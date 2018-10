Arvostelussa Xbox One X

Xbox One X:ssä on pelitietokoneen verran tehoja pienessä koossa, ja se onnistuu tuomaan jotain ennennäkemätöntä konsolien maailmaan: aidon 4K-pelaamisen. Mutta vaikka pelit näyttävät ällistyttävän kauniilta ja ne ovat myös HDR-tekniikan ansiosta täynnä yksityiskohtia, täyttyy 1TB:n kiintolevy varsin nopeasti isojen tiedostokokojen vuoksi. Tuosta pienestä ongelmasta huolimatta Xbox One X täyttää lupauksen 4K HDR -pelaamisesta ja tuo selvästi laadukkaimman pelikokemuksen, mitä konsoleilla on nähty.

Xbox One X on tällä hetkellä maailman tehokkain pelikonsoli. Sisällä on kahdeksan ytimen 2,3GHz:n suoritin ja 12 gigatavua GDDR5-muistia. Laitteen näytönohjaimen kellotaajuus on 1 172 MHz ja suorituskyky 6 teraflopsia.

Tehokkaan laitteen tarkoitus on mahdollistaa Xbox One X -pelien pelaaminen aidolla 4K-resoluutiolla, usein kuvataajuudella 60 kuvaa sekunnissa. HDR-toisto onnistuu peleissä HDR10-formaatilla, ja pian onnistuu myös 4K HDR Dolby Vision -suoratoisto, kunhan uusi softa julkaistaan.

Xbox One X:n hankkiminen ei tarkoita, että pitää välttämättä ostaa heti iso kasa uusia pelejä. Se kuuluu Microsoftin konsoliperheeseen, eli käyttäjän ei tarvitse hankkia "paranneltuja" versioita jo omistamistaan peleistä.

Tämä tarkoittaa, että aiemmin hankkimasi pelit näyttävät fantastisilta Xbox One X:llä – ilmaiset päivitykset saavat Rise of the Tomb Raiderin, Star Wars Battlefront II:n ja Forza Motorsport 7:n näyttämään mielettömän upeilta.

Mitä tulee äänipuoleen, niin konsoli tukee muiden formaattien ohella Dolby Atmos -standardia, joka saa videot kuulostamaan yhtä hyviltä kuin ne näyttävät.

Katso alla olevalta englanninkieliseltä videolta, mitä kaikkea pakkauksesta löytyy

Vaikka Xbox Onen speksit pelkästään ovat jo vahva perustelu sen ostamiseksi, ei asia ole aivan niin yksinkertainen. X on tietenkin tehokas, tyylikäs ja mahtava, mutta se kuitenkin monelta osin vain paranneltu versio Xbox One S:stä, jonka 1TB:n versio maksaa Suomessa 240 euroa.

X:n pelejä voi pelata aidolla 4K-tarkkuudella, kun S:n pelit skaalataan 4K-resoluutioon. Xbox One S tekee kuitenkin skaalauksen niin hyvin, että eroa ei huomaa helposti. Ja vaikka eron huomaisikin, onko se hintaeron (lähes 200 euroa) arvoinen parannus? Makuasia.

Xbox Onen konsoliperhe mahdollistaa samojen pelien pelaamisen samalla käyttöliittymällä.

Vaikka unohtaisi hetkeksi Xbox One S:n olemassaolon, ei Xbox One X ole täysin virheetön. 1TB:n kiintolevy saattaa kuulostaa riittävältä, mutta koska kaikki X:n parannellut uudet pelit käyttävät 4K-tarkkuutta, ei yksi terabitti tunnu pitkään kovin isolta.

Esimerkiksi Gears of War 4 vie 100 gigatavua tilaa Xbox One X:llä. Toinen lippulaivapeli, Forza Motorsport 7, syö päivitysten jälkeen saman verran tallennustilaa. Suomalainen scifi-räiskintä Quantum Break taas vaatii peräti 178 gigatavua. Nämä kolme Xbox One X:n suosituinta peliä vievät siis noin 40 prosenttia kiintolevysi tilasta.

Tarkoitus ei ole pilata Microsoftin fanien innostusta uuden konsolin suhteen, ja Xbox One X on rajoituksistaan huolimatta monelle pelaajalle edelleen kautta aikojen paras konsoli. Ongelma on lähinnä siinä, että se ei erotu niin merkittävästi paljon halvemmasta Xbox One S:stä.

