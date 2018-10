Arvostelussa PS4 Pro

PlayStation Pro julkaistiin lähes kaksi vuotta sitten. Sonyn korkean hintaluokan konsoli on edelleen laite, jota voi suositella pelaamiseen.

Microsoftin Xbox X on tietenkin kova kilpailija Prolle, sillä se tarjoaa enemmän tehoja ja monipuolisemmin sisältöä 4K-laadulla.

Jos olet Sonyn fani, on todettava, että Xboxin etulyöntiasema tehoissa ei kuitenkaan ole merkittävä. Laitteet ovat varsin samanlaisia suorituskyvyltään. PSVR eli virtuaalitodellisuuslasit taas on selvä etu Sonylle. Konsolien välillä ei siis ole merkittävää eroa.

Tavallisesti uusi pelikonsoli erottuu selvästi aiemmasta versiosta – jos ei oteta huomioon PS4 Slimin kaltaisia laitteiston "päivityksiä". Mutta kuten pelkästä "Pron" lisäyksestä nimeen voi päätellä, ei PS4 Pro ole merkittävä kehitysaskel aiempaan verrattuna.

Siinä on sama valikoima pelejä kuin PS4:lle. PS4:n pelit toivat myös PS4 Prolla, ja sille julkaistavat pelit tulevat puolestaan toimimaan PS4:llä.

Kyseessä ei siis ole mikään valtava kehitysloikka, mutta se on kuitenkin monella tavalla selvä parannus PS4:ään verrattuna. Teknisesti isoin juttu on tuki uusille teknologioille, kuten 4K:lle ja HDR:lle, joka auttaa ottamaan kaiken irti uudesta tv-teknologiasta.

Huono juttu on, että kaikki sisältö ei toimii natiivilla 4K-tarkkuudella, mutta Sony käyttää nokkelia mukauttavia tekniikoita, jotka pelastavat paljon.

Pro on monella tavalla kuin uusi iPhone-malli: se on kiiltävämpi, nopeampi ja kauniimpi kuin aiempi versio. PS4 Pro on sen lisäksi todellakin Sonyn kautta aikain paras pelikonsoli. Sen kanssa pystyy pelaamaan pelejä 4K HDR -tarkkuudella, joskus jopa korkeammalla kuvataajuudella. Tästä syystä Playstation 4 Pro on mahtava yleiskonsoli, jos et et ole jo ostanut Playstation 4:ää.

Jos sinulla on jo Playstation 4, on pohdittava muutamaa juttua ennen tämän päivityksen ostamista: Omistatko 4K-television, tai aiotko ostaa sellaisen lähivuosina? Entä PlayStationin VR-lasit? Kuinka tärkeä juttu korkeampi kuvataajuus ja 500 gigatavua ylimääräistä tallennustilaa on sinulle? Mikäli vastaat noihin kysymyksiin kielteisesti, PS Pron hankkiminen ei välttämättä ole järkevää – varsinkin, jos käytössäsi on jo PS4.

Uuden konsolin mahdolliset edut ovat siis pitkälti riippuvaisia siitä, onko sinulla jo käytössä PS4. On myös muistettava, että vaikka Sonyn laite on parempi kovan luokan pelaajalle, sen laitteiston puutteet asettavat uuden päivityksen oston erilaiseen valoon. Viihdepuolta painottavat pyörittelevät päätään, kun he kuulevat, että Sony "unohti" lisätä PS 4 Prohon 4k Blu-ray -soittimen.

PlayStationin pelivalikoima on vakuuttava. Sen lisäksi PlayStation VR on iso juttu. Kerromme myöhemmin, miten se parantaa pelikokemusta 4 Prolla.

Arvostelun lopussa neuvomme, kannattaako sinun hankkia alkuperäinen PS4 tai Pro. Seuraavaksi keskitymme kuitenkin uuden laitteen muotoiluun.

Muotoilu

Hieman isompi kuin alkuperäinen PS4

Takana ylimääräinen USB 3.1 -portti

Paranneltu Wi-Fi ja Bluetooth

Ei voi sanoa, että PS4 Pron muotoilu on täysi kopio PS4:stä, mutta yhtäläisyyksiä on paljon. Ensinnäkin konsoli on päätetty pitää suunnikkaan muotoisena. Kun Sony julkaisi PS4 Pron, vitsailivat monet, että se näyttää siltä kuin kaksi PS4:ää olisi laitettu päällekkäin. Kun laitteen näkee ensimmäistä kertaa livenä, huomaa nopeasti, mistä vitseissä on kyse.

