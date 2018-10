Ensiarviossa Nokia 7.1

HMD Global lisensoi itselleen Nokia-nimen reilu vuosi sitten ja on sittemmin tehtaillut Nokia-puhelimia markkinoille. Yhtiön uusin tuote on keskihintaluokkaan saapuva Nokia 7.1.

Uuden mallin edullinen hintapiste ei saavuta aivan Nokia 8:n ominaisuuksia, mutta siinä on silti varsin vakuuttavaa teknologiaa molemmin puolin kuoria.

Pääsimme testaamaan uutta Nokia 7.1:tä taannoisessa tilaisuudessa Lontoossa, joten lue pidemmälle kuullaksesi mietteemme yhtiön uudesta älypuhelimesta.

Hinta ja saatavuus

Nokia 7.1 saapuu myyntiin valikoiduilla markkinoilla jo lokakuussa, mutta suomeen puhelin ennättää myyntiin vasta 5. marraskuuta.

Suomessa tarkempaa vähittäismyyntihintaa ei ole vielä kerrottu, mutta maailmanlaajuinen keskimääräinen vähittäismyyntihinta alkaa 319 eurosta. Suomessa myyntiin saapuu 4/64 Gt:n malli.

Muotoilu ja näyttö

HMD Global on keskittynyt Nokia 7.1:n suunnittelussaan sen muotoiluun. Yhtiön tarkoituksena on selkeästi ollut tuoda markkinoille korkealaatuiselta tuntuva älypuhelin, joka ei kuitenkaan maksa samaa vertaa kuin vastaavat huippupuhelimet, kuten Nokia 8 Sirocco.

Uusi malli tuntuukin kädessä paljon laadukkaammalta kuin Nokia 6.1 (2018) tai Nokia 7 Plus, mihin osaltaan vaikuttaa tyylikäs korkeakiiltoinen väripinnoite.

Puhelimessa on lisäksi hyvin sijoiteltu sormenjälkitunnistin sekä oikeaan reunaan kätevästi laitetut virta- ja äänenvoimakkuussäätimet. Laitteen yläosassa on vielä puhelinliitäntä, kun taas alapuolelle on jätetty USB-C-latausportti.

Mallia on tarjolla kahdessa eri värissä, korkeakiiltoisena keskiyön sinisenä ja teräksisenä. Ulkoisesti laite näyttääkin ihastuttavalta, mutta sen todellinen yllätys on itse näytön laadussa.

5,84 tuuman 19:9-suhteen IPS-paneeli yltää 1 080 x 2 280 resoluutioon (FHD+), eli pikkaisen täysteräväpiirtoa korkeampaan kiitos hieman tavallista korkeamman näytön.

Äkkiseltään näyttö ei eroa kummoisesti markkinoiden muista puhelimista. Yläreunassa on suhteellisen keskikokoinen näyttölovi ja alhaalla on vähän paksumpi tumma rantu.

Ja vaikka näyttö ei kuulosta mitenkään erilaiselta paperilla, sillä on muutamia ässiä hihassaan, jotka saavat sen ainakin meidän testeissä tuntumaan hintaluokkansa parhaimmalta vaihtoehdolta.

Sen PureDisplay-näyttö tukee yhtiön ensimmäisenä HDR10:tä, joten kaikki HDR-laatuinen kuva näyttää sen kautta katsottuna upealta. Lisäksi se pystyy skaalaamaan ylöspäin tavan SDR-laadun HDR:ksi.

Siinä on lisäksi Applen puhelimista tuttua tekniikkaa, jonka avulla näyttö säätää kirkkautta ja kontrastia automaattisesti taatakseen käyttäjälleen parhaan mahdollisen kuvanlaadun paikasta riippumatta.

Emme tosin päässeet testaamaan tätä vielä kunnolla, mutta odotamme innolla saadaksemme Nokia 7.1:n käsiimme testilabraamme tätä testataksemme.

Speksit ja suorituskyky

Sisuskalujen osalta Nokia 7.1 muistuttaa hyvin montaa muuta keskihintaista vuoden 2018 puhelinmallia. Sen mobiilialustana hyrrää tehokas Qualcomm Snapdragon 636, joka suoriutui varsin mallikkaasti aiemmin tänä vuonna testatessamme Asus Zenfone 5:tä.

