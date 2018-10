Arvostelussa Ticwatch E

Mobvoi Ticwatch E ei ole ensimmäinen loistava Android-älykello, eikä se ole parhaimman näköinen vaihtoehto. Se ei edes tuo mitään uutta, mutta sen hintatasolla sen ei tarvitsekaan tuoda.

136 eurolla Mobvoin verkkokaupasta saatavilla oleva älylaite on suunnattu satunnaisille käyttäjille, joilla on siihen sopiva hintataso mielessä. Toisin kuin urheilupainotteinen Ticwatch S (arvostelu englanniksi), tämä malli on yksinkertainen muotoilultaan ja tarjoaa sen IP67-vedenkestävässä muodossaan vain vähän enemmän loistoa kuin Swatchin analoginen kello.

Laite tuli markkinoille aikana, kun Android Wear 2.0 -älykellojen julkaisu on hidastunut. Mobvoin kohtuuhintaisessa älykellossa on kaikki tarvittava – se on jotain, mitä isot valmistajat eivät ole aiemmin saavuttaneet tuon hintaluokan laitteissa. Mikä vielä parempaa, se enemmän tai vähemmän rikkoo rajan kalliimpiin moderneihin älykelloihin pienen hintalappunsa ansiosta.

Ticwatch E:n hinta ja saatavuus

Mobvoin edullinen Ticwatch E on laajalti saatavilla sen oman verkkokaupan kautta ja Amazonista. Ticwatch E maksaa Mobvoin verkkokaupassa noin 136 euroa (tilanne huhtikuussa 2018).

Muotoilu

Ticwatch E:n muotoilussa ei yritetä korostaa sitä, että se on älykello. Jos ei oteta huomioon laitteen koko ajan päällä olevaa näyttöä ja paksua kokoa, on se vaikea erottaa monista analogisista kelloista. Sen laatu on hintaan nähden yllättävän ihailtava ja saavutettu ilman tavanomaisesti älykellojen muotoiluun kuuluvia asioita, kuten nahkaa ja terästä.

Kellon näyttö on yksi tärkeä merkki sen rakenteen laadusta. Siinä on 1,4 tuuman OLED-näyttö, jossa on riittävän voimakas ja terävä resoluutio 400 x 400 (287 dpi). Vertailun vuoksi resoluutio on korkeampi kuin esimerkiksi Huawei Watch 2:ssa ja LG Watch Stylessa, vaikka ne ovat kalliimpia.

Kaikkien muiden Android Wear 2.0 -älylaitteiden tavoin, on kellon kruunun kohdalla nappi, jonka avulla voi tarkastella asennettuja sovelluksia tai hyödyntää Google Assistant -sovellusta (ei vielä suomeksi), joka pystyy auttamaan esimerkiksi tekstiviestien lähettämisessä tai säästä kertomalla. Toisin kuin monissa muissa älykelloissa, nappi on kellon vasemmalla puolella. Se ei tuo mitään ongelmia, mutta on kuitenkin huomionarvoinen asia.

Kun verrataan Ticwatch 2:een, on Ticwatch E:stä otettu pois muutama melko vähäpätöinen juttu. Tässä laitteessa ei ole niin sanottua "tickle stripiä", jonka avulla käyttäjä pystyy liikkumaan käyttöjärjestelmässä liu'uttamalla sormeaan kellotaulun päällä hieman samalla tavalla kuin Apple Watchin digitaalisen pyörivän kruunun kanssa. Kuten aiemmin mainitsin, tämä kello on rakennettu perusmateriaaleista: runko on valmistettu polykarbonaatista, ja sen päällä on suojana naarmuttamatonta lasia.

Kellon pohjassa keskellä on pieni optinen sykemittari. Toisin kuin joissakin älykelloissa, tämä ei kohoa ulos Ticwatch E:n rungosta. Sykeanturin vieressä on latauspinnit – oma latausjärjestelmä, joka ei välttämättä ole yhtä helppo kuin muun muassa Ticwatch 2:een ja moniin suosittuihin malleihin, kuten LG Watch Style (arvostelu englanniksi), sisältyvä induktiivinen laturi.