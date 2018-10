Ensiarviossa Google Pixel 3

Jos etsit parhaalla kameralla varustettua älypuhelinta, on Google Pixel 3 oiva valinta. Mallin parannellut tekoälyllä toimivat kameraominaisuudet ja 12,2 megapikselin kamera takaavat loistavan kuvanlaadun. Puhelimen muotoilussa on tehty fiksuja ratkaisuja. Suurempi 5,5-tuumainen näyttö istuu hyvin siroon runkoon, ja puhelimen käsituntuma on parempi kuin viimevuotisen Google Pixel 2:n. Android Pie -käyttöjärjestelmällä toimiva Google Pixel 3 on toistaiseksi Googlen paras pienikokoinen älypuhelin.

Google esitteli eilen keskiviikkona uusimmat älypuhelimensa, jotka kantavat nimiä Google Pixel 3 ja Google Pixel 3 XL. Julkaisu ei sisältänyt juurikaan yllätyksiä, sillä käytännössä kaikki kuvat ja tiedot uudistuksista olivat jo vuotaneet etukäteen.

Google kerskui julkistettujen puhelimien sisältävän koko vuoden 2018 parhaimman älypuhelimesta löytyvän kameran. Väitteen Google aikoo lunastaa yhä kehittyneemmillä älykkäillä kameratoiminnoillaan.

Testaamamme uusi Pixel 3 on kohtuuhintainen, Android Pie -käyttöjärjestelmällä toimiva puhelin.

Uutuusmalli sisältää aiempaa suuremman, 5,5-tuumaisen väririkkaan OLED-näytön, mutta on sitä on silti helppo käsitellä yhdellä kädellä. Kyseessä onkin hyvä Android-puhelin niille kuluttajille, jotka arvostavat pientä kokoa ja edullista hintaa.

Uutuusmallissa on panostettu edeltävän Google Pixel 2:n tavoin erityisesti kameraan. Google Pixel 3 sisältää yhden 12,2 megapikselin takakameran ja kaksi 8 megapikselin etukameraa. Toinen etukameroista on varustettu laajakulmalinssillä, jonka avulla ryhmäselfieden ottaminen on entistäkin helpompaa.

Tarkemman ensiarviomme Google Pixel 3 -puhelimesta voit lukea jatkamalla selaamista.

Hinta ja saatavuus

Google Pixel 3:n toimitukset alkavat Yhdysvalloissa 18. lokakuuta ja Iso-Britanniassa sekä Australiassa 1. marraskuuta. Puhelin on tulossa myyntiin lisäksi ainakin Kanadassa, Ranskassa, Saksassa, Japanissa, Intiassa, Singaporessa, Espanjassa ja Taiwanissa.

Googlen aiempien älypuhelimien saatavuus Suomessa on ollut rajallista, eivätkä vasta lanseeratut Pixel 3 ja Pixel 3 XL tuo tilanteeseen poikkeusta. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin Googlen uutukaiset saapuvat Suomen markkinoille, mutta uskomme sen tapahtuvan Pixel 2:n tavoin ennemmin tai myöhemmin.

Google Pixel 3 on saatavilla 64 Gt:n ja 128 Gt:n versioina. Edullisemman 64 Gt:n version lähtöhinta Saksassa on 849 euroa ja 128 Gt:n mallin 949 euroa.

Uuden lippulaivamallin hinta on hieman kalliimpi kuin viimevuotisen Google Pixel 2:n, jonka julkistettu ensihinta oli vuosi sitten 799 euroa. Kalliimpi myyntihinta näyttäytyy kuitenkin parempana näyttönä ja kehittyneempinä kameraominaisuuksina.

Muotoilu

Google on säilyttänyt Pixel 3:ssa aiemmista malleista tutun kaksisävyisen muotoilun. Takakuoren yläosa on kiiltavää lasia ja loput 80 prosenttia takakuoresta mattapintaista lasia. Siirtymä kahden eri pinnan välillä on tehty aiempaa hienovaraisemmin, mutta muuten takakuoren ulkonäkö ei juuri poikkea edeltäjästään.

