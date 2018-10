Arvostelussa Logitech G305

Logitech G305 on mainio valinta kohtuuhintaista langatonta hiirtä etsivälle pelaajalle. Sen ulkomuoto ei välttämättä miellytä RGB-valojen ystäviä, mutta se on kokonaisuutena erinomainen paketti. Hiiren langaton tekniikka on niin etevää, ettei pelatessa pysty huomaamaan mitään ylimääräistä viivettä.

Logitechillä on takanaan paljon onnistumia pelihiirten saralta. Suomalaiset pelaajat ovat tykästyneet niin erinomaiseen G502:een kuin edullisempaan G402:eenkin.

Yksi nappisuoritus oli G900, joka osoitti langattomien hiirten olevan aitoja vaihtoehtoja langallisille pelihiirille. Hiiren päivitetty malli Logitech G903 on edelleenkin yksi tämän hetken parhaista pelihiiristä muun muassa erittäin tasokkaan LIGHTSPEED-tekniikkansa ansiosta.

Valitettavasti G903:n kaltaiset hiiret ovat myös erittäin kalliita. Pelkkä hiiri maksaa noin 200 euroa ja sen langattomaan lataukseen soveltuva hiirimatto vielä 130 euroa lisää.

G305 on kuitenkin toista maata. Yhtä nopealla 1 millisekunnin päivitysnopeudella ja LIGHTSPEED-tekniikalla varustettu langaton pelihiiri maksaa nimittäin vain 64,90 €. Se on Logitechin halvin pelihiiri, mutta onko se riittävän hyvä korvaamaan saman hintaisen G502:n? Testasimme sitä intensiivisesti kuukauden ajan selvittääksemme asian.

G305 on saatavina sekä mustana että valkoisena. (Image: © Logitech)

Muotoilu

G305:ssa ei ole vilkkuvia RGB LED -valoja, 20 eri painiketta tai mitään muutakaan ylimääräistä. Siitä on yksinkertaisesti pyritty karsimaan kaikki ylimääräinen ja keskittymään siihen mikä on tärkeintä: suorituskykyyn.

Hiiri on melko pienikokoinen ja sopii mainiosti esimerkiksi G502:sta pitäville pelaajille. 99 gramman painoinen hiiri on myös kevyt – joidenkin mielestä ehkä turhankin kevyt. Nämä seikat ovat kuitenkin lähinnä makuasioita.

G305 on myynnissä sekä mustana että valkoisena. Molempien hiirten päällä on harmaa Logitechin harmaa G-sarjan logo. Musta värivaihtoehto on kokomusta, valkoinen hiiri taas mustaksi värjättyä rullan kourua lukuun ottamatta kokonaan valkoinen. Molemmat värivaihtoehdot ovat myynnissä Suomessa 64,90 euron hintaan.

Hiiren ulkomuoto on pidetty todella minimalistisena, eikä sitä ole juurikaan muotoiltu käden mukaiseksi. Se ei ole omaan makuumme aivan yhtä mukava kädessä kuin G502, mutta sitä on siitä huolimatta miellyttävä käyttää pidempiäkin aikoja.

Hillityn muotoilun hyvä puoli on se, että se sopii mainiosti muuhunkin kuin pelkkään pelikäyttöön. Käytimme sitä kuukauden testimme ajan myös pääasiallisena työhiirenä ja se suoriutui eleettömästi myös normaalista toimistotyöstä.

Hiiri toimii yhdellä AA-paristolla. (Image: © Logitech)

Ominaisuudet

Vaikka G305 on Logitechin halvin pelihiiri, ei se säästele ominaisuuksissaan.

Ensimmäisenä täytyy mainita Logitechin erinomainen LIGHTSPEED-tekniikka, jonka avulla hiiri saavuttaa hintaansa nähden huiman 1 millisekunnin päivitysnopeuden. Käytännössä viivettä ei huomaa pelatessa lainkaan, joten sen pelattavuus on aivan samalla tasolla langallisten kilpailijoidensa kanssa.

Hiiressä on sama 12 000 DPI:n HERO-tunnistin kuin G603:ssa. Se on erittäin tarkka G305:n hintaan nähden.

Painikkeita on tarjolla säästeliäästi mutta riittävästi: kaksi sivulla, kaksi päällä, yksi rullassa ja yksi rullan alapuolella. Kaikki painikkeet ovat ohjelmoitavissa käyttäjän omien mieltymysten mukaan. Yleisesti ottaen kuusi painiketta riittävät melko hyvin, mutta esimerkiksi Fortnitessa rakentamista varten painikkeita saisi olla enemmänkin. Tämä riippuu toki siitä, haluaako pelaaja tehdä asioita mieluummin hiirellä vai näppäimistöllä.