RAM-muistin osalta vaihtoehdoiksi on saatavilla 3 Gt:n ja 4 Gt:n mallit, joista Suomeen rantautuu vain jälkimmäinen. Molemmissa riittää kuitenkin tehoa pyörittämään suurinta osaa lempisovelluksistasi, joskin käyttökokemus voi olla aavistuksen hitaamman tuntuinen, jos vaihdat Nokia 7.1:een kalliimmista malleista.

Tallennustilan osalta vaihtoehdot jakaantuvat niin ikään 3/32 ja 4/64 gigatavuun, joista jälleen vain jälkimmäinen saadaan Suomeen. Peli-, sovellus- ja musiikkikäyttöön isompi kapasiteetti on muutenkin järkevämpi vaihtoehto.

Joissain malleissa on myös tuki microSD-korteille, mutta toistaiseksi emme tiedä, saapuvatko juuri nämä mallit Suomeen ja kuinka suurta muistikorttikapasiteettia korttipaikka tukee.

Ensitestissä puhelin pyöritti ohjelmia ja sovelluksia jouhevasti, mutta tehojen suhteen se ei suinkaan räjäytä tajuntaa. Mutta edullista ja toimivaa puhelinta etsivät ovat varmasti mieluissaan Nokia 7.1:n kyvyistä.

Akku ja käyttöjärjestelmä

Puhelimeen 3060 mAh akku ei kuulosta kovin kummoiselta. Laitteen USB-C-liitäntä tukee kuitenkin pikalatausta.

HMD Globalin mukaan pikalataus kykenisi täyttämään akun jopa puolilleen vain puolessa tunnissa, mutta aiomme testata tämän ja akkukeston yleisesti tarkemmin meidän arvostelussamme. Puhelin ei tue langatonta latausta.

Ohjelmiston osalta Nokia 7.1 liittyy Android One -perheeseen ja on myöhemmin päivitettävissä muun muassa Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään. Lisäksi siinä on kaikki muut odotettavissa olevat toiminnot, jotka löytyvät kuluvan vuoden Google-puhelinmalleilta.

Toisin sanoen kyseessä on täysin Android-pohjainen malli, joten siihen ei saa mitään sellaista ylimääräistä, jota Google ei ole siihen hyväksynyt.

Julkaisussa puhelin saapuu Android 8.1 Oreo -käyttöjärjestelmällä varustettuna, mutta sen voi päivittää tosiaan lokakuussa julkaistavaan Android 9 Pie -käyttöjärjestelmään.

Kamera

Nokia 7.1:ssä on selkämyksessä kaksoiskamerajärjestelmä, jonka pääkamerana toimii 12 megapikselin f/1,8 -linssi. Sensori päihittääkin 1,27 μm:n pikselikoollaan monien muiden vastaavan hintaluokan älypuhelinten kamerat.

Sen rinnalla oleva 5 megapikselin kamera toimii ainoastaan parantaakseen syvyystunnistimena ja erilaisten bokeh-efektien mahdollistajana. HMD Global väittää kameran olevan myös markkinoiden paras heikommin valaistuissa tiloissa kuvaamiseen.

Puhelimessa on lisäksi mahdollisuus kuvata sekä etu- että takakameroilla yhtä aikaa, minkä lisäksi myös videoiden tallennus ja striimaus onnistuvat niin ikään kummalla kameralla tahansa.

Pääsimme testaamaan kameraa hetkeksi demoalueen hämärässä valaistuksessa ja olimme vakuuttuneita sen laadusta kaapata yksityiskohtia myös hieman heikommin valaistuissa ympäristöissä.

Yhteenveto

Nokia 7.1 on laadukas, hyvin muotoiltu ja toimiva älypuhelin, jonka sisuksissa jyllää riittävästi tehoa edulliseen hintaansa nähden.

Kamera tuntuu lyhyiden testiemme perusteella hyvältä, ja suoritin on riittävän tehokas pyörittämään Android-käyttöjärjestelmää sulavasti. Nokia 7.1:tä kannattaakin pitää jatkossa silmällä, sillä se saattaa hyvinkin olla keskiluokkaisten puhelinten uusi kuningas.