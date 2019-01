Arvostelussa Huawei Mate 20 Pro

Huawein huippumallissa yhdistyvät Applen ja Samsungin parhaat puolet. Se on nopea ja täysiverinen lippulaiva, joka on kalliin hintalappunsa arvoinen – jos olet valmis maksamaan puhelimesta lähes nelinumeroisen hinnan.

Älypuhelinten kilpailu on kiristinyt tiukemmaksi kuin koskaan ja samalla jokainen uusi huippumalli nostaa odotuksia vain hieman korkeammalle kuin edeltäjänsä. Myös Huawei Mate 20 Pro osuu tähän kategoriaan: puhelimessa on juuri riittävästi premium-ominaisuuksia erottuakseen joukosta.

Mate 20 Pro on millä tahansa mittarilla täysiverinen lippulaivamalli, joka erottuu joukosta erikoisella takakamerallaan ja joukolla ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka löytävät tiensä kilpailijoiden puhelimiin vasta ensi vuoden puolella.

Huawein tasokkain luomus kilpailee täysin samalla viivalla Samsung Galaxy Note 9:n ja iPhone XS:n kanssa, joten samalla myös sen hinta kohoaa kilpakumppaneidensa tasolle. Mate 20 Pro maksaa Suomessa 999 €, joten se kolkuttelee jo maagista tuhannen euron rajaa, jonka ylittäneitä puhelimia on vain kourallinen.

Tuhannella eurolla saisit jo esimerkiksi keskitasoisen kannettavan, järjestelmäkameran tai vaikkapa lomamatkan etelään. Mate 20 Pro onkin selvästi tyyriimpi kuin edellisen sukupolven Mate 10 Pro, jonka lähtöhinta oli vain 799 euroa. Toisaalta se on myös luokkaa tasokkaampi puhelin kuin vuoden takainen lippulaiva.

Tuolla hintalapulla puhelimen täytyy tosin jo päihittää myös Samsungin ja Applen kärkipuhelimet, jotka ovat hallinneet huippumallien myyntiä. Kysymys kuuluukin, tarjoaako Mate 20 Pro riittävästi vastinetta rahoillesi?

Lyhyesti sanottuna: kyllä. Mate 20 Pro tarjoaa lukuisia ominaisuuksia, joita sen pahimmat kilpailijat tuovat markkinoille aikaisintaan ensi vuoden malleissa. Toisaalta vuosi 2018 ei ollut kovin merkittävä puhelinten tuotekehityksen kannalta, joten monet ominaisuuksista ovat pikemminkin uutuuden viehätystä herättäviä lisiä kuin aitoa lisäarvoa tuottavia toimintoja.

Mate 20 Pro myyntipäivä ja hinta

Huawei Mate 20 Pro saapui ennakkomyyntiin 17.10.2018 ja sen varsinainen myynti alkoi viikkoa myöhemmin, 26.10.2018. Se on saatavilla käytännössä kaikilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Mate 20 Prosta on ainakin toistaiseksi saatavilla vain yksi versio, jossa on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Sen yhteydessä julkaistiin muitakin kiinnostavia malleja, kuten 7,2-tuumainen Mate 20 X ja erittäin kallis 512 Gt:n Porsche Edition. Suurikokoinen Mate 20 X ei kuitenkaan saavu myyntiin Suomeen.

Avainominaisuudet

Älä huoli, jos aiemmin tänä vuonna julkaistu Huawei P20 Pro ehti livahtaa huomiotta, sillä Mate 20 Pro päihittää sen käytännössä jokaisella osa-alueella.

P20 Prossa oli esimerkiksi kolme takakameraa: pääkamera, kolminkertaisella zoomilla varustettu telefotolinssi ja mustavalkolinssi, mutta Mate 20 Pro vaihtoi mustavalkolinssin ultralaajaan värilinssiin. Vaikka mustavalkolinssi tuokin apua heikossa valotuksessa otettaviin kuviin, Mate 20 Pron toiminnassa ei jää mitään moitittavaa siltäkään osin. Laajakulmalinssin mahdollistama käänteinen zoomaaminen kauemmas kohteesta on sen sijaan erittäin käyttökelpoinen ominaisuus.

