Arvostelussa iPad Pro 11

Olemme jälleen siinä pisteessä, kun uudet iPad Prot saapuvat kauppoihin. Ja tällä kertaa kyseessä on mielettömän suorituskykyinen, täysin uusitulla muotoilulla, parannetulla näytöllä ja runsailla lisäominaisuuksilla varustettu laite.

Apple on tosiaan päivittänyt iPad Pro mallin sitten sen julkaisun, ja tuorein versio on yhtiön mukaan juuri sellainen, jonka he ovat aina halunneet tehdä. Se on pienehkö laite valtavalla näytöllä, roppakaupalla tehoja sekä Apple Pencilillä, jota on vaikeampi hävittää.

Nämä kaikki ovat olleet ominaisuuksia, jolla laitteen on voinut nostaa todella ammatilaiskäyttäjille, joten nyt sellainen on viimein olemassa. Joten saammeko esitellä iPad Pron 11-tuumaisen mallin (tai iPad Pro 11:n, näin meidän kesken), joka aikoo korjata ensimmäisten Pro-mallien ongelmat.

Mutta vaikka kyseessä on kevyesti paras tabletti, jonka Apple on koskaan tehnyt, sen ympärillä velloo myös yksi suuri kysymys: antaako se tarpeeksi lisäarvoa tavan käyttäjille kattaakseen aiemmin tänä vuonna julkaistun uuden perusmallin ja Pro-version välisen hintaeron?

iPad Pro 11:n hinta ja saatavuus

Arvostelimme iPad Pro 11 -malleista sen kaikkein edullisimman version, jonka lähtöhinta alkaa Suomessa 909 euron tietämiltä.

Perusmalli saapuu pelkän Wi-Fin kera, mutta tuttuun tapaan sitä on saatavilla myös 4G-yhteyden kera. Tämä lisää hintaa noin 170 eurolla.

Yhteyden lisäksi iPad Pro 11:tä saa neljän eri tallennuskapasiteetin kera. Yllä oleva 900 euroa on pienimmällä 64 gigan tallennustilalla varustettu malli, mistä seuraava nostaa kapasiteetin 256 gigaan (1 079 €). 512 gigan malli kustantaa puolestaan 1299 euroa ja teran kapasiteetilla varustettu järkäle hulppeat 1739 euroa.

iPad Pro 11 on saatavilla hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä. Laite julkaistiin virallisesti 7. marraskuuta.

Täysin uusi näyttö

Useimmiten uuden iPadin kohdalla siinä on jokin yksi ominaisuus, joka nousee esille. Tällä kertaa ominaisuuksia on tosin useampia, sillä Apple on uudistanut tehokkaimman ja kalleimman tablettinsa perusteellisesti.

iPad Pro 11:n ensimmäistä kertaa käteen ottaessa huomio kiinnittyy sen uuteen näyttöön, joka on levitetty entistä likemmäksi reunoja. Aiemmat paksut reunat ovatkin viimein historiaa.

11-tuumainen ruutu on puolestaan päivitetty Applen Liquid Retina -näytöksi, jonka yhtiö esitteli ensimmäisen kerran iPhone XR:n myötä. Se ei tosin tunnu aivan yhtä vakuuttavalta kuin esimerkiksi Samsung Galaxy Tab S4:ssä oleva OLED-näyttö, mikä ottaen huomioon uuden iPad Pron kalliin hinnan, kieltämättä kirpaisee hieman.

Kyseessä ei ole kuitenkaan missään nimessä huono näyttö – Applen TrueTone-teknologia sekä 120 hertsin virkistystaajuus takaavat laatuelämyksen, ja HDR-sisältö on detaljien suhteen äärimmäisen rikas.

Päivitys: Toistaiseksi on pientä epäselvyyttä, onko iPad Pro 11:n näyttö oikeasti HDR:ään kykenevä, kuten Apple väittää. Yritämme selvittää, onko näyttö riittävän kirkas tukeakseen HDR:ää. Ottaen huomioon, ettei iPhone XR pysty samaan ja että molemmat käyttävät samaa näyttöteknologiaa, olisi hyvin mielenkiintoista, jos uusi iPad Pro jostain syystä pystyisi siihen – vaikka mallin edellinen versio siihen pystyikin.

