Hands on: Vores første indtryk af MacBook Air (2018)

MacBook Air 2018 er en helt ny udgave er deres mest overkommelige laptop med et moderne design og opgraderet ydeevne. Den nye ‘Air’ har en tyndere og lettere profil, som bedre afspejler navnet, og den har stadigvæk den kendte 13,3” skærmstørrelse. Det bedste af det hele er, at skærm-opløsningen endelig er kommet på niveau med Apple’s andre og dyrere MacBooks. MacBook Air er ikke lige så billig som den var tidligere, men det er stadigvæk den Retina MacBook, der giver mest for pengene. Det er lige så positivt, som det er tiltrængt.

MacBook Air er tilbage, og den er klar til 2018 med et slankere design, en Retina-skærm med højere opløsning, fingeraftrykslæser samt en bedre ydeevne, end den oprindelige MacBook Air , som vi har kendt og elsket over det seneste årti.

Den ser ud til at blive Apple’s bedste MacBook i den mere overkommelige ende – den er billigere end 12”-udgaven og har en større 13,3”-skærm. Den fylder 17% mindre end den foregående MacBook Air, og vejer blot 1,25 kg.

Den overtager nogle andre features fra den eksisterende og større MacBook Pro 2018 : USB-C (Thunderbolt 3)-stik og Touch ID. Der er stadigvæk individuelle funktionstaster, hvilket betyder, at der ikke er nogen Touch Bar hen langs toppen af tastaturet, men Apple har tilføjet en fingeraftrykslæser ved at indlejre den i tastaturet på den samme bjælke i toppen.

Hele MacBook Air 2018-tastaturet er nu lavprofil, hvilket er en ændring, som ældre MacBook Air-brugere er nødt til at vænne sig til. Vi oplevede, at disse taster havde større vandring, og virkede mere holdbare end dem på Apple’s første-generations Butterfly-tastatur på den oprindelige 12”-MacBook (som vi ikke oplevede som specielt pålidelige).

Du skal også vænne dig til USB-C-stik, hvis du opgraderer til denne MacBook Air, men de gode nyheder er, at der er to af dem. De dårlige nyheder er så, at selv om vi ikke forventede, at der ville være fire USB-C stik lige som på MacBook Pro, så ville vi have foretrukket, at de var placeret på hver side af MacBook Air, så den var lidt mere fleksibel i forhold til opladning.

Dette er Apple’s første Mac lavet af 100% genbrugs-aluminium, og firmaet var meget stolte af at fortælle, hvordan de opsamler alt det overskydende aluminium fra fremstillingsprocessen, og omdanner det til nyt brugbart metal. Dette er ikke det eneste område, hvor den nye Air er blevet genskabt, så her er hvad vi indtil videre synes om MacBook Air 2018.

Læs vores hands-on Mac mini (2018)-anmeldelse

Pris og tilgængelighed

Okay, det er ikke den 9.999 kroners MacBook Air, du havde håbet på, men det er tæt på. Til en pris på 10.499 kroner er MacBook Air 2018 teknisk set Apple’s mest overkommelige laptop.

Til denne pris får du den nye Retina-skærm med en 8. generation Intel Core i5-processor, 8GB hukommelse og 128GB SSD-lager. Prisen stiger selvfølgelig, hvis du opgraderer ting som hukommelse og lagerplads, der nu går op til henholdsvis 16GB og 1,5TB.

For nogle vil dette være en god pris sammenlignet med den dyrere 12”-MacBook og den dyreste MacBook Pro.

Til sammenligning starter Dell XPS 13 ved 9.990 kroner for en 1080p-skærm og quad-core Intel-processor sammenlignet med MacBook Air's højere skærmopløsning, men dual-core chip.

Huawei MateBook X Pro er udstyret med en lidt større 13,9”-skærm, som har en 3K-opløsning, quad-core Intel-processor og dobbelt så meget lagerplads og en startpris på omkring 9.000 kroner. Den er blot en anelse tungere end MacBook Air.

Den nye MacBook Air 2018 vil være tilgængelig fra den 7. november, og kan forudbestilles nu.

Skærm

Den nye MacBook Air 2018 har en velkendt skærmstørrelse på 13,3”, men så holder sammenligningen med LCD-skærmen også op. Den har en meget smallere kant, og mange flere pixels.