Mate 20 Pro on perinyt myös 24 megapikselin f2,0:n etukameran P20 Prolta. Etukameraan on kuitenkin lisätty myös uusia antureita. Antureiden määrä kasvattaa näyttöloven koon iPhone XS:n tasolle, mutta tarjoaa paremman syvyysvaikutelman omakuviisi ja mahdollistaa kasvojentunnistuksen.

Huawei Mate 20 Pro on mitoiltaan (157,8 x 72,3 x 8,6 mm) vain hieman suurempi ja ohuempi kuin P20 Pro. Lisäksi siinä on suurempi 6,39-tuumainen OLED-näyttö kuin 6,1-tuumaisessa edeltäjässään. Näytön resoluutio on on parempi kuin Google Pixel 3:ssa ja Samsung Galaxy Note 9:ssä.

Yksi Huawein ylpeydenaiheista on tietysti myös Kirin 980 -suoritin, joka esiintyy ensimmäistä kertaa Mate 20 Prossa ja sen sisarlaitteissa. Suoritin on ensimmäinen 7 nanometrin tekniikalla tuotettu suoritin Android-puhelimelle. Apple ehti kuitenkin julkaisemaan oman iPhone XS:ssä ja XS Maxissa nähdyn 7-nanometrisen A12-suorittimensa ennen Huaweita.

Mate 20 Prossa on 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa, joten niiltä osin sen tekniset tiedot ovat pysyneet samana kuin P20 Prossa. Tallennustilaa pystyy tosin halutessaan laajentamaan 256 Gt:lla Huawein kehittämällä "nanoSD"-muistikortilla. Tallennustilan laajentajan täytyy silti luopua toisesta SIM-paikasta, sillä nanoSD-kortti asetetaan puhelimen SIM-kelkkaan.

Puhelimen komponentit ovat muutoin linjassa kilpailijoiden kanssa, mutta Kirin 980 on hieman ripeämpi kuin Snapdragon 845. Lisätehojen ei tarvitse kuitenkaan pellätä syövän laitteen akkua silmän räpäyksessä, sillä Mate 20 Pron 4 200 mAh:n akku kestää juuri niin pitkään kuin valtava kapasiteetti antaa olettaa.

Mate 20 Prossa on myös muutama kiinnostava kikka, johon muut markkinoilla olevat puhelimet eivät yllä.

Puhelimessa on ensinnäkin suurta huomiota kerännyt näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin, jonka on ilmeisesti tarkoitus helpottaa puhelimen avaamista esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, kun puhelin makaa pöydällä. Kasvojentunnistus vaatii nimittäin naaman kurottamista puhelimen eteen ja puhelimen takapuolelle sijoitettu sormenjälkitunnistin puolestaan laitteen nostamista. Kyse on siitä huolimatta ennen kaikkea miellyttävästä uutuudenviehätyksestä – joskin toimivasta sellaisesta.

Toinen kiinnostava ominaisuus ei hyödytä välttämättä päivittäisessä käytössä, mutta saattaa olla kullanarvoinen silloin, kun sitä tarvitsee. Puhelin kykenee nimittäin lataamaan langattomasti toisia laitteita. Tekniikka toimii yksinkertaisesti niin, että Mate 20 Pro asetetaan selätysten toisen (yleisintä) Qi-lataustekniikkaa tukevan puhelimen tai vaikkapa langattomien kuulokkeiden kautta, jolloin toinen laite kykenee käyttämään Huawein lippulaivaa ikään kuin langattomana varavirtalähteenä.

Muotoilu

Huawei Mate 20 Prota katsomalla käy nopeasti ilmi kaksi asiaa: se on kalliin ja erityisen näköinen. Edestä se näyttää pitkälti samalta kuin mikä tahansa muukin 2018 vuoden Android-lippulaiva, mutta takaa katsoessa mallista ei voi erehtyä. Erityisen tunnistettavan siitä saa Huawein omalla Twilight-liukuvärillä.

