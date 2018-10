Arvostelussa Whim

Whim on vertaansa vailla oleva palvelu, joka hoitaa kaikki kulkemistarpeesi yllättävän edulliseen kuukausihintaan. Eri liikennevälineiden yhdistely osoittautui testimme aikana kätevämmäksi kuin oman auton omistaminen. Palvelu saisi meiltä täydet viisi tähteä, jos se ratkaisisi pienet valuvikansa. Whim on toistaiseksi saatavilla vain pääkaupunkiseudulla.

Whim on sarjassaan ainutlaatuinen liikkumispalvelu (Maas, Mobility as a Service), joka tuo asiakkaiden käyttöön kaikki mahdolliset liikennevälineet pääkaupunkiseudulla liikkumiseen.

Palvelun tarkoituksena on korvata auton omistaminen ja saada käyttäjät sen sijaan yhdistelemään vuokra-autoja, takseja, julkista liikennettä ja kaupunkipyöriä. Saimme testata palvelua kuukauden ajan, ja se todella onnistui vakuuttamaan meidät.

Whimiä ei tule sekoittaa Drive Now:n tai Go Now:n tapaisiin yhteiskäyttöautopalveluihin, sillä sen toiminta-ajatus on paljon laajempi. Palveluun on tulossa kyllä yhteiskäyttöautotkin (lisää siitä myöhemmin).

Kolme pakettia

Whim tarjoaa käyttäjilleen kolme eri pakettia: Whim to Go:n, Whim Urbanin ja Whim Unlimitedin.

Whim to Go on käyttäjälle ilmainen ja sen ideana on lähinnä koota julkisen liikenteen lippujen ostaminen, taksin tilaaminen ja vuokra-auton varaaminen yhteen sovellukseen. Ilmaispaketilla palveluista ei saa mitään alennusta, mutta se on siitä huolimatta kätevä työkalu eri liikennevälineiden käyttämiseen.

Whim Urban maksaa sisäisellä lipulla 49 euroa ja seutulipulla 99 euroa kuukaudessa. Lähiseutu ja koko alue eivät ainakaan toistaiseksi kuulu palveluun. Urban sisältää rajoittamattomien julkisen liikenteen lippujen lisäksi myös ilmaiset kaupunkipyörät. Se on siis käytännössä halvin mahdollinen tapa käyttää julkista liikennettä. Urban-käyttäjät saavat myös kaikki enintään 5 km (linnuntietä) taksimatkat kiinteään 10 euron hintaan sekä vuokra-autot kiinteään 49 euron päivähintaan.

Kaikkein kiinnostavin palveluista on kuitenkin testaamamme Whim Unlimited. 499 euron kuukausihinta saattaa vaikuttaa ensinäkemällä korkealta, mutta se ei kilpailekaan julkisen liikenteen käyttäjien, vaan autoilijoiden kanssa. Unlimitediin sisältyy Urbanin tavoin rajaton sisäinen julkinen liikenne (50 euron lisähinta seutulipusta) ja ilmaiset kaupunkipyörät. Unlimited-käyttäjät pystyvät kuitenkin myös vuokraamaan autoja ja tilaamaan rajattomasti takseja 5 kilometrin säteellä (linnuntietä). Keskitymme arvostelussamme juuri Whim Unlimitediin.

(Image: © Pasi Salminen)

Suomen halvin minileasing

499 euron kuukausihinta saattaa kuulostaa monesta aluksi suurelta summalta mistä tahansa palvelusta. Mielestämme palvelu on kuitenkin erittäin edullinen sen kattavuuteen nähden.

Kuukauden testijakson aikana käytimme pääasiassa vuokra-autoa. Automallit vaihtelivat Sixtin manuaalivaihteisesta Focuksesta Hertzin automaattivaihteisiin Qashqaihin ja hybridi-Yarikseen. Käytännössä kaikki vuokra-autot olivat siis noin 20 000 euron hintaisia perusautoja.

