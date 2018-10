Ensiarviossa Google Pixel 3 XL

Google lausui melko rohkeita väitteitä Pixel 3 XL:n julkistustilanteessa. Valmistaja nimittäin julisti, että Pixel 3 ja 3 XL ovat "maailman avuliaimmat puhelimet maailman parhailla kameroilla".

Emme pysty vielä vastat tyhjentävästi, pitävätkö Googlen lupaukset paikkansa, mutta ehdimme silti viettämään mukavasti aikaa uutuuspuhelimen kanssa Made by Google -julkistustilaisuudessa.

Annamme lopullisen arviomme puhelimen kyvykkyydestä lähiviikkojen aikana, kun olemme ehtineet testata kaikki sen ominaisuudet perusteellisesti.

Kaipaatko kompaktimpaa vaihtoehtoa samoilla ominaisuuksilla? Tutustu tästä puhelimen sisarmalliin: Ensiarviossa Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL myyntipäivä ja hinta

Google Pixel 3 XL tulee myyntiin Yhdysvalloissa jo 18. lokakuuta ja 12 muussa maassa 1. marraskuuta. Suomen myyntipäivästä ei ole kuitenkaan hiiskunut vielä mitään tietoja. Päivitämme tiedon tähän artikkeliin tai lopulliseen arvosteluun heti, kun tilanne selviää.

Emme vielä tiedä, mitä Pixel 3 XL tulee maksamaan Suomessa, mutta Saksassa ja Espanjassa 64 Gt:n mallin hinta asettui 949 euroon, Ranskassa 959 euroon ja Italiassa 999 euroon. 128 Gt:n tallennustilasta tulee vielä 100 euron lisämaksu.

Voimme odottaa, että Googlen uusi lippulaiva painii samassa luokassa iPhone XS:n, Galaxy Note 9:n ja tulevan Huawei Mate 20 Pron kanssa.

Muotoilu

Google Pixel 3 XL näyttää melko samalta kuin sitä edeltänyt Pixel 2 XL. Muotoilu ei muutenkaan tullut suurena yllätyksenä, sillä käytännössä kaikki uudistukset oltiin nähty jo lukuisissa vuotokuvissa.

Uudistuksiin kuuluu kuitenkin aiempaa pidempi näyttö ja näyttölovi. Lovi ja näytön alareuna ovat kuitenkin huomattavasti suurempia kuin monilla kilpailijoilla.

Puhelimessa on jälleen eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet, joten paksulle alareunalle on ainakin hyvä syy. Uudet kaiuttimet ovat 40 % aiempaa tehokkaammat.

Suuremmasta näytöstään huolimatta Pixel 3 XL onnistuu mukailemaan edeltäjänsä muotoilua. Puhelin tuntuu siis edelleenkin mukavalta kädessä, eikä ole mahdoton käyttää yhdellä kädellä.

Laitteen takapuolella jatkuu tuttu kaksivärinen design, mutta Google on pienentänyt kiiltävän lasin osuutta. Suurimman osan takakuoresta kattaa nyt lasinen mattapinta, joka tuntuu kädessä suorastaan kumiselta. Takakuoresta saa hyvän otteen, eikä siihen jää edes sormenjälkiä. Viimeistely tuntuu ja näyttää laadukkaalta.

Google ei ole edelleenkään siirtynyt kaksoiskameraan, vaan takana nähdään edelleenkin yksittäinen linssi ja LED-salama.

Sormenjälkitunnistin on sijoitettu puhelimen takapuolelle ja se löytyy luontevasta paikasta etusormelle. Virta- ja lukituspainike sijaitsee oikealla reunalla, samoin äänenvoimakkuudensäätö. Puhelimen vasen reuna on itse asiassa tyhjillään. Pohjaan on sijoitettu USB-C-liitäntä ja SIM-kelkka.

Google Pixel 3 XL:n saa ostettua kolmessa eri värissä: Just Black (musta), Clearly White (valkoinen) ja Not Pink (haaleaa vaaleanpunaista muistuttava sävy). Kyllä, Google todella nimesi värivaihtoehtonsa edellä mainitulla tavalla.

