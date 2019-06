[CLONE] iPad Pro 11 (2018) review

De iPad Pro 11-inch is uitstekend en simpelweg de beste tablet die Apple ooit heeft gemaakt, maar je moet wel weten hoe je er het beste uit kunt halen. Zoals de naam al doet vermoeden, is de tablet ontworpen voor de professional. En voor wie creatief en ander werk doet, is de kracht, de precisie en de algehele kwaliteit van de tablet zeer goed. Als je een 'standaard' gebruiker bent, koop je de iPad Pro als een luxe apparaat en media powerhouse en betaal je voor het voorrecht.

Update: iPads draaien van oudsher op hetzelfde iOS als iPhones, maar Apple heeft aangekondigd dat het een eigen besturingssysteem maakt, genaamd iPadOS.

Dit nieuwe besturingssysteem helpt om iPads van grote iPhones te veranderen in indrukwekkende mac-achtige werkstations, met functies als gebarenbediening en verbeterde markeringen. Bekijk onze iPadOS hub voor alles wat je moet weten over het nieuwe besturingssysteem.

Toen Apple met iPadOS pronkte, deed het dat op iPad Pro's, dus je kunt verwachten dat deze tablets de beste zijn voor het nieuwe besturingssysteem van Apple.

Dus hier zijn we dan, met een nieuwe iPad Pro om uit te proberen - een die waanzinnig krachtig is, met een gereviseerd ontwerp, een verbeterd scherm, en er zijn een heleboel extra's aan toegevoegd.

Apple moest de iPad Pro al verbeteren sinds de lancering van het origineel, en dit is de tablet waarvan ze zeiden dat ze die wilden maken. Het is een kleiner apparaat met een groter scherm, veel vermogen, en een Apple Pencil dat je niet zo verdomd snel verliest.

Dit was alles wat de tablet nodig had om er een echt apparaat van te maken voor de professionele gebruiker, en Apple heeft het geleverd. Dus hier zijn we dan met de iPad Pro 11-inch (of iPad Pro 11, voor u en ons), die als doel heeft de verschillende problemen die de eerste Pro's hadden op te lossen.

Apple heeft dit nieuwe model inderdaad 'de iPad die we vanaf het begin wilden maken' genoemd - maar hoewel dit zonder meer de beste tablet is die Apple ooit heeft gemaakt, is het de vraag of de 'gemiddelde' gebruiker voldoende voordeel zal halen uit de nieuwe iPad Pro om de extra kosten ten opzichte van de nieuwste 'basis'-iPad, die eerder dit jaar werd gelanceerd, te rechtvaardigen.

iPad Pro 11 prijs en lanceringsdatum

De nieuwe, kleinere, iPad Pro 11, die we hier zien (er is ook een nieuwe iPad Pro 12.9) begint bij 899 euro en wordt geleverd met een verscheidenheid aan configuraties.

Om te beginnen is de tablet verkrijgbaar in een wifi-versie en een wifi plus 4G-versie.

Je hebt ook een scala aan opslagcapaciteiten, dus laten we de prijzen opsplitsen. De bovenstaande startprijs geldt voor de versie die alleen voor wifi is bedoeld, met 64 GB opslagruimte.

De volgende opslaggrootte is 256 GB, die begint bij 1069 euro, gevolgd door 512 GB voor 1289 euro. Bovenaan de stapel staat de 1TB versie, die maar liefst 1729 euro kost.

Onthoudt wel dat alle bovenstaande prijzen voor de Wi-Fi-only versie zijn - als je mobiele connectiviteit wilt toevoegen moet je 170 euro extra bijleggen.

De nieuwe iPad Pro 11 is nu uit. Hier is ons overzicht van de nieuwste iPad Pro: aanbiedingen en prijzen.

Geheel nieuw scherm

Meestal is er met een nieuwe iPad één nieuwe functie die opvalt, maar dit keer zijn er verschillende van deze functies, nu Apple zijn krachtigste (en duurste) tablet heeft vernieuwd.

Het eerste dat de aandacht trekt van iedereen die de iPad Pro 11 oppakt, is het nieuwe scherm, dat zich zich nu dichter bij de randen van het apparaat bevindt en de vroegere dikker randen zijn nu dus verdwenen.

Het 11-inch scherm zelf is door Apple geüpgraded tot een Liquid Retina-display, iets wat we voor het eerst zagen op de iPhone XR toen deze werd gelanceerd. Het heeft niet hetzelfde verbluffende effect dat je krijgt van een OLED display, zoals je vindt op de Samsung Galaxy Tab S4, en gezien de hoge prijs die de nieuwe iPad Pro heeft is het nogal vervelend dat je niet beschikt over de beste schermtechnologie.

