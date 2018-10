Førsteinntrykk: iPad Pro 11"

Det er vanskelig å finne noe som er galt med Apples nye iPad. Det er en veldig stilren, vellaget og kraftig maskin. Det vil være de som kommer til å klage over overgangen til USB Type-C, men Apple posisjonerer nå iPad Pro-modellene mot de som virkelig vil få ting gjort og ikke de som bare vil ha et stilig nettbrett.

Like sikkert som at vinteren alltid kommer, så er det et par hendelser som kommer igjen hvert år. En av disse er at Apple slipper en ny iPad, og at den ankommer ridende på en bølge av overdrivelser om hvor bra den er.

Og her sitter vi da, i 2018, og den nye iPaden har blitt lansert. Men denne gangen er noe annerledes, dette er ikke den samme, litt trauste, oppgraderingen vi nå er vant til å se.

Den nye iPad Pro-modellen er ikke bare en av de kraftigste bærbare maskinene i verden, men takket være noen særdeles iøyenfallende designvalg så er den nok også en av de som ser best ut også.

Apples ønsker å ta et større jafs av markedet for bærbare maskiner, og de nye iPad Pro-modellene er et veldig kraftig våpen i den kampen.

Pris og tilgjengelighet

Apple er gode på informasjon, og slik har det alltid vært. De viser frem sine nye produkter og gir deg alltid både pris og tilgjengelighet med en gang. Slik er det også denne gangen. Samme hvor smertefullt det er å se på prislappen, så gjør vi alle det. Hver gang.

I denne artikkelen er det den nye iPad Pro 11 vi går nærmere inn på, men det ble også lansert en ny iPad Pro 12,9.

Prisen for den noe mindre iPad Pro 11 starter på 8990 kr og kommer i flere forskjellige konfigurasjoner. Blant annet kan du velge mellom bare WiFi, eller du kan gå for en med både WiFi og 4G.

Videre kan du velge mellom flere forskjellige lagringskapasiteter, fire i tallet. Prisen over er for en modell med kun WiFi og 64 GB lagring. Neste stopp er 256 GB som koster 10.390 kr, etterfulgt av 512 GB med en kost på 12.390 kr. Kongen på haugen er 1 TB-versjonen som koster tårevåte 16.390 kr.

Det er verdt å merke seg at alle prisene over er uten 4G, og om du ønsker dette må du ut med ytterligere 1500 kr.

Du kan allerede forhåndsbestille iPad Pro 11, eller vente til de er klare i en Apple-butikk nær deg 7. november.

Mer interessert i den større iPad-versjonen? Les vår forhåndstitt av Nye iPad Pro 12.9 (2018)

Nytt design

Den nye iPad Pro 11 (i midten) har samme størrelse som forrige generasjons 10,5 tommer, men ser så mye mer imponerende ut.

En av grunnene til at du kommer til å gå for en ny iPad Pro i 2018 er de overveldende endringene i designen. Den store rammen er borte, erstattet av en langt tynnere ramme som i stor grad ser ut som den som du finner i den nylig lanserte iPhone XR .

Det er fortsatt plass på sidene, og rammen er faktisk like stor hele veien rundt. Apple har også klart å få plass til en rekke sensorer i den tynne rammen, blant annet sensorene til Face ID som er nødvendig for å låse opp nettbrettet nå som hjemknappen er borte.

Ja, det stemmer. Hjemknappen er historie på iPad, og vi kan ikke si vi er nevneverdig lei oss for det.

Det gir kanskje mening å ha en hjemknapp på en telefon, hvor tommelen naturlig hviler på det punktet. På ett nettbrett så er det faktisk ikke alltid like enkelt å få navigert fingeren til riktig sted. Så iPad Pro-serien følger her i fotsporene til iPhone som nå er på andre generasjon uten.

At rammene er minsket dramatisk og hjørnene er mindre avrundet fra forrige generasjon er ikke noe problem ved vanlig bruk. Ja du må kanskje holde den litt annerledes, men det er fortsatt komfortabelt nok med den plassen du har til rådighet.

Vår erfaring er at bruken av Face-ID for å låse opp nettbrettet fungerer veldig bra, og kan brukes i både landskap- og portrett-modus uten problemer.

Vi kommer til å teste dette nærmere i vår endelige test av denne modellen. Vi fikk tilgang til enheten i demo-området etter pressekonferansen til Apple, og det er som kjent ikke verdens beste miljø for å teste hvordan ting fungerer i praksis og over tid.

