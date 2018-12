Arvostelussa Ultimate Ears Boom 3

Ultimate Earsin malliston uusin tulokas Boom 3 on tehty kestämään elämän roiskeet ja kolhut. Suuren myyntimenestyksen saavuttanut kaiutinsarja on nimittäin varustettu uskomattomalla IP67-vedenkestävyysluokituksella. Kaiuttimen voi siis teoriassa upottaa veteen jopa puoleksi tunniksi. Emme luonnollisestikaan suosittele tätä, mutta voit ottaa sen huoletta mukaan esimerkiksi rannalle tai ulos vesisateeseen.

Kaiuttimen uusi kaksisävyinen väritys miellyttää silmää, mutta miten on äänenlaadun laita? Tässä mietteemme Boom 3:sta.

Hinta ja saatavuus

UE Boom 3 maksaa tällä hetkellä noin 150 euroa, joten se on muutaman kympin kalliimpi kuin sitä edeltänyt UE Boom 2.

Tämä hintalappu asettaa Boom 3:n Bluetooth-kaiuttimen tyyriimpään hintaluokkaan – jopa korkeammalle kuin erinomaisella äänenlaadulla höystetty Bose SoundLink Color II, josta ei tosin löydy Boom 3:n tasoista IP-luokitusta.

Muotoilu

UE Boom 3 noudattaa samanlaista muotoilukieltä kuin Ultimate Earsin aiemmat Boom 1 ja 2. Kaiuttimen muoto on edelleenkin lieriömäinen 360 asteen äänen toistamiseksi. Sen korkeus on noin 18 senttimetriä, joten kaiutin on helppo napata matkaan vaikkapa reppuun tai laukkuun. Kaiuttimen materiaalista saa myös mukavan vankan otteen yhdellä kädellä, joten sen pudottamista ei tarvitse pelätä.

Kaiuttimessa on kaksivärinen viimeistely ja sen päävärivaihtoehdot ovat punainen, sininen, tummanvihreä ja musta. Meidän kokeilemassa testikappaleessamme oli tummanvihreä viimeistely, johon yhdistyi kiinnostava, valossa kimaltava kultainen sävy. Jos kuitenkin kaipaat jotain hillitympää, suosittelemme vaikkapa mustaa vaihtoehtoa.

Kaiutin ei ole ainoastaan tyylikkään näköinen, vaan sen viimeistely on tehty myös erittäin kestäväksi. Siinä käytettävä kangas on nimittäin suunniteltu alun perin moottoripyöräilijöiden ajotakkeihin ja palomiesten käyttämiin suojavarusteisiin.

UE Boom 3 loistaakin erityisesti erinomaisella vedenkestävyydellään. Se saavuttaa vertaansa vailla olevan 30 minuutin upotuslukeman saumattomasti nivoutuvan päällysteensä ja tarkoin suojatun latausporttinsa ansiosta.

Itse asiassa kaiuttimen putoamista veteen ei muutenkaan tarvitse pelätä, sillä Boom 3 kelluu automaattisesti veden pintaan.

Kaiuttimen painikkeet on sijoitettu alkuun hieman hämmentävästi, sillä kaiutinta ei kytketä päälle suuresta virtapainikkeen näköisestä rinkulasta, vaan pienemmästä loven näköisestä painikkeesta. Yläosassa on itse asiassa vielä kaksi muutakin painiketta: pieni pistemäinen Bluetooth-painike ja keskellä oleva suurempi "magic button", jota käytetään kappaleiden toistamiseen, keskeyttämiseen ja vaihtamiseen. Samaisen painikkeen kautta pääsee myös suoraan käsiksi omiin soittolistoihisi, jotka pystyy luoda kaiuttimella tarkoitetun Megaboom-sovelluksen kautta.

Soittolistojen luominen toimii valitettavasti vain Apple Musicilla ja Deezer Premiumilla, joten Spotify-käyttäjät eivät pääse hyödyntämään kyseistä ominaisuutta.

Kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään sen sivuilla olevista valtavista plus- ja miinusmerkeistä, jotka on integroitu suoraan lieriötä kiertävään kangasverkkoon. Painikkeet näyttävät mukavan minimalistisilta, mutta niiden tuntuma voisi olla hieman napakampi.

