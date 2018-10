Arvostelussa Samsung Galaxy Watch

Galaxy Watch on Samsungin hiotuin älykello kiitos sen fitness-ominaisuuksien ja neljän päivän akkukeston – tosin ainoastaan suosittelemassamme 46 mm mallissa. Näiden ympärille on kasattu vielä tyylikäs ympyränmuotoinen, hopea ja musta kuori, jonka pyöriteltävä reunus takaa älykellolle vaivattoman käyttömukavuuden. Kannattaa tosin huomioida, ettei kolmansien osapuolten sovellustuki ole vielä järin suuri ja myös iOS-käyttö on rajallinen iPhonen kanssa. Mutta Samsungin faneille kyseessä on paras vaihtoehto.

Päivitys: Samsung Galaxy Watch päihittää mielestämme Apple Watch 3:n ja nousee TechRadarin parhaiden älykellojen listan kärkeen.

Samsung Galaxy Watch on hiotuin älykello, jonka voit tällä hetkellä ostaa. Se on miellyttävän näköinen, käyttöliittymältään selkeä ja ennen kaikkea akkukestoltaan pitkäikäinen.

Se on oikeastaan kaikkea sitä, mitä Apple Watch 3 ei ole – niin hyvässä kuin pahassa. Mutta aloitetaan niistä hyvistä puolista. Galaxy Watch nimittäin näyttää ja tuntuu korkealaatuiselta kellolta pyöreänmuotoisine rosterisine kuorineen ja näyttävine reunuksineen. Se on paitsi tyylikäs myös käytännöllinen, sillä mallia edeltäneen Gear S3:n lailla kellotaulun kiertyvällä reunalla liikutaan valikoissa.

Kyseinen tapa on mielestämme paras keino liikkua älykellon valikoissa, sillä sormesi eivät suttaa näyttöä, kuten kosketusnäytöllisissä malleissa. Lisäksi kellojen pienet ruudut tekevät usein oikean valikon valitsemisesta hankalaa. Reunuksella toimiva käyttöliittymä onkin yksinomaan tuttu Samsungin uusimmista älykelloista.

Googlen Wear OS ei tosin tue vielä pyöriteltävää reunusta ja Applen WatchOS:kin hyödyntää hivenen luonnottomalta tuntuvaa pyöriteltävää nappia älykellon sivussa. Tämän vuoksi Galaxy Watch pyöriikin Samsungin omalla Tizenillä, eikä esimerkiksi Wear OS:llä.

Nähdäksesi Samsung Galaxy Watchin käytännössä, katso alla oleva video:

Toinen syy Tizen-käyttöjärjestelmään on myös akkukestossa. Huomasimme testeissämme Galaxy Watchin isomman 46 mm mallin kestävän normaalikäytössä neljä päivää, jonka aikana tarkastimme viestejä ja ilmoituksia, seurasimme treenejämme, kuuntelimme Spotifyta, juttelimme yhtiön enimmäkseen surkean ääniassistentti Bixbyn kanssa. Samsungin mukaan pienemmän 42 mm mallin akku kestää kolme päivää.

Isoin ero Galaxy Watchin ja Gear S3:n välillä on yhden lisäpäivän ohella ensiksi mainitun painotus fitness-toimintoihin ylimääräisillä sensoreilla ja uudistetulla Samsung Health -sovelluksella. Se seuraa jatkuvasti kuutta harjoitusohjelmaa ja sisältää yhteensä 39 erilaista, ja jopa ystävällisesti patistaa sinua liikkeelle, jos olet jämähtänyt paikalleen. Siinä on myös melko tarkka unenseuraaja. Lisäksi se kestää Gear S3 Sportin lailla vettä 50 metriin asti, mutta on huomattavasti tyylikkäämpi muotoilultaan.

Galaxy Watch perii tosin joitain sisäänrakennettuja ongelmia aiemmista Gear-kelloista – ja miltei kaikki niistä johtuu sovelluksista. Samsungin ydintoiminnot ovat kyllä hiotut, mutta Galaxy Apps -kauppapaikasta uupuvat kriittiset kolmannen osapuolen sovellukset, kuten Google Maps, Facebook Messenger ja WhatsApp. Ääniassistentti Bixby ymmärtää puolestaan huonosti puhetta ja Samsung Pay ei tue edellismallista poiketen MST-teknologiaa (Magnetic Secure Transmission).

Samsung Galaxy Watch onkin hyvin lähellä sitä, joka Samsung Gear S4 olisi voinut toteutuessaan voinut olla. Se on toisaalta maltillinen päivitys, joka lisää fitness-sovelluksia, sensoreita ja vedenkestävyyden, joista pidimme jo 1,5 vuotta sitten julkaistuissa Gear S3 Classicissa ja Gear S3 Frontierissa.

Se on iso mutta tyylikäs älykello, joka on erinomainen vaihtoehto niin arki- kuin urheilukäytössä – ainoastaan himotreenaajille Garminin mallisto kunnollista fitness-seurantaa varten lie sopivampi vaihtoehto. Ilmoitukset, fitness ja kevyt appien käyttö ovat kuitenkin tärkeimmät ominaisuudet suurimmalle osasta älykellojen käyttäjistä, joten Galaxy Watchille on vaikea löytää voittajaa ennen vuotta 2019 tai 2020.

