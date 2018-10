Ensiarviossa Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X on erinomainen älypuhelin käyttäjille, jotka haluavat pelata tuntikausia tai pitää Netflix-maratoneja tien päällä. Suurimmalle osalle käyttäjistä se on kuitenkin auttamattomasti liian suuri.

Huawei Mate 20 X:n julkistus tuli pienenä yllätyksenä, sillä olimme odottaneet vain Mate 20:n ja Mate 20 Pron julkaisua. Valmistaja haluaa kuitenkin nähtävästi panostaa myös pelaajiin ja suurinäyttöistä puhelinta kaipaaviin käyttäjiin.

Erityisesti pelikäyttöä varten hiottu puhelin on selvästi pienemmän kohderyhmän puhelin kuin Mate 20 tai Mate 20 Pro, mutta se ei kilpaile ainoastaan Razer Phone 2:n kaltaisten pelipuhelinten kanssa, vaan myös Nintendo Switchiä vastaan.

Huawei Mate 20 X:n myyntipäivä ja hinta

Huawei Mate 20 X:n suositushinta on 899 euroa, joten se asettuu Huawei Mate 20:n (799 €) ja Mate 20 Pron (1 049 €) väliin.

Puhelin saapuu myyntiin lokakuun 26. päivä, mutta meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa sen saatavuudesta Suomessa.

Muotoilu ja näyttö

Mate 20 X:ssä on valtava 7,2-tuumainen OLED-näyttö, joka tukee HDR-tekniikkaa. Se tarjoaa siis reippaasti tilaa vaikkapa PUBG:in tai Fortniten pelaamiseen.

Mate 20 Prosta poiketen näytön resoluutio on Full HD+ (2 244 x 1 080), ja näyttö kattaa 87,83 % puhelimen etuosasta. Se on siis suurempi ja tarkempi kuin Nintendo Switchissä.

Puhelimessa on sama pisaranmuotoinen näyttölovi kuin Mate 20:ssä, joten se on lähes huomaamaton käytössä. Mate 20:n tavoin näyttöloveen on sijoitettu vain puhelimen etukamera.

Valtavan kokonsa vuoksi Mate 20 X:n näytölle mahtuu huomattavasti enemmän sisältöä kuin tavallisen puhelimen ruudulle. Oli kyse sitten sähköposteistasi, nettisivuista tai kuvagalleriastasi, säästyt jatkuvalta skrollaamiselta.

Suuri näyttö johtaa luonnollisesti myös suuriin ulkomittoihin. Jopa suurikätisten käyttäjien on vaikea käyttää puhelinta yhdellä kädellä. Se ei myöskään vaikuta kovin käytännölliseltä arkielämässä.

Virtapainike ja äänenvoimakkuudensäätö ovat melko korkealla puhelimen oikealla sivulla, joten pienikätisten käyttäjien voi olla suorastaan vaikea ylettää niihin.

Puhelimen yläreunassa on yllättäen kuulokeliitäntä – ominaisuus, jota ei Mate 20 Prosta löydy. Lisäksi puhelimessa on kaksi kaiutinta: pohjassa ja yläosassa, joten saat taatusti peleihisi kunnollisen stereoäänen.

Vaikka puhelimen suuresta koosta ei pääsekään yli eikä ympäri, Huawei Mate 20 X tuntuu onneksi yllättävän kevyeltä kädessä. Puhelinta on siis mukava kannatella pitkienkin pelisessioiden ajan.

Puhelimen lasinen takakuori on melkoinen sormenjälkimagneetti, mutta myös varsinainen sormenjälkitunnistin on sijoitettu laitteen takapuolelle. Koko muodostuu ongelmaksi tässäkin asiassa, sillä skanneriin joutuu kurkottelemaan melkoisesti.

Mate 20 X:n vedenkestävyysluokitus on vain IP53, joten sen veden- ja pölynkestävyys ei ole lähelläkään nykypäivän lippulaivoja. Puhelin selviytyy siitä huolimatta mainiosti sadekuurosta.

