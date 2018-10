Ensiarviossa iPad Pro 11

Tyylikkäästä, hyvin rakennetusta ja tehokkaasta iPad Pro 11:stä on vaikea löytää mitään huonoa. Jotkut saattavat karsastaa laitteen uutta liitäntää, mutta Apple on selkeästi suunnitellut uuden tablettinsa ihmisille, jotka haluavat oikeasti tehdä laitteella jotain.

Jotkin asiat tuntuvat toistuvan vuodesta toiseen yhtä tarkasti kuin atomikello. Yksi näistä ilmiöistä ovat Applen uudet iPad-julkistukset, jotka saapuvat vuosi toisen perään valtavien liioittelujen kera näiden ihmeellisistä ja mahtavista uusista ominaisuuksista.

Tänä vuonna julkistukset jäivät tosin loppuvuodelle, mutta toisaalta ne eivät seuraa myöskään samaa jämähtänyttä päivityskaavaa kuin edellisvuosina.

Uusi iPad ei olekaan ainoastaan tehokkain kannettava laite koko maailmassa, vaan samalla myös yksi näyttävimmistä. Applen tarkoituksena on viedä tunnetut laitteet lähemmäksi kannettavia, ja siihen tarkoitukseen se on tehokas laite.

Uuden iPad Pro 11:n hinta ja saatavuus

Yksi Apple-tapahtumien hyvistä puolista on se, että saat pian tietää, milloin saat himotun laitteen kantoosi. Sekä tietenkin tuntea taas lompakossasi, kuinka paljon se sinulle kustantaa.

Uuden, pienemmän iPad Pro 11:n hinnat alkavat 909 eurosta, ja malleja löytyy useampaa erilaista. Tuttuun tapaan laitetta tarjoillaan joko pelkällä Wi-Fillä tai Wi-Fillä ja 4G:llä varustettuna.

Myös tallennuskapasiteetin suhteen on vaihtoehtoja. Edullisin 64 gigan malli maksaa 909 euroa, 256 gigan 1 079 euroa, 512 gigan 1 299 euroa ja yhden teran malli 1 739 euroa.

Yllä olevat hinnat ovat Wi-Fi-malleille. 4G-mallit kustantavat noin 170 euroa lisää.

Ennakkotilaukset ovat jo käynnissä. Varsinainen laite julkaistaan maailmanlaajuisesti 7. marraskuuta.

Uusi muotoilu

iPad Pro 11:n paranneltu muotoilu on todella hyvä syy päivittää oma vanha laite Applen uusimpaan. Poissa ovat aiempien mallien rumat surureunat ja tilalla lähes hiuksenohuet vastineet, jotka muistuttavat likemmin uutta iPhone XR:ää.

Vaakakäytössä laitteen vasemmassa reunassa on silti reilusti tilaa tarvittaville toiminnoille, kuten Face ID:lle, kameralle ja vastaaville, joita tarvitaan käynnistämään laite, kun tuttu Home-painike on saatettu historiaan.

Omalta osaltamme emme ainakaan jää kaipaamaan Home-nappia. Se voi olla hyödyllinen puhelimissa, jossa peukalo jää kuin luonnostaan lepäämään oikealle kohdalle, mutta tableteissa sormen sovittaminen oikeaan kohtaan on aina hieman työlästä.

Face ID:n avulla käyttökokemus on huomattavasti mukavampi ja vaivattomampi, emmekä huomanneet kirjautumisongelmia lainkaan niin pysty- kuin vaaka-asennossa.

Mutta testaamme tämän paremmin omassa toimistossamme, kunhan saamme laitteen käsiin. Ihmisiä kuhiseva näyttelytila on harvoin paras paikka kunnollisille testeille.

Laitteessa on myös muutamia muutoksia, joista on hyvä olla tietoinen. Applen iPhone 5:stä lähtien ollut kiistanalainen Lightning-liitäntä on niin ikään historiaa. Sen sijaan uudessa iPadissa on USB-C-liitäntä, johon Applen mukaan voi yhdistää iPhonen, kameran ja jonka avulla voi myös ladata muita laitteita.

Muutos on kieltämättä mielenkiintoinen, sillä aiemmat iPhone-johdot eivät enää olekaan yhteensopivia uuden iPad-mallin kanssa. Toisaalta aiemmat lisätarvikemarkkinat Applelle eivät ole koskaan olleet mitkään järin suuret, joten muutos voi virkistää tätä puolta mukavasti erilaisilla vaihtoehdoilla.

Toinen outo muutos on selkämyksessä olleen Smart Connector -liitännän siirtäminen pitkältä kyljeltä laitteen pohjaan. Selässä on kuitenkin useita eri magneetteja, joihin voi edelleen kiinnittää lisätarvikkeina myytäviä näppäimistöjä käytettäväksi vaakatasossa.

Näyttö on sen sijaan odotusten mukaan erinomainen ja siihen on tehty lukuisia päivityksiä. Vaikka nettiin vuoti jo ennakkotietoja näistä muutoksista, niin laatua on paranneltu tuomalla iPhone XR:stä tuttu LCD-teknologia iPadiin. Lopputulos tarjoaa tuntuvan parannuksen laitteen käyttöön, sillä esimerkiksi pelikäytössä paneeli pyörii tyydyttävän 120 hertsin taajuudella.