Hiirtä ei saa yhdistettyä koneeseen tavallisella Bluetooth-yhteydellä, vaan sen käyttö vaatii mukana tulevaa erillistä langatonta lähetintä. Lähetin vie koneesta yhden USB-paikan, mutta toisaalta se toimii luotettavasti minkä hyvänsä tietokoneen kanssa. Lähettimen kantama oli sen verran hyvä, että hiirellä voi hallita vaikkapa olohuoneen viihdetietokonetta sohvan syövereistä.

G305 saa virtansa yhdestä tavallisesta AA-paristosta (toimitetaan hiiren mukana). Logitechin oman arvion mukaan yksi paristo pitäisi riittää hiiressä noin 250 tuntia. Paristo kesti hiiressämme koko kuukauden testin ajan, joten lupaus vaikuttaa pitävän paikkansa. Emme kuitenkaan pysty antamaan tarkkaa arviota hiiren virrankulutuksesta näin lyhyen testin perusteella.

Hiiren toimintoja pystyy mukauttamaan vanhentuneen oloisen Logitech Gaming Softwaren sekä hiljattain julkaistun Logitech G Hubin avulla. Ohjelmien avulla pystyy esimerkiksi määrittämään uudelleen G305:n jokaisen painikkeen, äänittämään makroja ja säätämään hiiren asetuksia.

G305:ssä on kuusi ohjelmoitavaa painiketta. Kaksi sivupainiketta, hiiren vasen ja oikea painike, rulla sekä rullan alapuolella oleva painike. (Image: © Logitech)

(Image: © Logitech)

Pelaaminen

Kokeilimme G305 useiden eri pelien kanssa. Testijaksomme aikana ehdimme pelata sillä Fortnitea, Overwatchia, PUBG:ia, Far Cry 5:ttä, Rainbow Six Siegeä ja Battlefield 1:tä. Hiiri selviytyi kaikista peleistä vaivatta.

Olisimme tosin toisinaan kaivanneet enemmän painikkeita, sillä vasemman ja oikean klikkauksen lisäksi pelaajalla on käytössä vain neljä painiketta. Osaa pelaajista tämä ei varmasti haittaa, mutta jos olet tottunut tekemään monia asioita hiirelläsi, joudut nyt turvautumaan enemmän näppäimistöösi.

Hiiri on erittäin kevyt, joten sitä on nopea liikutella. Joidenkin makuun se saattaa olla liiankin kevyt, mutta omaan käteemme se tuntui luontevalta. Siitä saa myös yllättävän hyvän otteen, vaikka sitä ei ollakaan muotoiltu yhtä vahvasti kuin monia muita pelihiiriä.

G305:ssä on hieman vähemmän säätövaraa kuin kalliimmissa pelihiirissä, mutta siinä on silti riittävän kattavat asetukset tavalliselle pelaajalle.

(Image: © Logitech)

Yhteenveto

Logitech G305 ei ehkä säväytä ulkonäöllään, mutta se tarjoaa erinomaisen kattauksen huipputoimintoja kohtuulliseen hintaan.

Arvostamme sitä, että Logitech on päättänyt panostaa kaikki pelimerkkinsä hiiren tärkeimpiin ominaisuuksiin ja luopunut suosiolla turhista LED-valoista tai ylimääräisistä painikkeista.

G305 osuu juuri oikeaan hintaluokkaan. Se on kohtuuhintainen pelihiiri harrastelijapelaajalle, joka ei halua käyttää pientä omaisuutta lisälaitteisiin. 64,90 euroa maksava hiiri ei tietenkään ole aivan yhtä hyvä kuin vaikkapa 199,90 euroa maksava G903, mutta hiirten välinen tasoero on silti pienempi kuin niiden hintaero antaa ymmärtää. G903 ei ole missään nimessä kolme kertaa parempi hiiri kuin G305.

Hiiren pahin kilpailija on kuitenkin valmistajan saman hintainen langallinen vaihtoehto: G502. Mielestämme G305 ei aivan yllä G502:n tasolle. Langallisessa versiossa on kattavammat asetukset, painon ja tasapainon säätö, enemmän painikkeita ja vieläkin herkempi tunnistin.

Toisiin langattomiin hiiriin verrattuna se on silti erinomainen. Samalla rahalla on vaikea löytää parempaa vaihtoehtoa, sillä G305:n tekniikka on käytännössä kaksi kertaa kalliimpien hiirten tasolla. Jos siis etsit kohtuuhintaista langatonta pelihiirtä etkä välitä turhista kosmeettisista ominaisuuksista, on G305 loistava valinta käyttöösi.