Kilpailu lippulaivamallien välillä on tiukkaa, ja Huawei onkin päättänyt erottua joukosta erityisellä kamerallaan. Mate 20 Pron kolme takakameraa ja LED-salama on aseteltu kiinnostavasti neliömäiseen palkkiin, joka rikkoo hiuksenhienosti puhelimen tasaisen takakuoren. Koska sormenjälkitunnistin on siirtynyt takakuoresta näyttöön, puhelimen takaosalla on entistä symmetrisempi muotoilu, joka erottuu edukseen kilpailijoista.

Sirosta muotoilustaan huolimatta Mate 20 Pro on kaikkea muuta kuin pienikokoinen. Sen ulkomitat ovat toki yhä muutaman millin pienemmät kuin vaikkapa Samsung Galaxy Note 9:llä, mutta se on siitä huolimatta yksi markkinoiden suurimmista puhelimista.

Puhelimen käyttäminen yhdellä kädellä on haastavaa. Käyttäjä joutuu luopumaan muun muassa haastavan korkealle sijoitetusta sormenjälkitunnistimesta, ja peukaloa on vaikea kurkotella näytöllä, kun pitää kiinni Mate 20 Pron liukkaista ja ohuista ulkokuorista. Asiaa ei helpota myöskään puhelimen ekstrakorkea 19,5:9-kuvasuhde, joka tekee hujopin pitelystä pientä tasapainottelua.

Huawein lippulaiva tuntuu kalliilta puhelimelta, joka on uhrannut helppokäyttöisyytensä tarjotakseen hieman ylimääräistä näyttötilaa. Se ei kuitenkaan ole välttämättä huono asia – jos olet valmis käyttämään puhelinta molemmilla käsilläsi. Tuo lisätila tekee nimittäin Mate 20 Prosta modernin näköisen ja tarjoaa kauniin katselukokemuksen videoille ja peleille.

Puhelimesta on tarjolla kolme värivaihtoehtoa. Ensimmäinen niistä on Huaweille tunnusomainen sinisestä violettiin liukuva revontuli (Twilight) ja toinen perinteinen musta. Molemmat niistä ovat kiiltäviä ja keräävät luonnollisesti myös enemmän sormenjälkiä kuin laki sallii.

Kolmas väri on sen sijaan hieman erikoisempi. Sinisessä "Midnight Bluessa" on kevyesti kuvioitu takapinta, joka muistuttaa hieman takavuosien hologrammeilla varustettuja Pokémon-kortteja – jonnet ei muista. Pinnoite takaa hieman pitävämmän tarttumapinnan kuin muut värivaihtoehdot, eikä kerää sormenjälkiä yhtä helposti.

Kuvioitu pinnoite on niin kevyt, että sen huomaa lähinnä, jos sormen kynttä liu'uttaa takakuorta pitkin. Se on kuitenkin jälleen yksi osoitus niistä pienistä seikoista, jotka saavat Mate 20 Pron tuntumaan eliittiluokan puhelimelta.

Mate 20 Prolla on täysi IP68-luokan mukainen veden- ja pölynkestävyysluokitus, joka on oikeastaan muodostunut jo jonkinlaiseksi alan standardiksi. Käytännössä se kuitenkin tarkoittaa sitä, ettei sinun tarvitse huolia puhelimesi kastumisesta, muttei myöskään välttämättä lähteä uimaan sen kanssa.

Uudessa Pro-mallissa ei ole edeltäjänsä tavoin kuulokeliitäntää, joten joudut etsimään mieleisesi Bluetooth-kuulokkeet. 3,5 mm:n kuulokeliitännän löytyminen alkaa olla nykymittapuulla kuitenkin jo pikemminkin poikkeus sääntöön kuin vakio-ominaisuus.