Ominaisuudet ja suorituskyky

90 desibelin maksimiäänenpaineella varustettu kaiutin puskee ääntä lujempaa kuin uskoisi. Sen sisälle on mahdutettu kaksi kahden tuuman aktiivielementtiä ja kaksi neljän tuuman passiivielementtiä, joiden yhteispeli täyttää pienen huoneen mainiosti. Kaiuttimen erikoinen pyöreä muotoilu mahdollistaa 360 asteen äänentoiston, joka kuuluu äänessä tilan tuntuna.

Kaiuttimen bassotaajuudet kuulostivat kokoonsa nähden pääasiassa hyvältä (vaikka niistä puuttuikin syvyyttä), mutta keskitaajuudet eivät tehneet yhtä suurta vaikutusta, sillä ne tuntuivat hieman vaimealta bassoon nähden. Sama teema jatkui myös korkeissa taajuuksissa, joiden soinnista puuttui kaipaamamme heleys.

Boom 3:n oletusääntä saa toki halutessaan ruuvattua taajuuskorjaimen avulla. Siitä löytyvät myös esiasetukset normaaliin ja ahtaaseen tilaan, vokaaleille sekä voimakkaampaan bassotoistoon. Asetusten välillä vaihtaminen ei kuitenkaan vaikuttanut sointiin kovin merkittävästi. Tajuuskorjainta saa käytettyä toki myös täysin manuaalisesti, jolloin pääset leikkaamaan tai korostamaan taajuusalueita oman makusi mukaan.

Yksi kaiutinsovelluksen kiinnostavimmista ominaisuuksista on mahdollisuus linkittää kaksi UE Boom 3:a yhteen, jolloin niistä saa muodostettua stereoparin. Itse asiassa Ultimate Ears kertoo, että kaiuttimia voisi teoriassa liittää yhteen jopa 150 kappaletta!

Kaiuttimen vahvuus on sen kompakti koko. Kaiken lisäksi kevyt ja pienikokoinen kaiutin riittää jopa 15 tunnin musiikkitoistoon. Akun loppuessa Boom 3 ladataan joko mukana tulevalla microUSB-kaapelilla tai Ultimate Earsin omalla latausalustalla. Myös Boom 3:n Bluetooth-yhteys toimi ongelmitta koko testimme ajan ja sen ilmoitettu 45 metrin kantama näytti pitävän paikkansa.

Kaiuttimen vedenkestävä rakenne näytti toimivan hyvin, eikä meillä ollut mitään ongelmia kokeillessamme sitä suihkussa. Kaiuttimessa on jopa kankainen koukku, josta sen saa roikkumaan haluamaansa paikkaan suihkun tai minkä hyvänsä muun aktiviteetin ajaksi.

Yhteenveto

UE Boom 3 on kompakti mutta vankkatoiminen kaiutin, joka on onnistunut korjaamaan osan edeltäjänsä valuvioista. Sen langaton kantama on kasvanut vajaalla viidellä metrillä ja vedenkestävyys parantunut entisestään. Se on siis eittämättä mennyt eteenpäin, mutta ei yllä vieläkään täyteen nappisuoritukseen.

On oikeastaan hieman erikoista, ettei Ultimate Ears tarjoa tämän parempaa äänenlaatua näin kalliissa hintaluokassa. Ääni on kyllä voimakas, mutta siitä puuttuu Bosen tasoinen selkeys, syvä bassotoisto ja yläpään heleys. Onneksi ääntä saa hieman korjattua taajuuskorjaimella.

Akunkesto on säilynyt saman kuin edellisessä mallissa. Boom 3:n akku kestää 15 tuntia, mikä on selkeästi vähemmän kuin Megaboom 3:n 20 tunnin lukema. Sanottakoon kuitenkin, että Boom 3 on myös jonkin verran Megaboom 3:a edullisempi ja pienikokoisempi.

Boom 3 lienee parhaimmillaan aktiivista elämää viettävälle käyttäjälle, joka haluaa kestävän kaiuttimen mihin hyvänsä olosuhteisiin. Se häviää kuitenkin äänenlaadussaan saman hintaluokan parhaille kilpakumppaneille.