Dat wil niet zeggen dat het een slecht scherm is - de TrueTone-technologie van Apple en de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz voegen echt iets toe aan de kwaliteit van de ervaring en HDR-inhoud is rijk aan details.

Nu we het hebben over HDR- hoewel de iPad Pro 11 inderdaad HDR-inhoud zal afspelen, doet hij dat via EDR (Extended Dynamic Range), die het kleurbereik, maar niet de helderheid van echte HDR biedt.

Het heeft ook niet de rijke kleurweergave waar je van kunt genieten op OLED-schermen, waardoor er meer natuurlijke tinten ontstaan. Als je naar een drama van vroeger of een korrelige serie kijkt, is dit waarschijnlijk beter - maar voor visueel krachtigere scènes kan het er een beetje gaar uitzien, met de LCD-achtergrondverlichting die meer door het donkere gebied sijpelt dan op een OLED-display.

Het totale effect van het grotere scherm is indrukwekkend als je het vergelijkt met de oudere tablet, hoewel je waarschijnlijk verbaasd zult zijn over de hoeveel randen er nog aanwezig zijn.

Je had kunnen verwachten dat het scherm tot aan de randen van het apparaat zou lopen, maar er is nog steeds een balk zichtbaar die je stoort als je het apparaat in liggende positie houdt, en die aan de bovenzijde de front-facing camera bevat.

Verbeterd ontwerp

Apple houdt er blijkbaar van om gefaseerd te ontwerpen, waarbij je van vloeiende lijnen overgaat in een meer industrieel, bijna brutaal ontwerp - en dat laatste is wat je op de nieuwe iPad Pro hebt.

De zijkanten zijn meer verwant aan de iPhone 4 of iPhone SE dan aan enig ander apparaat dat we van het merk hebben gezien, en het maakt het vasthouden van de iPad Pro 11 een iets andere ervaring.

Het is comfortabel, en het geeft de iPad wat meer grip, maar het mist het luxe gevoel van een gebogen stuk metaal in de hand. Sir Jony Ive beweerde in een recent interview dat deze aanpassing aan het ontwerp te danken was aan de ingenieurs die het eindelijk mogelijk maakten om de onderdelen te verkleinen, maar in werkelijkheid voelt het alsof de platte randen alleen maar werden geïmplementeerd om een vlakke rand te creëren waar het Apple potlood aan vastzit.

De algehele ontwerpkwaliteit is zeker een stapje hoger, hoewel er hier geen glas op de achterkant zit. Een glazen achterkant zou het mogelijk maken om draadloos op te laden, maar dat wordt nog niet ondersteund in een tablet, want er zou dan een groot oplaadkussens of dock beschikbaar moeten zijn.

De luidsprekers in de hoeken van het apparaat zijn nog steeds aanwezig en vormen een kwartet, maar ze zijn zo ontworpen dat ze een woofer en tweeter in elk van de hoeken van het apparaat bevatten om het geluid te verbeteren - dat is een pluspunt voor fans van muziek en gaming, maar het slechte nieuws is dat Apple de hoofdtelefoonaansluiting van dit apparaat heeft verwijderd.

Zonder koptelefoon in de doos zal dit een bron van ergernis worden voor veel gebruikers, die vrij snel problemen kunnen krijgen.

Je denkt misschien "Het is prima, ik gebruik gewoon de adapter van mijn iPhone, die ik kreeg nadat Apple de hoofdtelefoonaansluiting van de iPhone 7 heeft laten vallen". Dan moeten we je wel zeggen: dat gaat niet gebeuren, want Apple heeft de iPad Pro omgezet naar een USB-C-aansluiting, zoals op de MacBook.

Het resultaat is dat als je geen Bluetooth-hoofdtelefoon hebt, of als je een mooi paar bekabelde oortjes hebt die je wilt gebruiken, je wat meer geld moet uitgeven bovenop de aankoopprijs van deze tablet.

Tuurlijk, je kunt een aantal leuke Bluetooth-opties kopen, en misschien heb je er al een paar. Of je kunt 8 euro uitgeven aan een adapter zodat je je huidige hoofdtelefoon kunt gebruiken. Wat je voorkeur ook is, dit is iets om je bewust van te zijn voordat je de iPad Pro 11 koopt.