Tarvitsetko juuri sinä Xbox One X:n? Lue arvostelumme loppuun saadaksesi asian selville.

Muotoilu

Jos olet nähnyt Xbox One S:n, pystyt hyvin kuvittelemaan, miltä Xbox One X näyttää. Laitteet olisivat lähes identtiset, jos niiden värityksessä ei olisi eroa.

Mikäli One S ei ole sinulle tuttu laite, niin Xbox One X on siis suunnikkaan muotoinen ison Blu-ray -soittimen kokoinen mattamusta laatikko. Se on aivan erinäköinen kuin vanhaa VHS-nauhuria muistuttanut alkuperäinen Xbox One. Muotoilu tuntuu entistä vaikuttavammalta, kun ajattelee tarkemmin, mitä laitteen sisältä löytyy.

Selvimmät erot S:n ja X:n välillä ovat väritys, joka on siis muuttunut valkoisesta mattamustaan, sekä levyaseman siirtäminen konsolin etupuolen vasemmasta yläreunasta keskelle eteen.

Nämä muutokset ovat esteettisiä, eivätkä ne vaikuta mitenkään itse järjestelmän toimivuuteen... Se ei ole huono juttu, sillä Xbox One S oli jo melkoinen taidonnäyte.

Levyaseman paikan siirtäminen on isoin ero X:n ja S:n muotoilussa.

Levyasema ei pyöritä vain Xbox Onen pelejä vaan myös 4K Blu-ray -levyjä. Tuo ei ehkä kuulosta merkittävältä, mutta jos et tiennyt, niin Microsoftin 4K-konsolit ovat ainoita, joista löytyy 4K Blu-ray -soitin. Siksi asia on mainitsemisen arvoinen.

Yhtäläisyydet One S:n kanssa jatkuvat myös laitteet takaosassa. Vasemmalta oikealle löytyy virtalähteen portti, HDMI-lähtö, HDMI-tulo, kaksi USB-porttia, infrapunalähtö, optinen äänilähtöliitäntä ja verkkoyhteysportti. Kinect-porttia ei enää löydy – Microsoft on käytännössä kuopannut tuon lisälaitteen, sillä se on lakannut myymästä USB-adaptereita, joiden avulla Kinect voitiin liittää uusiin konsoleihin.

Uuden laitteen mukana on hieman tummempi peliohjain, joka on käytännössä sama kuin Xbox One S:n mukana tuleva. Kuten sanonta kuuluu: Jos jokin ei ole rikki, sitä on turha korjata.

Mikäli peliohjaimet ovat liian epätarkkoja omaan makuusi, tulee Xbox One X tukemaan lähitulevaisuudessa näppäimistöä ja hiirtä. Kyseessä ei ole ensimmäinen konsoli, joka pystyy siihen, sillä kunnia siitä kuuluu Dreamcastille. Pelaajat ottavat uudistuksen kuitenkin varmasti vastaan ilolla, koska se tuo tarkkuutta ja parempaa reagointia.

Laitteiston tekniset ominaisuudet

Spekseistä näkee todellisen eron Xbox One X:n ja muiden konsolien välillä.

Konsolissa on kahdeksan ytimen 2,3GHz:n suoritin ja 12 gigatavua GDDR5-muistia. Näytönohjaimen kellotaajuus on 1 172 MHz ja suorituskyky 6 teraflopsia. Nuo numerot ovat melko vakuuttavat, ja niiden pitäisi pystyä tuomaan 4K HDR -pelaamisen uuden aikakauden olohuoneeseesi.

Ennen kuin ryntäät PC-foorumeille kertomaan, että konsolit ovat nyt ohittaneet tietokoneet suorituskyvyn suhteen, kannattaa muistaa, että toisin kuin on näytönohjaimen VRAM-muistin suhteen, on One X:n 12 gigatavun RAM-muisti prosessorin ja näytönohjaimen jakama. Vertailu on siis vaikeaa.

Xbox One X:n suoritin taas on kustomoitu kahdeksanytiminen Jaguar, jonka kellotaajuus on 2,3GHz. Kyseessä on 76 prosentin parannus verrattuna alkuperäiseen Xbox Oneen ja Xbox One S:ään, ja se on noin samaa tasoa kuin nykyisen sukupolven Intel Core i3 -prosessori. Vertailu tietokoneisiin ei tosin ole täysin hedelmällistä, kuten aiemmin kirjoitimme.