Vertailun vuoksi vuokra-autojen tasoisen mallin minileasing-sopimus maksaisi vähintään 700 euroa kuukaudessa. Monet autovuokraamojen työntekijät hämmästelivät, miten Whim pystyy tarjota "minileasingin" niin halvalla. Vastaavan auton saisi toki ostettua tai vuokrattua pitkäaikaisesti hieman edullisempaan kuukausihintaan, mutta silloin auton omistaja vastaa myös vakuutuksista ja huolloista sekä joutuu tietysti ottamaan riskin auton jälleenmyynnistä.

Autojen vuokraaminen sujui pääasiassa mutkattomasti. Auton saa vuokrattua suoraan sovelluksesta, ja käyttäjä voi vapaasti päättää vuokrausajankohdan haluamansa mukaan. Voit vuokrata auton halutessasi vaikka kuukaudeksi kerrallaan, eikä kilometrimäärää olla rajoitettu.

Kokeilimme testijaksomme aikana vuokraamista Sixtiltä ja Hertziltä ja huomasimme samalla niissä yhden merkittävän eron: Jos vuokraaja on alle 25-vuotias, häneltä peritään Sixtillä 29 euron lisämaksu. Nuorten kuljettajien kannattaa siis mieluummin vuokrata autonsa Hertziltä.

Molemmat autovuokraamot varaavat luottokortiltasi katevarauksen Whim-palvelusta huolimatta. Hertzin katevarausmaksu on 100 euroa ja Sixtin 250 euroa. Summa palautuu luonnollisesti kortillesi vuokrauksen jälkeen, mutta siinä kesti toisinaan jopa viikko. Tämä on hyvä pitää mielessä, jos vuokraat auton monta kertaa viikossa.

Palvelussa on myös kolmas autovuokraamo, Toyota Rent, mutta Vantaan Kaivokselassa ja Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevat vuokraamot eivät sattuneet kuukauden aikana matkojemme varrelle.

Kaikkien kolmen autovuokraamon omavastuut olivat melko korkeita, mutta eivät kuitenkaan täysin kohtuuttomia. Hintaan kuuluvat vakuutukset riittävät todennäköisesti suurimmalle osalle käyttäjistä. Autoon saa vuokrauksen yhteydessä valittua erilaisia lisäpalveluita, kuten ylimääräisiä vakuutuksia, navigaattorin tai vaikkapa lastenistuimen. Lisäpalveluista veloitetaan kuitenkin normaalisti vuokraamon hinnaston mukaisesti.

Matkat autovuokraamoihin taittuivat julkisen liikenteen ja taksien yhdistelmällä. Takseja pystyy käyttämään rajattomasti 5 kilometrin säteellä. Matkat voivat todellisuudessa kuitenkin olla huomattavasti pidempiä, sillä etäisyys mitataan linnuntietä. Muuan taksikuski kertoi hänen pisimmän Whim-kyytinsä olleen Helsingin keskustasta Santahaminaan.

(Image: © Pasi Salminen)

Mukavasti taksilla

Whimin Unlimited -käyttäjät saavat käyttöönsä rajattomat taksimatkat viiden kilometrin maksimisäteellä. Etäisyys saattaa kuulostaa aluksi melko lyhyeltä, mutta riittää melko hyvin arkikäytössä. Jos asut Helsingin kantakaupungissa, pystyt todennäköisesti kulkemaan kaikki matkasi takseilla, mutta lähiöissä asuvat pääsevät sen sijaan kätevästi lähimmälle juna- tai metroasemalle taksilla.

Viiden kilometrin säde lasketaan käyttäjän silloisesta olinpaikasta, joten voit esimerkiksi matkustaa ensin taksilla kokoukseen Lauttasaaresta Keilaniemeen ja jatkaa sieltä kotiisi Munkkiniemeen. Tällä tavalla palvelun avulla on kätevää kulkea esimerkiksi töistä asiakastapaamisiin.