Päämateriaali on vaihtunut alumiinista lasiksi. Toisin kuin Google Pixel 2:ssa, Pixel 3:n koko takakuori on tehty etunäytön tavoin pehmeästä Corning Gorilla Glass 5 -lasista. Näyttöä ympäröi siro alumiinikehys, mutta muuten puhelimen ulkokuoresta ei metallia löydy.

Lasinen muotoilu altistaa puhelimen herkemmin vaurioille, mutta mahdollistaa paremman LTE-liitännän ja langattoman latauksen. Tämän vuoden trendi näyttäisikin olevan alumiinirakenteisten lippulaivapuhelimien puuttuminen, eikä Google Pixel 3 ole tähän poikkeus.

Uutuutena Pixel-puhelimet tukevat nyt myös langatonta latausta. Puhelimien kaveriksi Google lanseerasikin oman Pixel Stand -lataustelineen. Toivottua uudistusta saatiin odottaa pitkään, sillä edeltävä langatonta latausta tukenut Googlen puhelin on neljän vuoden takainen muovivalmisteinen Nexus 6.

Google Pixel 3:n reunat ovat aiempaa pyöristetymmät ja kehys iPhone-älypuhelimien tapaan vähemmän laatikkomainen. Sormenjälkitunnistin on kuitenkin säilytetty entiseen tapaan puhelimen takaosassa. Ulkoisesti malli muistuttaakin siloitellumpaa ja viimeistellympää versiota edeltäjästään.

Google Pixel 2:n tapaan uutuusmallin etuosasta löytyy kaksi kaiutinta ja tuki Active Edge -ominaisuudelle, mikä tarkoittaa sitä, että puristamalla puhelimen kylkiä voi avata esimerkiksi puheentunnistuksella toimivan Google Assistant -palvelun. Pidämme ratkaisusta enemmän kuin esimerkiksi Samsungin käyttämästä erillisestä painikkeesta, joka sekoittuu helposti äänenvoimakkuuden säätöön.

Viimevuotinen kaava näkyy myös valitettavasti kuulokeliitännän ja microSD-muistikorttipaikan puuttumisena. Koska lisämuistia ei ole saatavilla, on kuluttajan pärjättävä laitteen omalla 64 gigatavun ja 128 gigatavun muistilla. SIM-korttikelkka on sijoitettu puhelimen pohjaan USB-C-liitännän viereen.

Puhelin on saatavana kolmessa eri värissä. Uudet värivaihtoehdot ovat humoristisesti "Clearly White" (valkoinen), "Just Black" (musta) ja "Not Pink" (hennon vaaleanpunainen).

Kolmikosta tyylikkäin on "Just Black". Valkoinen "Clearly White" näyttää halvalta, ja "Not Pink" puolestaan tulee varmasti jakamaan kuluttajien keskuudessa mielipiteitä. Hempeä vaaleanpunainen väritys sopii niille, jotka haluavat erottautua joukosta, mutta ei kuitenkaan vedä vertoja viimevuotiselle mintun sävyiselle vaihtoehdolle.

Näyttö

Aiempaa suurempi 5,5-tuumainen OLED näyttö tekee Pixel 3:sta modernin, kolmannen sukupolven puhelimen. Laajennettu näyttö istuu hyvin huhuttua pienempään runkoon. Puhelimen mitat ovat 145,6 x 68,2 x 7,9 millimetriä ja se painaa 148 grammaa. Google Pixel 3 on siis samaa kokoluokkaa kuin pienemmän 5-tuumaisen näytön sisältävä Google Pixel 2.

Ensinäkemältä Pixel 3:n näyttö vaikuttaa laadukkaammalta kuin edeltävän Pixel 2:n. Pixel 3:n näyttö on vain muutaman pikselin tarkempi, mutta huomattavasti pidempi. Kuvasuhdetta on kasvatettu viimevuotisesta 16:9-kuvasuhteesta 18:9-kuvasuhteeseen, minkä ansiosta myös kehyksen koko on pienentynyt. Muotoiluun tehdyillä parannuksilla Google nostaa uuden mallinsa muiden nykyaikaisten puhelimien joukkoon.