For at være præcis, så har skærmen på den nye MacBook Air en opløsning på 2.560 x 1.600 pixels og et skærmforhold på 16:10. Det giver en tæthed på 227 pixels pr. tomme, hvilket er en smule skarpere end MateBook X Pro, og langt højere end den billigere XPS 13.

Dette er den første Retina-skærm på en MacBook Air, og det giver den en opløsning, som er mere end fire gange højere end tidligere MacBook Air-modeller. Den er virkelig imponerende flot. Springet fra en 900p-skærm til denne Retina-skærm er den første store ændring, du vil bemærke, når du vipper skærmen op. Hvis du har fundet MacBook Pro’s 13-tommer skærm imponerende, så er de gode nyheder, at denne udgave har den samme opløsning. Det eneste der mangler, er den True Tone-skærm, man finder på den seneste generation af Pro-laptops.

Ligesom det nye antal pixels, er vores fornøjelse ved en MacBook air med Retina-skærm fire gange højere end før

Lige så vigtig som den højere opløsning, er det faktum, at betragtnings-vinklerne er dramatisk forbedrede. Det har været et af de største problemer ved de gamle MacBook Air-modeller, til et punkt hvor man ville have svært ved at se billedet på skærmen, hvis den var vippet op i en bare lidt skæv vinkel i forhold til synsvinklen. MacBook Air 2018 klarer dette problem. Det var kun ved de mest yderlige vinkler, at vi fik problemer med refleksioner fra LCD-skærmens anti-refleksive glas.

Vores overordnede oplevelse af dens 13,3”-skærm er enkel: ligesom antallet af pixels, er vores udbytte af Retina-skærmen på MacBook Air fire gange større end tidligere.

Design

Apple har også barberet 50% af overflade-arealet af kanterne i forhold til den oprindelige MacBook Air, som nu virker fuldstændig forældet i sammenligning. Og disse kanter er sorte ikke sølvfarvede, så den tilbageværende ramme skiller sig ikke så meget ud

Alting omkring det tættere design er med til at understrege Retina-skærmen. Det virker som om aluminiums-kabinettet har været på slankekur, men at computerens 13,3”-skærm ikke har. Det 17% mindre omfang, som vi nævnte tidligere, viser sig i dimensionerne på 30,31 x 21,24 x 1,56 mm og det er stadigvæk et kileformet design, så det skråner ned til 0,41 mm.

Interessant nok har MacBook Air den samme bredde og dybde som 13”-udgaven af MacBook Pro. Og den ligger en hårsbredde fra 12”-udgaven af MacBook Air, der har ældre interne specifikationer og et Face Time-kamera med en lavere opløsning. Det er efterhånden svært at bestemme, hvilken MacBook der giver den bedste kombination af et slankt og elegant design og en optimal ydeevne til de forskellige arbejdsopgaver.

Her er noget, som kan hjælpe med til at gøre valget lettere: USB-C-stikkene. Der er to af dem, hvilket faktisk er tilstrækkeligt for de fleste mennesker, og ganske passende for MacBook Air-klassen. Når det kommer til stykket, så havde den forrige generation af MacBook Air almindelige USB-A-stik.

Vores største bekymring her, er at begge USB-C-stik sidder på venstre side af computeren. I vores test af MacBook Pro med fire USB-C-stik (to på hver side), oplevede vi, at det var en fordel at kunne tilslutte oplader-kablet fra hver side. Nogle gange (især når man er ude at rejse) er et stik lige præcis langt nok væk til at det betyder noget. Nogle gange sidder man på et trangt flysæde og har en væg lige op ad ens MacBook. Andre gange vil man bare ligge og se film på sin sofa eller i sengen og så skifte side. Det vil altsammen være en smule mere besværligt med den nye MacBook Air 2018.

Hvad er der så på den højre side? Her er der flere gode nyheder, hvis du er en af dem, som helst ikke vil undvære et 3,5 mm hovedtelefonstik. Den nye iPad Pro har ikke dette stik, men den nye MacBook Air har. Og eftersom denne Air har to USB-C-stik på venstre side, så er det hele under alle omstændigheder bedre end det oprindelige Air-design, der kun havde et enkelt USB-A-stik.

Note: vi har ikke sagt et pip om det afgåede MagSafe 2-strømstik på den nye Air. MagSafe var en virkelig nyskabende idé, men USB-C-opladning har vist sig at fungere glimrende på MacBook Pro-modellerne gennem årene. Og til forskel fra MagSafe, så har det ikke nemt ved at falde ud en gang imellem. Hvis du på et tidspunkt anskaffer dig en 3. generations iPad Pro, så vil den også oplade via USB-C, og jo færre forskellige kabler, du skal rode med, desto nemmere får du det.

