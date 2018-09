Verdt ventetiden? Vi har fått kloa i splitter nye iPhone XS

Dette føles som en beskjeden oppgradering fra iPhone X – Apple har snakket stort om hva årets telefon kan gjøre, snarere enn de faktisk imponerende forandringene i spesifikasjoner. Kanskje det er like greit, gitt at man har nådd et metningspunkt hva angår hvor mye krutt man trenger i en smarttelefon nå om dagen. Den nye gullfargen imponerer, høyttalervolumet er bra og skjermkvaliteten er fortsatt en av de beste på markedet. Det hele føles dog veldig likt fjoråret.

Fjorårets lansering av iPhone X representerte virkelig noe mobiltelefon-folket ville ha: muligheten til å få i hende en Apple-enhet i en ny stil.

Ønsket ble oppfylt, så i år forventet vi ikke noe riktig så imponerende – dette er også tilfellet med nye iPhone XS.

Forvirrende navn til side, den nye telefonen er i all hovedsak lignende fjorårets modell, men med noen viktige oppgraderinger: nå har man fått på plass 512 GB lagringsplass; en helt ny A12 Bionic-brikke, hvilket øker hastighet og ytelse på kameraet; og en oppgradert skjerm har de også tatt seg tid til.

Pris og tilgjengelighet

iPhone XS lanseres i de fleste land via forhåndsbestilling den 14. september (dette inkluderer også Norge). Den vil også være fysisk tilgjengelig i butikker over hele verden den 21. september.

Når det gjelder pris, så er den (passe) gode nyheten, for amerikanere, vel å merke, at prisene ikke har økt siden fjorårets utrolig dyre iPhone X: $999 er startpris i USA, samme startpris som i fjor. I Norge gjør den nye modellen et lite byks til 11 490 kroner, fra fjorårets 10 990 kroner (iPhone X).

Selv om prisen ikke representerer noe avskrekkende krumspring er det fortsatt slik at iPhone XS er en av de aller dyreste telefonene på markedet (rent bortsett fra iPhone XS Max, som vil gå for svimlende $1099, eller 12 690 kroner her i Norge).

Design

Som vi nevnte innledningsvis var trekkplasteret i fjor et helt nytt design, og i år går Apple etter eget mønster og følger opp med et «S-år» — dette betyr nær sagt samme design, med bare noen få designforbedringer på innsiden, for å markere nytt revir for de nye modellene.

Hovedforandringen er fargene — i år blir gull en del av sortimentet, hvilket vi må si at ser rimelig flott ut på nært hold.

Utover det så ser vi fortsatt på det samme skallet fra fjoråret: en stålramme liggende rundt, en skjerm på 5,8 tommer liggende inni tynne kanter, og (ikke overraskende) ingen hjem-knapp, innholdet i skjermhakket innehar alt som trengs for Face ID (ansiktsgjenkjenning), og dermed alt man trenger for å låse opp telefonen.

Frem- og baksiden i glass er også tilbake, og selv om forandringene ikke står i kø har Apple likevel levert et av de mest slående smarttelefondesignene på markedet — og glasset er nå enda mer standhaftig.

Dette gjelder ikke bare utseendet — det er haugevis av iPhone-kopier fra asiatiske selskaper på markedet for tiden, mange med et lignende design — Apple har også byggkvaliteten. Følelsen av å ha en iPhone i hånden får fortsatt tankene til å gå i retning av at det man holder er fra aller øverste hylle, hvilket hjelper litt når man skal gå løs på å oppgaven med å akseptere den skyhøye prislappen.

I hånden er det vanskelig å skille mellom iPhone X og iPhone XS — rent bortsett fra gullfargen — men følelsen av at dette er en av de aller beste telefonene på markedet er fortsatt tilstede, og det forsterkede glasset på baksiden gjør ingen innhugg i dette.

Ryktene om at Apple ikke kom til å legge ved hodetelefon-dongle i boksen medførte ikke riktighet — mange vil nok fortsatt være irriterte på det at man fortsatt trenger å feste et adapter til hodetelefonene, men nå får man i alle fall muligheten til å høre på musikk av høyere kvalitet uten å måtte kjøpe noe ekstra — for å være helt sikre skulle vi dog gjerne ha sett selve boksen (med innhold).

iPhone XS kommer selvsagt også med øreplugger med Lightning-tilkopling, som mange fortsatt sverger til, og dermed ikke trenger å bry seg om medfølgende adaptere.

