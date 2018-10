Arvostelussa PlayStation VR

PlayStation VR on varsin edullinen johdatus laadukkaaseen virtuaalitodellisuuteen. Kaikki kokemukset eivät ole yhtä teräviä kuin Oculus Riftillä tai HTC Vivellä, mutta on otettava huomioon, että tämä laite käyttää PS4:ää eikä kallista tietokonetta, joten emme aio valittaa sen enempää. Äskettäinen hinnan putoaminen tekee tuotteesta entistä houkuttelevamman.

PS VR on vuoden 2016 julkaisustaan saakka ollut parhaiten myyvä huippuluokan VR-järjestelmä.

Sony paljasti itse asiassa elokuun puolivälissä 2018, että se on myynyt yli kolme miljoonaa VR-järjestelmää ja että kaupaksi on mennyt lisäksi noin 22 miljoonaa pelikokemusta (sovellusta ja peliä) laitteelle.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että PS VR ei olisi vallankumouksellinen laitteisto monella eri tavalla. Luotamme siihen, että Sony panostaa jatkossakin virtuaalitodellisuuteen – ja mahdollisesti jopa lisättyyn todellisuuteen (augmented reality) – myös tulevina vuosina. On itse asiassa huhuiltu, että PS VR 2 on pian tuloillaan.

Näiden spekulaatioiden mukaan PS VR 2 julkaistaan PlayStation 5:n yhteydessä, koska tulevat lasit voisivat hyödyntää uuden konsolin parempaa laitteistoa. Mitä tulee itse VR-laseihin, on mahdollista, että niissä on ultra-korkean resoluution näyttö, jossa on 1 001 pikseliä tuumaa kohden. Toivotaan niin.

Täältä enemmän (englanninkielistä) keskustelua odotuksistamme PlayStation VR2:n suhteen.

Mutta pysytään vielä tässä hetkessä, sillä nykyinen PlayStation VR on jo erittäin iso askel virtuaalitodellisuudelle pelikonsoleissa. Parasta on se, että laite tekee sen edullisemmin kuin kovemman hintaluokan VR-lasit, kuten Oculus Rift.

Nämä kalliimmat VR-järjestelmät maksavat enemmän, ja sen lisäksi tarvitset kalliin tietokoneen niiden pyörittämiseksi sujuvasti. Se on iso este monelle kuluttajalle. Muun muassa tästä syystä PS VR on edelleen kovassa huudossa markkinoilla. Asiaan saattaa toki tulla muutos, sillä kilpailijat ovat alkaneet suunnitella edullisempia järjestelmiä – siitä esimerkkinä Oculus Go.

Näistä ja monista muista syistä johtuen PlayStation VR -lasit ovat edelleen kova juttu pari vuotta niiden alkuperäisen julkaisun jälkeen. Sony panostaa VR:n kehittämiseen. PlayStationin julkaisemien VR-pelien laatu on selvä todiste siitä.

Kaiken muun hyvän lisäksi Sony julkaisi vuoden 2017 loppupuolella uuden parannellun version järjestelmästä, jonka avulla onnistuu HDR-laajasävykuvan läpivienti. Sony VR:n tulevaisuus näyttää valoisalta.

PlayStation VR on todellakin erilainen. Oculus Riftin hinta on laskenut, mutta PS VR:n käyttö vaatii vain PS4-koneen, ei kallista tietokonetta. Kun asiaa ajattelee tarkemmin, tuntuu todella merkittävältä, että näin edullinen ratkaisu on näinkin kyvykäs.

Vaikka mainitsimme jo Oculus Gon kilpailijana, ei sekään pysty tarjoamaan yhtä mukaansatempaavaa pelikokemusta kuin PS VR.

PlayStation VR:ssä on omat ongelmansa, mutta PlayStation VR pääosin todistaa, että virtuaalitodellisuus ei ole pelikonsoleille vain mahdollista, vaan myös nautinnollista.