Puhelin saa kaksi värivaihtoehtoa: Midnight Bluen (sininen) ja Phantom Silverin (hopeanharmaa).

Kamera ja akunkesto

Mate 20 X:ssä on valtava 5 000 milliampeeritunnin akku, joka mahdollistaa Huawein mukaan kolme tuntia pidemmän peliajan kuin kilpailijoiden puhelimissa.

Lisäksi valmistaja kertoo, että Mate 20 X jaksaisi pyörittää videota jopa 23 tuntia – yhdeksän tuntia pidempään kuin iPhone XS Max. Laitamme varmasti väitteen koetukselle lopullisessa arvostelussamme.

Puhelimessa on sama kolmoiskamera kuin Mate 20 Prossa. Leican kanssa kehitetyt 40 MP:n, 20 MP:n ja 8 MP:n kamerat pitävät huolen siitä, että Mate 20 X:llä saa vangittua parempia kuvia kuin millään toisella pelipuhelimella. Kamerat on aseteltu muiden Mate 20 -sarjan puhelinten tavoin neliömäiseen muodostelmaan. Neljäs rinkula on kameran LED-salama.

Voit lukea lisää kameroista Huawei Mate 20 Pro -ensiarviostamme.

Suorituskyky ja käyttöliittymä

Huawein pelipuhelimessa on reippaasti tehoa uuden Kirin 980 -suorittimen ja 6 Gt:n RAM-muistin ansiosta. Voit siis käytännössä pyörittää sulavasti mitä peliä tahansa.

Eri valikkojen ja sovellusten välillä liikkuminen oli sulavaa, emmekä havainneet puhelimessa mitään merkkejä hidastumisesta.

Valmistaja pyrkii parantamaan pelikokemusta myös uudella SuperCool-jäähdytinjärjestelmällään, joka on Huawein mukaan 20 kertaa tehokkaampi kuin tavallinen kuparijäähdytys. Lämpö johdetaan grafeenikalvoa pitkin erityiseen höyrykammioon, jossa oleva neste kondensoituu lämmön myötä kammion seinille – ja vetäytyy sitten kapillaarivoiman ansiosta takaisin altaaseen. Voit lukea SuperCool-tekniikasta tarkemmin englanninkielisestä artikkelistamme.

Käytännössä jäähdytystekniikka auttaa puhelinta jaksamaan pitkäaikaista pelaamista ilman pelkoa ylikuumenemisesta. Lämmönhallinta auttaa myös säästämään akkua.

Totisemmin pelaavat voivat parantaa pelikokemustaan vieläkin paremmaksi ostamalla lisävarusteena myytävän peliohjaimen. Puhelimeen kiinnittyvässä ohjaimessa on joystick ja nuolinäppäimet, jotka tuovat lisätarkkuutta pelaamiseen.

Puhelimen käyttöliittymä on Android 9:ään perustuva Huawei EMUI 9.0. Valmistajan oma käyttöliittymä ei ole kaikkien suosikki, mutta se on onneksi mukautettavissa tarkasti omien mieltymysten mukaan.

Ensivaikutelmamme

Huawei Mate 20 X on erinomainen puhelin pelaamisesta ja viihteestä kiinnostuneelle käyttäjäkunnalle, jotka haluavat mahdollisimman suuren näytön. Samalla se kuitenkin sulkee pois kaikki arkikäyttäjät, joiden pitäisi saada käytettyä puhelinta mukavasti myös yhdellä kädellä tai mahdutettua se kunnolla housujen taskuun.

Mate 20 X:ssä on lyömätön akunkesto ja valtava näyttö, eikä sille tunnu löytyvän selkeitä kilpailijoita. Se on selvästi niche-tuote, joka ei nouse samanlaiseen valokeilaan kuin Mate 20 tai Mate 20 Pro, mutta on yhtä kaikki rohkea veto Huaweilta.