På venstre side av telefonen (og for den saks skyld, høyresiden også) er ting omtrent som forventet: volumknappene og stillemodus-knappen er fortsatt på venstre side, og den større låse/Siri-knappen sitter fortsatt med stolthet på høyre, sittende såpass langt ut at den effektivt kan brukes uten at den ødelegger flyten i designet.

Til forskjell fra fjoråret er iPhone XS vanntett i henhold til IP68-sertifiseringen. Dette betyr at man kan leke med den i badekaret eller dusjen uten å være nervøs for vannskader. Det er forresten to høyttalere plassert på topp og bunn av enheten.

De kaster dessverre ikke begge lyden fremover (høyttaleren på bunnen fyrer av i nedadgående retning fra kanten av telefonen), hvilket er synd når man eksempelvis prøver å se på film uten hodetelefoner. De produserer likevel imponerende høy lyd — Apple har forbedret utgangseffekten i år, slik at de høres enda mer dynamiske og rikholdige ut, og selv om det var vanskelig virkelig å teste høyttalerne på demo-område, så mener vi at det eksisterer en faktisk forbedring i lydkvalitet.

Skjerm

Igjen er det verdt å nevne at iPhone XS ikke har forandret seg stort når det gjelder skjermen. OLED-panelet på 5,8 tommer er nok en gang tilbake (og det var allerede en av de beste skjermene vi har sett på en telefon i fjor), og gir oss yrende farger, dypt sortnivå og solid kontrastforholdstall.

Fortsatt finnes det irriterende skjermhakket på toppen av telefonen, der man finner kameraene vendt mot ansiktet ditt samt en høyttaler, og selv om det antageligvis er slik at man blir vant med den etter en uke eller to, så er det fortsatt enkelte filmer eller YouTube-videoer man har lyst at skal fylle absolutt hele skjermen — og i disse tilfellene mister man altså litt informasjon.

Apple har forbedret ytelsen til skjermen ved å legge til et 60 % bedre dynamisk område, selv om panelet fra før av støttet filmer som tar i bruk HDR10 og Dolby Vision. Kort sagt så gjør dette at kvaliteten øker enda et hakk, og gjør både lyse og mørke områder rikholdige og klare, uten at lysstyrken tankeløst blir skrudd i taket og ødelegger den generelle kvaliteten.

Opplevelsen av å se HDR-innhold på skjermen gav ikke umiddelbart følelsen av at den var milevis bedre, men den var engasjerende og dyp — vi husker at reaksjonen vår i fjor var ganske lignende. Bare det å generelt bruke enheten føltes berikende og flidd — og hastigheten var fenomenal.

Apper åpnet og lukket seg i heseblesende hastigheter, kameraet åpnet seg umiddelbart etter at man trykket på det, og selv om det tok evigheter å laste inn et Bethesda-spill («Elder Scrolls Blaze»), så var kvaliteten når vi først kom inn super, og gir en virkelig følelsen av at man får konsollkvalitet på en smarttelefon (selv om det føltes litt sjelvent å løpe rundt — i et spill som fortsatt er under utvikling, vel å merke.)

Kamera

Selv om det er noen små forbedringer i kameraet på iPhone XS, er det ikke på langt nær så mange som man kunne forvente. Nok en gang understreker dette i hvilken grad 2018 er et «S-år» for iPhone-sortimentet.

Det er godt å få doble kameraer på en iPhone med vanlig størrelse — fjorårets iPhone 8 hadde kun én enkelt sensor — men kanskje skulle man fått enda litt flere forbedringer i år.

Det sitter to sensorer på 12 MP hver i hovedkameraet, begge antar vi har optisk bildestabilisering, selv om en har er et vidvinkelobjektiv med bedre ytelse i dårlige lysforhold, og den andre har et telefotoobjektiv som muliggjør 2x zoom på et objekt.

Disse kan brukes i tospann for å manifestere frem Apples portrettmodus slik at man får DSLR-aktig bokeh (deler av bildet ute av fokus), og slik at man kan forandre på lyssettingen eller kan legge til effekter over subjektet med noen enkle håndbevegelser.