Suorituskyky

Uusi iPad Pro 11 on yksi tehokkaimmista tableteista, joita olemme päässeet hypistelemään.

Tabletti kykenee tekemään enemmän kuin yksikään muu Applen laite, sillä sen sisällä jyllää uusi, päivitetty A12X Bionic -suoritin. Vertailun vuoksi sen tehot ylittävät viime kuussa julkistetun iPhone XS:n vastaavat.

Käytännössä tehonnousua on tosin vaikea havaita, sillä iPadeissa on ollut jo vuosia tarpeeksi tehoa pyörittää kaikkein yleisimpiä sovelluksia ja toimintoja nikottelematta. Mutta Apple suuntaakin suoritinpäivityksensä kaikkein raskaimpien sovellusten käytettäväksi, mitä yhtiö esittelikin tapahtumassa demoillaan. Tarjolla oli niin Adoben Photoshop kuin konsolitason grafiikalla varustettuja pelejä.

Laitteen mukana tulee lisäksi uusittu Apple Pencil, joka kiinnittyy kylkeen magneettisesti ja latautuu automaattisesti.

Onkin vaikea olla vakuuttumatta uuden iPad Pron suorituskyvystä, mutta toisaalta emme voi myöskään olla miettimättä, kuinka paljon näistä lisätehoista hyötyy lopulta tabletin keskiverto käyttäjä.

Uusi iPad (2018) on Apple Pencilin kera paljon halvempi ja kykenee paljon enempään kuin monet muut tabletit tällä hetkellä.

Apple Penciliä voi myös tuplanapauttaa, jolloin se vaihtaa piirtotyyliä suoraan lennosta – demossa tätä esiteltiin Notes-sovelluksessa, mutta oletettavasti myös muut kehittäjät ryhtyvät hyödyntämään ominaisuutta tulevissa päivityksissään.

Ja jos koskaan luulet tarvitsevasi tablettia kuva- tai videokäsittelyyn, haluat renderöidä 3D-malleja tai haluat vain pyörittää useita sovelluksia samanaikaisesti, iPad Pro 11 on todennäköisesti juuri se päivitys, jota kaipaat.

Kamera ja akkukesto

Kuten saatatte arvata, emme ole koskaan olleet täysin vakuuttuneita tabletin käyttökelpoisuudesta huipputason kamerana, joten ellei sillä tarvitse ikuistaa jotain todella yllättävää, niin emme suosittele sen käyttöä ikinä.

Mutta Apple on silti päivittänyt tabletin kameraa ja nostanut sen megapikselimäärän kahteentoista. Se kykenee myös parempaan tarkkuuteen hämärämmissä valaistuksissa.

Ymmärrämme myös, että kamera on nykypäivänä tärkeä esimerkiksi lisätyn todellisuuden sovelluksissa tai koulutus- ja työkäyttöön tarkoitetuissa tilanteissa, joten edes välttävän kameran sisällyttäminen laitteeseen on tällöin ihan järkeenkäypä ratkaisu.

Etuosassa olevassa 7 megapikselin kamerassa ei ole iPhonesta löytyvää TrueDepth-ominaisuutta, mutta harvemmin iPadia käytetään selfieiden ottamiseen. Se on silti varsin käypäinen esimerkiksi videokeskusteluja varten (etenkin kun mukana on nyt FaceTime-ryhmäpuhelut), johon uskomme sen käyttötarkoituksen pääasiallisesti painottuvan.

Kaiuttimien äänentoisto on myös aiempaa vakuuttavampi, sillä jokaisessa nurkassa on tarvittavat elementit sekä ylä- että alapään toistoon. Ominaisuus oli jo entuudestaan vakuuttava, mutta nyt se on entisestään sitä kiitos aiempaa ohuemman ulkokuoren.

Ensiarvio

Olemme miettineet uuden iPad Pro -malliston päivitystä jo jonkin aikaa, ja ennen kaikkea tuumailleet, onko siitä oikeasti korvaajaksi kannettaville – vai onko se kenties suunnattu muuhun käyttöön. Olemme usein yrittäneet käyttää vanhempia iPad Pro -malleja oikeiden tietokoneiden korvikkeina, mutta vastaan tulee aina jokin sovellus tai verkkosivun mobiiliversio, joka pilaa yrityksemme. Ja sanoivat muut mitä tahansa, kosketusnäyttö ei edelleenkään pääse lähellekään hiiren käyttömukavuutta ja -laajuutta suurimmassa osassa tilanteissa.

Näistä huolimatta iPad Pro 11 saattaa hyvinkin muuttaa käsityksemme, sillä se on varta vasten suunniteltu suorituskykyä ja luovuutta vaativiin tarpeisiin. Tai kenties se houkuttelee ihmisiä, jotka haluavat vain siistimmän näköisen tabletin, ja se riittää heille päivitystä varten.

Kuten Applen aiempien tablettien – ja tablettien ylipäätään – kohdalla emme voi varauksetta sanoa, että iPad Pro 11 olisi pakko-ostettava. Etenkin kun tämän vuoden perusmalli suoriutuu kanssa hyvin. Mutta laite onnistuu silti vakuuttamaan monilla ominaisuuksillaan, joten jos uusi iPad Pro 11 kiinnostaa, niin suosittelemme pyörähtämään paikallisessa Apple-kaupassa testaamassa.