Näyttö

Mate 20 Pron 6,39-tuumainen OLED-näyttö on upea, selkeä ja värikäs. Edellisestä Mate 10 Prosta poiketen uutuudessa ei ole lainkaan alareunaan sijoitettua painiketta, joten näyttö kattaa huomattavasti suuremman osan puhelimen etuosasta. Sen reunat ovat melko ohuet – etenkin alareunasta, sillä puhelimen alaosan kaiutin on sijoitettu sen USB-C-latausporttiin. Kiinnostava ratkaisu on onneksi toteutettu niin käytännönläheisesti, ettei kaiutin peity, vaikka porttiin liittäisikin USB-C-kaapelin.

Näytössä on vaikuttava 19,5:9-kuvasuhde ja sen resoluutio on kiitettävät 3 120 x 1 440, joka vastaa noin 537 pikseliä tuumaa kohden. SIinä on siis korkeampi pikselitiheys kuin esimerkiksi Samsung Galaxy Note 9:ssä (514 ppi) tai Google Pixel 3:ssa (439 ppi). Käytännössä harva sovellus pystyy hyödyntämään niin korkeaa resoluutiota, mutta näyttö on joka tapauksessa äärimmäisen terävä ja vivahteikas.

Jos haluat rukata värien lämpötilaa omien mieltymystesi mukaan tai vähentää haitallista sinistä valoa, voit säätää niitä puhelimen asetuksista. Voit jopa laskea Mate 20 Pron resoluution Full HD:ksi tai heikommaksi säästääksesi puhelimen akkua – jos siihen nyt ylipäätään tulee koskaan tarvetta.

Mate 20 Pron näytön kaareva muotoilu on kuin vedetty suoraan Samsungin kuvastosta. Vaikkei reunoilla olekaan mitään interaktiivisia ominaisuuksia, kaareva näyttö saa puhelimen näyttämään hillityn tyylikkäältä.

Näytön eleganssin rikkoo tietysti tuttuun tapaan yläreunaan sijoitettu näyttölovi. Sen koko vastaa suunnilleen iPhone XS:n lovea ja sen sisälle on sijoitettu kaikki samat anturit kuin omenalogolla varustetussa kilpailijassaankin. Jos näyttölovi tuntuu ylitsepääsemättömältä, voit halutessasi piilottaa sen puhelimesi asetuksista. Tuolloin joudut tosin tuijottamaan tasaisen mustaa yläpalkkia.

Puhelimen OLED-näyttö vaikuttaa silmämääräisesti kirkkaammalta kuin Mate 20:n (ei myynnissä Suomessa) 820 nitin ruutu, mutta emme ole saaneet tästä mitään virallista vahvistusta Huaweilta. Mate 20 Pron näyttö on joka tapauksessa erittäin kirkas.

Puhelimen paljon puhuttu näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin toimii luotettavasti. Se on hieman nirso sormen sijainnista, sillä sormesi juonteita lukeva alue on varsin pienehkö. Sormenjälkitunnistimen kuvake ilmestyy harmillisesti ruudulle vasta herätettyäsi näytön, joten joudut joko napauttamaan näyttöä kertaalleen tai arpomaan, missä kuvake voisi sijaita. Sijainti alkaa varmaan vähitellen löytyä lihasmuistista, mutta ainakin testijakson aikana se vaati hieman keskittymistä.

Sormenjälkitunnistin ei onnistu aivan joka kerralla, eikä ole erityisen hyvä lukemaan esimerkiksi sormien sivuja. Etupuolelle sijoitettu skanneri on luonnollisesti miellyttävämpi ratkaisu puhelimen maatessa pöydällä, mutta erillinen painike toimisi yhä hieman käytännöllisemmin.

Annamme siitä huolimatta Huaweille pisteet rohkean ratkaisun tuomisesta lippulaivamalliinsa. Näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin ei ole missään nimessä epäonnistunut ratkaisu, mutta uskomme teknologian kehittyvän suuren harppauksen seuraavaan malliin mennessä.