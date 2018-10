Arvostelussa Sony PS4 (Slim)

Loistava konsoli, jolla on valtava valikoima AAA-luokan (kovimpien julkaisijoiden) pelejä. Tämä pienempi ja kevyempi PS4 on parempi kuin alkuperäinen versio melkein kaikessa – yhtä huomattavaa poikkeusta lukuun ottamatta.

PS4 Pro on Sonyn konsoli, joka on suunniteltu 4K-televisioille. Se otti paikkansa markkinoiden ensimmäisenä konsolina Ultra HD -pelien pelaamiseen. Sonyn alkuperäinen PS4 on kuitenkin edelleen mahtava laite – etenkin tässä pienemmässä muodossaan.

Tämä PS4-malli ei ole vain kevyempi kuin alkuperäinen versio, vaan se on myös halvempi. Se tarkoittaa, että joitakin kompromisseja on tehty. Laite ei tue 4K-tekniikkaa, eikä mukana ole myöskään optista äänilähtöä.

Jos nuo puutteet eivät haittaa sinua, on PS4 Slim erittäin kyvykäs pelikone – eikä vain mikään halpakonsoli.

Pienemmän kokonsa ansiosta se mahtuu paremmin eri paikkoihin. Se on myös hiljaisempi ja energiatehokkaampi kuin PS4. Euroopassa – Suomessakin – sen saa ostettua myös valkoisena.

Iso kysymys on: kannattaako uuden laitteen hankkiminen? Jos taas on ostamassa ensimmäisen konsolin, onko tämä oikea vaihtoehto?

Päätös olisi helpompi, mikäli Microsoftin Xbox One S ei olisi nostanut rimaa korkeammalle lisäämällä Xbox Oneen Blu-ray -soittimen sekä pelaamiseen 4K-skaalauksen ja HDR-tuen.

Ratkaisua vaikeuttaa entisestään se, että PS4 Pro tuo paranneltua suorituskykyä verrattuna PS4:ään. PS4 slim taas on enemmän tai vähemmän identtinen alkuperäisen konsolin kanssa.

PS 4 Slimin 500 gigatavun malli maksaa Suomessa 299 euroa (lokakuussa 2018).

PS4 Slim saattoi tulla markkinoille Sonyn budjettiystävällisenä PlayStationina, mutta se ei todellakaan tarkoita laitteen speksien olevan heikkoja. PS4 Slim pääsee alkuperäisen PS4:n kanssa samalle tasolle kaikilla tärkeillä osa-alueilla ja on joissain asioissa jopa parempi.

Konsoli on myös paljon, lähes kolmanneksen, pienempi. Painosta on lähtenyt 16 prosenttia, ja lisäksi on otettu merkittäviä kehitysaskelia, mitä tulee laitteen energiatehokkuuteen ja äänekkyyteen.

Haluatko verrata laitetta PS4 Prohon? Tässä laaja arvostelumme Prosta.

Parhaat PS4-pelit ovat tällä hetkellä markkinoiden kovimpia. God of Warin ja Spider-Manin kaltaiset julkaisut saavat sekä Xbox Onella että tietokoneella pelaavat kateellisiksi. Niitä kaikkia voi pelata myös PS4 Slimillä, kuten kaikkia pelejä myös jatkossa. Sony on tehnyt selväksi, että kaikki PS4 Pron pelit tulevat toimimaan myös tällä laitteella.

PS Plussan pelivalikoima on parempi kuin koskaan ja antaa mahdollisuuden pelata verkossa muita vastaan tai muiden kanssa kilpailullisesti. PS4 Plussan käyttäjät saavat lisäksi Suomessa aina kaksi kuukauden peliä ilmaiseksi jäsenyytensä ajan.

Mitä tulee kilpailuun, on PS4:llä vain kaksi suoraa haastajaa, Nintendo Switch ja Xbox One S. Nintendo on luonut Switchillä jotain ainutlaatuista, mutta Xbox One S on PS4:n kovin kilpailija.

Vain hieman kalliimpi Xbox One S näyttää upealta, ja siinä on mukava valikoima omia pelejä. Lisäksi siinä on hyvä 4K Blu-ray -soitin, joka auttaa tekemään laitteesta PS4 Slimiä monipuolisemman viihdekoneen.

Sony on kuitenkin myynyt jo yli 70 miljoonaa PS4-konsolia. Se tekee siis selvästi jotain oikein uuden konsolinsa kanssa.

Tarkoittaako tämä kaikki, että myös sinun kannattaa hypätä PlayStationin kelkkaan? Jatka lukemista, niin saat selville.

Muotoilu

Nyt kun alkuperäinen PS4 on tuonut niin mahtavia pelielämyksiä, ovat monet varmasti unohtaneet, kuinka paljon sen erikoinen muotoilu aiheutti hämmennystä julkaisun aikaan.

PS4 Slimin ulkonäkö ei poikkea merkittävästi PlayStation 4:stä. Konsoli on kuitenkin selvästi pienempi, suunnikkaan muotoinen soma paketti, jossa on uudella tavalla pyöristetyt kulmat.

Alkuperäisen PlayStation 4:n koko oli 27.5 x 30 x 5.3 cm (leveys, pituus, korkeus), kun taas PS4 Slimin koko on vain 26.5 x 26.5 x 3.8 cm. Laite on noin kolmanneksen alkuperäistä pienempi ja myös selvästi kevyempi.

Ensimmäinen PS4 oli sekoitus väriltään kirkasta ja mattamustaa muovia, kun taas PS4 Slimissä on päädytty yksinkertaisesti mattamustaan väriin. PS4 Slimissä ei myöskään ole alkuperäisestä tuttua valopalkkia, josta näki laitteen valmiustilan. Sen sijaan tilalle ovat tulleet virtapainikkeen yläpuolella ovat pienet valaistut pisteet. Niitä on vaikeampi nähdä, joten ole tarkkana, kun otat konsolin virtajohdon pois seinästä.

