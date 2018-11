Hands on: Vores første indtryk af Mac mini (2018)

Med Mac mini 2018 er den populære Apple-computer nu tilbage. Den nye model formår at presse en masse kræfter ind i et kompakt, kvadratisk aluminiums-kabinet. Specifikationerne og vores erfaringer i den korte tid, vi havde med denne lille, men mægtige Mac, viser tydeligt at dette er en markant opgradering.

Den er fem gange hurtigere end den forrige Mac mini, og hvor forgængeren havde et maksimum på 16GB RAM, kan den nye Mac mini gå hele vejen op til 64GB. Apple har også øget hastigheden og kapaciteten på det indbyggede lager, som nu er ren SSD og går op til 2TB.

Til gengæld har designet stort set ikke udviklet sig, og det eneste nye, der er sket på dette felt efter de fire år, er at den nu fås i en ny farve: Space Grey. Den egentlige overhaling er sket under kølerhjelmen, og man kan nu få op til seks kerner på en 8. generations Intel Core i5 eller Core i7-chip.

Mac mini bliver positioneret som et værktøj til kreativt brug, og Apple hævder, at den nu er 30 gange hurtigere til at kode HEVC-video. Og den har masser af tilslutningsmuligheder på bagsiden – der er kun et HDMI-stik, men til gengæld fire Thunderbolt 3 USB-C-stik, så der er lille risiko for, at man løber tør for stik.

Pris og tilgængelighed

Prisen for mini’en starter ved 6.999 kroner og går op til 9.699 kroner. Og herfra fortsætter opad, især hvis man tilføjer mere intern lagerplads og RAM, men for den kreative bruger, som vil have en overkommelig løsning, vil det være en mere realistisk mulighed end Surface Studio 2, der starter ved 28.650 kroner.

Der er åbent for forudbestillinger af den nye Mac mini 2018 nu, og den officielle lanceringsdato er sat til den 7. november.

Design

Mac mini’ens design er lille, kompakt og en smule kedeligt, i hvert fald hvis du er ude efter noget specielt. Design-lækkerier er dog ikke det, som denne arbejdshest handler om – det der gør den speciel, er alt det som Apple har været i stand til at presse ind i det lille kvadratiske aluminiums-kabinet.

Der er flere interessante justeringer ved den nye Mac mini, der nu findes i Space Grey, så den matcher iMac Pro (det er nu den eneste tilgængelige farve). Den har et 2x termisk system til luftgennemstrømning, som ifølge Apple stadigvæk er lydløst, og den indeholder 60% genbrugsplast i visse dele, samt et kabinet der er fremstillet af 100% genbrugs-aluminium.

På bagsiden, findes en række forskellige tilslutningsmuligheder:

1x 10GB Ethernet

1x HDMI

2x USB-A

4x Thunderbolt 3 USB-C

1x Hovedtelefonstik

1x Strømkabel

Der er også en tænd/sluk-knap på bagsiden og modsat den, finder man et standard 3,5 mm hovedtelefon-stik – godt at se, at det stadigvæk eksisterer. Alting er placeret på bagsiden for at give et renere look, hvilket også betyder, at der ikke stikker ledninger ud forskellige steder.

Med kun et enkelt HDMI-stik, skal man enten opgradere til en Thunderbolt 3-monitor eller leve med en dongle, hvis man vil tilslutte mere end en skærm. I betragtning af at Mac mini er bygget som et værktøj for kreative, er det ofte nødvendigt mere flere skærme, så mange brugere vil være nødt til at købe det ekstra tilbehør.

De gode nyheder er, at du med Thunderbolt 3 vil være i stand til at køre med to 4K-skærme ad gangen, og stadigvæk have to stik til overs – måske et til et eksternt grafikkort, som Mac mini 2018 understøtter. Som sædvanligt er der ikke inkluderet et tastatur, så det er igen noget tilbehør, der skal anskaffes.

Ydeevne

Selv om vi kun havde kort tid til at lege med Mac mini, føltes den meget hurtig. MacOS Mojave var utrolig responsivt, og meget krævende apps, såsom Final Cut, virkede til at køre fuldstændig gnidningsløst.

Mac mini kører med 8. Generation Intel Core desktop-processorer i quad- og hexa-kerne udgaver, så vi har store forhåbninger til dens ydeevne. Ifølge Apple vil deres nye desktop-computer levere en fem gange så høj ydeevne som dens forgænger.

Vi sætter også stor pris på, at Apple har valgt at bruge SODIMM-hukommelse, som skulle gøre det nemt at opgradere hukommelsen på denne maskine. Desværre har Apple ikke sagt noget om, hvorvidt de også har valgt at bruge den tilhørende NVMe SSD-controller, men vi håber, at computerens flash-disk også kan opgraderes.

Den eneste begrænsning, som vi kan se i forhold til denne maskine, gælder den integrerede Intel UHD 630-grafikchip. Vi ville hellere have set en eller anden form for separat grafikkort, men de brugere der har brug for flere kræfter på dette område, kan altid tilslutte en eGPU.

Tidlig vurdering

Mac mini opfylder behovet for de brugere, der ønskede at Apple ville opgradere deres mindste desktop-computer. Og det har de opnået, uden at ændre noget ved det overordnede design, hvilket virker fornuftigt, når det handler om et kreativt værktøj. Alle kræfterne ligger i det indvendige.

Du kommer til at betale dyrt for de opgraderinger, der ligger ud over standardudgaven – men den nye Mac mini vil gøre dig klar til fremtiden med Thunderbolt 3-hastigheder og ren SSD-lager, hvilket alt i alt skulle være prisen værd.