Taksin saa tilattua näppärästi suoraan sovelluksesta, mutta paikannus ei toimi aina aukottomasti. Parhaan tuloksen saakin syöttämällä nouto-osoitteen manuaalisesti. Sovellukseen täytyy syöttää sekä matkan aloitus- että lopetuspiste, sillä Whim maksaa matkan taksille etukäteen. Taksien kannalta tilanne vastaa normaalia sopimuslaskutusta, jota käytetään yritysasikkaiden kanssa.

Palvelusta voi tilata joko Taksi Helsingin tai Lähitaksin auton, mutta harmillisesti et voi hakea molempia samaan aikaan. Emme oikeastaan huomanneet merkittävää eroa kahden palveluntarjoajan saapumisajoissa, joten päädyimme yleensä valitsemaan kumman tahansa. Taksi saapui poikkeuksetta alle 10 minuutissa, ja kuljettajat tunsivat hyvin Whimin käytön ilman selittelyä.

Jutellessamme taksikuskien kanssa, he kertoivat, että Whim-käyttäjät ovat yleistyneet selvästi. Kaikki tapaamamme kuljettajat olivat ajaneet Whim-kyytejä jo aiemminkin. Palvelussa mukana olevat Taksi Helsinki ja Lähitaksi ovat suuria hyvämaineisia yrityksiä, joten luvassa ei pitäisi olla mitään ikäviä yllätyksiä. Palvelun kautta saa halutessaan tilattua myös tilatakseja.

Suurin miinus taksien käytössä on se, ettei käyttäjä voi astua taksiin tolpalta. Etenkin keskusta-alueella liikkuessa tuntuisi usein helpoimmalta kävellä tolpalla odottavaan autoon, mutta palvelun toteutuksen vuoksi se ei ole toistaiseksi mahdollista. Haasteena ovat ilmeisesti järjestelmät, sillä etukäteismaksu täytyisi pystyä välittämään kuljettajan laitteisiin käytännössä reaaliajassa.

Tämä puute ei vaikuttanut suuresti omaan käyttöömme, mutta helpottaisi toki etenkin liityntäliikennettä juna- ja metroasemilta.

(Image: © Pasi Salminen)

Julkinen liikenne ja kaupunkipyörät

Whim tekee myös julkisesta liikenteestä entistä houkuttelevampaa. Taksien ja julkisen liikenteen yhdistäminen on yllättävän toimiva tapa liikkua pääkaupunkiseudulla. Huomasimme, että matka-ajat päihittivät ruuhka-aikoina kevyesti yksityisautoilun, eikä meidän tarvinnut huolehtia autojemme parkkeeraamisesta liikkuessamme keskusta-alueella.

Huomasimme, että kätevin tapa taksien ja julkisten yhdistämiseen oli korvata bussit takseilla. Jos aiemmin jouduit mennä ensin bussilla tai raitiovaunulla lähimmälle juna- tai metroasemalle, pystyt Whimin ansiosta tilata taksin odottamaan suoraan kotiovellesi ja jatkaa matkaa rautatieasemalta toimistolle toisella taksilla. Käytännössä liikkuminen oli siis yhtä nopeaa ja mukavaa kuin yksityisautoilu, mutta kuormittaa ympäristöä vähemmän.

Whim onkin parhaillaan juuri kulkuvälineiden yhdistelemiseen. Julkisen liikenteen ongelmana on usein heikko poikittaisliikenne, mutta palvelun hintaan kuuluva viiden kilometrin säde ratkaisee ongelman. Se on riittävän pitkä matka viemään käyttäjän joko määränpäähänsä tai lähimpään liikenteen solmukohtaan.

HSL-liput ostetaan suoraan Whim-sovelluksen kautta, ja käyttäjä voi valita halutessaan joko sisäisen tai seutulipun. 499 euron kuukausihintaan kuuluu ainoastaan sisäinen lippu, mutta seutulipun (50 €/kk) tai koko alueen (100 €/kk) saa halutessaan mukaan pakettiin lisähintaan. Kannattaa kuitenkin muistaa, että välttämättä tarvitse seutulippua, jos kohteesi sijaitsee viiden kilometrin säteellä kaupungin rajasta. Jos siis asut Helsingissä metroradan varressa ja käyt töissä Espoon Keilaniemessä, voit kulkea sisäisellä lipulla Lauttasaaren metroasemalle ja kulkea loppumatkan taksilla.