Se ei pysty toistamaan kuitenkaan OLED-näyttöjen rikkaita värisävyjä, jotka ovat sen sijaan paljon luonnollisemman näköiset. Jos tabletilla katsoo historiallisia draamoja tai rikossarjoja, värisävyt ovat luultavasti vain hyväksi, mutta mikään visuaalisesti mykistävä kohtaus näyttää ruudulta sen sijaan väljähtäneeltä. LCD-taustavalaisu vuotaa myös OLED-näyttöjä pahemmin hämärämpien kohtien läpi.

Kokonaisvaikutelma on kuitenkin näytön osalta vakuuttava, etenkin kun sitä vertaa vierekkäin vanhan mallin kanssa. Ohuemmista reunoista huolimatta laitteen reunoissa on silti melkoisesti tyhjää tilaa.

Odotettavissa olisi voinut olla täysin reunoihin asti venytetty näyttö, mutta sen sijaan laitteen reunuksia komistaa huomattavat reunukset. Tämä saattaa toisinaan johtaa myös virhepainalluksiin etenkin käyttäessä laitetta vaakatasossa. Yläreunassa on myös iso tila varattu kameralle.

Paranneltu muotoilu

Apple näyttäisi vievän laitteensa muotoilun osalta eri vaiheiden läpi vaihtaen aina pyöristetyistä kulmista tehdasmaisen jykeviin ja takaisin. Uusin malli suosii jälkimmäistä vaihtoehtoa.

Sivut näyttävät muistuttavan enemmän iPhone 4:ää tai iPhone SE:tä kuin mitään muuta yhtiön aiempaa tuotetta, minkä vuoksi iPad Pro 11:n pitäminen käsissä tuntuu myös hieman erilaiselta.

Se ei suinkaan ole epämukava käyttää, ja totta puhuakseni otteessa on enemmän pitoa, mutta siitä uupuu kaarevan reunan tuoma korkealuokkaisuuden tunne. Sir Jony Ivyn taannoisen haastattelun mukaan muotoilu johtuu insinöörien teettämästä komponenttien mininiatyrisoinnista. Käytännössä tasaiset reunat tuntuvat tehdyn kuitenkin siksi, että Apple Pencil saataisiin kiinnitettyä kätevästi laitteen kylkeen.

Yleinen laatu on silti selkeä askel parempaan, joskin selkämystä ei ole enää lasitettu, joka mahdollistaisi muun muassa langattoman latauksen. Tosin sitä ei todennäköisesti tuettaisi muutenkaan ottaen huomioon, kuinka suuren latausalustan tai telakan laite tarvitsisi latausta varten.

Laitteen kulmiin sijoitellut kaiuttmet ovat edelleen nelikko, mutta nyt kuhunkin on integroitu myös basso- ja diskanttikaiutin äänenlaadun parantamiseksi. Tämä on ilouutinen kaikille musiikin ja pelien ystäville, mutta valitettavasti Apple on poistanut laitteesta samalla kuulokeliitännän.

Ja koska laitteen mukana ei tule minkäänlaisia kuulokkeita, tämä voi tuottaa ärsytystä monille käyttäjille hyvin nopeasti.

Valitettavasti huonot uutiset eivät jää tähän, sillä käyttäjät eivät voi suinkaan käyttää aiempia adaptereitaan. Apple on siirtynyt iPad Prossa Macbookin lailla USB-C-liitäntään, joten voit sanoa hyvästit aiemmille johdoillesi.

Joten jos et omista Bluetooth-kuulokkeita tai muita langallisia ja laitteen kanssa yhteensopivia kuulokkeita, joudut polttamaan lisää rahaa saadaksesi tablettiin hieman yksityisemmän kuunteluympäristön.

Toinen vaihtoehto on ostaa erillinen adapteri, jolla saat kytkettyä nykyiset kuulokkeesi laitteeseen. Joka tapauksessa muutos on hyvä tiedostaa ennen iPad Pro 11:n ostamista.