X:n takaosan portit ovat identtiset Xbox One S:n kanssa.

Microsoft toivoisi mieluiten, että Xbox One X:ää verrattaisiin PS4 Prohon sen muiden omien konsolien sijaan. Sonyn järjestelmä on varsin kilpailukykyinen, sillä Jaguar-suorittimen kellotaajuus on 2,4GHz ja grafiikkapiirissä on 36 ydintä (911MHZ). Sen lisäksi laitteessa on 8 gigatavua GDDR5-muistia. Muistin lukunopeus on 218 gigabittiä sekunnissa, mutta se yltää silti neljän teraflopsin suorituskykyyn. Microsoft vie voiton tässä taistossa.

One X:n heikkous on sen kiintolevy, sillä pieni 1TB:n levy on nykyään melko standardi. Asian suhteen ei ole vielä tässä vaiheessa oikein mitään tehtävissä, sillä Microsoft myy toistaiseksi vain 1TB:n Xbox One X -konsoleita.

Asia ei vaivaisi niin paljon, jos tietäisimme, että Microsoft ei pysty asentamaan isompia kiintolevyjä konsoleihinsa, mutta Xbox One S:n 2TB:n kiintolevy kertoo, että se on mahdollista ja että Microsoft on tehnyt selvän tietoisen päätöksen jättää sen pois One X:stä.

Suorituskyky ja peli- ja sisältövalikoima

Tietysti kaiken tuon suorituskyvyn pitää näkyä ja tuntua pelikokemuksessa. Voimme onneksi kertoa, että Xbox One X suoriutuu juuri niin hyvin kuin on markkinoitu. Pelit näyttävät poikkeuksetta fantastisilta, käytät sitten resoluution 1080p:n televisiota tai 4K HDR -televisiota.

Käsitellään kuitenkin jokaista tapausta erikseen.

Jos omistat 1080p:n tarkkuuden television, Xbox One X käyttää supersampling-tekniikkaa luodakseen paremman näköisiä kuvia. Kyseessä on monimutkainen termi, mutta perusidea on se, että peli muokataan 4K-tekniikkaan ikään kuin se olisi 4K-näytöllä. Se tarkoittaa, että yksityiskohtia on nelinkertaisesti. Kaikkea tätä dataa ei voi toki nähdä 1080p:n televisiolla, jolla on käytössään rajallinen määrä pikseleitä, mutta tuloksena on kuitenkin kuva, jossa on paljon enemmän yksityiskohtia.

Käytännössä se tarkoittaa, että kuvat ovat paljon terävämpiä. Puut, oksat ja lehdet eivät esimerkiksi näytä niin rosoisilta, ja sankka sumu näyttää Xbox One X:llä paljon realistisemmalta kuin alkuperäisellä konsolilla.

Supersampling-tekniikkaa käyttävän 1080p:n resoluution kuva erottuu selvästi edukseen verrattuna tavalliseen 1080p:n tarkkuuteen. Xbox One X ei tee kuitenkaan suurta vaikutusta sinuun, jos et arvosta pieniä visuaalisia yksityiskohtia peleissä.

Ellet sitten hanki 4K HDR -televisiota.

4K HDR -televisiolla Xbox One X näyttää kaikki tehonsa. Pelit pyörivät aidolla 4K-tekniikalla ja tarjoavat neljä kertaa enemmän yksityiskohtia kuin tavallinen 1080p:n resoluutio. Värivaihtoehdot ovat myös monipuolisemmat HDR-tekniikan laajan dynaamisen alueen ansiosta. Taivas näyttävät sinisemmältä, ruoho vihreämmältä ja värimaailma on mahtava jokaisessa kohtauksessa. Tulokset puhuvat puolestaan.

Visuaaliset parannukset eivät ole ainoa kehitysaskel Xbox One X:ssä. Myös kuvataajuus on parantunut, eli ruudulla näkyy enemmän kuvia sekunnissa.

Emme käy läpi asiaa yksityiskohtaisesti, mutta sanotaan nyt, että kun tietyissä kohtauksissa on runsaasti yksityiskohtia ja eri kohteita, konsoli ikään kuin häkeltyy tehtävämäärästä. Kuvataajuus siis putoaa 60 kuvasta sekunnissa 55:een tai pienempään. Tämä oli ongelma alkuperäisellä Xbox Onella, mutta Xbox One S pääsi jo pitkälti eroon tuosta – joitain yksittäisiä tilanteita lukuun ottamatta.

