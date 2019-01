Arvostelussa Honor View 20

Honor View 20 on yksi ensimmäisistä vuonna 2019 julkaistuista puhelimista, mutta se aloittaa vuoden melkoisella rysäyksellä. 48 megapikselin kamera, 256 Gt:n tallennustila ja pistemäisellä kameralla varustettu lähes reunaton näyttö eivät ole mitään tyypillisintä Honoria.

Honor on tyypillisesti keskittynyt tarjoamaan lähinnä edullisempia malleja Huawein puhelimille, jotka ovat päihittäneet monella osa-alueella jo Samsungin ja Applen. View 20:n tarina on kuitenkin täysin erilainen, sillä se on täysiverinen lippulaivamalli. Vaikka puhelimessa ei olekaan kaikkia Huawei Mate 20 Pron erikoisimpia ominaisuuksia, se on siitä huolimatta erittäin tehokas puhelin.

Jos siis pidät sen huomiota herättävästä muotoilusta, kyseessä on ehdottomasti yksi tämän hetken houkuttelevimmista puhelimista.

Honor View 20 hinta ja saatavuus

Julkaistu: 22. tammikuuta 2019

Hinnat: 569 € (6 Gt + 128 Gt) ja 649 € (8 Gt + 256 Gt)

Myyntipäivä 23. tammikuuta 2019

Honor View 20 julkaistiin itse asiassa jo aivan vuoden 2018 viimeisimpinä päivänä Kiinassa, jossa sitä kutsuttiin nimellä V20.

Muunkaan maailman ei tarvinnut silti odottaa kovin kauan uutta Honor View 20:tä, sillä puhelin julkaistiin Euroopassa tammikuun 22. päivä.

Puhelin tulee myyntiin Suomessa heti 23. tammikuuta 2019 ja on saatavilla kahtena eri versiona. 6 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettu malli maksaa 569 euroa ja tehokkaampi 8 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla höystetty versio 649 euroa.

Puhelin asettuu siis samaan hintaluokkaan Suomessa suositun OnePlus 6T:n kanssa ja kilpailee toisaalta myös hieman tuntemattomampaa Xiaomi Mi 8:aa vastaan. Honorin ei kuitenkaan tarvitse häpeillä kilpailijoitaan vastaan, sillä brändi on onnistunut kasvattamaan itsensä jo Suomen neljänneksi suurimmaksi.

Avainominaisuudet

Ensimmäinen suuren mittakaavan puhelin pistemäisellä etukameralla

Ultrakorkealla resoluutiolla varustettu kamera

Yhdistää teknisesti edistyneet ominaisuudet käytännöllisyyteen

Honorin ja Huawein puhelimet ovat olleet tyypillisesti hyviä kahdessa asiassa: tuomaan uusia teknologioita älypuhelimiin ja tarjoamaan hyvän hinta-laatusuhteen perinteisempiin brändeihin verrattuna.

Luonnollisin ensiajatus olisi verrata Honor View 20:tä OnePlus 6T:hen. Molemmat puhelimista ovat kiinalaisyhtiöiden tuotoksia ja tarjoavat enemmän vastinetta rahoillesi kuin vaikkapa Samsungin mallit.

Honor View 20 on kuitenkin erikoisempi kuin tyypillinen OnePlus-puhelin. Sen takakuoressa on esimerkiksi täysin poikkeuksellinen V-kuvio, jollaista ei olla nähty vielä missään muussa puhelimessa. Ainakin osalla markkinoista puhelin tulee myös automaattisesti 256 Gt:n tallennustilalla. Vertailun vuoksi vastaava tallennustilan päivitys maksaisi 170 euroa iPhone XS:ään.

View 20 antaa myös ensimakua trendistä, jota tulemme varmasti näkemään yhä uudelleen ja uudelleen vuonna 2019: Sonyn kehittämistä uusista 48 megapikselin kennoista. Se auttaa meitä ymmärtämään uutta suuntausta, jonka useat puhelinvalmistajat tulevat luultavasti ottamaan tämän vuoden aikana. Hauskaa kyllä, ratkaisu muistuttaa sitä, mitä Nokia teki vuosina 2012–2013 808 PureView:n ja Lumia 1020:n kanssa.