Levyasema on etupuolella, ja sen edessä ovat pieni virtapainike ja painike levyaseman avaamiseen. Myös muissa PS4:n uusimmissa versioissa on fyysiset painikkeet, mikä on selvä ero alkuperäiseen PS4:ään, jossa oli kosketusherkät painikkeet.

Etupuolella on kaksi USB-porttia, kuten aiemmissa PS4-malleissa. Ne ovat nyt selvästi kauempana toisistaan, mikä tekee niiden käytöstä helpompaa.

PS4 Slim on saatavilla sekä 500 gigabitin että terabitin kiintolevyllä. Jos ostat näistä pienemmän, saatat huomata yllättävän nopeasti muistisi loppuvan, koska konsoli on niin riippuvainen pakollisista peliasennuksista. Onneksi kiintolevyn kokoa on helppo suurentaa, ja uuden päivityksen ansiosta pelejä varten voi myös ottaa käyttöön ulkoisen kiintolevyn.

Takana on paikka virtajohdolle (ei tarvetta isolle virranjakajalle), HDMI-liitäntä, portti PlayStation Camera -lisävarusteelle (keskeinen PlayStation VR:n käytössä) ja Ethernet-liitäntä.

Pienen koon vuoksi on kuitenkin jouduttu tekemään yksi uhraus, sillä takana ei ole paikkaa optiselle äänilähdölle. HDMI riittää monille pelaajille ääniulostuloksi, mutta optista äänilähtöä jäävät kaipaamaan ne, jotka haluaisivat yhdistää laitteeseen vanhempia kotiteattereita tai suosituimpia pelikuulokkeita.

PS4 Slimin rungon muotoilun suhteen on tehty kivoja pieniä ratkaisuja. Konsolin sivulle on laitettu PlayStationin brändin ikoniset symbolit kolmio, neliö, ympyrä ja rasti. Samat symbolit ovat uuden PS4:n pohjalla jalkoina auttaen tuomaan laitteeseen paremmin ilmavirtaa.

Kaiken kaikkiaan muotoilu on onnistunut, tuotelinjaan sopiva ja "Slim"-nimen arvoinen.

Asennus

PlayStation 4 Slimin asennus on helppo, etenkin jos siirryt siihen alkuperäisestä PS4:stä. Myös PS3:sta siirryttäessä voi käyttää samoja kaapeleita, eikä käyttäjän tarvitse edes mennä television taakse hääräämään.

Pitää vain laittaa HDMI- ja virtakaapelit kiinni ja yhdistää laite nettiin. Sen jälkeen voi ladata tarvittavat korjaustiedostot (patchit) ja päivitykset.

Vaihtoehtoisesti voi jättää nettiin yhdistämisen kokonaan väliin ja vain laittaa pelin levyasemaan. Toisin kuin Xbox Onessa, kotivalikkoon pääsee aluksi ilman nettiyhteyttä.

Kun sitten yhdistää nettiin, pitää antaa PS4:n asentaa päivitykset ennen kuin voi tehdä ostoksia kaupasta tai pelata verkossa.

Viihde

Ensimmäisestä PlayStationista saakka Sonyn konsolit ovat panostaneet median toistoon. PS Onessa oli mainio CD-soitin, PS2:ssa monen käyttäjän ensimmäinen DVD-soitin ja PS3:ssa Blu-ray -soitin ja USB-sovitin.

PS4 ei tuo mukanaan mitään uutta formaattia, mutta siinä on kuitenkin laajat mahdollisuudet suoratoistoon, Blu-ray- ja DVD-levyjen toisto, USB-sovitin ja jopa oma Spotify-sovellus.

PS4 Slimissä ei kuitenkaan ole 4K Blu-ray -soitinta, toisin kuin Xbox One S:ssä. Siinä on sen sijaan alkuperäisestä PS4:stä tuttu Full HD Blu-ray -soitin. Se ei tietenkään ole mikään turha laite, mutta jos haluaa ihastella 4K-televisiolla huippulaadukasta kuvaa, on luvassa pieni pettymys. Sama ominaisuus puuttuu myös PS4 Prosta.

Tarvitsetko mediasoittimen Blu-ray -levyillesi? Tässä englanninkielinen esittely parhaista Blu-ray -soittimista.

Voi väittää, että Blu-ray -soitin ei ole välttämätön, koska 4K-televisiot ovat vielä melkoista luksusta pelaajille, ja suoratoistoa käytetään enemmän median katsomiseen. Etenkin jos halutaan pitää laitteen hinta kohtuullisen alhaisena. Konsoli vanhenee kuitenkin tuon puutteen vuoksi nopeammin käyttäjien silmissä. Optisen äänilähdön puuttuminen on kuitenkin asia, joka harmittaa enemmän, koska se vaikeuttaa vanhempien laitteiden liittämistä PS4 Slimiin.

HDR-tuki on kuitenkin PS4 Slimiin tullut uusi ominaisuus. Se tuo kuvien valon kirkkauksiin paljon yksityiskohtia, ja sitä pidetään seuraavana isona juttuna tv-teknologiassa.

Kaikki PS4:n suoratoistopalvelut ja suoratoistosovellukset ovat mukana myös PS4 Slimissä. Suomessa voi käyttää omaa sovellusta esimerkiksi Netflixille, Amazon Prime Videolle ja HBO Nordicille. YouTube on luonnollisesti saatavilla, ja Spotify-sovelluksen avulla voi toistaa musiikkia PS4 Slimillä matkapuhelinta hyödyntäen.