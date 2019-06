[CLONE NL] Nikon D850 review

Of je nu bruiloften, landschappen, portretten, actie of wilde dieren wilt fotograferen: met de D850 zal het je aan niets ontbreken. In vergelijking met de D810 (en met zijn naaste concurrenten) is de D850 een stuk veelzijdiger. Het is een geniale DSLR, misschien wel de meest complete camera die we ooit hebben getest.

Bekijk hieronder onze hands-on video

Eigenschappen

Full-frame CMOS-sensor, 45,7 MP

Grote en heldere optische zoeker

4K video-opname

De D810 had net als de baanbrekende Nikon D800/D800e een resolutie van 36,3 MP, en die is inmiddels in de schaduw komen te staan van zowel de Canon EOS 5DS met 50,6 MP als de Sony Alpha A7R II met 42,2 MP. Maar de D850 krijgt een compleet nieuwe full-frame back-illuminated sensor (BSI) met 45,7 MP. Dit is een forse verhoging van het aantal pixels ten opzichte van de D810, en niet veel minder dan bij de 5DS.

Doordat de elementen die het licht opvangen dichter bij het oppervlak van de sensor zitten, presteert het BSI-ontwerp bij weinig licht in principe beter dan voorgaande sensoren. Net als we bij de D810 (en de D800e) hebben gezien, doet de D850 het zonder anti-aliasing filter, waardoor nog meer detail uit de sensor kan worden geperst, maar wel een risico op moiré patronen ontstaat.

Nikon D850 specs Sensor: 45,7 MP full-frame CMOS Lensvatting: Nikon F Scherm: 3,2-inch kantelbaar touchscreen, 2.359.000 dots Continu fotograferen: 7 bps Autofocus: 153-punts AF Video: 4K Connectiviteit: wifi and bluetooth Batterijduur: 1.840 opnames Gewicht: 1.005 g

Als je in bepaalde situaties niet de volledige resolutie van de D850 wilt gebruiken (of die niet nodig hebt), kun je uit twee lagere resoluties kiezen: 25,6 MP en 11,4 MP, en de opnames in RAW- of JPEG-formaat opslaan. Deze mogelijkheden lijken ons aantrekkelijk voor nieuws- en sportfotografen, die de beelden zo snel mogelijk aan de foto-afdeling van de redactie willen doorsturen, en anders misschien liever voor de 20,8 MP Nikon D5 hadden gekozen in plaats van de D850.

Een andere handige functie van de D850 is de DX-cropmodus, waarbij de omtrek van de zoeker afgedekt wordt; het beeld dat zo ontstaat is vergelijkbaar met dat van een DSLR met APS-C-formaat. De resolutie is dan lager, omdat je maar een deel van de sensor gebruikt, maar de D850 heeft zo'n gigantische resolutie dat je nog steeds 19,4 MP-beelden kunt schieten en dit is indrukwekkend en komt dicht in de buurt van de resolutie van 20,9 MP die zowel de D500 als de D7500 bieden. De camera biedt ook een nieuwe beeldverhouding, namelijk 1:1 bij 30,2 MP.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Vergeleken met de D500 (en trouwens ook met de D5), heeft de Nikon D850 een nogal bescheiden ISO-plafond van 25.600, met een eigen basisgevoeligheid van ISO 64. Dat zal je niet verbazen, want de sensor is dicht bepakt. Het gevoeligheidsbereik is vergroot tot een ISO-equivalent van 108.400 (Hi2). Landschapsfotografen zullen blij zijn met het nieuws dat de D850 ook over een Lo1-instelling beschikt die overeenkomst met ISO 32.

De D850 is uitgerust met een 0,75x optische zoeker en dat is de grootste vergrotingsfactor ooit op een FX Nikon DSLR, en het is ook wat meer dan de 0,71x zoeker op de 5DS. In tegenstelling tot de D810 heeft de D850 ook een kantelbaar, 3,2-inch, 2.359.000-dots touchscreen. De specificaties zijn vergelijkbaar met die op de D500, maar dit scherm heeft veel meer aanrakingsmogelijkheden. Je kunt door aanraking van het scherm bijvoorbeeld door de menu's bladeren, scherpstellen ('touch to focus') en foto's bekijken.

De D850 kan 4K UHD video-opnames in FX-formaat maken, waarbij de sensor tot wel 30p niet wordt gecropt en je de beeldhoek van je lenzen dus volledig kunt benutten. Er zijn ook videomodi met een lagere resolutie, zoals Full HD-opnames in 60p, en je kunt in de camera 4K UHD timelapse-video's maken.

Als 4K timelapse-opnames nog niet genoeg voor je zijn, dan kan je met de D850 dankzij de ingebouwde-intervalmeter en met behulp van software van derden ook full resolution timelapse-video's maken – je maakt dan gewoon een nieuwe map aan en reset de nummering van de bestanden voor elke timelapse-reeks. Het omslachtig uitzoeken van de gewenste bestanden is niet meer nodig.

De D850 heeft geen CompactFlash-kaartsleuf zoals de D810 die had, maar in plaats daarvan een XQD-sleuf

Het toestel heeft ook een elektronisch Vibration Reduction-systeem, dat het effect van cameratrillingen verkleint wanneer je vanuit de hand filmt, en hij heeft poorten voor een externe microfoon en audio monitoring.

De D850 heeft geen CompactFlash-kaartsleuf zoals de D810 die had, maar in plaats daarvan een XQD-sleuf, wat prestatievoordelen oplevert (hoewel Nikon momenteel de enige fabrikant is die dit opslagformaat op zijn camera's toepast). De SD-kaartsleuf is geschikt voor kaarten tot en met UHS-II.

De D850 krijgt Nikon's SnapBridge-connectiviteit, waarmee foto's via een energiezuinige bluetoothverbinding tussen de camera en je slimme apparaat draadloos overgezet kunnen worden. Foto's kunnen dan van de camera naar het apparaat worden overgezet terwijl je ze maakt, als bestanden van 2 MP of de maximale resolutie (hoewel we dit met 45,4 MP-bestanden zouden afraden), of je kunt de foto's die je wilt overzetten één voor één op de camera selecteren. Voor een snellere overdracht via wifi kun je de foto's die je wilt overzetten in de app opzoeken en selecteren.