Olemme kokeilleet yli kymmentä peliä konsolilla: esimerkiksi Rocksteadyn vaikuttavaa, mutta varsin lyhyttä, Batman: Arkham VR:ää, naurukohtauksia aiheuttavaa Job Simulatoria, kyyneliä tuovaa Wayward Skyta ja kauhuräiskintää Farpoint VR:n muodossa.

Osa peleistä oli luonnollisesti hauskempia kuin toiset, mutta niistä kaikista tuli selväksi yksi asia: PlayStation VR ei ole huono laite.

Ennen kuin alamme puhua PlayStation VR:n yksityiskohdista ja heikkouksista, käydään ensin läpi perusasiat.

Julkaisun aikaan PS VR-järjestelmää myytiin hieman hämmentävällä tavalla. Järjestelmää, joka käyttää PlayStationin lisälaitteita, kuten Move-liikeohjaimia ja PS Cameraa, myytiin aluksi välillä erillään noista lisätarvikkeista, vaikka ne ovat keskeinen osa PS VR:n toimivuudelle.

Jos sinulla ei jo ollut PlayStation Cameraa tai Move -liikeohjaimia, oli julkaisupäivän paketti paras vaihtoehto, mutta vuosi julkaisun jälkeen eri paketit ja tarvittavien komponenttien markkinointi on hoidettu paljon paremmin.

Suomessa saa esimerkiksi (lokakuussa 2018) ostettua 299 eurolla paketin, johon kuuluvat PlayStation VR lasit (2018), PS4-kamera ja VR Worlds -peli.

PlayStation VR -järjestelmän ja PS Cameran lisäksi tarvitset vain PS4:n (alkuperäisen, Slim-version tai tehokkaan PS4 Pron), DualShock 4 -ohjaimen ja mukavan, valaistun tilan pelaamiseen.

Järjestelmän asennus onnistuu minuuteissa, ja mukana tulevat selkeät visuaaliset ohjeet.

Kuinka PlayStation VR toimii?

Kuten markkinoiden muilla VR-laseilla, on PS VR:llä vaikea tehtävä tehdä mukaansatempaavia videopelejä tuottamalla samaan aikaan kaksi kuvaa ja lähettämällä ne VR-järjestelmään muutaman metrin päästä. Muista VR-järjestelmistä poiketen PS VR tekee sen käyttämällä pelkästään PS4:n grafiikkaprosessoria.

Se onnistuu siinä käyttämällä PlayStation Cameraa seuraamaan yhdeksää eri valoa VR-laseissa ja valoja – pelistä riippuen – joko Move-liikeohjaimissa tai DualShock 4:ssä.

Järjestelmä on yllättävän tarkka, jos huomioidaan, että se käyttää seurantaan vain yhtä kameraa... mutta se ei todellakaan ole idioottivarma tarkkuudessaan. Käymme suorituskykyä hetken päästä läpi tarkemmin, mutta valmistaudu siihen, että kamera hukkaa ohjaimet. Monesti.

Huonoin juttu on kuitenkin se, että koska Sony käyttää kahden kameran sijaan vain yhtä, PlayStation VR:n on vaikea seurata liikkeittäsi, kun nouset ylös ja liikut huoneessa. Se ei siis pysty kattamaan koko huonetta samalla tavalla kuin esimerkiksi HTC Vive. PS VR pysyy toki perässä, jos liikut pari askelta, mutta jos kävelet enemmän, varaudu siihen, että järjestelmää varoittaa sinua liikkumasta enempää.

Useimpia PlayStationin VR-pelejä suositellaan pelaaman yhdessä tai kahdessa eri asennossa, joko istuen tai paikalla seisoen. Jos koet ajoittain matkapahoinvointia, istuminen lienee järkevämpää. Joitakin pelejä on kuitenkin parempi pelata pystyssä.

Kameran paikasta riippuen asennon vaihtaminen ei välttämättä ole niin helppoa, joten on parasta löytää kuvakulma, joka kattaa mahdollisimman ison osan huoneesta – jos siis et halua asettaa kameraa aina uudelleen liikkuessasi.