Xbox One X yrittää parhaansa sen suhteen, että kuvataajuus on 60 kuvaa sekunnissa. Tuo on eräänlainen kultainen numero, ja sama kuin useimpien televisioiden ja valtavirran näyttöjen natiivi ruudunpäivitysnopeus. Ja vaikka tulokset ovat selvästi parempia Xbox One X:llä, pelit eivät silti aina yllä 60 kuvaan sekunnissa – kuvia putoaa ja hidastumista tapahtuu edelleen ajoittain.

Mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä? No, parannellut Xbox-pelit näyttävät todellakin paremmilta Xbox One X:llä, olit sitten liitettynä 1080p:n resoluution televisioon tai et. Suorituskyky on myös pääosin mahtava tällä konsolilla. Pelit eivät pyöri aina täydellisesti kuvataajuudella 60 kuvaa sekunnissa niin kuin keskivertoa paremmilla tietokoneilla, mutta tavallisesti ongelmia ei ilmene tuonkaan asian suhteen.

Xbox One X:n parannellut (Enhanced) pelit näyttävät siis hyviltä ja ovat mahtava pelikokemus muutenkin. Mutta mikä tekee pelistä parannellun Xbox One X:llä? Entä kuinka monta näitä pelejä on?

Microsoft ei ole itse asettanut mitään minimivaatimuksia Enhanced-peleille Xbox One X:lle, mutta pelinkehittäjät käyttävät kolmea eri kategoriaa asian tarkasteluun: 4K-tekniikan tuoma parannus visuaalisessa ilmeessä, HDR-tekniikan tuomat edut ja korkeampi kuvataajuus. Mikä tahansa noista kolmesta riittää.

On mahdollista, että peli tarjoaa HDR-tekniikkaa kuvataajuudella 60 kuvaa sekunnissa, mutta se ei ole aitoa 4K:ta – ja päinvastoin. Pelinkehittäjät voivat itse päättää, minkälainen parantelu sopii heidän peleihinsä.

Asioita monimutkaistaa entisestään Microsoftin Xbox-pomon Phil Spencerin kommentit, joiden mukaan uusien pelien ei välttämättä tarvitse tukea uutta laitteistoa. Pelinkehittäjien ei siis ole pakko hyödyntää Xbox One X:n ominaisuuksia.

Tässä vaiheessa voimme sanoa, että jo nyt on satoja paranneltuja pelejä Xbox One X:lle. Kaikki nuo päivitykset ja muutostiedostot eivät olleet heti julkaisun aikaan saatavilla, mutta nyt asia on eri, ja lisää tulee koko ajan.

Xbox Onen uusi käyttöliittymä

Arvostelun lopuksi ajattelimme käydä läpi Xbox Onen käyttöliittymää. Tuo jatkuvasti muuttuva softa jakaa mielipiteitä vielä kolmen vuoden ja kahden ison päivityksen jälkeen.

Jos et ole vielä ladannut Xbox Onea itsellesi, niin Xbox Onen uusi käyttöliittymä on sekoitus Xbox 360:n ja Windows 10:n muotoilua.

Käyttöliittymä on aiemman tavoin jaettu kahteen tuttuun osaan, Home (Koti) -välilehteen ja Store (Kauppa) -välilehteen. Niiden lisäksi on välilehdet Yhteisö, Viihde ja Mixer, joka on Microsoftin omistama kilpailija Twitchille. Navigoiminen eri välilehtien välillä on sujuvaa ja nopeaa, ja aina löytyy jotain uutta katsottavaa.

Yksi ainutlaatuinen ominaisuus on mahdollisuus kiinnittää suosikkisisällöt riviin kotivalikkoon. Riviltä saatetaan kertoa uudesta ladattavasta sisällöstä, lähestyvistä saavutuksista tai uudesta kohokohdasta Mixerissä. Kyseessä on uusi tapa saada käyttäjä ajattelemaan peliä pitkään sen pelaamisen jälkeen, ja huomasimme arvostavamme sitä joka kerta sen nähdessämme.

Arvostimme vähemmän sitä, kuinka pahaan piiloon Microsoft laittaa esimerkiksi kaverilistat, saavutukset ja asetukset, jotka olivat iso osa Xbox 360:n käyttöliittymää. Nämä osiot on laitettu pieneen apupalkkiin, johon pääsee, kun painaa ohjaimen Xbox-painiketta.