Noe som derimot har fått en faktisk oppgradering er iPhone XS' evne til å forstå og forbedre fotografier gjennom smarte egenvalg: Telefonen kan nå på sparket forstå bilder som har blitt tatt og forbedre den generelle fotokvaliteten ved hjelp av enkelte algoritmer som Apple tar i bruk i sitt forsøk på å ta igjen forspranget fotogigantene Google Pixel 2 og Huawei P20 Pro representerer.

Bildekvaliteten er generelt bedre med den nye A12 Bionic-brikken, der kameraet tar dugelig i bruk kapasiteten i den såkalte Neural Engine-delen av prosessoren — som du kan se i fotoene som følger med denne artikkelen er kvaliteten utrolig.

Da vi testet kameraet i demo-området virket alle bildene superskarpe og rene, men dette forventet vi i såpass lyse omgivelser. Vi trenger mer tid og mer utfordrende brukssituasjoner for å finne ut mer.

Batteri

Som alltid ville ikke Apple frigi størrelsen på batteriet fra scenekanten, og fokuserte heller på hva telefonen faktisk kan gjøre — fjorårets iPhone X hadde en kapasitet på rett i overkant av 2700 mAh, men klarte generelt sett å holde ut dagen allikevel.

Apple hevder at iPhone XS, med den nye og mer effektive A12 Bionic-brikken på innsiden, klarer å holde ut 30 minutter lenger enn iPhone X — hvilket ikke virker som noe stort hopp, og får oss til å tro at det at prosessoren gjør så mye nytt er grunnen til at forbedringen i batteritiden er noe begrenset.

Vi regner også med at telefonen klarer trådløs lading (selv om Apple aldri nevnte det), basert på Qi-standarden. Vi tenker at med alle telefoner som takler trådløs lading — om man går ut og skaffer seg et par ladestasjoner for hjemmet og kontoret — så trenger man ikke være bekymret for å gå tom for strøm. Baksiden er fortsatt laget av glass, så man trenger ikke å bekymre seg for at ladesignalet ikke skal klare å komme seg gjennom.

Det later til at lader for hurtiglading ikke medfølger i esken, siden det ikke ble nevnt, noe som er et besynderlig valg med tanke på at rivaler som Samsung og OnePlus har hatt dette inkludert i kjøpskostnaden til sine telefoner i flere år.

Alt i alt har ikke iPhone XS gjort noen kvantesprang når det gjelder batteritid, men det er heller ikke spesielt overraskende, gitt at den bruker samme formfaktor som tidligere, og at det derfor ikke finnes fysisk plass til større batterikapasitet.

Foreløpig konklusjon

Det er alltid noe skuffende med «S-årene» — joda, det gir mening, finansielt sett, for Apple å gjøre det på denne måten, gitt at de fortsatt selger telefoner i monn uten at de må redesigne telefonen hver gang; men uten en ny formfaktor er det ikke så lett å forklare til potensielle kjøpere hvorfor telefonen er verdt bryet.

Enkelte velkomne forbedringer finnes i årets modell — først og fremst den økte lagringskapasiteten, de mer høytspillende høyttalerne, og den mer fargerike skjermen — men utover dette kommer nok mange til å føle på dilemmaet det er å velge mellom fjorårets iPhone X (som nå kommer til å bli billigere) og den seneste iPhone-modellen, siden vi strengt tatt ikke kan se at oppgraderingene var av den helt store sorten. iPhone XR virker som det mer imponerende produktet fra Apple, for å være helt ærlig.

iPhone XS føles riktignok ordentlig snerten i hånden, og vi hadde ingen problemer med å holde den med én hånd. At kantene fortsatt er laget av stål gjør dog at vi bekymrer oss for at den i likhet med iPhone X raskt blir ripete, hvilket er en av grunnene til at man nok bør vurdere anskaffelse av et deksel. En annen grunn er at telefonen allerede på demo-området var overøst med fingeravtrykk.

Vi ser frem mot virkelig å sette tennene i denne telefonen de neste ukene, og kommer til å gi dere den fullstendige iPhone XS-testen med alle detaljene du trenger før et eventuelt kjøp.