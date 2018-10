Arvostelussa Nokia 6 (2018)

Nokia 6:n päivitetyllä versiolla on puutteensa, ja kilpailijoitakin tässä hintakategoriassa riittää - siitä huolimatta tämä HMD-teos on maukkaan jämäkkä osa puhdasoppista Android-perhettä.

Siitä ei ole kovin kauaa aikaa, kun Nokia-brändi loikkasi takaisin globaaleille älypuhelinmarkkinoille vaikuttavan edullisella Androidillaan. Nyt vuorossa on seuraava versio, josta pääsemme näkemään, paljonko Nokia antoi painoarvoa ensimmäisestä tuotteestaan saamille arvioille ja saamme myös ideaa siitä, kuinka Nokia tulee kestämään vertailua pidemmällä aikavälillä.

Alkuperäinen Nokia 6 sai vahvan neljän tähden arvostelun muutamien huomautusten kera. Ennen kaikkea pyyhkeitä tuli hitaasta latauksesta ja keskinkertaisesta hardwaresta.

Kun Nokia tiedotti kehitellystä versiosta, Android-puritaanit olivat jännittyneitä päivitetyn designin, parannellun piirisarjan sekä nopean latauksen lisäämisen suhteen. Hintaakin on hieman nostettu.

Ennen kuin paneudumme tarkemmin siihen, onko lisähinta satsauksen arvoinen, on mainittava, että puhelimen nimi on aiheuttanut hieman hämmennystä. Yhtiö itse kutsuu tätä puhelinta välillä nimellä "uusi Nokia 6" ja toisaalta välillä termillä "Nokia 6.1" - viimeksi mainittu näkyy myös myyntipakkauksessa.

Käytämme tässä arvostelussa molempia, mutta on hyvä tiedostaa, että myös Nokia 6 (2017) on yhä myynnissä, joten ennen ostoksia on parasta varmistua siitä kumpaa oikeastaan olet hankkimassa.

Nokia 6 (2018) hinta ja saatavuus

Nokia 6 (2018):n hinta Suomessa kesäkuussa 2018 on 300 euron tuntumassa.

Muotoilu ja näyttö

Klassisen tyylikäs alumiinimuotoilu katseet kääntävillä korostusväreillä

Antelias 1080 pikselin näyttö korealla viimeistelyllä

Painava eikä erityisen miellyttävä pideltävä

Nokian perinteiseen tyyliin sopivasti tämä puhelin on vahva kuin tankki. Sen mitat ovat 148,8 x 7,8 x 8,6mm (paksuudessa huomioitu kameran pieni möykky). Runko on yhdestä palasta valmistettu, 6000-sarjan alumiininen litteillä timanttileikkauksilla. Kulmat ovat pyöristettyjä ja ääriviivoissa on tehosteväri.

Arvostelukappaleemme on väriltään musta/kupari, mikä on innovatiivinen valinta saada musta suorakulmio näyttämään erilaiselta – ja tyylikkäämmältä – kuin kilpailijansa. Mallistosta löytyy myös upea syvänsininen vaihtoehto kultaisella korostusvärillä sekä vaaleanhopeinen White/Iron, jonka korostusväri on metallinpunertava, toisin kuin nimi antaisi ymmärtää. Oletettavasti nimi viittaakin ennemmin hapetettuun rautaan, eli tuttavallisemmin ruosteeseen.

Paksuun täysmetallirunkoon mahtuu 172 gramman painon edestä tekniikkaa, mikä tuntuu kädessä siltä, että tämä laite kestää nykyelämää ilman suojakuorta. Parin viikon käytön ja useamman maahan pudottamisen jälkeen tosin havaitsimme kulmissa pieniä jälkiä, joten täydellistä ulkonäköä etsivät saattavat sittenkin haluta suojata myös tämän puhelimen.

Maahan pudottamisista puheen ollen: Gorilla Glass -näyttö on tässä tehty kestämään, eikä ainakaan omasta rähmänäppisyydestämme aiheutunut näytön osalta harmia.

Korean pyöreästä muotoilusta aiheutuu kuitenkin ikäviä yllätyksiä – jos tykkäät jättää puhelimesi kokouspöydälle ylösalaisin, se saattaa tipahtaa lattialle yllättävän helposti. Eli suosittelemme asettamaan luurin oikeinpäin, koska silloin pitoa on riittävästi, tai suoraan taskuun. Tällöin kokoukseen keskittyminenkin saattaa sujua paremmin...

Taskun pitää kuitenkin olla riittävän iso, sillä 5,5 tuuman näyttö ja 8,6 millin paksuus tarkoittavat, että hoikimmasta päästä tämä kaveri ei ole, eikä myöskään helpoin kädessä pideltävä. Pienikätiset käyttäjät saattavat hyvinkin kokea puhelimen vaivalloiseksi pidemmissä pitelysessioissa. Lisäksi kämmenen alaosalla osuu naurettavan helposti vahingossa vasemmassa alareunassa olevaan kaiuttimeen ja sen mykistysnappulaan.

Mikäli "karkea esteettisyys" on mieleesi, on Nokia 6 (2018) hinta huomioiden vaikuttavan hyvännäköinen.

Anonisoitu takapaneeli sisältää Zeissin kameran ja salaman, joka työntyy hivenen ulospäin. Sen alla on sormenjälkitunnistin, korostusvärin kera sekin, vierellään hopeinen Nokian logo sekä Android One -logo.

Etupuoli on yhtä lailla minimalistinen super-kiiltävän näytön ja jälleen korostusvärin kera. Niiden selkeänä tavoitteena on pistää silmään (hyvässä mielessä), ja niin ne totisesti tekevät.

Oikeassa yläkulmassa on Nokian logo. Reunukset ovat suhteellisen isoja näytön ympärillä, ja etenkin alaosa mietityttää, koska sormenjälkitunnistimen vuoksi sitä ei tarvitsisi olla, ja navigointinappulatkin ovat toteutettu ohjelmiston kautta. Mutta eipä budjettipuhelimelta liikoja voi vaatia reunusten suhteen.

Vasemmassa reunassa on SIM-korttipaikka, oikealla kuulokeliitäntä ja äänenvoimakkuuden säädin sekä virtanappula. Vasemmalla alhaalla on kaiutin ja keskellä USB-C-latausportti.

Ainoa valituksenaiheemme on sormenjälkitunnistin, josta on varsin helppo sohia ohi ja osua sen sijaan salamaan. Toisaalta salaman vahinkopainelu tai sormenjälkien tahriminen ympäri takakuorta on toki parempi vaihtoehto kuin kameran linssin sohiminen, kuten tietyissä puhelimissa helposti käy.

5,5 tuuman 16:9 näyttää herkästi hyvinkin tahraiselta – joskin vähemmän näkyvästi silloin, kun näyttö on päällä.

Näyttö näyttää mainiolta; kirkkaalta ja terävältä. Ei se tietenkään kestä vertailua pikseliahdettuihin tuhannen euron laitteisiin, mutta tässäkin on tarjolla Full HD (1 080 x 1 920, 403 ppi) paljon edullisemmin. Kokonaisuus tuntuu hyvältä, kunhan et vertaa sitä Samsung Galaxy S9:n rinnalla.