge, mens den i USA ligger noe lavere. Her får du en 1080p-skjerm og en firekjerners Intelprosessor, sammenlignet med MacBook Airs tokjernede brikke.

Huawei MateBook X Pro leveres dessuten med større skjerm, firekjerners Intel-prosessor og den dobbelte lagringsplassen i Norge for rundt kr. 14 000, altså i samme prisklasse som den rimeligste til Apple.

Design og skjerm

Nye MacBook Air 2018 har en velkjent skjermstørrelse på 13,3 tommer, men der stanser også likhetene. Her er det langt flere piksler og mye mindre ramme.

For å være nøyaktig, har den nye MacBook Air-skjermen 2560 x 1600 piksler i et størrelsesforhold på 15:10. Det gir 227 piksler per tomme (ppt), noe som er marginalt hvassere enn MateBook X Pro, og enkelt utmanøvrerer begynnermodellen XPS 13.

Apple har skåret ned 50 prosnet av overflatearealet fra kantene til det opprinnelige MacBook Air-designet, og sistnevnte ser nå temmelig utdatert ut. Og de smale ytterkantene er svarte, ikke sølvfargede, så den gjenværende rammen stikker seg ikke like mye ut.

Dette er den første Retina-skjermen til MacBook Air, noe som gir skjermen fire ganger så høy oppløsning som tidligere laptoper i Air-klassen. Spranget fra en 900p-skjerm til en Retinautgave er den første store forandringen du vil legge merke til når du åpner lokket.

Den har et oppsett med stereohøyttalere og tre mikrofoner, noe Apple hevder er blitt finjustert for å gi kraftigere volum og bedre bassgjengivelse. MacBook Air 2018 leveres i tre farger: Space Gray, Gold og Silver.

Ytelse og batteri

MacBook Air har en åttendegenerasjons, tokjernet Intel Core i5-prosessor, skal man tro Apples forutsigbart kryptiske meddelelser om brikken. Dette virker korrekt på papiret.

Det er viktig å merke seg at den eneste tokjernede, åttendegenerasjons Intel-prosessoren er en Y-series Intel Core-prosessor utviklet for vifteløse laptoper. Enhver annen nåværende Intel Core i5-prosessor er firekjernet og krever kjølevifte.

Selv om vi ikke kan dømme for hardt i en førstehåndsanmeldelse, trenger vi å kjøre grundige tester for å se hva dette innebærer med hensyn til ytelsesprofilen hos MacBook Air 2018. Alle tidligere MacBook Air var utformet for vifteavkjøling, med kraftige mobilprosessorer.

Siden kraftig i dag innebærer firekjernet når man snakker om Intel, venter vi oss like mye fra denne modellen, tatt i betraktning at dette sto for mesteparten av den opprinnelige laptopens appell: kraften til alle andre konkurrerende laptoper med en brøkdel av størrelsen og vekten. Uansett hvordan du ser det, vil ikke det være tilfellet med nye MacBook Air.

Når det er sagt, ser uansett MacBook Air ut til å kunne være selskapets fanebærer når vi snakker om batteritid. Her skal du få 12 timer lokal videoavspilling og 12 timer trådløs nettbruk. Men bare forestill deg hvordan disse tallene hadde sett ut med for eksempel en helt grei 1080p-skjerm, med en firekjernet prosessor i bakgrunnen.

Om ytelsen kan vi avslutningsvis si at du kan velge inntil 16 GB DDR3-minne, og så mye som 1,5 TB intern lagringskapasitet.

Tidlig vurdering

MacBook Air 2018 har Retina-skjermen alle spurte etter, og ikke fikk, i årevis. Apple har endelig kommet opp med de fire millioner pikslene deres «mest elskede Mac» fortjener, og de krymper samtidig det fysiske omfanget med 17 %. Og nei, skjermstørrelsen på 13,3 tommer er ikke endret, bare rammen er innskrenket, og nå i svart utførelse.

Med en nyere Intel Core i5-brikke, raskere RAM og biometrisk Touch ID-sikkerhet, er dette et markant sprang fra den forrige MacBook Air-oppgraderingen. Du får uansett mer for pengene med en Windows-laptop, men dette er den beste macOS-maskinen til en overkommelig pris. Du må også klare deg med USB-C-inngangene, og det er bare to av dem, begge på venstre side.

Den opprinnelige MacBook Air fikk man ned i en manila-mappe, noe Steve Jobs på listig vis demonstrerte for et tiår siden. Den nye MacBook Air 2018 er mindre, lettere og kraftigere, og passer til vår moderne tid. Og man får den fremdeles til en relativt grei pris – til en MacBook å være.