Samsung Galaxy Watchin saatavuus ja hinta

Julkaistiin Suomessa 28. syyskuuta

42 mm musta tai ruusunkultainen malli 379e

46 mm hopeinen malli 399e

Suomessa saatavilla myös eSim-malli kuukausimaksulla (6,90e / kk Telia)

Galaxy Watch julkaistiin Suomessa 28. syyskuuta. Älykellosta saapui samalla tarjolle erillinen eSim-malli, jolla laitetta voi käyttää 4G-verkossa.

Uusi malli on itse asiassa halvempi kuin Gear S3 oli aikanaan julkaisussa, jos malliksi kelpaa pienempi 42 mm. Tällöin älykellon hinnaksi jää 329 euroa, kun taas isompi 46 mm malli kustantaa 399 euroa.

Suomessa myytävien eSim-mallien hinnat vaihtelevat aikanaan operaattorien kilpailun mukaan, mutta tällä hetkellä liittymä on saatavilla ainoastaan Telialta 6,90 euron kuukausihintaan. Telian mukaan eSIM käyttää puhelinliittymän datapakettia, joten siitä ei käytännössä muodostu muuta lisähintaa kuin yllä mainittu kuukausimaksu.

Koot ja muotoilu

Näyttää oikealta kellolta esimerkiksi Apple Watchiin verrattuna

Isompi 46 mm malli näyttää hyvältä myös keskikokoisessa ranteessa

Pyöreä ja pyöritettävä reuna näyttää tyylikkäältä, kestävältä ja on kätevä käyttää

Näytöllä kestää herätessä noin puoli sekuntia

Galaxy Watch on saatavilla kahdessa eri koossa: isompi 46 mm tulee hopeisena, ja pienempi 42 mm joko mustana tai ruusunkultaisena. Pääsimme testaamaan molempia ja suosittelemme isompaa sen paremman akkukeston ja isomman kosketusnäytön takia. Se näyttää hienolta myös pienemmissä ranteissa, jos muutoin isokokoinen kello ei haittaa.

Special for you: Samsung Galaxy Watch 46mm sizing pic.twitter.com/KCxncXUPAqAugust 22, 2018

Yhtiö tuntuukin suunnitellen uuden mallin nimenomaan muotia ajatellen. Se on iso, pyöreänmuotoinen ja kaikin puolin oikean kellon näköinen. Saimme kehuja sen ulkonäöstä, ja moni suorastaan yllättyi saadessaan kuulla kellon olevan älymalli. Se erottuu joukostaan positiivisesti.

Yhtiö tuntuukin suunnitellen uuden mallin nimenomaan muotia ajatellen.

Vaihtelua ei ole kuitenkaan rutkasti kuoren tai rannekkeiden suhteen. Hopeinen ja musta 46 mm malli tulee kolmella eri 22 mm rannekevaihtoehdolla: musta, tummansininen tai harmaa. Pienempää mustaa tai ruusunkultaista mallia saa useammalla 20 mm vaihtoehdolla: musta, harmaa, punainen, limenkeltainen, purppura, beige, harmaa ja ruskea. Uusia rannekkeita saa suoraan Samsungilta ja ne ovat kokojen sisällä yhteensopivia, joten omaa värimaailmaa voi vaihtaa vaikka päiväkohtaisesti.

Kaikki kolme kokoa: 46 mm hope (vasemmalla), 42 mm ruusunkultainen (keskellä) ja 42 mm musta (oikealla)

1,3 tuuman Super AMOLED -näyttö (1,2 tuumaa pienemmässä mallissa) on kirkas ja värikäs, kuten Samsungin erinomaisilta näyttötekniikoilta voidaan odottaa. Siitä saa nopeasti selvän jopa kesken juoksun, sillä siinä on ympäristön mukaan vaihteleva kirkkaussäädin. Myös älykäs pikselikäyttö pitää huolen siitä, ettei ruudun 320 x 320 -resoluutioon pala helposti pikseleitä kiinni. Oikeastaan näytön ainoa moitittava asia on sen hidas käynnistyminen – kello ja askeleet päivittyvät uusiin vasta puolen sekunnin viiveellä. Aikaväli tuntuu melkein kirjaimellisesti siltä kuin herättäisit kellosi juuri päiväunilta ja sillä menee hetki selvitä tokkurastaan.

Koristellussa ja käytännöllisessä kellotaulun pyöriteltävässä reunassa on kolmas hyvä ominaisuus: se on kestävä. Olemme nimittäin rikkoneet Apple Watchin suojaamattoman näytön useita kertoja, mutta Samsung Watchissa kellotaulua suojaa armeijatason kestävyys sekä Corningin Gorilla Glass DX+ -pinnoite, jonka ei pitäisi myöskään naarmuuntua Samsungin mukaan.

Kellossa on myös kaksi fyysistä nappia laitteen oikeassa kyljessä, mutta yhtiö on viisaasti siirtänyt ne sivuun. Useimmiten keskelle sivua sijoiteltavat napit ovat usein herkkiä vahinkopainalluksiin, mikä ei ole Samsung Galaxy Watchin tapauksessa ongelma.

Sen sijaan untaan seuraaville mallin iso koko on hieman kömpelö jättää ranteeseen nukkumisen ajaksi, vaikka unenseurantatoiminnot itsessään ovat erinomaiset. Isomman mallin paino on lisäksi 63 grammaa, joten se tuntuu melkein kuin ranteeseesi olisi sidottu kivi. Tähän – ja vain tähän – tarkoitukseen 42 mm versio sopiikin paremmin, sillä se on pienemmän koon lisäksi myös painoltaan vain 49 grammaa.