Whimin kautta ei valitettavasti pysty hankkia vielä HSL:n kuukausilippuja, joten jokainen lippu täytyy muistaa ostaa erikseen. Kyseessä ei ole käytännössä kovin suuri vaiva, mutta lipun ostamisessa kannattaa olla tarkka – HSL veloittaa sinulta tarkastusmaksun, jos unohdat ostaa lipun etukäteen.

Yksi kiinnostava osa palvelua ovat myös ilmaiset kaupunkipyörät (ns. Alepa-fillarit). Ne tuovat mukavaa vaihtelua työmatkoihin ja keskusta-alueella liikkumiseen silloin, kun kelit sen sallivat. Palvelu toimi testeissämme ongelmitta ja pyörien kunto oli poikkeuksetta hyvä. Jotain kompromisseja niiden suhteen on jouduttu toki tekemään, jotta pyörät soveltuisivat kaikille käyttäjille, eikä kolmivaihteisella pyörällä pysty polkemaan käytännössä yli 20 km/h. Se soveltuu kuitenkin mainiosti kauniiden syyspäivien kaupunkiajelulle.

Kaupunkipyöriä on tällä hetkellä vain Helsingissä ja Espoossa, joten vantaalaiset eivät valitettavasti pääse vielä nauttimaan keltaisista pyöristä.

(Image: © Joonas Nurmela)

Yhteiskäyttöautot

Ehkäpä pienimmälle huomiolle palvelussa ovat jääneet yhteiskäyttöautot. Kyseessä on toistaiseksi lähinnä kokeilu, sillä auton sai testijaksomme aikana vuokrattua ainoastaan Forumin parkkihallista.

Saimme poikkeuksellisesti kokeilla toimintoa ennen sen varsinaista lanseerausta, joten huomautamme, ettei kyseessä ollut vielä täysin valmis palvelu (vaikka se toimikin ongelmitta). Palvelu on nyt kuitenkin kaikkien Unlimited-käyttäjien saatavilla.

Auton vuokrausprosessi on helppo ja nopea. Käyttäjä voi yksinkertaisesti kävellä auton luokse, avata auton lukituksen ja lähteä liikkeelle. Autoa voi käyttää joustavasti niin kauan kuin haluaa, ja palvelusta veloitetaan tuntihinnalla. Auton voi pysäköidä vuokrajakson aikana normaalisti, ja ovet saa lukittua ja avattua sovelluksen kautta. Parkkikiekkoa autoon ei kuitenkaan ollut löytynyt ainakaan vielä kokeilujaksomme aikana.

Vuokrauksen päätyttyä auto palautetaan samaiseen Forumin parkkihalliin ja vuokraus päätetään sovelluksella. Käyttäjä saa sen jälkeen kuitin vuokrauksesta sähköpostiinsa.

(Image: © Whim)

Sovellus ja asiakaspalvelu

Whimin palvelu perustuu kiinteästi yhtiön omaan mobiilisovellukseen. Sovellus toimii sekä iOS- että Android-puhelimilla, ja kokeilimme sitä testin aikana molemmilla käyttöalustoilla. Omien kokemustemme perusteella Android-versio toimi hieman iOS:ää vakaammin, mutta alustojen välisissä ominaisuuksissa ei ollut mitään eroja.

Käyttöjaksomme aikana sovelluksessa oli muutamia bugeja. Suurin niistä sattui heti ensimmäisen autonvuokrauksen yhteydessä. Sovelluksessa näkyi kyllä, että auto pitäisi olla varattuna, mutta auton kuvaa näpäyttäessä sovellus kaatui välittömästi. Emme siis nähneet sovelluksen kautta, moneksi auto oli varattu tai oliko se varmasti mennyt läpi. Laitoimme viestiä asiakaspalveluun, mutta koska vastausta ei kuulunut puoleen tuntiin, marssimme suoraan Sixtin toimipisteelle.