Käyttöliittymä näyttää hyvältä, ja sen avulla on helppo katsoa muiden pelaamista. Ongelma on kuitenkin siinä, että siinä on näkyvästi esillä paljon sisältöä, joka ei kiinnosta käyttäjiä.

Tästä pidimme

Ennen tätä lopullista arvostelua meillä oli joitakin huolenaiheita. Ajattelimme, että Microsoftin laadukkain konsoli ei ehkä toisi riittävästi arvoa 1080p:n resoluution television omistajille. Ajattelimme, että suorituskyky ei mitenkään voisi olla laitteen hinnan arvoinen. Pelkäsimme myös, että peleihin ei tule tarpeeksi nopeaan tahtiin muutostiedostoja ja että Xbox One X:n omistajat eivät voisi tästä johtuen saada kaikkea irti laitteistosta. Olimme noissa kaikissa asioissa onneksi väärässä.

Xbox One X on siis kauttaaltaan laadukas konsoli.

Tietenkin supersampling-tekniikkaa käyttävät 1080p:n tarkkuuden pelit eivät eroa merkittävästi alkuperäisen Xbox Onen resoluution 1080p-peleistä, mutta ero on kuitenkin olemassa. 4K HDR -televisioissa pelit ovat täynnä yksityiskohtia. 4K Blu-ray -soittimella ja Dolby Atmos -standardin äänillä saa parhaimman mahdollisimman elokuvakokemuksen, jonka voi saavuttaa kotisohvalta käsin.

Pelaajille, joilla on varaa laitteeseen, Xbox One X on paras laite, mitä tulee konsolipelaamisen.

Tästä emme pitäneet

Xbox One X on kärjessä, mutta sen lähimmät kilpailijat, PS4 Pro ja Xbox One S, eivät ole kaukana.

Vaikka noilla konsoleilla ei voi pelata pelejä aidolla 4K-tekniikalla, ovat ne selvästi halvempia ja näyttävät lähes yhtä hyvältä. Edullisuus ja suorituskyky yhdistyvät niissä tavalla, joka tekee näistä kahdesta laitteesta paremman vaihtoehdon enemmistölle pelaajista, jos ei oteta huomioon niitä, jotka huomaavat pienetkin erot huippuluokan videokuvassa ja skaalatussa 4K-kuvassa.

Xbox One X ei olisi virheetön, vaikka PS4 Prota ja Xbox One X:ää ei olisi olemassa. Sen 1TB:n kiintolevyn voisi teoriassa täyttää lähes yhdessä yössä, koska monet peleistä, kuten Gears of War 4, Forza Motorsport 7 ja Quantum Break, vievät yli 100 gigatavua tallennustilaa. Microsoft voi tuoda parannuksen asiaan julkaisemalla Xbox One X:n, jossa on isompi kiintolevy. Tällä hetkellä on kuitenkin fakta, että maailman laadukkaimpaan konsoliin mahtuu vain noin 10 AAA-peliä (suuren budjetin huippujulkaisua) kerralla.

Lopuksi

Kerrataan vielä. Alussa sanoimme, että tietynlainen pelaaja osaa todellakin arvostaa Xbox One X:n hienouksia ja kovia tehoja. Toivomme, että olet tässä vaiheessa arvostelua päättänyt, kuulutko tuohon kategoriaan. Jos et ole vielä varma, kannattaa kysyä itseltäsi yksinkertainen kysymys: "Tulenko arvostamaan tuota tehomäärää?"

Jos arvostat pieniä visuaalisia yksityiskohtia Skyrimin ja The Witcher or Dragon Agen kaltaisissa peleissä tai olet paljon videoita suoratoistava henkilö, joka huomaa pienenkin vaihtelun kuvataajuudessa, on Xbox One X järkevä hankinta sinulle.

Mikäli olet kuitenkin pelaaja, joka haluaa vain pelata mahtavalta näyttäviä pelejä maksamatta siitä ylimääräistä, on Xbox One X ehkä vähän liikaa sinulle. Siinä tapauksessa kannattaisi ehkä ostaa Xbox One S – mieluiten 2TB:n kiintolevyllä.

Tässä (englanniksi) kuusi asiaa, jotka sinun on tiedettävä Xbox One X:stä.

Arvostelu julkastu alun perin 3.11.2017. Jon Porter avusti arvostelussa.