Det er flere endringer du trenger å være klar over. Den første er at den velkjente lightning-porten er borte. Jepp, den «kontroversielle» porten som Apple utviklet til iPhone 5 er ikke lenger en del av iPad-serien.

Apple har nå gått over til USB Type-C som har vært en del av MacBook-serien en stund nå. Og du kan bruke denne porten for å koble til en iPhone, et kamera og en rekke andre enheter.

Det er en interessant avgjørelse, og det betyr også at du trenger en lightning til USB-Type-C kabel for å lade iPhone fra iPad. Det kan komme til være et irritasjonsmoment for mange.

Når det er sagt, med alle mulighetene som kommer med overgangen til USB Type-C, så er det egentlig ikke et problem. Det kommer til å bli interessant å se hva slags muligheter som kommer i kjølvannet av denne endringen. Markedet for tilbehør rundt lightning-porten er også vinklet mer mot Apples telefoner, så dette grepet kommer nok ikke til å få de store ringvirkningene som en endring av port-type på iPhone-serien ville gjort.

En annen endring er at «Smart Connector»-kontakten er flyttet fra langsiden til baksiden av nettbrettet. Og det er mange magneter som nå lar deg koble til det nye tastaturdekslet som Apple har gitt navnet «Smart Folio Keyboard». Du kan fortsatt bruke tastaturet med iPaden i landskapsmodus.

Vi fikk prøve det nye tastaturet og det oppleves veldig likt det som vi finner på dagens iPad Pro 10,5. Kvaliteten på tastaturet har ikke endret seg nevneverdig. Det er nå to kanter på det som lar deg velge mellom to forskjellige vinklinger, basert på om den står på bord eller i fanget ditt.

Vi prøvde ikke å sitte med den i fanget, men på skrivebordet så fungerte vinklingen bra.

Skjermkvaliteten på den nye iPad Pro 11 er fantastisk, og er atter igjen forbedret sammenlignet med foregående generasjon.

I følge Apple har kvaliteten blitt forbedret ved å benytte samme LCD-teknologien som vi finner i iPhone XR. I praksis er det en stor oppgradering i kvaliteten på skjermen på tvers av bruksområder, men kanskje mest merkbart er det når den kjører i 120 Hz for å gi en bedre seeropplevelse i spill.

Kraften på innsiden

Den nye iPad Pro 11 er, som du kanskje har forventet, en av de kraftigste nettbrettene du noensinne har holdt i dine hender.

Sammen med en helt ny Apple Pencil, som forøvrig fester seg på sidene av iPaden med magneter og lader trådløst, så har nettbrettet også kraften til å gjøre mer enn noen annen enhet i sin kategori. Det er takket være den nye oppgraderte A12X Bionic-brikken, som er kraftigere enn den vi fikk se under lanseringen av iPhone XS forrige måned.

Image 1 of 2 Image 2 of 2

I praksis er det vanskelig å merke noe til økt ytelse når vi bare sveiper mellom apper på den nye iPad Pro-modellen. Det har vært mer enn nok kraft i disse enhetene til å gjøre dette i en årrekke allerede.

Men det er for de virkelig krevende applikasjonene at de siste oppgraderingene vil komme til å skinne. For å vise dette var det flere demoer med fokus innholdsproduksjon. Blant annet en fullversjon av Adobe, og eksempler på grafikk på konsoll-nivå.

Vi spilte både Pro Evolution Soccer og Assasin's Creed, og nivået på grafikken og hvor god kvalitet det var på bildet var veldig imponerende. Det blir spennende å se om utviklere vil forsøke å utnytte kraften som sitter i de nye modellene, eller om det rett og slett ikke finnes en brukerbase stor nok som ønsker konsollgrafikk på et nettbrett.

Det er vanskelig å ikke bli imponert over hva de nye modellene kan gjøre, og vi har vel kanskje følt på de samme følelsene ved lansering av hver ny generasjon. Denne gangen er det faktisk oppe til diskusjon hvorvidt den gjennomsnittlige brukeren kommer til å kunne få noen reell verdi ut av den ekstra kraften som nå er å finne i iPad Pro-serien.

Den nye iPad (2018)-modellen som kom tidligere i år (som også støtter Apple Pencil) er et mye rimeligere alternativ, og kan med glans utføre de oppgaver den gjengse forbrukeren trenger et nettbrett til.