Edistysaskelista huolimatta kehyksen ala- ja yläreuna ovat kahden etukaiuttimen vuoksi yhä huomattavasti suuremmat kuin kilpailijoiden. Ulkoasua kohentaa näyttöloven puuttuminen, ja muotoilun lopputulosta voi kaikkiaan pitää onnistuneena.

Akunkesto

Pixel 3 sisältää odotettua pienemmän 2 915 milliampeeritunnin akun. Vaikka kyseessä on esimerkiksi Samsung Galaxy S9:n 3 000 milliampeeritunnin akkua pienempi virtalähde, on akku parannus viimevuotiseen 2 700 milliampeeritunnin akkuun nähden. Myös uuden Android 9 Pie -käyttöjärjestelmän uskotaan tuovan kaivattuja parannuksia akunkestoon.

Yhden latauskerran pitäisi riittää helposti peruskäytöllä koko päiväksi. 18 watin pikalataus ja langaton lataus -mahdollisuus ovat hyödyllisiä lisäominaisuuksia akun lataamiseen.

Google Pixel 3 on sisustettu Qualcomm Snapdragon 845 -suorittimella ja neljän gigatavun RAM-muistilla. Neljän gigatavun RAM-muistin vuoksi puhelimen suorituskyky tuskin nousee muiden valmistajien kuuden gigatavun RAM-muistin sisältävien kännyköiden tasolle. Myös Applen uusimmista iPhone-malleista löytyvä A12-suoritin peittoaa Pixel 3:n Snapdragon 845:n leikiten. Googlen omistaman oman ohjelmiston pitäisi kuitenkin sujuvoittaa suorituskykyä.

Kamera

Pixel 3 pitää sisällään erillisen Pixel Visual Core -lisäsuorittimen, joka mahdollistaa paremman kuvanlaadun. Aiempaa upeammat kuvat takaavat 12,2 megapikselin kamera ja älykäs Top Shot -toiminto, joka valitsee koneoppimisen avulla parhaimmat otokset.

Takakameran f/1,8-kokoinen aukko ei riko nopeusennätyksiä, mutta etenkin Night Slight -tila tarjoaa mukavaa lisähelpotusta hämäräkuvaamiseen. Google julisti julkistustilaisuudessaan Pixel 3:lla pimeässä napsittujen otosten päihittävän jopa erinomaiseksi rankatulla iPhone XS:llä otetut hämäräkuvat.

Takakamerasta löytyy optinen elektroninen kuvanvakain ja 1,4 mikrometrin pikselit. Kamera tallentaa 4K-videota 30 ruudun sekuntinopeudella.

Ryhmäselfien ottaminen on helppoa toisen, laajakulmalinssin sisältävän etukameran ansiosta. Laajempi kuvakulma mahdollistaa sen, että koko porukka mahtuu kuvaan ilman ikäviä rajauksia. Molempien etukameroiden tarkkuus on kahdeksan megapikseliä. Laajakulmalinssin aukkokoko on f/2,2 ja se tarjoaa 97 asteen näkymän. Pääkäyttöisen etukameran aukkokoko on puolestaan f/1,8 ja näkymä 75 astetta.

Ensivaikutelmamme

Google Pixel 3 tarjoaa suuren määrän huippuominaisuuksia pienemmässä ja paremmin käteen sopivassa paketissa kuin sen isoveli Google Pixel 3 XL. Puhelimen etuosasta löytyy Google Pixel 3 XL:n tavoin kaksi kaiutinta, 12,2 megapikselin tekoälyllä toimiva takakamera ja viimevuotista mallia huomattavasti parempi näyttö.

Google Pixel 3 maksaa vähemmän kuin syyskuussa julkistettu iPhone XS. Hyvän myyntivaltin takaa puhelimesta löytyvä uusi ja kehuttu Android Pie -käyttöjärjestelmä, ja Googlen lupaus tarjota puhelimelle käyttöjärjestelmäpäivityksiä ainakin kolmeksi vuodeksi. Vaikka Google Pixel 3:n lähtöhinta on korkeampi kuin vuoden takaisen Google Pixel 2:n, on uutuuspuhelin hyvää vastinetta rahalle.

Testaamme Google Pixel 3:n akunkestoa ja kameraa tarkemmin lähipäivien aikana, jonka jälkeen annamme kattavamman kokonaisarviomme.