Mutta mennäänpä hieman taaksepäin. Olemme kirjoittaneet "VR:stä" ja "virtuaalitodellisuudesta" selittämättä asiaa sen enempää.

Virtuaalitodellisuus on ollut olemassa tavalla tai toisella jo vuosikymmeniä, mutta moderni versio teknologiasta on mukaansatempaavampi ja vähemmän pahoinvointia aiheuttava kuin koskaan aiemmin. Lyhyesti sanottuna virtuaalitodellisuus on juuri sitä, miltä se kuulostaa: virtuaalinen maailma, jossa voit kotoa lähtemättä kokea olevasi toinen ihminen – tai jopa avaruusolento – toisessa ajassa ja paikassa ilman.

Ja kyllä, se on juuri niin siistiä kuin miltä se kuulostaa.

Jos puhutaan tarkemmin teknisestä puolesta, niin PlayStation VR pystyy käsittelemään 1080p:n tarkkuuden pelejä 1920 x RGB x 1080 resoluution OLED-näytöllään pelistä tai sovelluksesta riippuen joko 90Hz:n tai 120Hz:n virkistystaajuudella.

Viiveestä huolehtiville on kerrottava, että Sony sanoo PlayStation VR:n reagointiajan olevan noin 18 millisekuntia. Se on on noin 0,002 sekuntia nopeampi kuin korkein hyväksytty viive, jonka huomaisi käyttäessä VR-laseja.

Nuo numerot ovat mahtavia, mutta samaan pystyvät myös HTC Vive ja Oculus Rift. Sonyn etu noihin brändeihin on se, että kumpikaan niistä ei ole maailmanluokan pelijulkaisija. Ne ovat toki yrittäneet tehdä yhteistyötä pelinkehittäjien kanssa, mutta Sonylla nuo suhteet ovat jo kunnossa.

Sen seurauksena PS VR:lle tulee jatkuvasti laadukkaita pelejä, jotka tuovat uusia mahtavia kokemuksia – ja lisää on luvassa. PlayStation VR:lle on tulossa monipuolisesti esimerkiksi ammuskelupelejä, pulmapelejä, tasohyppelyjä ja kerronnallisia seikkailuja.

PlayStation VR PS4 Prolla

Kun pohtii PS VR:n hankkimista, on mietittävä myös toisen Sonyn laitteen, erittäin tehokkaan PS4 Pron, ostamista.

PS4 Pro pystyy parantuneen suorituskykynsä ansiosta luomaan entistä mukaansatempaavamman pelikokemuksen virtuaalitodellisuudessa.

PS4 Pro parantaa kokemusta monella tavalla: Taustat ovat yksityiskohtaisempia, mikä auttaa etäisyyksien arvioimisessa. Myös rakeisuus pienenee hieman. Hyödyt vaihtelevat pelistä toiseen, ja PS4 Pro tukee tällä hetkellä vain pelejä, joissa niiden kehittäjä on mahdollistanut Pro-tilan (Pro Mode) käytön. Kyseessä on laitteistoa tehostava teknologia, joka kertoo PS4:n käyttävän ylimääräistä suoritintehoa.

Kun kirjoitimme PS4 Pron arvostelua, saimme mahdollisuuden kokeilla päivitettyä laitteistoa PS VR:llä, ja eron huomasi, joskin todellisuudessa kyseessä oli pieni pettymys.

PS4:n ja PS4 Pron VR-pelien värillä on ehdottomasti selvä ero, mutta peruskäyttäjä ei luultavasti huomaa sitä. Se erottuu vain, jos kiinnittää huomionsa siihen, kuinka tietyt taustat näyttävät ja jotkut kohteet liikkuvat kauempana. Viive tuntui kuitenkin pienemmältä Pron kanssa, mutta tuo ei ollut mikään ongelma alkuperäisen PS4-konsolin kanssakaan.

Käyttäjän on itse päätettävä, ovatko nuo pienet parannukset laitteistossa riittävä syy tehokkaamman Pron hankkimiseksi. Meidän mielestämme alkuperäinen PS4 riittää kuitenkin mainiosti.