Vuokrafirman asiakaspalvelija kertoi, että varaus oli mennyt läpi sovelluksen kaatumisesta huolimatta. Saimme siis auton käyttöömme, mutta vastauksen asiakaspalvelusta vasta myöhemmin.

Ohessa kuvattu tositilanne tiivistää oikeastaan yhden sovelluksen suurimmista haasteista: siinä ei ole puhelinpalvelua. Kokemustemme mukaan Whimin asiakaspalvelu sai hoidettua kaikki tilanteet kiitettävästi, mutta ainoa keino yhteydenottoon on viestin lähettäminen.

Reaaliaikaisen palvelunumeron puute aiheuttaa sen, että käyttäjä saattaa joutua odottamaan kärsivällisesti tunnin ajan asiakaspalvelun vastausta, vaikka auto täytyisi saada alle mahdollisimman nopeasti. Asiakaspalvelu ei myöskään ole lainkaan auki viikonloppuisin. Vertailun vuoksi niin taksifirmoilla kuin autovuokraamoillakin on omat 24/7-puhelinpalvelunsa.

Taksien tilauksessa vastaavaa haastetta ei ole, sillä käyttäjät voivat soittaa suoraan Taksi Helsingin tai Lähitaksin tilauspalveluun taksikyytien selvittämiseksi.

Testijakson aikana tuli vastaan muitakin pieniä ongelmia. Sovellus näytti esimerkiksi virheellisesti, että meillä olisi jäljellä vähemmän autopäiviä kuin todellisuudessa piti olla. Tällaiset ongelmat saatiin kuitenkin selvitettyä jouhevasti Whimin asiakaspalvelun kanssa.

Sovelluksen käyttöliittymä oli yleisesti ottaen helppokäyttöinen ja toimiva. Sen käyttäminen on nopeaa ja vaivatonta. Sovellus toimi testimme aikana pääasiassa luotettavasti muutamaa bugia lukuun ottamatta, mutta uskomme sen käyttökokemuksen kehittyvän jatkuvasti palvelun yleistyessä.

(Image: © Pasi Salminen)

Yhteenveto

Whim on erinomainen palvelu, joka on ainakin toistaiseksi saatavilla yllättävän edulliseen hintaan. Yhtiö on hyvä esimerkki tulevaisuuden liikkumispalvelusta, joka joustaa käyttötarpeen mukaan.

499 euron kuukausihinta kertoo kuitenkin, mille kohderyhmälle palvelu on suunnattu: yksityisautoilijoille. Sen käyttäminen on merkittävästi kalliimpaa kuin julkisilla kulkeminen, mutta toisaalta kustannukset ovat samalla tasolla edullisen auton omistamisen kanssa.

Kuukauden testijaksomme osoitti meille, että Whimin kaltainen palvelu on jo valmis korvaamaan yksityisautoilun pääkaupunkiseudulla. Sen käyttäminen on vaivatonta ja joustavaa, sillä valittavissasi on aina kaikkein helpoin liikenneväline matkasi taittamiseen.

Palvelu on lähellä saada meiltä viisi tähteä, mutta sitä vaivaa vielä muutama lastentauti: HSL:n kuukausiliput, mahdollisuus kävellä taksiin suoraan tolpalta sekä reaaliaikainen asiakaspalvelu ovat ominaisuuksia, joita odottaisimme saavamme lähes 500 euron kuukausihintaan.

Whimin toimitusjohtaja kertoi meille, että Helsinki on yritykselle ikään kuin kokeilukenttä ennen siirtymistä maailman suurkaupunkeihin. Haasteena on kehittää samanaikaisesti hyvä julkisen liikenteen sovellus, taksisovellus, vuokra-autosovellus, yhteiskäyttöautosovellus ja kaupunkipyöräsovellus. Tavoite ei ole helppo, mutta mielestämme Whim on jo todella lähellä sen saavuttamista.