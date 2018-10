Ensiarviossa uusi MacBook Air

Apple on päivittänyt edullisimman kannettavansa perinpohjaisesti uusimalla sen muotoilun ja komponentit. Air ei ole pelkästään aiempaa kevyempi ja ohuempi, vaan siihen on tuotu myös kalliimmista MacBookeista tuttu Retina-näyttö ja sormenjälkitunnistin. MacBook Air ei ole enää yhtä halpa kuin aiemmin, mutta se tarjoaa siitä huolimatta MacBook-malliston parhaan hinta-laatusuhteen.

MacBook Air on tehnyt tyylikkään paluun vuoteen 2018 huomattavasti ohuemmalla muotoilullaan, korkearesoluutioisella Retina-näytöllään, sormenjälkitunnistimellaan ja paremmalla suorituskyvyllään. Se on aivan toista maata kuin liki kymmenvuotias edeltäjänsä.

Se on samalla Applen paras edullinen kannettava, sillä se on merkittävästi edullisempi kuin 12-tuumainen MacBook. 13,3-tuumaisessa Airissa on nyt 17 % pienempi ulkokuori kuin aiemmassa mallissa ja se painaa ainoastaan 1,25 kg.

Air on myös perinyt muutamia ominaisuuksia uudesta MacBook Prosta: USB-C-liitännät ja Touch ID -sormenjälkitunnistimen. Sisaruksestaan poiketen siinä ei kuitenkaan ole mielipiteitä jakanutta Touch Baria, vaan perinteiset funktionäppäimet.

Jos haluat siirtyä uuteen MacBook Airiin, saat tottua samalla myös USB-C:n käyttöön. Airissa on kaksi USB-C-liitäntää, mutta ne on harmillisesti sijoitettu samalle puolelle konetta. Olemme huomanneet MacBook Pron kohdalla, että eri puolilla sijaitsevat portit ovat kätevämpi ratkaisu, sillä ne mahdollistavat koneen lataamisen kummalta puolelta tahansa.

Hinta ja saatavuus

MacBook Air ei ole enää niin edullinen kuin aikaisemmin. Koneen edullisempi 128 Gt:n versio maksaa 1 379 euroa ja kalliimpi 256 Gt:n malli 1 629 euroa. Malleilla ei ole käytännössä mitään muuta eroa kuin tallennustilan koko. Molemmissa versioissa on 8 Gt RAM-muistia, sama Intelin kahdeksannen sukupolven kaksiytiminen Core i5 -prosessori ja Intel UHD Graphics 617 -näytönohjain.

Lisähinnasta tallennustilan saa kuitenkin laajennettua jopa 1,5 teraan saakka ja RAM-muistin puolestaan 16 gigaan asti. Näillä lisämausteilla hinta kohoaa tosin jo 3 119 euroon.

Kannettavat ovat ennakkotilattavissa välittömästi, ja toimitukset ovat Applen mukaan perillä viimeistään 6.11. MacBook Air on saatavilla tähtiharmaana, kultaisena ja hopeisena.

Muotoilu ja näyttö

Uudessa Airissa on sama 13,3-tuumainen näyttökoko kuin aiemminkin, mutta juuri mitään muuta yhteistä uutuudessa ei edeltäjäänsä ole. Applen “budjettiluokan” kannettavan näytössä on nimittäin nyt huomattavasti enemmän pikseleitä ja vähemmän ärsyttäviä reunoja.

Näytön resoluutio on tarkalleen ottaen 2 560 x 1 600 ja kuvasuhde 16:10. Pikselitiheys on siis 227 pikseliä tuumaa kohden, joka on hieman parempi kuin Huawei MateBook X Prossa ja selvästi tarkempi kuin Dell XPS 13:n perusmallissa.

Apple on onnistunut leikkaamaan Airin näytön reunoista huimat 50 % ja samalla muuttanut niiden värityksen hopeisesta mustaksi. Reunoihin ei siis enää kiinnitä yhtä paljon huomiota kuin aikaisemmin.

Näytön kehitys on ylipäätään silmiinpistävä edelliseen malliin verrattuna, sillä aiemmassa Airissa oli ainoastaan 900p-näyttö. Jos koneet asettaa vierekkäin, tuntuu ero kuin yöltä ja päivältä.

Kannettavassa on myös paremmat kaiuttimet ja mikrofonit. Sterokaiuttimet ovat aiempaa äänekkäämmät ja niiden bassotoisto on kehittynyt merkittävästi. Kolmea mikrofonia hyödyntävä äänijärjestelmä pitäisi parantaa videopuheluittesi äänenlaatua. Emme päässeet vielä testaamaan kunnolla näitä ominaisuuksia, mutta kerromme niistä tarkemmin lopullisessa arviossamme.

Suorituskyky ja akunkesto

MacBook Airissa on vakiona vain Intelin kahdeksannen sukupolven kaksiytiminen Core i5 -prosessori ja 8 gigatavua RAM-muistia. Air ei siis ole mikään varsinainen työjuhta. RAM-muistin tuplaaminen 16 gigaan piristää kuitenkin konetta huomattavasti.

Olemme hieman huolissamme Airin suorituskyvystä, sillä se käyttää Intelin tuuletitonta Y-sarjan prosessoria. Kaikissa aiemmissa MacBook Air -malleissa on ollut tuulettimella varustettu prosessori. Applen olisi myös suonut siirtyvän suoraan neliytimisiin prosessoreihin, sillä ne ovat käytännössä standardi kaikissa yli 1 000 euron kannettavissa.

Applen tarkasti optimoitu käyttöjärjestelmä ei vaadi valtavia tehoja sulavaan käyttöön, joten Airin suorituskyky riittänee vallan mainiosti tavalliselle käyttäjälle. Suorituskyky on myös mennyt selvästi eteenpäin edellisestä mallista. Testaamme koneen tehoja tarkemmin lopullisessa arvostelussamme, kun olemme päässeet laittamaan sen benchmark-testeihin ja tutustumaan siihen arkikäytössä.

Akunkesto Airissa on sen sijaan mallillaan. Apple lupaa sille jopa 12 tunnin akunkeston videotoistolle tai langattomassa verkossa selailulle. Emme kuitenkaan voi olla miettimättä, miltä akunkesto näyttäisi hieman heikommalla 1080p-näytöllä ja neliytimisellä prosessorilla.

Alustava yhteenveto

Uusi MacBook Air onnistuu vastaamaan moniin toiveisiin. Siinä on vihdoin vuosien ajan odotettu Retina-näyttö, selvästi pienemmät näytön reunat ja 17 prosenttia pienempi runko.

Apple on laittanut kaiken uusiksi myös komponenttien osalta. Kannettavan sisällä puuskuttaa Intel Core i5 -prosessori ja nopeampi RAM-muisti ja SSD-levy. Se lainaa USB-C-liitännät ja Touch ID -sormenjälkitunnistuksen suoraan MacBook Prosta, mutta myös hinta on hypännyt hieman suurempiin saappaisiin.

MacBook Air tulee varmasti olemaan Applen suosituin ja rakastetuin kannettava, joka täyttää yliopistojen luentosalit. Se on merkittävä askel eteenpäin ja sen hinta on Applen mittapuulla suorastaan kohtuullinen.