Den nye MacBook Air har stereo-højttalere og et sæt på tre mikrofoner, som Apple hævder at have finjusteret til at skabe bedre volume og bas-respons – vi har brug for mere tid med MacBook Air for at kunne sige noget kvalificeret om højttalerne.

Vi fik til gengæld mulighed for at ‘klikke’ alt hvad vi kunne ønske os på dens Force Touch-pegefelt. Den er 20% større end det gamle Air-pegefelt, hvilket giver mere plads til Multi Touch-bevægelser, og til at flytte cursoren rundt. Du vil ikke have lyst til at gå tilbage til et mindre pegefelt, når du først har prøvet det nye.

Og Apple giver nu endelig mulighed for at vælge mellem flere farver, nemlig Space Grey, Gold og den traditionelle Silver. Men du må nu undvære det lysende Apple-logo – det tyndere låg efterlader ikke tilstrækkeligt med plads denne specielle detalje.

Ydeevne og batteri

MacBook Air har en 8. generations, dual-core Intel Core i5-processor, og det er alt, hvad Apple fortalte os til at starte med. De er som altid meget kryptiske, når det handler om, hvilke Intel-processorer, de helt præcis bruger.

En dag efter præsentationen, afslørede Intel, at den nye Air er drevet af en Intel Core i5-8210Y-processor, præcis som Anandtech havde forudsagt. Tidligere var den eneste anden dual-core 8. generations Intel-processor en Y-serie Intel Core-processor udviklet til bærbare uden blæsere.

Den nye Intel Core i5-8210Y opgiver til gengæld sine Thermal Design Power (TPD)-specifikationer til 7W, og den vil muligvis have en blæser, hvis vi skal dømme ud fra det glimt, vi fik af indmaden på MacBook Air, da den blev præsenteret på scenen. Det er anderledes end 12”-udgaven, der har en lavere ydelse.

Vi kan ikke foretage nogen konkret vurdering af ydeevnen i en hands-on anmeldelse, og vi er nødt til at køre forskellige tests, for at finde ud af hvad alt dette betyder i forhold til MacBook Air 2018's ydelse og forbrug. Alle tidligere MacBook Air-modeller kørte blæserkølede systemer med normale mobile processorer.

Denne MacBook Air er udset til at være mærkets fremmeste model, når det gælder batteritid, og den er opgivet til at kunne klare 12 timers lokal videoafspilning eller 12 timers trådløs webbrug – selv om man kan forestille sig, hvordan dette tal ville se ud med for eksempel en 1080p-skærm og en quad-core processor bag sig. Alle andre Retina MacBooks er opgivet til 10 timers batteritid, ifølge Apple’s egne vurderinger, så dette kan være et område, hvor Air-modellen lander foran sine dyrere modstykker.

MacBook Air kan køre op til 16GB DDR3-hukommelse og helt op til 1,5TB SSD-lager (men så er det, at den for alvor bliver dyr).

Tidlig vurdering

Apple er endelig kommet igennem med de fire millioner pixels, som deres ‘mest elskede Mac’ fortjener, og de har presset størrelsen ned med 17% for bedre at reflektere ‘Air’-navnet i 2019. Hvad der ikke har ændret sig, er den klassiske skærmstørrelse – den er stadigvæk 13,3 tommer, hvor de smallere kanter og sorte rammer yderligere fremhæver den imponerende skærm.

Med et nyere Intel Core i5-chipset, hurtigere RAM og biometrisk Touch ID er dette et betydeligt spring i forhold til den forrige MacBook Air-opdatering. Du kan få bedre specifikationer for pengene fra visse Windows-laptops, men dette er det bedste fra en macOS -maskine. Det er den ‘billige’ løsning, hvis der skal stå Apple på din nye computer, og det er en nogenlunde fornuftig startpris for de fleste brugere. Du skal dog vænne dig til to USB-C-stik, og acceptere at de begge to sidder på samme side.

Den oprindelige MacBook Air kunne ligge i en manilla-kuvert, som Steve Jobs så kunstfærdigt demonstrerede for ti år siden. Den nye MacBook Air 2018 er mindre, lettere og har flere kræfter, og passer smukt ind i det moderne computer-landskab. Og så fås den stadigvæk til en relativt overkommelig pris – for en MacBook.