Honorin teknologia pystyy hyödyntämään hyävssä valaistuksessa kaikkia 48 megapikseliä, mutta myös yhdistelemään yksittäisiä pienikokoisia pikseleitä suuremmiksi "pikseliryppäiksi" hämäräkuvaustilanteissa. Täten korkea pikselimäärä ei vaadi ratkaisun tyypillisiä kompromisseja.

Honor View 20 on myös ensimmäinen katsaus pistemäisillä kameroilla varustettuihin puhelimiin, jotka luopuvat viime vuoden tyypillisestä näyttölovimuotoilusta. Halkaisijaltaan 4,5 mm:n kamera sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa.

Valmistaja ei kuitenkaan ole onneksi seurannut kaikkia trendejä. Puhelimessa on edelleen hyväksi havaittu perinteinen sormenjälkitunnistin ja 3,5 mm:n kuulokeliitäntä. Itse asiassa laitteessa on yhä jopa infrapunalähetin.

Muiden yhtiön puhelinten tavoin View 20:ssäkin on joitakin erikoisia piirteitä. Yleisesti ottaen sen käyttäminen on hieman monimutkaisempaa kuin OnePlus 6T:n kohdalla, mutta se onnistuu silti välttämään suuren osan lippulaivamallien sudenkuopista.

Puhelimen hinta on onnistuttu pitämään kohtuullisena ja sen suorituskyky ja ominaisuudet riittävät mainiosti jopa tehokäyttöön.

Muotoilu

Erottuva design

Näyttö kattaa suurimman osan puhelimen etuosasta

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Kaikki puhelinvalmistajat valmistavat nykyään laitteensa lasista, mutta Honor tekee niitä käytännössä enemmän kuin kukaan muu valmistaja, aina edullisista malleista kalleimpiin.

Valmistaja on ottanut rohkean askeleen View 20:n muotoilun suhteen. Puhelimen kevyet heijastavat kerrokset päällyslasin alla ovat yleisiä, mutta V-kirjainta muistuttava kuvio on täysin ainutlaatuinen.

Lasipinta on myös liukuvärjätty siten, että puhelimen reunat ovat tummemmat ja väri vaalenee keskustaa kohden. Puhelin on saatavilla sinisenä, punaisena ja mustana.

Honor View 20 on niin erikoinen ja huomiota herättävä, että se saattaa olla liikaa joidenkin makuun. Toisaalta se ei ainakaan ole jälleen yksi tylsästi muotoiltu budjettilippulaiva.

Pistemäisen kameransa ansiosta View 20:n näyttö kattaa myös suuremman osan puhelimen etukuoresta kuin lähes kellään kilpailijalla. Näyttö ei kaarru Samsungin tapaan reunojen yli, mutta näyttää silti alaosaa lukuun ottamatta käytännössä reunattomalta. Puhelinta on helppo käsitellä sen suuresta 6,4-tuumaisesta näytöstä huolimatta.

View 20 on 75,4 mm:ä pitkä ja 8,1 mm:ä paksu, joten sen mitat muistuttavat läheisesti OnePlus 6T:tä. Kyseessä ei ole siis missään nimessä pienikokoinen puhelin, mutta samaa voi sanoa käytännössä kaikista lippulaivoista.

Sen tekniset ominaisuudet menevät jollain osa-alueilla innovatiivisen pitkälle, mutta pitävät yllä myös joitakin toivottuja perinteitä. View 20:ssä on esimerkiksi puhelimen takakuoreen sijoitettu sormenjälkitunnistin, eikä näyttöön integroitua modernimpaa versiota. Se on toki nopeatoiminen ja helppokäyttöinen, mutta ei saa samoja tyylipisteitä kuin modernimpi näyttöön upotettu skanneri.

Puhelimen yläkulmassa on myös 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, joka on sijoitettu laitteen yläosaan. Itse asiassa View 20 tulee todennäköisesti olemaan yksi markkinoiden ainoista puhelimista, jotka säilyttävät kuulokeliitännän tämän vuoden mallissaan, sillä jopa Samsung on kertonut luopuvansa liitännästä tulean Galaxy S10:n myötä.