PS4 Pro (koko 29.5 x 32.7 x 5.5 cm) vie hieman enemmän tilaa alkuperäiseen PS4:ään (27.5 x 30 x 5.3 cm) verrattuna. Koska laite on hieman leveämpi ja pidempi kuin PS4, on alkuperäinen PS4 laitettava luultavasti Pron päälle, jos haluaa pitää molemmat. Se on myös hieman painavampi, mutta painon lisäys ei ole iso juttu.

Laite on koteloitu mattamustalla kuorella, joka on samanlainen kuin syyskuussa 2016 julkaistussa PS Slimissä. Kulmia ei kuitenkaan ole tällä kertaa pyöristetty, ja PS4 Pron reunat ovat terävät.

Pienen eron aiempaan tuo se, että PlayStationin hopeanvärinen logo on päällä keskellä tuoden kivasti eleganssia. PS4 Prossa on myös aiempaa kookkaampi virtajohto tuomaan enemmän virtaa laitteeseen.

Konsolin etupuolelta huomaa nopeasti, että Sony on luopunut kosketusherkistä napeista, jotka aiheuttivat vahinkopainalluksia. Tilalle on otettu perinteinen nappi, joka on levyaseman alapuolella. Nappi on tehty jostain halvasta muovista, mutta ajaa asiansa. Eject-nappi (levyn poisto) on myös toteutettu samalla tavalla, ja se sijaitsee samassa paikassa oikealla laitteen etupuolella.

Puhutaanpa hetki siirrännästä (Input/output). PS 4 Prossa on kaksi supernopeaa USB 3.1 -porttia etupuolella ja yksi takana. Niitä käytetään yhdistämään ja lataamaan ohjaimia sekä PlayStation VR-lasien kanssa. Lisäksi mukana on HDMI 2.0a -liitäntä, Ethernet, Digital Out (Optical) -portti ja liitäntä PS4-kameralle. Laitteesta ei kuitenkaan löydy – toisin kuin Xbox Onesta – HDMI input -porttia.

On vielä lisättävä, että vaikka laite näyttää kivalta, on Sony panostanut enemmän siihen, mitä PS4 Pron sisältä löytyy. Konsolissa on terabitin kiintolevy, joka on 500 gigatavua isompi kuin alkuperäisessä PS4:ssä ja PS4 Slimin perusmallissa. Lisäksi siinä on paranneltu Wi-Fi-antenni, joka käyttää langattoman verkon standardia 802.11ac ja Bluetooth 4.0:aa aiemman 802.11 b/g/n:n ja Bluetooth 2.1:n sijaan.

Wi-Fi-antennin vaihtaminen ei välttämättä kuulosta kovin isolta jutulta, mutta se auttaa lataamaan pelejä nopeammin. 160 megabitin pelin (Pac-Man 256) saa ladattua alle minuutissa 15 megan yhteydellä. Sama ei onnistunut alkuperäisellä PS4:llä, vaikka sitäkin olisi sopinut olettaa...

PS4 Pron ohjain

Pieniä muutoksia

Voi käyttää langallisena tai langattomana

Etupuolelle lisätty valopalkki

Uusi pelikone vaatii uuden ohjaimen, ja Sony toteuttaa tuon toiveen. PS4 Pron mukana tuleva ohjain on sama joka tulee PlayStation 4 Slimin mukana.

Kyseessä on pitkälti sama DualShock 4 kuin aiemminkin. Kosketusalueen yläreunassa on nyt valopalkki, jonka myötä ei tarvitse kääntää ohjainta saadakseen tietää mikä pelaaja on. Parasta ovat kuitenkin uudistetut napit ja ohjaimen keveys.

Lisäksi ohjain pystyy vaihtamaan saumattomasti langallisen tilan ja Bluetoothin välillä, kun se on kiinni koneessa USB-kaapelilla. Se ei välttämättä kuulosta isolta asialta, mutta kyseessä on ammattipelaajalle tärkeä juttu, joka voi kääntää tappioita voitoiksi.