Näyttö

Google Pixel 3 XL:ssä on 6,3-tuumainen OLED-näyttö, joka tukee HDR-näyttötekniikkaa. Siinä on 18:9-kuvasuhde ja 1 440 x 2 960 -resoluutio. Kaikki näyttää siis tarkemmalta, selkeämmältä ja kirkkaammalta kuin aiemmin.

Kamera

Pixel 3 XL:n pääkamerassa on jälleen vain yksi linssi. 12,2 megapikselin yksittäinen kamera saattaa kuulostaa vähältä kilpailijoiden kaksois- ja kolmoiskameroihin verrattuna, mutta siitä ei kannata hämmentyä.

Aiemmat Pixel-mallit todistivat, että yhdelläkin kameralla saa aikaan markkinoiden parhaita kuvia. Odotuksemme ovatkin erittäin korkealla myös Pixel 3 XL:n suhteen.

Kamera on saanut uuden kiinnostavan ominaisuuden nimeltä Top Shot. Toiminon ajatuksena on etsiä automaattisesti kaikkein onnistunut kuva lukuisten otosten joukosta. Top Shot osaa muun muassa tunnistaa, onko kuva tärähtänyt, onko kohteiden edessä jotain epätoivottua tai onko jollain kuvattavista silmät kiinni.

Toiminto nauhoittaa käytännössä kolmen sekunnin mittaisen videon jokaista kuvaa. Se korostaa kuvien joukosta otoksen, joka on keinoälyn perusteella parhaiten onnistunut. Lyhyissä testeissämme ominaisuus vaikutti toimivan hyvin.

Muotokuvissa pystyy säätämään syväterävyyttä, ja voit myös valita color pop -efektin, joka muuttaa värikkään kohteen taustan mustavalkoiseksi. Toiminnon avulla kuvattava kohde todella loistaa taustastaan.

Koska puhelimessa on vain yksi kamera, sumennusefekti (boke) tuotetaan keinotekoisesti. Lopputulokset ovat kuitenkin siitä huolimatta erittäin onnistuneita.

Etupuolella on sen sijaan kaksi 8 megapikselin kameraa. Toinen niistä on tavallinen kamera, mutta toisessa on laajakuvalinssi, jotta saat otettua tyylikkäitä ryhmä-selfieitä. Kameraa on helppo vaihtaa näytöllä näkyvän zoomin avulla.

Akunkesto ja suorituskyky

Google Pixel 3 käyttää luonnollisesti puhdasta Android 9 Pieta – onhan kyseessä valmistajan itsensä kehittämä käyttöjärjestelmä. Puhelimen käyttö oli nopeassa testissämme erittäin sulavaa, mutta paneudumme asiaan tarkemmin lopullisessa arvostelussamme.

Konepellin alta löytyy Snapdragon 845 -suoritin ja "vain" 4 Gt:a RAM-muistia. Yhdistelmä tuottaa kuitenkin todennäköisesti riittävän hyvät tehot vaativampaankin käyttöön. Google on aiemminkin onnistunut optimoimaan laitteiston ja ohjelmiston niin saumattomalla tavalla, ettei puhelin tarvitse yhtä paljon RAM-muistia kuin muut Android-kilpailijat.

Pixel 3 XL:ssä on 3 430 mAh:n akku, joka on hieman pienempi kuin Pixel 2 XL:ssä nähty 3 520 mAh:n kenno. Android 9:n tuomien energiatehokkuuspäivitysten ansiosta akunkesto pitäisi kuitenkin olla parantunut aiemmasta. Testaamme puhelimen akkua tarkemmin lopullisessa arviossamme.

Puhelin tukee langatonta latausta millä tahansa Qi-latausalustalla, mutta sellainen täytyy hankkia erikseen.

Ensivaikutelmamme

Google Pixel 3 XL on vain pienehkö päivitys Pixel 2 XL:ään nähden. Puhelimessa on hieman parempi kamera, näyttö ja muotoilu sekä tehokkaammat komponentit. Suurimmat muutokset nähdään kuitenkin ohjelmistopuolella.

Se näyttää ja tuntuu onnistuneelta älypuhelimelta, vaikkei se ehkä ällistytäkään millään palstatilaa valtaavilla ominaisuuksilla. Puhelin tarjoaa sulavan käyttökokemuksen erinomaisella kameralla, mutta sen suosio Suomessa riippuu vielä puhelimen saatavuudesta ja hinnoittelusta.