Honor panostaa suuresti myös joihinkin muihin osa-alueisiin. Ainakin joillain alueilla puhelin tulee automaattisesti 256 Gt:n tallennustilalla. Vaikkei itse tallennustilan määrä olekaan enää harvinaista, harva puhelin tarjoaa niin suurta tallennustilaa vakiona. Meillä ei ole vielä toistaiseksi tietoa, mikä tallennustila Suomen versiossa tulee olemaan.

Puhelimessa on jopa infrapunalähetin, joka mahdollistaa View 20:n käyttämisen yleiskaukosäätimenä. Kyseinen ominaisuus koki melkoisen suursuosion vuonna 2013, mutta ono erittäin harvinainen nykypuhelimissa. Omasta mielestämme se on kuitenkin mukava lisä puhelimeen, joka saattaa todella helpottaa arkeasi.

Näyttö

6,4-tuumainen LCD-näyttö (1 080 x 2 310)

Pistemäinen etukamera 4,5 mm:n halkaisijalla

HDR-tuki

Honor View 20:ssä on 6,4-tuumainen näyttö 1 080 x 2 310 -resoluutiolla. Näyttö käyttää perinteisempää LCD-tekniikkaa kehittyneemmän OLED-näyttötekniikan sijaan, eikä sen pikselitiheys yllä lähellekään vaikkapa Samsung Galaxy Note 9:n tasoa. Tässä hintaluokassa nuo myönnytykset ovat kuitenkin kohtuullisia.

Näytön terävyys on loistavalla tasolla, ja jos haluat OLED:ille tyypillisen eloisamman väritoiston, voit saavuttaa sen vaihtamalla väriprofiilia. Käyttäjät voivat valita näyttöjen väreiksi joko normaalit tai vivahteikkaat sävyt. Jälkimmäisen ulkoasu muistuttaa tyypillistä laajan värikirjon näyttöä. Jos puolestaan haluat tavanomaisemman ulkoasun, voit valita normaalin värimäärityksen.

LCD-tekniikalle tyypilliseen tapaan näytön kirkkaus laskee sivusta katsoessa enemmän kuin OLED-näytöissä, eikä myöskään kontrasti yllä aivan samalle tasolle. View 20:n näyttö on kuitenkin enemmän kuin riittävän hyvä puhelimen hintaan. Se pärjääkin normaalikäytössä käytännössä mille tahansa älypuhelimelle.

Suurimman kiinnostuksen herättää kuitenkin pistemäinen etukamera. Honor View 20 on itse asiassa markkinoiden ensimmäinen puhelin kyseisellä ominaisuudella. Sanottakoon kuitenkin, että siitä on muodostumassa yhtä suuri trendi kuin näyttölovesta vuonna 2018.

Honor näyttää osuneen teknologian suhteen nappiin heti ensimmäisellä yrityksellä. Kamera on onnistuttu mahduttamaan kohtuulliseen 4,5 mm:n halkaisijalla varustettuun aukkoon ja mielestämme sen sijainti on paras mahdollinen.

Kun käytät Honor View 20:tä vaakatasossa pelatessasi peliä, pidät todennäköisesti kättäsi juuri kameran päällä, joten se ei käytännössä häiritse pelikokemustasi. Käytännössä mikään tietämämme peli ei ole sijoittanut hallintapainikkeitaan kyseiseen kohtaan.

Jos sovellukset eivät puolestaan ole optimoituja pistemäisellä kameralla varustetulle näytölle, puhelin näyttää sisällön käytännössä ylimääräisellä mustalla palkilla. Jos puolestaan haluat eroon kamera-aukosta, voit halutessasi myös täyttää koko näytön yläosan yhtenäisellä mustalla palkilla. Yläpalkkia pystyy siitä huolimatta hyödyntämään ilmoituksiin.

Monelta on mennyt ohi se, että View 20:ssä on myös HDR-tuki. Kokeilimme YouTuben HDR-videoita, ja Honorin uutuusmalli näytti tukevan kunnollisia HDR10-videoita.

View 20:tä ei olla toistaiseksi listattu Netflixin tukemien HDR-puhelinten listalle. Itse asiassa Honor 10 on valmistajan ainoa puhelin, joka löytyy kyseiseltä listalta. Uskomme uutuuspuhelimen kuitenkin nousevan listalle piakkoin.