Men om du skal bruke nettbrett til bilde- eller videoredigering, rendre 3D-modeller på farten eller bare bla gjennom lassevis med prosjekter, så er kanskje iPad Pro 11 en oppgradering du burde ta en nærmere titt på.

På den nye iPaden kan du til og med dobbelttrykke på Apple Pencil for å endre modus når du tegner, demoen viste frem denne funksjonen i Notater-appen. Andre Apper som ProCreate lar deg bytte mellom dine egne tilpassede funksjoner med noen enkle trykk.

Det er vanskelig å vite om den nye iPad Pro-generasjonen er det rette valget selv for den mest ihuga Photoshop-brukeren. Kompliserer Apple Pencil arbeidsflyten, kommer det i veien for det du ønsker å oppnå, eller er den mer intuitiv å bruke enn et Wacom-tegnebrett?

Kamera og batteri

Vi kommer aldri til å bli overbevist om at nettbrett kan være et godt kamera, og om du ikke bruker det i arbeidssammenheng så vil vi faktisk anbefale at du aldri bruker det på den måten, noensinne, bare for å unngå å se ut som en dust.

Likefremt så har Apple utstyrt iPad Pro 11 med en kraftig 12 MP bildesensor på baksiden, som blant annet er bedre i dårlig belysning enn tidligere modeller.

Det er selvsagt andre bruksområder hvor kameraet på en iPad kommer til sin rett. Blant annet er det essensielt for apper som tar i bruk utvidet virkelighet og Apples AR-Kit, eller innen utdanning og feltarbeid. Derfor gir det mening å ha et kamera som er ok på baksiden.

På forsiden av enheten finner vi et 7 MP frontkamera som har all kraften som vi nå kjenner fra iPhone, med TrueDepth som lar deg ta portrettbilder med ufokusert bakgrunn.

Så om du trenger et speil mens du er på farten, så er dette faktisk et greit alternativ.

Det er også fullstendig akseptabelt å bruke for videosamtaler, spesielt nå som gruppesamtaler i FaceTime har blitt tilgjengelig med iOS 12.1.

Også lydkvaliteten har fått en oppgradering i denne generasjonen, og du finner nå et sett med bass- og diskant-høyttalere i hvert av de fire hjørnene. Med tanke på hvor tynn denne modellen er, og hvor bra lyden har vært i tidligere generasjoner, så er lydkvaliteten den kan produsere enda mer imponerende.

I demo-området vi oppholdt oss i så var volumet så høyt at det var vanskelig å gjennomføre en samtale, men vi kunne fortsatt høre og kjenne vibrasjonene fra den nye iPaden. Vi ser frem til å teste dette i vår fulle test av den nye modellen.

Skjermen kan ikke vise frem HDR-innhold, men den spiller det av. I de veldig korte demoene vi så så var kvaliteten god. Skjermene på alle de siste modellene i serien har vært gode, så dette var ikke noe problem i det hele tatt.

Som den fullkomne multimedia-enheten iPad Pro 11 er, så har den alle de nødvendige elementene den trenger. Og selv om skjermen er noe mindre en storebroren, så ser vi ingen problemer med å bruke denne for å se en film sammen med resten av familien, om vi skviser oss sammen enten på sofaen eller i senga.

Tidlig dom

Vi har en god stund nå tenkt på iPad Pro-serien; gjør all den rå kraften den til en erstatter for en bærbar maskin, eller er den noe helt for seg selv?

Vi har forsøkt å bruke tidligere modeller som en erstatter for en bærbar maskin, men det er alltid en app eller en mobil versjon av en nettside som stopper arbeidsflyten for oss. Og uansett hva folk sier, så er berøringsskjermen en dårlig erstatter for en mus eller til og med en touchpad i mange situasjoner.

Når det er sagt, så kan iPad Pro 11 også betraktes på en helt annen måte; det er et nettbrett for kunstnere og de som skaper innhold, et nettbrett fullpakket med rå kraft og nydelig design.

Og kanskje vil det tiltrekke seg de som bare er ute etter nydelig nettbrett, og som trenger en grunn til å oppgradere.

Som tidligere nettbrett fra Apple, og markedet generelt, så er det vanskelig å si at dette en enhet du må ha. Spesielt når 2018-versjonen av iPad er så bra som den er. Samtidig er det mye å bli imponert av når det kommer til iPad Pro 11, og om du er fristet til å oppgradere så anbefaler vi deg å ta turen til din nærmeste Apple-butikk for å ta en nærmere titt.